Guvern: Alte patru companii de stat, Minvest, Romaero, CNMPN Remin şi Avioane Craiova, au fost incluse în pachetul supus analizei pentru reformă
Financial Intelligence, 11 decembrie 2025 16:50
Guvernul a actualizat, joi, lista întreprinderilor publice centrale care vor fi supuse analizei pentru reformă, care cuprindea iniţial […]
Acum 30 minute
17:00
Justiţia nu se reorganizează la nervi şi nici la comandă, a declarat joi deputata PNL Alina Gorghiu, fost […]
Acum o oră
16:50
Guvern: Alte patru companii de stat, Minvest, Romaero, CNMPN Remin şi Avioane Craiova, au fost incluse în pachetul supus analizei pentru reformă # Financial Intelligence
Guvernul a actualizat, joi, lista întreprinderilor publice centrale care vor fi supuse analizei pentru reformă, care cuprindea iniţial […]
16:30
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție îşi reafirmă solidaritatea cu magistraţii care înţeleg să denunţe public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol # Financial Intelligence
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție, consecvente principiilor […]
Acum 2 ore
16:10
Fantezia preferată a populiștilor ajunși la guvernare: creștere fără consum (Florin Cîțu) # Financial Intelligence
Autor: Florin Cîțu, fondator BNW Advisory, fost premier și fost ministru de finanțe A reînceput iar campania cu […]
16:00
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că toate „neînțelegerile" cu Statele Unite în legătură cu […]
Acum 4 ore
15:20
Vulpescu (BVB): Bursa nu este doar o instituţie, este finanţatorul economiei româneşti # Financial Intelligence
Piaţa de capital românească a devenit un pilon esenţial al finanţării economiei, cu peste 300 de companii listate, […]
15:20
Superbet Group devine Super Technologies, inovând în domeniul ecosistemelor de divertisment digital # Financial Intelligence
Superbet Group, companie fondată în România și unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie și divertisment, anunță […]
15:00
Banca Centrală Europeană (BCE) a propus joi simplificarea regulilor pentru creditorii din regiune în ideea de a-i ajuta […]
15:00
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor […]
14:50
Burduja: Calitatea leadership-ului public din România este exponenţial tot mai proastă # Financial Intelligence
România se află într-o criză a leadershipului şi una a ideilor, situaţie care generează toate celelalte probleme majore, […]
14:40
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanțelor, schema de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină # Financial Intelligence
În ședința de Guvern de astăzi, 11 decembrie 2025, a fost aprobată Hotărârea privind instituirea unei scheme de […]
14:20
După ce a trecut peste întreruperi semnificative neplanificate ale rafinăriilor în noiembrie, tensionarea piețelor produselor rafinate s-a atenuat, […]
Acum 6 ore
12:50
O judecătoare de la CAB susține ancheta Recorder, de față cu președinta instanței: Conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizați # Financial Intelligence
Magistrații Curții de Apel au reacționat, într-o conferință de presă în premieră, după ancheta Recorder care a urmărit […]
12:10
Fondurile Franklin Templeton FTIS sunt acum disponibile pe platforma românească iFonduri # Financial Intelligence
Investitorii individuali din România pot accesa acum 16 fonduri de la Franklin Templeton pe platforma iFonduri pentru a-și […]
12:10
Premierul ungar Viktor Orban susţine noua strategie de securitate americană şi criticile preşedintelui Trump la adresa UE # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ungariei, ultranaţionalistul Viktor Orban, a declarat joi că noua strategie de securitate a SUA, foarte critică în […]
11:40
Ucraina a atacat o platformă Lukoil de extracţie a ţiţeiului din Marea Caspică # Financial Intelligence
Centrul de operaţiuni speciale Alfa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat cu drone de lungă […]
Acum 8 ore
11:20
Românii se pregătesc de Sărbători cu bugete chibzuite și visează la destinații exotice (sondaj) # Financial Intelligence
