Ursula Von der Leyen: "Săptămâna care urmează va fi decisivă pentru Ucraina"
ObservatorNews, 12 decembrie 2025 07:50
"Săptămâna care urmează va fi decisivă" pentru Ucraina, a subliniat joi seară preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reiterând apelul său la o "pace dreaptă şi durabilă", notează AFP.
Acum 15 minute
07:50
Horoscop 13 decembrie 2025. Decizii bune la serviciu şi o surpriză în dragoste pentru unele zodii # ObservatorNews
Horoscop 13 decembrie 2025. Ziua vine cu energie concentrată și momente-cheie pentru toate zodiile. Reacțiile rapide, mesajele neașteptate și deciziile luate cu maturitate pot schimba cursul unor situații importante. De la clarificări emoționale și stabilitate financiară, până la creativitate și recunoaștere profesională, astrele favorizează echilibrul și pașii siguri înainte.
07:50
Acum 30 minute
07:40
Dubii referitoare la starea de sănătate a preşedintelui Donald Trump. Reacţia oficială a Casei Albe # ObservatorNews
Întrebările privind sănătatea lui Trump se intensifică, în timp ce Casa Albă minimalizează pansamentele de pe mână și evită clarificările despre testele cognitive.
Acum o oră
07:10
Un cutremur puternic de 6,7 a lovit nord-estul Japoniei, declanșând o avertizare de tsunami.
Acum 12 ore
22:00
Mai multe loturi de lapte praf Nestle NAN, retrase din vânzare. Ce loturi sunt contaminate cu bacterii # ObservatorNews
Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland şi Carrefour, a iniţiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis. Rechemarea are loc din cauza prezenţei bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, a anunţat, joi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Clienţii sunt sfătuiţi să returneze produsul.
21:50
Primul caz de lepră în România după 44 de ani, confirmat la Cluj. Trei posibile infectări, investigate # ObservatorNews
Un caz de lepră a fost confirmat în România, iar alte trei suspiciuni sunt investigate, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Toate paciente sunt femei originare din Asia, angajate ale unui salon SPA din Cluj-Napoca, unde activitatea a fost suspendată. Ultimul caz de lepră fusese raportat în România în 1981.
21:40
21:20
Bulgarii şi-au dat jos Guvernul prin proteste, supăraţi pe Justiţie şi creşterea taxelor # ObservatorNews
Guvernul Bulgariei a demisionat astăzi după ce zeci de mii de oameni au protestat aseară la Sofia şi în marile oraşe împotriva politicienilor corupţi şi a taxelor mărite. Criza politică vine cu trei săptămâni înainte de adoptarea monedei unice europene, privită oricum cu scepticism de populaţie.
21:10
Sute de studenți din București tremură de două săptămâni în cămine fără gaze: "Ne încălzim cu aerotermele" # ObservatorNews
Sute de studenţi şi de profesori din Bucureşti tremură de frig în cămine şi fac duş cu apă rece. Fără haine groase şi aeroterme sunt înţepeniţi de ger. De vină e o problemă apărută la o conductă de gaze în urmă cu două săptămâni. Reparaţiile au fost făcute, însă Distrigaz nu şi-a dat încă avizul de deschidere.
21:00
Nicuşor Dan anunță consultări extinse cu magistrații: Când 200 semnalează probleme, lucrurile sunt serioase # ObservatorNews
Nicușor Dan a transmis că semnalele venite din partea a aproximativ 200 de magistrați, care vorbesc despre probleme de integritate în sistemul de justiție, reprezintă un motiv de îngrijorare major. Președintele anunță, pe fundalul scandalului izbucnit în urma publicării documentarului Recorder, o întâlnire deschisă cu magistrații pe 22 decembrie și explică de ce această dată a fost singura posibilă, în contextul programului încărcat cu vizite externe și reuniuni internaționale.
