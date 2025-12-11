Burduja: Calitatea leadership-ului public din România este exponenţial tot mai proastă
Financial Intelligence, 11 decembrie 2025 14:50
România se află într-o criză a leadershipului şi una a ideilor, situaţie care generează toate celelalte probleme majore, […]
Acum 10 minute
15:00
Banca Centrală Europeană (BCE) a propus joi simplificarea regulilor pentru creditorii din regiune în ideea de a-i ajuta […]
15:00
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor […]
Acum 30 minute
14:50
Burduja: Calitatea leadership-ului public din România este exponenţial tot mai proastă # Financial Intelligence
România se află într-o criză a leadershipului şi una a ideilor, situaţie care generează toate celelalte probleme majore, […]
14:40
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanțelor, schema de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină # Financial Intelligence
În ședința de Guvern de astăzi, 11 decembrie 2025, a fost aprobată Hotărârea privind instituirea unei scheme de […]
Acum o oră
14:20
După ce a trecut peste întreruperi semnificative neplanificate ale rafinăriilor în noiembrie, tensionarea piețelor produselor rafinate s-a atenuat, […]
Acum 4 ore
12:50
O judecătoare de la CAB susține ancheta Recorder, de față cu președinta instanței: Conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizați # Financial Intelligence
Magistrații Curții de Apel au reacționat, într-o conferință de presă în premieră, după ancheta Recorder care a urmărit […]
12:10
Fondurile Franklin Templeton FTIS sunt acum disponibile pe platforma românească iFonduri # Financial Intelligence
Investitorii individuali din România pot accesa acum 16 fonduri de la Franklin Templeton pe platforma iFonduri pentru a-și […]
12:10
Premierul ungar Viktor Orban susţine noua strategie de securitate americană şi criticile preşedintelui Trump la adresa UE # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ungariei, ultranaţionalistul Viktor Orban, a declarat joi că noua strategie de securitate a SUA, foarte critică în […]
11:40
Ucraina a atacat o platformă Lukoil de extracţie a ţiţeiului din Marea Caspică # Financial Intelligence
Centrul de operaţiuni speciale Alfa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat cu drone de lungă […]
11:20
Românii se pregătesc de Sărbători cu bugete chibzuite și visează la destinații exotice (sondaj) # Financial Intelligence
1 din 2 români are un buget de până la 1.000 de lei pentru Crăciun și Revelion 2 […]
Acum 6 ore
11:10
Creștere de 17% a primelor brute subscrise de UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de Viață, în primele 9 luni din 2025 # Financial Intelligence
UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de Viață continuă să înregistreze rezultate financiare solide în 2025, cu o creștere […]
11:10
Portofoliul anti-inflație: Cum investești corect când totul se scumpește? „Cash is trash” – banii devin o povară dacă rămân în depozite # Financial Intelligence
Creșterea accelerată a prețurilor continuă să apese pe bugetele românilor, într-un context în care inflația rămâne peste nivelurile […]
11:10
Confederația Patronală Concordia: Menținerea salariului minim actual este singura decizie responsabilă pentru protejarea locurilor de muncă # Financial Intelligence
În contextul deciziei privind nivelul salariului minim pentru anul 2026, care urmează să fie luată în următoarele zile, […]
10:30
Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu două stele) în retragere, expert in geopolitică și relații internaționale, cu o […]
10:20
Accelerarea investițiilor în trimestrul III exprimă premise favorabile pentru dinamica PIB-ului din 2026 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Estimările publicate recent de Eurostat indică creșterea activității economice în România cu un ritm anual […]
09:50
Dominic Fritz cere demiterea lui Marius Voineag şi modificarea Legilor Justiţiei # Financial Intelligence
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să iniţieze procedura de demitere pentru şeful DNA, Marius Voineag, […]
Acum 8 ore
09:00
Peste 30 de nave sancționate de SUA, care desfășoară activități în Venezuela, sunt în pericol după confiscarea unui petrolier american # Financial Intelligence