1 din 2 români are un buget de până la 1.000 de lei pentru Crăciun și Revelion 2 […]
11:10
Creștere de 17% a primelor brute subscrise de UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de Viață, în primele 9 luni din 2025 # Financial Intelligence
UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de Viață continuă să înregistreze rezultate financiare solide în 2025, cu o creștere […]
11:10
Portofoliul anti-inflație: Cum investești corect când totul se scumpește? „Cash is trash” – banii devin o povară dacă rămân în depozite # Financial Intelligence
Creșterea accelerată a prețurilor continuă să apese pe bugetele românilor, într-un context în care inflația rămâne peste nivelurile […]
11:10
Confederația Patronală Concordia: Menținerea salariului minim actual este singura decizie responsabilă pentru protejarea locurilor de muncă # Financial Intelligence
În contextul deciziei privind nivelul salariului minim pentru anul 2026, care urmează să fie luată în următoarele zile, […]
10:30
Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu două stele) în retragere, expert in geopolitică și relații internaționale, cu o […]
10:20
Accelerarea investițiilor în trimestrul III exprimă premise favorabile pentru dinamica PIB-ului din 2026 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Estimările publicate recent de Eurostat indică creșterea activității economice în România cu un ritm anual […]
09:50
Dominic Fritz cere demiterea lui Marius Voineag şi modificarea Legilor Justiţiei # Financial Intelligence
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să iniţieze procedura de demitere pentru şeful DNA, Marius Voineag, […]
Acum 12 ore
09:00
Peste 30 de nave sancționate de SUA, care desfășoară activități în Venezuela, sunt în pericol după confiscarea unui petrolier american # Financial Intelligence
Navele „flotei fantomă" supuse sancțiunilor ar putea reconsidera dacă să părăsească apele venezuelene în zilele următoare Țintirea de […]
08:50
BRM cere în instanță anularea deciziei de majorare a capitalului social al BVB # Financial Intelligence
Bursa Română de Mărfuri cere în instanță anularea deciziei AGA din 12 noiembrie de majorare a capitalului social […]
08:40
de Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna octombrie 2025 de 3.162 lei […]
08:40
Ionuț Pătrăhău, noul Vicepreședinte IMM în cadrul Directoratului Raiffeisen Bank România # Financial Intelligence
Începând cu luna ianuarie 2026, Ionuț Pătrăhău se alătură Directoratului Raiffeisen Bank România în calitate de Vicepreședinte, responsabil […]
08:10
Când alegi o aplicație de investiții, nu descarci doar „încă un app" pe telefon. Alegi un loc unde […]
06:50
FED a aprobat a treia reducere a ratei dobânzii din acest an și prevede o încetinire a ritmului în viitor; Piața pariurilor: Kevin Hassett – mari şanse pentru a prelua şefia FED # Financial Intelligence
Rezerva Federală, divizată în privința priorităților sale, a redus miercuri rata dobânzii de referință cu 9 voturi la […]
06:40
Fermierii greci au protestat și au perturbat operațiunile portuare, în timp ce blocajele la nivel național persistă # Financial Intelligence
Zeci de fermieri greci au perturbat miercuri operațiunile din portul regional Volos, în cadrul unei demonstrații naționale de […]
06:40
Huawei analizează viitorul fabricii franceze pe piața europeană dificilă
06:30
Bolojan: Sunt un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta, dar e greu de presupus că se va face de pe o zi pe alta # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că este un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta şi al […]
06:30
Bolojan, după ancheta Recorder: Voi avea o discuţie cu Predoiu; nu pot să demit un ministru dacă nu există o răspundere directă # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, miercuri, că va avea o discuţie cu actualul ministrul al Afacerilor […]
06:30
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri că a folosit "cuvinte destul de dure" în cursul conversaţiei telefonice […]
06:30
