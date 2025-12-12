SUA propun ca trupele ucrainene să se retragă din Donbas, iar regiunea să devină “zonă economică specială”, demilitarizată, în care Rusia se angajează să nu mai avanseze, iar securitatea să fie garantată de americani. Zelenski spune că aceasta ar fi o variantă de compromis, posibil decisă prin referendum.
Biziday.ro, 12 decembrie 2025 07:50
Volodimir Zelenski a explicat că, în cadrul negocierilor de pace, cele mai dificile chestiuni rămân teritoriile din Donbas și controlul centralei nucleare de la Zaporijie. Conform acestuia, oficialii americani au sugerat ca Donbas (Luhansk și Donețk) să devină o “zonă economică liberă” sau o “zonă demilitarizată”, iar Rusia să se angajeze să nu mai atace […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum 30 minute
07:50
SUA propun ca trupele ucrainene să se retragă din Donbas, iar regiunea să devină “zonă economică specială”, demilitarizată, în care Rusia se angajează să nu mai avanseze, iar securitatea să fie garantată de americani. Zelenski spune că aceasta ar fi o variantă de compromis, posibil decisă prin referendum. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski a explicat că, în cadrul negocierilor de pace, cele mai dificile chestiuni rămân teritoriile din Donbas și controlul centralei nucleare de la Zaporijie. Conform acestuia, oficialii americani au sugerat ca Donbas (Luhansk și Donețk) să devină o “zonă economică liberă” sau o “zonă demilitarizată”, iar Rusia să se angajeze să nu mai atace […]
Acum 12 ore
22:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că Rusia ar putea ataca un stat membru al alianței în următorii cinci ani și îndeamnă la investiții în apărare. “Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict de amploarea celui pe care l-au trăit bunicii sau străbunicii noștri”, a spus acesta. # Biziday.ro
Mark Rutte a făcut declarațiile în cadrul unui discurs din Germania, avertizând că “Rusia își intensifică deja campania ocultă împotriva societăților noastre. Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict de amploarea celui pe care l-au trăit bunicii sau străbunicii noștri”. Avertismente similare, respinse de Rusia ca fiind “pură isterie”, au emis anterior mai multe agenții […]
21:30
Mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși Nestle NAN au fost retrase de la vânzare, din magazinele Kaufland, Auchan și Selgros. Pe una dintre liniile de producție din fabrică s-a găsit o bacterie ce poate pune sănătatea copiilor în pericol. Clienții sunt sfătuiți să returneze produsul. # Biziday.ro
ANSVSA informează că rechemarea este făcută ca măsură de precauție și vizează doar loturile: NAN 1 Comfortis 800g Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale 31.10.2027 Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale 31.10.2027 NAN 1 Optipro 800g Lot nr. 52850346AB, data durabilității minimale 31.10.2027 Lot nr. 52850346AC, data durabilității minimale 31.10.2027 NAN 1 Optipro 400g Lot […]
20:30
Președintele Dan invită “toți magistrații” să reclame probleme din Justiție: “Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistem, lucrurile sunt serioase”. Circa o mie de persoane protestează în Piața Victoriei din capitală, cerând o justiție independentă. # Biziday.ro
“Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10”, transmite președintele Dan. Potrivit anunțului președintelui, “materialele asumat sau nu […]
20:00
Secția pentru procurori din cadrul CSM va verifica “realitatea concluziilor referitoare la activitatea procurorilor”, desprinse din documentarului Recorder. Spune că legătura dintre problemele din sistem și pensii este “conjuncturală și nu poate duce decât la manipularea opiniei publice”. # Biziday.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii arată că aspectele prezentate în documentarul Recorder “relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal și constituțional. Luând în considerare că legea a prevăzut instrumente interne de control și […]
Acum 24 ore
18:50
Conflict în Justiție. 180 de magistrați își exprimă solidaritatea cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, care au vorbit deschis despre presiunile din justiție. În același timp, trei asociații ale magistraților cer “autorităților competente să se abțină de la orice încercare de a reduce la tăcere vocile critice din magistratură. # Biziday.ro