Navele „flotei fantomă" supuse sancțiunilor ar putea reconsidera dacă să părăsească apele venezuelene în zilele următoare Țintirea de […]
08:50
BRM cere în instanță anularea deciziei de majorare a capitalului social al BVB # Financial Intelligence
Bursa Română de Mărfuri cere în instanță anularea deciziei AGA din 12 noiembrie de majorare a capitalului social […]
08:40
de Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna octombrie 2025 de 3.162 lei […]
08:40
Ionuț Pătrăhău, noul Vicepreședinte IMM în cadrul Directoratului Raiffeisen Bank România # Financial Intelligence
Începând cu luna ianuarie 2026, Ionuț Pătrăhău se alătură Directoratului Raiffeisen Bank România în calitate de Vicepreședinte, responsabil […]
08:10
Când alegi o aplicație de investiții, nu descarci doar „încă un app" pe telefon. Alegi un loc unde […]
Acum 12 ore
06:50
FED a aprobat a treia reducere a ratei dobânzii din acest an și prevede o încetinire a ritmului în viitor; Piața pariurilor: Kevin Hassett – mari şanse pentru a prelua şefia FED # Financial Intelligence
Rezerva Federală, divizată în privința priorităților sale, a redus miercuri rata dobânzii de referință cu 9 voturi la […]
06:40
Fermierii greci au protestat și au perturbat operațiunile portuare, în timp ce blocajele la nivel național persistă # Financial Intelligence
Zeci de fermieri greci au perturbat miercuri operațiunile din portul regional Volos, în cadrul unei demonstrații naționale de […]
06:40
Huawei analizează viitorul unei fabrici recent finalizate în estul Franței, au declarat trei persoane familiarizate cu problema, pe […]
06:30
Bolojan: Sunt un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta, dar e greu de presupus că se va face de pe o zi pe alta # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că este un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta şi al […]
06:30
Bolojan, după ancheta Recorder: Voi avea o discuţie cu Predoiu; nu pot să demit un ministru dacă nu există o răspundere directă # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, miercuri, că va avea o discuţie cu actualul ministrul al Afacerilor […]
06:30
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri că a folosit "cuvinte destul de dure" în cursul conversaţiei telefonice […]
06:30
Ilie Bolojan spune că nu mai sunt necesare alte majorări de taxe şi impozite # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan declară că nu mai sunt necesare alte majorări de taxe şi impozite şi că, în […]
06:30
Australia/ Un stat minier îşi abandonează obiectivele privind energia regenerabilă # Financial Intelligence
Statul australian Queensland, cel mai mare producător de cărbune al ţării, a abandonat o serie de obiective privind […]
06:30
Raportul preliminar privind criza apei din Prahova şi Dâmboviţa indică deficienţe în gestionarea operaţiunilor # Financial Intelligence
Concluziile Raportului preliminar privind acţiunea de control realizată la solicitarea ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, referitoare […]
06:20
Premieră, Curtea de Apel București face conferință extraordinară de presă, joi, după dezvăluirile Recorder # Financial Intelligence
Curtea de Apel București anunță că organizează, joi, o conferință extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul […]
Acum 24 ore
19:50
European Grids Package – O mai bună integrare a pieței ar putea duce la economii anuale de 40 de miliarde EUR, în timp ce stimularea comerțului transfrontalier cu energie electrică cu 50% ar putea crește creșterea anuală a PIB-ului UE cu aproximativ 18 miliarde EUR până în 2030 # Financial Intelligence
Încă dispunem de prea puțină energie produsă intern și nu am atins nivelul de interconectare între statele membre […]
19:30
Protest acum în fața CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu corupție!” # Financial Intelligence
Zeci de persoane protestează acum în Capitală, în fața Consiliului Superior al Magistraturii. „Justiție, nu corupție!", strigă manifestanții. Se […]
18:40
În data de 9 decembrie 2025, domnul Bogdan Stănescu a notificat Rompetrol Rafinare S.A. cu privire la renuntarea […]
18:10
Shell dorește să dizolve societatea mixtă cu Rosneft (ROSN.MM) din Rusia, prin care grupul listat la Londra deține […]