21:00
Fabrica din Cluj unde se pictează 250.000 de globuri pe an. Ajung în New York, Strasbourg şi la Vatican # ObservatorNews
Magia Crăciunului prinde formă, într-o fabrică din Cluj, cu mult înainte ca luminițele să fie aprinse în orașe. Aici, sute de mii de globuri din sticlă sunt create, suflate manual și apoi pictate cu multă migală. Fiecare poartă o poveste care ajunge, an de an, în case de pe tot globul.
20:50
Poliţist arestat, după ce a bătut crunt un bărbat. Victima se certase cu soţia şi era băută # ObservatorNews
Un poliţist din Cernavodă a fost arestat pentru că a zdrobit în bătaie un bărbat în secţia de poliţie. Omul fusese dus la sediu pentru investigaţii după o ceartă cu soţia. După vizita la poliţie, însă, s-a ales cu răni grave şi a fost internat în spital.
20:40
Bătrâni ținuți în condiții de groază, după ce patroana unui azil închis din Timiș i-a mutat ilegal la ea acasă # ObservatorNews
80 de bătrâni au fost găsiţi înghesuiţi într-o casă murdară din judeţul Timiş, unii imobilizaţi în subsol. Centrul în care erau internaţi a fost închis în urma unor nereguli, aşa că patroana a decis, de una singură, să-i mute pe aceşti oameni la ea acasă. Nu a anunţat familiile şi nici autorităţile. Abia după câteva zile, pacienţii au fost găsiţi flămânzi şi în agonie.
20:40
Felix, motanul pierdut în urmă cu 11 ani, a revenit la familie înainte de Crăciun: Adevărată muncă de detectiv # ObservatorNews
Un cuplu de francezi a avut deja parte de miracolul de Crăciun. Motanul lor s-a întors acasă după 11 ani de la dispariţie. Felina toarce din nou în braţele stăpânilor graţie unor angajaţi inimoşi de la un adăpost de animale. Ei l-au găsit rătăcit, au verificat cip-ul şi au dat de numărul de telefon al proprietarei. A urmat însă o adevărată muncă de detectiv pentru că femeia îşi schimbase numărul de telefon cu mult timp în urmă.
20:30
Elev, despre profesoara care a scos briceagul la ei: "Doamna a vrut să facă o glumă" # ObservatorNews
O profesoară de informatică de la un liceu de elită din Galaţi a fost suspendată și este cercetată sub control judiciar, după ce a fluturat un cuţit în faţa elevilor şi le-ar fi spus că le "taie degetele dacă nu sunt cuminţi". Deși majoritatea colegilor şi chiar şi copiii susțin că a fost doar o glumă, părinţii unui elev au depus plângere şi şi-au retras fiul de la şcoală. Profesoara nu mai are voie să predea.
20:20
Imagini rare surprinse cu copiii lui Putin cu Alina Kabaeva. O întreagă "armată" are grijă de ei # ObservatorNews
Imagini rare cu băieţii secreţi ai lui Vladimir Putin. Ivan şi Vladimir au fost filmaţi în timpul unor antrenamente de gimnastică susţinute la Academia mamei lor, celebra gimnastă Alina Kabaeva. Copiii au vorbit despre exerciţiile învăţate de la antrenorii lor, foşti campioni olimpici. Băieţii trăiesc izolaţi, într-o reşedinţă fortificată aflată într-o pădure la câteva sute de kilometri depărtare de Moscova.
20:20
Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase" # ObservatorNews
Criza apei din Prahova se rezolvă cu ţârâita. După două săptămâni de chin, de astăzi au apă bună de băut doar jumătate dintre oamenii afectaţi. Curg, însă, valuri de acuzaţii şi demisii. Doi şefi de la Apele Române au rămas fără funcţie, iar ministrul Mediului ameninţă acum şi compania care filtrează apa.
20:10
Centrul Capitalei, blocat de maşini parcate ilegal. Poliţia Locală "uită" mereu să treacă să dea amenzi # ObservatorNews
Centrul Bucureştiului este plin de maşini parcate ilegal pe treceri de pietoni sau în intersecţii. Şoferii ştiu că încalcă legea dar se bazează pe faptul că poliţiştii trec rar pe acolo ca să dea amenzi. Agenţii spun că dau anual mii de amenzi, dar recunosc că sunt depăşiţi de situaţie.