Ilie Bolojan spune că nu mai sunt necesare alte majorări de taxe şi impozite # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan declară că nu mai sunt necesare alte majorări de taxe şi impozite şi că, în […]
06:30
Australia/ Un stat minier îşi abandonează obiectivele privind energia regenerabilă # Financial Intelligence
Statul australian Queensland, cel mai mare producător de cărbune al ţării, a abandonat o serie de obiective privind […]
06:30
Raportul preliminar privind criza apei din Prahova şi Dâmboviţa indică deficienţe în gestionarea operaţiunilor # Financial Intelligence
Concluziile Raportului preliminar privind acţiunea de control realizată la solicitarea ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, referitoare […]
06:20
Premieră, Curtea de Apel București face conferință extraordinară de presă, joi, după dezvăluirile Recorder # Financial Intelligence
Curtea de Apel București anunță că organizează, joi, o conferință extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul […]
Acum 24 ore
19:50
European Grids Package – O mai bună integrare a pieței ar putea duce la economii anuale de 40 de miliarde EUR, în timp ce stimularea comerțului transfrontalier cu energie electrică cu 50% ar putea crește creșterea anuală a PIB-ului UE cu aproximativ 18 miliarde EUR până în 2030 # Financial Intelligence
Încă dispunem de prea puțină energie produsă intern și nu am atins nivelul de interconectare între statele membre […]
19:30
Protest acum în fața CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu corupție!” # Financial Intelligence
Zeci de persoane protestează acum în Capitală, în fața Consiliului Superior al Magistraturii. „Justiție, nu corupție!", strigă manifestanții. Se […]
18:40
În data de 9 decembrie 2025, domnul Bogdan Stănescu a notificat Rompetrol Rafinare S.A. cu privire la renuntarea […]
18:10
Shell dorește să dizolve societatea mixtă cu Rosneft (ROSN.MM) din Rusia, prin care grupul listat la Londra deține […]
18:00
Hossu (Cartel Alfa): Este urgentă medierea din partea preşedintelui a conflictului privind salariul minim # Financial Intelligence
Sindicaliştii se vor adresa în continuare Administraţiei Prezidenţiale, pentru că este urgent nevoie de medierea din partea preşedintelui […]
18:00
Zelenski încearcă să îi atragă atenţia lui Trump despre intensificarea cooperării dintre Rusia şi China # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după o întâlnire cu şeful Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei, […]
18:00
Nicuşor Dan, după dezvăluirile Recorder: Îi invit pe toţi magistraţii să îmi scrie direct problemele lor # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, […]
17:50
Diana Buzoianu: Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță # Financial Intelligence
Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță, a anunţat ministrul USR […]
17:50
Parlamentul Ungariei aprobă un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui ţării, un apropiat al premierului Orban # Financial Intelligence
Parlamentul Ungariei a aprobat miercuri un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui, apropiat al prim-ministrului naţionalist Viktor […]
Ieri
17:20
Salt Bank depășește pragul de 700.000 de clienți și se apropie de 2 miliarde de lei în active # Financial Intelligence
Salt Bank ar putea ajunge la un milion de clienţi în primăvara anului viitor La 600 de zile […]
16:30
OMV Petrom: Redevențele onshore vor crește cu 40%, cu modificarea impozitării suplimentare pentru gaze naturale pentru încurajarea investițiilor; sonda Anaconda-1 va fi săpată după finalizarea sondelor de dezvoltare în Neptun Deep; extindere a acordurilor petroliere de producție cu 15 ani, până în 2043 # Financial Intelligence
Dezvoltarea Neptun Deep avansează conform programului, cu primele gaze naturale așteptate în 2027 Următoarea activitate de explorare în […]
16:30
ROMGAZ continuă angajamentul ferm de investițîi de explorare în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră # Financial Intelligence
Prin prelungirea fazei curente de explorare din cadrul perimetrului XIX Neptun, zona de apă adâncă ("Neptun Deep"), SNGN […]