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare deschisă prin care își arată solidaritatea față de judecătoarea Moroșanu și judecătorul Beșu: ”Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. […]
18:10
Trei militari francezi au salvat șoferul dintr-un TIR răsturnat pe autostrada A3 București – Ploiești, miercuri, în apropiere de Snagov. Camionul bloca ambele sensuri, iar pentru a-l recupera pe bărbat, militarii au spart geamul camionului. # Biziday.ro
“În timp ce se deplasau spre Ploiești, aceștia au asistat la un accident grav: un camion a rupt parapetul și s-a oprit chiar în fața lor. Militarii au intervenit și au acordat primul ajutor șoferului aflat în stare de șoc și au securizat zona”, arată Ministerul Apărării Naționale. Accidentul a avut loc în urmă cu […]
17:50
Jaf la Muzeul din Bristol, Marea Britanie. Peste 600 de artefacte “de mare valoare” au fost furate din arhiva muzeului, la sfârșitul lunii septembrie. Poliția face apel la identificarea a patru suspecți, la mai bine de două luni de la incident. # Biziday.ro
Autoritățile transmit că cele peste 600 de artefacte “cu valoare culturală semnificativă” au fost furate dintr-un depozit al Muzeului din Bristol, în primele ore ale zilei de 25 septembrie. Printre obiectele furate se numără insigne militare, bijuterii (coliere, brățări, inele), piese de istorie naturală și figurine sculptate din fildeș, bronz și argint. Specialiștii precizează că […]
15:30
Guvernul Bulgariei a demisionat, la nici un an de la învestire. Decizia, în contextul protestelor masive din ultimele săptămâni, declanșate de nemulțumirea față de politicile fiscale și de lipsa progreselor în combaterea corupției. # Biziday.ro
Premierul bulgar Rossen Jeliazkov și-a depus joi demisia, cu puțin timp înainte ca parlamentul de la Sofia să voteze o moțiune de cenzură – a șasea de când guvernul Jeliazkov a preluat mandatul, în ianuarie 2025. Într-o declarație televizată, premierul a spus că “puterea derivă din vocea poporului” și că decizia de a demisiona este […]
15:00
WSJ: În negocierile de pace, SUA propun investiții majore în sectoare strategice rusești (mineritul de pământuri rare și exploatarea petrolului în Arctica), precum și restabilirea livrărilor de energie rusească către Europa, dar și reconstrucția Ucrainei cu activele înghețate. Americanii cred că interdependența economică și energetică între Ucraina, Rusia și Occident poate sta la baza unei păci durabile. # Biziday.ro
În ultimele săptămâni, Administrația Trump a înmânat liderilor europeni o serie de documente, fiecare de o singură pagină, în care prezintă viziunea sa privind reconstrucția Ucrainei și reintegrarea Rusiei în economia globală, potrivit unor oficiali europeni și americani citați de The Wall Street Journal. Concret, planurile americane prevăd ca firmele din SUA să investească atât […]
14:40
Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a UE în cazul României, care nu respectă obligațiile privind monitorizarea calității aerului. Executivul european arată că rețeaua națională este incompletă și nu furnizează date fiabile. # Biziday.ro
“Comisia Europeană decide să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru nerespectarea obligațiilor de monitorizare a aerului, care îi revin în temeiul Directivelor 2008/50/CE și 2004/107/CE”, anunță Reprezentanța instituției în România. Reprezentanța explică faptul că directivele europene obligă statele membre să evalueze “calitatea aerului în conformitate cu cerințe detaliate privind numărul, […]
12:50
O judecătoare de la Curtea de Apel București a intervenit înaintea conferinței de presă a instituției și a confirmat toate lucrurile spuse de colegul său (judecătorul Laurențiu Beșu) în documentarul Recorder: “Suntem terorizați de conducere și tot ce știți dvs. că se întâmplă chiar se întâmplă. Nu vreau să vă spun care e atmosfera. Nu am fost ofițer acoperit, nici la doi și un sfert. Am fost și formator la CSM. Ei vor ști că nu mint, dacă nu îl cred pe colegul Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine”. # Biziday.ro
Conducerea Curții de Apel București (CAB) organizează o conferință de presă, ca răspuns la acuzațiile aduse de câțiva magistrați, în documentarul Recorder, privind manipularea instanțelor, astfel încât marile dosare de corupție să fie amânate până la prescripție. Chiar înainte de debutul conferinței, judecătoarea Raluca Moroșanu, judecător la Secția I Penală, a intervenit: “Am 19 ani […]
