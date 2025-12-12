Nil Satis Nisi Optimum

21:40

Este, incontestabil, un domeniu dificil, în care trebuie să ai răbdare ca să obții rezultate și, totuși, tot mai mulți români aleg să dea viața confortabilă de la orașe și joburile bine plătite pe o palmă de pământ pe care să facă agricultură. Și adevărul e că au cu ce: avem pământ bun!