Horoscop 13 decembrie 2025. Decizii bune la serviciu şi o surpriză în dragoste pentru unele zodii

Ultimul medic al unei secţii cu 85 de paturi, singura secţie de Neurologie de urgenţă din Prahova şi-a dat demisia. Ceilalţi doi au plecat în această toamnă. În altă secţie, cea de imagistică, un medic face munca a trei colegi, din cauza plecărilor. Cei mai mulţi au plecat în clinici private sau în spitale mici unde volumul de muncă e redus. Cardiologia a rămas fără medici după pandemie, astfel că a scurtat gărzile. În permanentă criză, conducerea spitalului a luat ţara la pas pentru a găsi şi a convinge medici să vină la Ploieşti. Deocamdată are doar promisiuni. Între timp, pacienţii fie aşteaptă cu orele un consult, fie sunt puşi pe drumuri spre Bucureşti. Am vrut să vedem care e situaţia de fapt în spital.