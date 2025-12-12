Crema anticelulitică DIY care chiar funcționează. Rețeta pe care o poți prepara acasă în 10 minute și căreia îi vezi efectele în doar 7 zile
Click.ro, 12 decembrie 2025 06:10
Vrei o soluție rapidă, naturală și ieftină împotriva celulitei? Pielea cu aspect de coajă de portocală poate deveni mai netedă chiar și într-o săptămână, dacă folosești constant un amestec potrivit de ingrediente active.
Acum 30 minute
06:10
Acum 2 ore
05:10
Ce culori de păr te fac să pari o puștoaică, chiar dacă ai peste 40 de ani. Vor fi la modă în ianuarie 2026 # Click.ro
În ianuarie 2026, tendințele în colorarea părului aduc o surpriză plăcută pentru femeile trecute de 40 de ani: stilurile și nuanțele care întineresc vizibil, oferind un look fresh, luminos și elegant.
Acum 4 ore
04:10
Care este cel mai periculos ulei pentru sănătate! Consumăm zilnic produse care îl au în compoziție # Click.ro
Uleiul de soia a fost mult timp considerat un aliat al unei alimentații sănătoase datorită conținutului său de acizi grași polinesaturați și punctului de ardere ridicat.
03:10
Motivele pentru care afecțiunile retinei trebuie tratate rapid. Cum poate fi salvată vederea # Click.ro
Retina este una dintre cele mai delicate structuri ale ochiului, o membrană subțire de doar 200 de microni care transformă lumina în imagine. Problemele apărute la nivelul acestei structuri pot duce la pierderea rapidă a vederii
Acum 6 ore
01:10
Zodia care astăzi, 12 decembrie, o să scape de o mare povară. Vin vremuri de aur pentru acest nativ # Click.ro
Astăzi, 12 decembrie 2025, Taurii au motive serioase să zâmbească. Astrele le rezervă o zi specială, în care o mare povară care i-a apăsat în ultimele săptămâni se va ridica de pe umerii lor.
01:10
Ce vitamine nu trebuie să le lipsească persoanelor de peste 50 de ani. Atenționările medicilor # Click.ro
Odată cu trecerea pragului de 50 de ani, nevoile nutriționale ale organismului se schimbă. Nivelul hormonilor se modifică, metabolismul încetinește, iar riscul pentru boli osoase sau cardiovasculare crește.
Acum 8 ore
00:10
Zincul este un mineral esențial pentru buna funcționare a organismului, influențând imunitatea, sănătatea pielii, creșterea, dezvoltarea sexuală și fertilitatea.
00:10
FCSB a obținut o victorie excepțională în etapa a șasea a Ligii Europa la fotbal! „Roș-albaștrii” au revenit de la 1-3 și s-au impus cu 4-3 în fața celebrei echipe olandeze Feyenoord, rămânând în cărțile calificării! Golul victoriei a fost marcat în ultimele secunde de joc.
00:00
Ruladă cu dovlecei și sfeclă roșie, rețeta sănătoasă care a impresionat prin aspect și gust. Arată spectaculos și se prepară foarte simplu. VIDEO # Click.ro
Această ruladă din dovlecei și sfeclă roșie impresionează prin aspectul vibrant, gustul proaspăt și textura ușoară. Preparatul este simplu, rapid și potrivit atât ca aperitiv festiv, cât și ca gustare sănătoasă. Ingredientele sunt accesibile, iar procesul de pregătire nu necesită tehnici complicate.
11 decembrie 2025
23:50
Irina Fodor dă din casă. Preparatul care i-ar aduce succes lui Răzvan Fodor în emisiunea culinară de la Antena 1: „Cred că ar lua 4 cuțite” # Click.ro
Irina Fodor, în vârstă de 37 de ani, mizează pe calitățile de bucătar ale soțului ei, Răzvan. Prezentatoarea de la Antena 1 a spus cum i-ar impresiona acesta pe cei patru jurați ai emisiunii „Chefi la cuțite”.
23:40
Finala Trădătorii 2025. Cine a câștigat marele premiu de 84.000 de euro: „Am acceptat șantajul ca să stau cât mai mult timp în această experiență” # Click.ro
Finalul celui mai recent sezon al show-ului „Trădătorii” a adus emoții intense și dezvăluiri surprinzătoare. După săptămâni de suspans, neînțelegeri și strategii ascunse, identitatea ultimului trădător a fost dezvăluită, iar câștigătoarea premiului de 84.000 de euro a fost Ines
23:10
O tânără oferă rețeta de mic dejun care a ajutat-o să slăbească 16 kilograme: „Nu mă plictisesc niciodată” # Click.ro
O tânără din Franța a oferit rețeta micului dejun care a ajutat-o să dobândească silueta dorită. Ea a integrat preparatul într-un meniu sărac în calorii și astfel a reușit să slăbească 16 kilograme.