11:00
Consiliul Superior al Magistraturii consideră documentarul Recorder ca fiind parte a unei “campanii de destabilizare a puterii judecătoreşti”, alături de “trivializarea discuţiilor despre pensiile de serviciu şi salariile judecătorilor” și de “îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării”. CSM intenționează “să verifice și să analizeze măsurile necesar a fi dispuse” (nu e clar împotriva cui, posibil împotriva magistraților care vorbesc deschis în documentar despre problemele din justiție). # Biziday.ro
Într-un comunicat oficial, publicat joi dimineață, CSM consideră că ar exista “o campanie de destabilizare a puterii judecătoreşti” și că “alegațiile” din documentarul Recorder ar arunca pe nedrept “o anatemă” asupra întregului corp al judecătorilor. Principalele idei din comunicat: Documentarul Recorder amplifică o campanie de destabilizare a puterii judecătoreşti. Succesiunea faptelor indică “un plan bine […]
10:10
Război Rusia-Ucraina. Armata Ucraineană a desfășurat azi-noapte ceea ce rușii numesc “cel mai amplu atac cu drone asupra Federației Ruse din ultima vreme” – aproape 300 de vehicule aeriene, din care circa 30 s-au îndreptat spre Moscova. Incendiu masiv la o uzină chimică de la sud de Sankt Petersburg. # Biziday.ro
Potrivit Ministerului rus al Apărării, 287 de drone ar fi fost doborâte azi-noapte în spațiul aerian al Federației Ruse. Rușii nu raportează niciodată atunci când dronele ucrainene își ating țintele, iar, dacă izbucnește un incendiu, susțin de regulă că ar fi de vină resturile de dronă doborâte de antiaeriana lor. La 4 dimineața, guvernatorul regiunii […]
09:10
Germania. Aproape jumătate dintre persoanele suspectate de diferite infracțiuni comise anul trecut sunt imigranți. Aproximativ 9% dintre suspecți au fost migranți temporari, similar cu situația din 2023. # Biziday.ro
Datele au fost prezentate de poliția federală în raportul anual privind rata de criminalitate a migranților. Conform acestora, din 1.967 milioane de suspecți identificați în 2024, 172.203 erau migranți temporari, adică solicitanți de azil sau persoane cărora li s-a acordat drept de azil sau alte drepturi de ședere temporară, dar și persoane care se aflau […]
Ieri
08:00
SUA. Administrația Trump pregătește o nouă măsură de restricționare a călătoriilor. Turiștii vor trebui să prezinte activitatea de pe rețele sociale și numerele de telefon folosite în ultimii cinci ani, precum și datele biometrice. # Biziday.ro
Agenția Vamală și de Protecție a Frontierelor din SUA (CBP) a precizat că noile modificări aduse aplicației Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA) sunt necesare pentru a se conforma unui ordin executiv emis de Donald Trump în prima zi a noului său mandat. Atunci, președintele SUA a cerut restricții pentru a se asigura că […]
08:00
Donald Trump afirmă că a discutat “în termen destul de duri” cu Macron, Starmer și Scholz despre Ucraina, explicând că “au existat dispute cu privire la anumite persoane”. Invitat să vină în Europa în weekend, președintele american spune că “nu vrea să piardă timpul”, în lipsa unor negocieri solide. # Biziday.ro
Eforturile diplomatice privind încheierea războiului din Ucraina s-au intensificat puternic în ultimele zile, în timp ce Donald Trump își exprimă tot mai des nemulțumirea față de aliații europeni și pune sub semnul întrebării participarea SUA la viitoarele runde de negocieri. Pe fondul acestor tensiuni, liderii “Coaliției de Voință” – un grup format din state care […]
10 decembrie 2025
22:50
SUA au reținut un petrolier în largul coastei Venezuelei, anunță Donald Trump. Măsura a determinat o creștere imediată a prețurilor petrolului, cu 1%, și riscă să escaladeze tensiunile regionale. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a declarat, la Casa Albă: “După cum probabil știți, tocmai am confiscat un petrolier pe coasta Venezuelei, unul mare… cel mai mare confiscat vreodată, de fapt… veți vedea asta mai târziu și vom discuta despre asta mai târziu cu alte persoane”. Operațiunea a fost condusă de Garda de Coastă a SUA și […]
21:00
Ilie Bolojan declară că opțiunea sa este ca salariul minim să nu crească, anul viitor, și că pentru stimularea fiscală, impozitul pe cifra de afaceri ar trebui redus sau anulat. O decizie în privința salariului va fi luată săptămâna viitoare. # Biziday.ro