20:00
Târgul de Crăciun unde o felie cu untură e 10 lei. Şoriciul, la fel de scump ca vita Angus # ObservatorNews
Produsele tradiţionale au ajuns preparate exclusiviste la târgurile de Crăciun. La Timişoara, de exemplu, o felie de pâine cu untură sau un langoş abia prăjit te fac să oftezi din cauza preţurilor şi uiţi de poftă. Unele produse costă de două ori mai mult faţă de anul trecut. Comercianţii se apără şi susţin că nu au avut de ales deoarece li s-au majorat chiriile.
19:50
EXCLUSIV. Mărturia tinerei din Timiş, bătută de fostul iubit în casă. "Acum te iubeşte, acum te omoară" # ObservatorNews
Un individ a intrat peste fosta iubită în casă, într-o comună din Timiş, şi a bătut-o crunt din simplu motiv că nu putea accepta despărţirea. Femeia a depus plângere şi a obţinut şi un ordin de protecţie, dar agresorul este în continuare liber. Copleşită de frică, victima a avut curajul să-şi spună povestea pentru Observator.
19:40
Război în Justiţie după documentarul Recorder. Magistraţii lansează acuzaţii unii împotriva altora # ObservatorNews
Scandal fără precedent în justiția din România. După publicarea anchetei Recorder, magistrați și foști magistrați s-au împărțit în două tabere. Unii reclamă abuzuri, alţii spun că victimele sunt supuse unui linșaj mediatic. Preşedintele Nicuşor Dan a criticat ministerul Justiţiei, iar premierul Ilie Bolojan a promis că va analiza situația. Consiliul Superior al Magistraturii anunță că va verifica dacă au fost dosare tergiversate, prescrise sau clasate, la presiunea unor grupuri de interese.
19:40
SURSE: PSD blochează reforma administraţiei, care nu va mai fi făcută în decembrie. TVA ar putea creşte iar # ObservatorNews
Pensiile şi salariile bugetarilor vor fi îngheţate anul viitor. Este anunţul făcut de premierul Ilie Bolojan, după ce PSD a blocat tăierile de cheltuieli în aparatul bugetar. Bugetul pe anul viitor va fi adoptat abia la finalul lunii ianuarie. Experţii contactaţi de Observator spun că majorarea TVA la 24% n-ar fi exclusă, dacă liderii Coaliţiei nu vor ajunge la un acord pentru reducerea cheltuielilor.
19:30
19:30
Aproape 180 magistrați îşi arată public sprijinul pentru judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # ObservatorNews
Aproape 180 de magistraţi au semnat o scrisoare deschisă prin care îşi arată solidaritatea faţă de judecătoarea Moroşanu şi judecătorul Beşu, care au vorbit deschis despre presiunile din justiţie. Mesajul a fost publicat de judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova.
19:30
Spitalul fără medici la Neurologie, secţie cu 85 de paturi. "Muncesc pentru 3 doctori, ce vreţi?" # ObservatorNews
Ultimul medic al unei secţii cu 85 de paturi, singura secţie de Neurologie de urgenţă din Prahova şi-a dat demisia. Ceilalţi doi au plecat în această toamnă. În altă secţie, cea de imagistică, un medic face munca a trei colegi, din cauza plecărilor. Cei mai mulţi au plecat în clinici private sau în spitale mici unde volumul de muncă e redus. Cardiologia a rămas fără medici după pandemie, astfel că a scurtat gărzile. În permanentă criză, conducerea spitalului a luat ţara la pas pentru a găsi şi a convinge medici să vină la Ploieşti. Deocamdată are doar promisiuni. Între timp, pacienţii fie aşteaptă cu orele un consult, fie sunt puşi pe drumuri spre Bucureşti. Am vrut să vedem care e situaţia de fapt în spital.