22:40
Trei zodii intră într-o perioadă decisivă. De vineri, 12 decembrie, destinul începe să se rearanjeze în favoarea lor # Click.ro
Începând de vineri, 12 decembrie 2025, trei zodii vor simți că lucrurile se așază, în sfârșit, în favoarea lor. Luna în Balanță aduce armonie, echilibru și o stabilitate emoțională mult așteptată. Este un tip de energie de care toți avem nevoie, iar în această fază lunară ea se manifestă din plin.
22:40
Orașul din țară în care trăiesc cei mai fericiți români. A depășit Capitala și Cluj-Napoca # Click.ro
Un nou studiu realizat la nivel național a scos la iveală care este locul cu cea mai mare satisfacție din România. Titlul de „orașul cu cei mai mulțumiți oameni” din țară revine unui municipiu din Transilvania.
Acum 12 ore
21:50
Dan Alexa rupe tăcerea! Ce dezvăluiri a făcut antrenorul despre conflictul cu Anamaria Prodan: „Era foarte posibil să se întâmple asta” # Click.ro
Incidentul dintre Dan Alexa și Anamaria Prodan rămâne un subiect sensibil pentru fostul fotbalist, chiar și la ani distanță. Episodul, surprins în imagini devenite virale, a avut loc în perioada în care impresara îi reprezenta interesele tehnicianului, moment ce a generat numeroase speculații, inclu
21:50
O străbunică din Cluj merge de trei ori pe săptămână la sală. Rezultatele sunt spectaculoase: „Nu mai folosește bastonul” # Click.ro
În timp ce mulți tineri își găsesc scuze pentru a evita mișcarea, o clujeancă în vârstă de 91 de ani este o lecție de voință. Pasiunea ei este fitnessul, iar de trei ori pe săptămână se antrenează în sala de sport.
21:10
Metoda prin care cinci taximetriști din București au reușit să păcălească mai mulți clienți cu aproape 10.000 de euro: „Aceştia s-ar fi folosit de identitatea unei persoane fără adăpost” # Click.ro
Mai multe persoane au rămas fără bani, după ce au căzut victime unor taximetriști din București. Șoferii au profitat de neatenția pasagerilor și au sustras sume de până la 10.000 de euro.
20:50
Ce daruri primeau, în copilărie, de Sărbători. Daniela Crudu: „Jucării din cârpe”. Fabio Niță: „Mâncam bomboanele din brazii aruncați pe geam” # Click.ro
Ce cadouri primeau, în copilărie, de Sărbătorile de Iarnă. Daniela Crudu: „Jucării din cârpe”. Drama lui Fabio Niță: „Mâncam bomboanele din brazii aruncați pe geam”
20:50
Cum să reîmprospătezi o locuință pentru închiriere. 8 detalii de care proprietarii ar trebui să țină cont înainte să le-o predea chiriașilor # Click.ro
Fie că este prima dată când închiriezi un apartament, fie că schimbi chiriașii, este recomandat să faci câteva ajustări care să transforme spațiul într-un loc primitor. Nu este nevoie de investiții mari: câteva retușuri strategice pot crește atractivitatea locuinței și recupera rapid cheltuielile.
20:10
Motivul real pentru care femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Explicația te va uimi # Click.ro
Mulți dintre noi am observat că, în aceeași încăpere sau afară în aer rece, femeile par să fie mai friguroase decât bărbații. Această senzație nu ține doar de percepție sau sensibilitate individuală, ci este legată de diferențele biologice și fiziologice dintre corpul feminin și cel masculin.
20:00
Mădălina Ghenea, entuziasmată de planurile de viitor ale fiicei sale. Ce își dorește Charlotte să devină: „Simt că se apropie mult de...” # Click.ro
Mădălina Ghenea (38 de ani) este entuziasmată de planurile de viitor ale fiicei sale. Charlotte (8 ani) i-a moștenit pasiunea pentru actorie și se pare că o va urma în carieră.
19:30
Cum să previi îmbătrânirea creierului. Cele trei ingrediente-cheie care pot fi puse în aplicare de oricine # Click.ro
Cum să previi îmbătrânirea creierului. Cele trei ingrediente-cheie care pot fi puse în aplicare de oricine.