În cadrul podcastului “Friendly Fire”, prim-ministrul Ilie Bolojan a fost întrebat despre discuțiile cu sindicaliștii privind majorarea salariului minim. A răspuns că opțiunea sa este ca salariul minim să fie menținut la nivelul din 2025, iar acest lucru va fi clarificat săptămâna viitoare. În plus, a declarat că își dorește reducerea sau anularea impozitului pe […]
20:10
Premierul Bolojan anunță, în legătură documentarul Recorder, că va demara un dialog cu asociațiile de magistrați, “de altfel foarte vocale în privința drepturilor salariale”. Afirmă că ministrul Predoiu (actual de Interne, fost ministru al Justiției) are în mod evident o răspundere față de ce s-a întâmplat în ultimii ani în justiție. Separat, precizează că, din 2026, și-ar dori ca impozitul pe cifra de afaceri să fie diminuat sau chiar eliminat. # Biziday.ro
Invitat în emisiunea Friendly Fire, Ilie Bolojan a precizat că nu a vizionat documentarul Recorder despre problemele din justiție, din cauza programului încărcat, dar a menționat că “a văzut emoţia puternică pe care a generat-o”. În acest context, spune că va urma o analiză cu echipa de consilieri, cu Ministerul Justiţiei, dar și un dialog […]
17:50
Nicușor Dan reacționează la documentarul Recorder despre situația din justiție: “Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Nu vedem la nivelul Ministerului Justiției voință de a intra cu adevărat în probleme. De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți? Îi invit magistrați să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină”. # Biziday.ro
Președintele a reacționat miercuri seara în urma documentarului Recorder despre problemele din justiție, afirmând că “l-a văzut cap-coadă”. Nicușor Dan a subliniat că “faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică”, iar numirile procurorilor-șefi au fost politice. “Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai […]
17:40
Președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, declară, despre documentarul Recorder intitulat “Justiția capturată”, că “mărturiile difuzate nu sunt susținute de date verificabile” și că materialul induce o percepție artificială. Un protest în fața CSM este anunțat, de la ora 19. # Biziday.ro
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a criticat documentarul realizat de Recorder, afirmând că mărturiile prezentate în material “nu sunt susținute de date verificabile”. Mai mult, Savonea susține, într-o intervenție la Euronews, că acestea sunt “afirmații necorespunzătoare realității” și că informațiile prezentate induc ideea unei justiții “capturate”, care, de fapt, este o […]
16:50
Analiză FT. Bătălia pentru preluarea Warner Bros Discovery a transformat rețeaua media CNN într-o monedă de schimb politică. Proprietarul Paramount, care a venit cu cea mai mare ofertă, semnalează că “poate remodela un canal pe care președintele Trump îl detestă”. # Biziday.ro
Multe persoane din cadrul redacției CNN au răsuflat ușurate, săptămâna trecută, când Netflix a ieșit câștigătoare din licitația pentru achiziția Warner Bros Discovery, compania sa mamă. Oferta presupune preluarea diviziei de streaming și a studiourilor de producție și separare, într-o nouă entitate, a serviciilor de televiziune tradițională. În opinia majorității angajaților CNN, această perspectivă este […]
16:00
Guvernul anunță o înțelegere cu OMV Petrom pentru majorarea cu 40% a redevențelor și prelungirea duratei de explorare și exploatare a perimetrelor, concomitent cu renunțarea la toate litigiile dintre statul român și compania petrolieră. # Biziday.ro
Guvernul a adoptat măsuri pentru reechilibrarea cooperării cu OMV Petrom în următorii 15 ani, printr-o hotărâre de guvern. Printr-un memorandum, a încheiat un acord de principiu care “creează premisele unei relații echilibrate și predictibile, menite să contribuie la consolidarea independenței energetice a României pentru viitorul apropiat”. Concret, anunță executivul, redevențele pentru petrolul și gazele pe […]
15:30
CCR amână pentru 28 decembrie (într-o duminică!) o decizie în privința reformei pensiilor magistraților. Curtea a mai judecat anterior speța și a respins legea (tot după amânări) pe motive de procedură. # Biziday.ro