Acum 24 ore
18:40
Revista Time a decis, "Arhitecții AI” sunt Persoana Anului 2025. Liderii care au schimbat lumea # ObservatorNews
Arhitecţii inteligenţei artificiale, printre care Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang, Lisa Su, Satya Nadella, Demis Hassabis, Dario Amodei şi Fei-Fei Li, au fost declaraţi, joi, "Persoana Anului 2025" de revista Time. Decizia marchează o recunoaştere a liderilor care "au inaugurat era maşinilor gânditoare, au uimit şi îngrijorat umanitatea, au transformat prezentul şi au depăşit limitele posibilului", notează agenţia EFE.
18:20
Mituri periculoase despre cutremur. De ce tocul ușii nu te protejează și ce trebuie să faci în schimb # ObservatorNews
Ne temem de marele cutremur, dar adevărul e că nu suntem deloc pregătiţi pentru aşa ceva. Simulările au arătat că mulți oameni reacționează instinctiv, dar cât se poate de riscant: fug pe scări, stau pe lângă geamuri, aleargă haotic şi fără nicio strategie de supravieţuire. Doar 15 bucureșteni dintr-o sută cred că ar ști ce să facă într-o astfel de situație.
18:00
Dialog între şefele CAB, surprins de presă la conferinţă: "M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc" # ObservatorNews
În timpul desfăşurării conferinţei de presă a conducerii Curţii de Apel Bucureşti, joi, unul dintre dintre vicepreşedinţii instanţei i-a arătat telefonul preşedintei şi i-a spus: "Mă sună Lia, mă duc să vorbesc". Conducerea Curţii de Apel Bucureşti a organizat o conferinţă pe tema dezvăluirilor din reportajul Recorder.
18:00
Paradisul ascuns din Harghita. Cum arată cel mai nou resort premium cu 20 de vile exclusiviste # ObservatorNews
Un complex turistic premium cu 20 de vile private, Eskaperdo Resort, a fost inaugurat pe malul Târnavei Mari, la poalele Munţilor Harghita, în judeţul Harghita, informează News.ro.
17:50
Protest în Piața Victoriei de la ora 19:00, în urma scandalului care cutremură justiția din România. Apelul la miting a fost lansat pe rețelele de socializare după dezvăluirile făcute în documentarul Recorder. Peste o mie de persoane s-au adunat miercuri seară în fața Consiliului Superior al Magistraturii pentru a cere independenţa justiţiei
17:50
N-a iertat niciun şofer cu bolid de lux. Polițist din Dolj, prins că lua mită ca să "uite" de limita de viteză # ObservatorNews
Un agent de poliție din Dolj a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că a cerut și a primit mită de la șoferi cu mașini de lux, opriți în trafic pentru depășirea vitezei legale. Procurorii susțin că, în mai multe rânduri, polițistul ar fi solicitat sume între 1.000 și 4.500 de lei, în schimbul neaplicării sancțiunilor, potrivit Mediafax. Ancheta este instrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj împreună cu Direcția Generală Anticorupție, iar procurorii cer acum arestarea preventivă a agentului.
17:50
Tot mai multe plângeri despre carne stricată din supermarketuri. Ce să verifici ca să nu-ți iei țeapă # ObservatorNews
Carnea stricată e supriza neplăcută descoperită de tot mai mulţi români care o cumpără din supermarket. Alegerea se face între carne proaspătă, refrigerată sau congelată.
17:40
Rusia cere Londrei să explice ce făcea soldatul britanic ucis în Ucraina. Zaharova acuză "atacuri teroriste" # ObservatorNews
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat, joi, că Marea Britanie trebuie să dezvăluie ce făcea, de fapt, soldatul britanic ucis marţi în Ucraina. Rusia a acuzat Londra că ajută Kievul să comită „acte de terorism”, scrie Reuters. Potrivit estimărilor The Guardian, aproximativ 100 de cetăţeni britanici s-ar afla pe teritoriul Ucrainei.