19:20
Mădălin Voicu, mărturisiri fără perdea. A riscat sau nu să facă închisoare? „Pot să am orice fel de așteptare” # Click.ro
Politicianul și muzicianul Mădălin Voicu a oferit recent declarații neașteptat de directe în cadrul podcastului lui Bursucu, abordând subiecte sensibile despre viața sa personală și temerile legate de justiție.
19:20
Ajutor neașteptat pentru un român stabilit în Italia. După ce firma lui a dat faliment, Vasile a rămas cu 7 euro în cont: „Lumea mea s-a năruit” # Click.ro
În apropierea Crăciunului, un român stabilit în Italia a trăit pe pielea lui un adevărat miracol. După ce firma lui a intrat în faliment, Vasile a rămas cu 7 euro în cont, dar a fost ajutat când s-a așteptat mai puțin. Află-i povestea!
19:00
Specialiștii atrag atenția că tot mai mulți români se confruntă cu insomnii înaintea Sărbătorilor de iarnă. Deși decembrie ar trebui să aducă liniște și relaxare, stresul pregătirilor, responsabilitățile suplimentare și agitația de final de an îi fac pe mulți să nu mai poată dormi bine.
18:40
Casa Albă se confruntă din nou cu un val de controverse, de data aceasta având-o în prim-plan pe Melania Trump. Episodul amintește de criticile provocate în timpul mandatului lui Donald Trump, când decorațiunile fastuoase și accentele aurii introduse în reședința prezidențială au declanșat dezbateri
18:30
Gruparea de lângă Capitală va improviza în cupele europene.
18:20
„Neamțul” are o misiune grea la gruparea sibiană.
18:20
Cum arată astăzi celebrul palat de la Izvorani al lui Irinel Columbeanu: „Pardoseala scârțâie, ferestrele sunt acoperite de praf”. Imagini dezolante cu vila părăsită # Click.ro
Celebrul palat al lui Irinel Columbeanu din Izvorani, cândva un simbol al luxului, este astăzi o ruină care dă fiori. Mistuită de incendiul devastator din 2020, fosta casă a milionarului a devenit de nerecunoscut.
18:20
Un deținut albanez supranumit „Regele Evadărilor” și-a confirmat din nou reputația prin evadarea sa din închisoare pentru a patra oară în 16 ani.
18:20
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?? # Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”.Marina Almășan va petrece Sărbătorile fără copiii ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină dorul: „Îmi bea cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”
18:00
O femeie din Brazilia susține că este gravidă cu o păpușă din cârpă: „Așteptăm un băiat!” # Click.ro
Meirivone Rocha Moraes (38 de ani) a devenit cunoscută după ce s-a căsătorit cu o păpușă din cârpă pe nume Marcelo și are deja trei copii cu „soțul” ei: fiul Marcelinho, în vârstă de doi ani, și fiicele gemene Marcela și Emilia.
18:00
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri” # Click.ro
O româncă stabilită în Spania a publicat un bilanț detaliat al cheltuielilor sale lunare. Ea a vrut să le arate celor de acasă realitatea costului vieții în țara considerată de mulți o destinație ideală pentru un trai mai bun.
18:00
Sanda Ladoși, model pentru Sonia Trifan Artista e mândră tare că are băiat student la Medicină # Click.ro
Sanda Ladoși (55 de ani) a fost invitată specială a Soniei Trifan în prezentarea de modă pe care aceasta a avut-o pe 9 decembrie în cadrul Bukarest Fashion Week.
18:00
Românul rămâne fără unul dintre oamenii săi de bază.
18:00
Țara din Europa care va interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Când se va instala măsura # Click.ro
Danemarca ia în considerare una dintre cele mai dure restricții din Europa privind accesul tinerilor la platformele digitale, dorind să adopte un model similar celui introdus recent în Australia. Potrivit AP News, executivul de la Copenhaga a obținut luna trecută un acord politic preliminar pentru a
17:40
Cher (79 de ani) este pregătită să meargă din nou la altar. Conform apropiaților, ea este gata să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander „AE” Edwards (39 de ani), înainte de a împlini 80 de ani pe 20 mai.
Acum 24 ore
16:50
Scriitoarea care a cucerit lumea cu seria „Shopaholic” a încetat din viață la 55 de ani. Boala cruntă cu care s-a confruntat # Click.ro
Autoarea britanică Sophie Kinsella, celebră pentru îndrăgita serie „Shopaholic”, s-a stins din viață la 55 de ani, punând capăt unei cariere literare remarcabile și lăsând în urmă un vast public fidel. Scriitoarea, pe numele său real Madeleine Sophie Wickham, fusese diagnosticată în 2022 cu un cance
16:40
Specialiștii atrag atenția că tot mai mulți români se confruntă cu insomnii înaintea Sărbătorilor de iarnă. Deși decembrie ar trebui să aducă liniște și relaxare, stresul pregătirilor, responsabilitățile suplimentare și agitația de final de an îi fac pe mulți să nu mai poată dormi bine.