Curtea Constituțională trebuia să se pronunțe asupra contestației depuse de Înalta Curte la proiectul de reformă a pensiilor magistraților. Noul act normativ ar schimba fundamental modul de pensionare din sistemul judiciar, ridicând vârsta de pensionare de la 48-50 de ani la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție de 15 ani, ceea ce înseamnă […]
14:00
SUA. Un congresman republican a inițiat un proiect de lege retragerea din NATO. Argumentează că Alianța a fost înființată pentru ”a contracare Uniunea Sovietică, care s-a prăbușit în urmă cu peste treizeci de ani”. # Biziday.ro
Reprezentantul republican al statului Kentucky, congresmanul Thomas Massie, a propus oficial retragerea Statelor Unite din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). ”NATO este o relicvă a Războiului Rece. Ar trebui să ne retragem din NATO și să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste. NATO a fost creat pentru a […]
13:30
Japonia a ridicat avioane de vânătoare pentru a monitoriza aeronave rusești și chineze care au efectuat exerciții comune deasupra Pacificului. Operațiunile de acest tip s-au intensificat după ce premierul Japoniei a declarat că țara sa ar putea reacționa în cazul în care China atacă Taiwanul. # Biziday.ro
Ministerul japonez al Apărării a detaliat că avioane din China și Rusia au efectuat patrule comune în jurul Japoniei și că la acestea au participat două bombardiere strategice rusești Tu-95 cu capacitate nucleară, care au zburat deasupra Mării Japoniei spre Marea Chinei de Est, unde s-au întâlnit cu două bombardiere chineze H-6. Acestea au efectuat […]
12:20
KRUK România prezintă Barometrul Datoriilor 2025. Românii planifică mai puțin, iar cheltuielile neprevăzute pun presiune pe majoritate. (P) # Biziday.ro
București, decembrie 2025 – KRUK România, compania nr.1 de management și plata datoriei, anunță lansarea Barometrului Datoriilor pentru anul 2025, studiu realizat în parteneriat cu Kantar, care analizează comportamentul financiar și percepțiile românilor privind datoriile. Noile date relevă tendințe interesante în planificarea bugetului, utilizarea instrumentelor financiare și motivele din spatele gestionării datoriilor. Românii sunt mai […]
12:20
Târgul de Crăciun București a devenit anul acesta o destinație pentru sute de mii de vizitatori, mulți dintre aceștia turiști sosiți de peste hotare pentru a trăi magia sărbătorilor în centrul capitalei României. Unele dintre cele mai apreciate atracții ale târgului din Piața Constituției – Piramida de Crăciun, Roata Panoramică sau roller-coasterul lui Moș Crăciun […]
11:20
Curtea Constituțională a stabilit că, de la 1 ianuarie, vor putea fi majorate impozitele pe locuințe, terenuri, autoturisme (în funcție de norma de poluare) și câștiguri la bursă. A respins sesizarea AUR împotriva legii pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea. # Biziday.ro
Curtea Constituțională s-a reunit astăzi, de la ora 10, pentru a dezbate contestațiile depuse la reforma pensiilor magistraților și la legea majorării impozitelor locale. Referitor la aceasta din urmă, CCR a decis: “Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte […]
10:30
Oamenii de știință lansează “o alertă urgentă” cu privire la impactul prezenței unor tipuri de chimicale sintetice asupra sănătății oamenilor, asupra fertilității, dar și asupra planetei. Este vorba în special de pesticidele din agricultură, dar și de chimicale prezente peste tot, de la ambalajele alimentare și până la mănușile folosite de bucătari. # Biziday.ro
Publicat miercuri, raportul este o contribuție a zeci de oameni de știință, în special americani și britanici, coordonați de Systemiq, o companie care investește în firme care urmăresc obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, dar și Acordul de la Paris privind schimbările climatice. În esență, acesta evaluează patru grupe mari de substanțe chimice sintetice (care […]
09:10
Italia. Partidul Giorgiei Meloni propune dublarea limitei pentru plățile cu cash, de la 5.000 de euro acum, la 10 mii de euro, cu condiția taxării cu 500 de euro pentru orice sumă ce depășește limita actuală. Nu este clar dacă prim-ministra este de acord, dar ea este cea care a ridicat limita (inițial era de doar o mie de euro), la începutul mandatului său. # Biziday.ro