17:10
Analist, despre criza Justiţiei: Preşedintele putea să ia mai multe acţiuni, putea să prezideze o şedinţă CSM # ObservatorNews
Reacţii de la cel mai înalt nivel, de la preşedinte şi premier, dar şi dinspre societatea civilă care s-a adunat la proteste dupa o investigaţie jurnalistică a Recorder cu privire la starea justiţiei din România. Ancheta arată cum şefi de instanţe recurg la tot felul de teritpuri legislative pentru a tărăgăna marile procese de corupţie ale numelor celebre, de la medici la politicieni, astfe încât să intevină prescripţia, adică acuzaţile să fie lăsate fă ră condamnari pentru că a trecut preamult timp de la momentul în care a început urmărirea penală, până la pronunţarea unei soluţii.
17:10
Alimentarea cu apă potabilă a fost reluată în şase localităţi din Prahova. Autorităţile au emis un RO-Alert # ObservatorNews
Alimentarea cu apă potabilă a fost reluată în șase localități din Prahova, iar locuitorii au primit un mesaj RO-Alert prin care au fost anunțați că pot folosi din nou apa de la robinet, scrie Mediafax. Decizia vine după ce DSP Prahova a ridicat restricțiile impuse în urma crizei declanșate la Paltinu, în baza analizelor care au confirmat că apa se încadrează în parametrii de siguranță.
17:00
Şeful NATO: Suntem următoarea ţintă a Rusiei. Putin ne-ar putea ataca în termen de 5 ani # ObservatorNews
Şeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliaţii să-şi intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război al Rusiei, cum "au îndurat bunicii şi străbunicii noştri".
17:00
Cum foloseşti corect cardul de credit. Exemplu la cumpărarea unui televizor de 3.000 de lei # ObservatorNews
Un card de credit este bun, dar nu trebuie să uităm de măsură. Trebuie să ne fie clar cum eşalonăm plăţile, pentru a nu ne trezi într-o încurcătură financiară din care ieşim doar în biroul de credite. Una dintre cele mai frecvente confuzii este cea între rată şi suma minimă de plată. Sunt mulţi români care fac asta şi ajung, fără să vrea, la dobânzi uriaşe.
16:50
Minvest, Romaero, Remin şi Avioane Craiova, adăugate pe lista prioritară de reformă a Guvernului # ObservatorNews
Guvernul a adăugat încă patru companii pe lista primelor 17 întreprinderi care au intrat în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Este vorba despre companii din portofoliul Ministerului Economiei, respectiv C.N.C.A.F. MINVEST S.A., ROMAERO S.A., C.N.M.P.N. REMIN S.A şi AVIOANE CRAIOVA S.A..
16:50
Orașul european care oferă turiştilor mâncare gratis, transport și intrare liberă la muzee, cu o condiţie # ObservatorNews
Un oraş european a introdus recent un program inedit care oferă vizitatorilor acces gratuit sau redus la experiențe culturale, dacă aceștia fac fapte bune pentru oraș. Sub umbrela inițiativei CopenPay, turiștii care iau decizii "conștiente" în sprijinul comunității pot primi mese gratuite, tururi ghidate, închirieri de biciclete și acces la muzee.
16:20
Fermierii, apel disperat către Nicuşor Dan pe noile impozite: Loviturile date sunt un act de iresponsabilitate # ObservatorNews
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC), care are în componenţă 4 organizaţii de profil, face apel la preşedintele Nicuşor Dan să retrimită în Parlament Legea impozitelor, motivând că fermierii nu mai pot suporta noi scumpiri şi creşteri de impozite, informează un comunicat de presă semnat de către reprezentanţii celor patru organizaţii.
16:20
FCSB, absenţe fără număr înainte de duelul cu Feyenoord. Programul meciurilor din Europa League # ObservatorNews
Joi seara se joacă meciurile din etapa a 6-a a Europa League, iar FCSB, reprezentanta României în această competiţie, are o misiune extrem de dificilă, campioana României urmând să primească replica celor de la Feyenoord Rotterdam, într-un duel care va începe la ora 22.00.