16:40
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au stabilit data nunții: „Mi-e teamă să nu mi-l fure cineva”. Plănuiesc un eveniment grandios cu vedete și tradiții românești # Click.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au stabilit data nunții. Iubirea lor va fi sărbătorită printr-un eveniment fastuos, cu obiceiuri tradiționale și prieteni celebri.
16:30
Horoscop vineri, 12 decembrie. Gemenii sunt liniștiți emoțional, iar Leii găsesc o modalitate pentru a scăpa de stres # Click.ro
Horoscop vineri, 12 decembrie. Gemenii sunt liniștiți emoțional, iar Leii găsesc o modalitate pentru a scăpa de stres.
16:30
VValentin Sanfira îi duce dorul soției sale. Ce vor face de sărbători cei doi artiști, după ce Codruța se va întoarce de la „Desafio aventura” # Click.ro
Valentin Sanfira îi duce dorul soției sale. Ce vor face de sărbători cei doi artiști, după ce Codruța se va întoarce de la „Desafio aventura”
16:20
Shotul de ulei de măsline, noul trend riscant! Deși promovat ca un obicei „minune” pentru digestie și energie, îți poate face mult rău # Click.ro
Pe măsură ce platformele sociale lansează trenduri tot mai neobișnuite, un obicei aparent banal câștigă rapid popularitate: consumul unui shot de ulei de măsline pe stomacul gol.
15:50
Forma rară de accident vascular pe care a făcut-o un bărbat care a consumat 8 energizante într-o zi. Cu ce sechele a rămas # Click.ro
Energizantele l-au adus pe un bărbat în pragul critic, după ce a consumat 8 energizante într-o zi. S-a prezentat în fața medicilor cu o formă rară de accident vascular și a rămas cu probleme după ce nu a mai consumat.
15:30
Val de ironii usturătoare la adresa lui Cristi Borcea, adept al intervențiilor estetice. Oamenii l-au comparat cu un personaj fictiv # Click.ro
Cristi Borcea a devenit ținta ironiilor din mediul online din cauza transformărilor prin care a trecut în urma intervențiilor estetice. Mulți români s-au legat de cea mai recentă apariție, și au făcut diverse comparații neplăcute.
15:20
Oana Roman învață oamenii să se dea corect cu parfum. Cea mai comună greșeală: „Ce aveți? Nu așa ne dăm cu parfum” # Click.ro
Oana Roman lansează un nou subiect de discuție în mediul online, după ce a venit cu o serie de recomandări în ceea ce privește modul corect de aplicare al parfumurilor. Iată ce i-a învățat vedeta pe urmăritorii săi.
15:00
Detalii șocante! Trupul Rodicăi Stănoiu era plin de lovituri. Partenerul ei, mai tânăr cu 50 de ani, adusese un câine agresiv cu care o ținea închisă în casă # Click.ro
Detalii cutremurătoare despre ultimele luni din viața fostului ministru Rodica Stănoiu (86 de ani) ies la iveală, conturând imaginea unei existențe marcate de manipulare, violență și izolare.
15:00
Gabriele Amorth, exorcistul Vaticanului: povestea omului care ar fi alungat demonii de peste 60.000 de ori # Click.ro
Ședințele sale de exorcism semănau izbitor cu scenele din filmele de groază: camere întunecate, rugăciuni în latină, crucifixuri ridicate în fața celor considerați posedați și o atmosferă tensionată, care îți îngheța sângele în vene.
14:50
Fiica Danei Rogoz calcă pe urmele mamei sale. Cât de talentată este Lia în muzică? „ Este super dezinvoltă pe scenă, îi place, mai vrea” # Click.ro
Fiica Danei Rogoz a devenit tot mai talentată și îndrăgită de publicul mamei sale, mai ales după cea mai recentă apariție de pe rețelele de socializare. Lia și Vlad, copiii Danei Rogoz și ai lui Radu Dragomir, le luminează și le înfrumusețează viața.
14:50
Cauza morții medicului care s-a prăbușit când consulta un pacient. Colegii rup tăcerea: „Făcea și multe gărzi” # Click.ro
Moartea fulgerătoare a medicului chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, în vârstă de doar 48 de ani, a șocat atât comunitatea medicală, cât și pacienții care îl apreciau pentru profesionalismul și dedicarea sa.