Membrii Fratelli d’Italia susțin că demersul va permite turiștilor să facă cheltuieli mai mari pentru bunuri de lux, ajutând astfel hotelurile, restaurantele și magazinele, dar și că ar aduce beneficii statului. “Suntem o țară foarte turistică, știm că există un număr mare de turiști – în special din anumite medii – pentru care numerarul […]
08:30
Președintele finlandez, Alexander Stubb, spune că “pacea în Ucraina este acum mai aproape decât oricând”. Planul inițial, în 28 de puncte, a fost înlocuit cu trei documente separate – un acord de încetare a focului, unul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și un al treilea, care se referă la reconstrucția țării, după război. # Biziday.ro
Bloomberg citează declarații pe care președintele finlandez le-a făcut marți, la un eveniment de la Helsinki, la care a participat și fostul șef al NATO, Jens Stoltenberg, acum ministru de Finanțe în Norvegia. “Pacea este acum mai aproape decât oricând de la începutul invaziei ruse din 2022, dar se discută pe trei documente separate. Primul este […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Financial Times: Donald Trump îi solicită președintelui ucrainean Zelenski să răspundă “până de Crăciun” la ultima propunere de pace a Statelor Unite. Aceasta implică pierderi teritoriale pentru Ucraina, în schimbul unor garanții de securitate nespecificate din partea SUA. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski le-a transmis liderilor europeni că, în timpul unei convorbiri de două ore de sâmbătă cu emisarul special american Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, a fost presat să ia o decizie rapidă cu privire la ultima variantă a planului de pace propus de SUA. Un oficial apropiat negocierilor a declarat […]
21:00
Administrația Trump a autorizat Nvidia să vândă Chinei H200, un cip avansat pentru AI, în schimbul a 25% din venituri, relaxând parțial restricțiile impuse în ultimii ani. Măsura stârnește critici în rândul unor specialiști și politicieni americani, care avertizează că ar putea diminua avantajul tehnologic american. # Biziday.ro
“L-am informat pe președintele chinez Xi că Statele Unite vor permite Nvidia să livreze cipurile sale H200, doar către clienți aprobați din China și din alte țări, și în condiții care să permită menținerea securității naționale”, a scris președintele american Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, adăugând că Xi Jinping “a avut […]
19:30
Constanța. 26 de persoane au fost trimise în judecată în dosarul “Fabrica de moșteniri”. Sunt acuzate că s-au folosit de documente falsificate de notari și executori judecătorești, pentru a prelua imobile de la persoane vulnerabile. # Biziday.ro
DIICOT precizează că 11 dintre inculpați se află sub măsura arestului la domiciliu, iar unul în stare de arest preventiv. Direcția a cerut instanței anularea unui număr de 105 documente (contracte de vânzare – cumpărare, dosare de executare, testamente, procuri, procese-verbale și alte înscrisuri) dintre care 20 aflate la Camera Notarilor Publici Constanța, precum și […]
19:10
Donald Trump reia cererea ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale, pe care a mai făcut-o când el însuși și-a preluat mandatul. Afirmă că “Zelenski și Putin se urăsc foarte tare și le este greu să încerce să ajungă la un acord” # Biziday.ro
“Ei folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă acest scrutin. Și poate că Zelenski ar câștiga. Nu știu cine ar câștiga. Dar nu au mai avut alegeri de mult timp”, a declarat președintele american în cadrul amplului interviu acordat publicației americane Politico. Acesta a adăugat că […]
18:10
Președintele Dan declară că Europa trebuie să se mobilizeze pentru a-și asigura securitatea, în contextul noii Strategii de Securitate a SUA. La finalul întâlnirii cu Emmanuel Macron, anunță că Armata Română va doborî drone neautorizate, dacă acestea mai pătrund în spațiul aerian. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă, la finalul întâlnirii cu omologul francez, Emmanuel Macron. Președintele desfășoară, de luni, o vizită oficială la Paris, unde s-a întâlnit și cu reprezentanții comunității românești, cu reprezentanții companiilor franceze și cu primarul Parisului. Principalele declarații ale președintelui: Despre noua Strategie de Securitate a Statelor Unite. În […]
16:50