16:10
Procurorul militar Bogdan Pîrlog: Putregaiul a cuprins justiţia. Lucrurile, mai grave decât transcend # ObservatorNews
Procurorul militar Bogdan Pîrlog, preşedintele asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie, a declarat că informaţiile prezentate în investigaţia Recorder "nu erau noi" pentru cei din sistemul de justiţie, dar "reprezintă o foarte mică parte exterioară a putregaiului". "Lucrurile sunt mult mai grave decât transced. Din păcate, foarte puţini oameni au curajul să vorbească", susţine el.
15:50
Șefa CAB a difuzat înregistrări din instanță cu judecătoarea Daniela Panioglu: "L-a lovit în cap cu dosarul" # ObservatorNews
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a declarat joi în cadrul unei conferinţe de presă că fostul judecător Daniela Panioglu, unul dintre magistraţii care criticat sistemul judiciar în ancheta Recorder, a lansat în spaţiul public "acuzaţii care nu rezistă verificării factuale", în timp ce "invocă exigenţe morale ridicate". "Conduita sa ilicită nu este doar una de însuşire veroasă din banul public, ci îmbracă şi forma violenţei fizice în exercitarea atribuţiilor de serviciu", susţine Arsenie, arătând că Panioglu ar fi încercat să obţină decontarea nelegală a chiriei şi că, în 2018, şi-ar fi lovit un coleg cu un dosar în cap. Arsenie a făcut publice, în conferinţa de presă de joi, înregistrări dintr-o şedinţă de judecată în care o voce, atribuită lui Panioglu, strigă la o avocată.
15:40
Craiova, duel de "totul sau nimic" cu Sparta Praga în Bănie. Programul meciurilor din Conference League # ObservatorNews
Joi seara se joacă meciurile din etapa a 5-a, penultima, a grupei de Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României din această competiţie, are o misiune cât se poate de dificilă, oltenii urmând să dea piept cu Sparta Praga, pe teren propriu, într-o partidă care va începe la ora 19.45.
15:40
Fostul judecător Cristi Danileţ: E ruşinos modul de comportare a conducerii CAB. Unii magistraţi ne fac de râs # ObservatorNews
Fostul judecător Cristi Danileţ a criticat modul în care conducerea Curţii de Apel Bucureşti a dat explicaţii, în cadrul unei conferinţe de presă extraordinare, în urma dezvăluirilor din documentarul lansat de Recorder.
15:30
Președinta CAB îl reclamă la CNSAS pe judecătorul Beșu, deși acesta avea 11 ani la Revoluție: O obligație # ObservatorNews
Judecătorul Laurențiu Beșu a fost reclamat la CNSAS de președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, pentru că ar avea un trecut în servicii. La Revoluția din decembrie 1989, magistratul care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder "Justiție capturată" avea doar 11 ani.
15:30
15:20
15:20
Guvernul Bulgariei a demisionat după protestele masive. Premierul: ''Puterea provine din vocea poporului'' # ObservatorNews
Guvernul Bulgariei a demisionat joi, cu câteva minute înaintea votului unei moțiuni de cenzură, după săptămâni de proteste masive împotriva politicilor economice și a eșecului luptei anticorupție. Anunțul premierului Rosen Jeliazkov vine cu doar câteva luni înainte de aderarea țării la zona euro.
15:20
Procurorii din CSM dau vina pe "Legile Justiţiei" pentru criză si susţin că "nu s-a dorit" modificarea lor # ObservatorNews
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a publicat, joi, un comunicat de presă în urma apariţiei în spaţiul public a documentarului Recorder. S-au anunţat verificări privind activitatea procurorilor și a fost criticată tergiversarea reformelor legislative din justiție. Secţia a subliniat că "aspectele prezentate în conținutul materialului de presă relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal și constituțional".