18:00
Hossu (Cartel Alfa): Este urgentă medierea din partea preşedintelui a conflictului privind salariul minim # Financial Intelligence
Sindicaliştii se vor adresa în continuare Administraţiei Prezidenţiale, pentru că este urgent nevoie de medierea din partea preşedintelui […]
18:00
Zelenski încearcă să îi atragă atenţia lui Trump despre intensificarea cooperării dintre Rusia şi China # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după o întâlnire cu şeful Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei, […]
18:00
Nicuşor Dan, după dezvăluirile Recorder: Îi invit pe toţi magistraţii să îmi scrie direct problemele lor # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, […]
17:50
Diana Buzoianu: Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță # Financial Intelligence
Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță, a anunţat ministrul USR […]
17:50
Parlamentul Ungariei aprobă un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui ţării, un apropiat al premierului Orban # Financial Intelligence
Parlamentul Ungariei a aprobat miercuri un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui, apropiat al prim-ministrului naţionalist Viktor […]
17:20
Salt Bank depășește pragul de 700.000 de clienți și se apropie de 2 miliarde de lei în active # Financial Intelligence
Salt Bank ar putea ajunge la un milion de clienţi în primăvara anului viitor La 600 de zile […]
16:30
OMV Petrom: Redevențele onshore vor crește cu 40%, cu modificarea impozitării suplimentare pentru gaze naturale pentru încurajarea investițiilor; sonda Anaconda-1 va fi săpată după finalizarea sondelor de dezvoltare în Neptun Deep; extindere a acordurilor petroliere de producție cu 15 ani, până în 2043 # Financial Intelligence
Dezvoltarea Neptun Deep avansează conform programului, cu primele gaze naturale așteptate în 2027 Următoarea activitate de explorare în […]
16:30
ROMGAZ continuă angajamentul ferm de investițîi de explorare în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră # Financial Intelligence
Prin prelungirea fazei curente de explorare din cadrul perimetrului XIX Neptun, zona de apă adâncă ("Neptun Deep"), SNGN […]
15:50
Cristina Prună: Stimulentele fiscale pot transforma gazele naturale în promotorul dezvoltării industriale şi relansarea economică a României # Financial Intelligence
Amortizarea accelerată şi dubla deducere pentru investiţii în tehnologii noi, compatibile BAT, pot contribui la relansarea economică a […]
15:40
European Grids Package – Virgil Popescu: Europa intră într-o etapă critică a tranziției energetice. Stocarea nu mai este un element opțional, ci un pilon central al unui sistem energetic modern, sigur și accesibil # Financial Intelligence
Europa intră într-o etapă critică a tranziției energetice. Stocarea nu mai este un element opțional, ci un pilon […]
15:30
European Grids Package – Comisia propune modernizarea infrastructurii energetice a UE pentru a reduce facturile și a spori independența energetică # Financial Intelligence
Infrastructura rețelelor, coloana vertebrală a sistemului energetic european, va fi modernizată și extinsă pentru a-și valorifica întregul potențial. […]
15:20
CCR amână o decizie privind taierea pensiilor magistraţilor până pe 28 decembrie. Curtea Constituţională a Românei (CCR) a […]
15:20
Cristian Ghinea îi cere lui Ilie Bolojan demiterea ministrului justiţiei Cătălin Predoiu # Financial Intelligence
Cristian Ghinea, unul dintre strategii USR, îi cere lui Ilie Bolojan demiterea ministrului justiţiei Cătălin Predoiu. Acesta a […]
Ieri
15:10
Confirmare – Guvernul reechilibrează parteneriatul cu OMV Petrom: redevențe majorate cu 40% și renunțarea la litigii, pentru consolidarea independenței energetice a României # Financial Intelligence
Guvernul a adoptat aseară, printr-o hotărâre, măsurile pentru reechilibrarea cooperării cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani, și, […]
15:10
BNW Advisory, compania fondată de Florin Cîțu, devine arhitectul financiar exclusiv al proiectului DraculaLand, o investiţie privată de peste 1 miliard de euro # Financial Intelligence
BNW Advisory, companie specializată în strategie-macro-finanțare, a încheiat un parteneriat strategic cu DraculaLand, proiectul privat de investiții în […]