Lituania va decreta stare de urgență, din cauza baloanelor meteorologice folosite de contrabandiștii de țigări, care ajung în spațiul aerian dinspre Belarus. Armata va putea face rețineri, va percheziționa vehicule și va restricționa accesul în anumite zone. Autoritățile numesc incursiunile “o formă de atac hibrid”, acuzând guvernul bielorus că permite cu bună știință lansările de baloane. # Biziday.ro
Guvernul lituanian a solicitat parlamentului să autorizeze implicarea armatei în sprijinul poliției de frontieră, după ce mai multe baloane lansate de pe teritoriul bielorus au perturbat în mod repetat traficul aerian în ultimele luni. Dacă solicitarea va fi aprobată, armata va putea restricționa accesul în anumite zone, va opri și va controla vehicule, va verifica […]
16:20
Australia. Interdicția de acces la rețelele de socializare pentru copiii cu vârste sub 16 ani a intrat în vigoare. Conform noii legi, milioane de conturi de TikTok, Instagram, Facebook sau Youtube vor fi șterse. Platformele care nu se conformează riscă amenzi de zeci de milioane de dolari. # Biziday.ro
Printre platformele vizate de interdicție se află Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch și TikTok. Toate, cu excepția X, au confirmat că vor respecta interdicția. Cele care nu se conformează interdiciției, riscă amenzi de până la 32 milioane de dolari. Săptămâna trecută, Meta a anunțat că a început deja să elimine conturile a […]
16:00
Vâlcea. Pierderi de GPL dintr-o cisternă, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, aproape de Călimănești. Traficul este oprit. Pompierii au izolat zona pe o rază de 200 de metri. A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației. Nu sunt victime. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, la kilometrul 199, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea, “pentru desfășurarea intervenției de specialitate, în urma semnalării pierderilor de substanță inflamabilă din încărcătura unei autocisterne”. Și IGSU confirmă că “s-au constatat că sunt scăpări de gaze din autocisternă, […]
14:40
Donald Trump critică dur Europa și pe liderii săi, în cel mai virulent atac la adresa democrațiilor vestice: ”Un grup de națiuni aflate în descompunere, conduse de oameni slabi”. Președintele SUA sugerează că va susține candidați politici europeni aliniați cu propria viziune pentru continent. # Biziday.ro
Într-un interviu pentru publicația Politico, Donald Trump a declarat că Europa este un grup de națiuni ”în decădere” conduse de oameni ”slabi”. Președintele american a criticat aliații tradiționali ai SUA pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și a semnalat că va susține candidații politici […]
14:00
Coreea de Sud. Poliția a efectuat percheziții la sediul Coupang, cel mai mare retailer online din țară, după o breșă de securitate în urma căreia au fost expuse datele personale a peste 33 de milioane de clienți. # Biziday.ro
Coupang este cea mai popular magazin online din Coreea de Sud, care vinde de la alimente la telefoane și alte produse electronice și care are milioane de clienți. În acest an, compania a suferit o scurgere masivă de date și a fost nevoită să-și avertizeze clienții că informații precum numele, adresele de e-mail, numerele de […]
13:00
Instanța dispune începerea judecării dosarului în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară și promovarea unor idei fasciste. Decizia poate fi contestată. # Biziday.ro
Judecătoria Sectorului 1 a respins ca neîntemeiate cererile și excepțiile formulate de Călin Georgescu. A constatat că este competentă, din punct de vedere material și teritorial, să soluționeze cauza și că sesizarea instanței de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la 1 iulie, este legală. Georgescu, fost candidat la alegerile […]
12:40
Sorin Grindeanu anunță că PSD va vota intern dacă va rămâne sau nu la guvernare, după ce membrii vor analiza cum sunt implementate propunerile lor în coaliție. “Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare.” # Biziday.ro
Sorin Grindeanu a ținut o conferință de presă la finalul ședinței interne a PSD. A spus că s-a decis ca partidul să intre într-o “perioadă de analiză internă legată de participarea la guvernare”, în care va fi luat în calcul modul în care sunt implementate proiectele propuse de PSD. A detaliat că nu este vorba […]
10:40
Aproape jumătate dintre copiii de peste 13 ani, care se confruntă cu violențe, apelează la chatboții de inteligență artificială, arată un studiu făcut de un ONG britanic. Experții avertizează că fenomenul este îngrijorător, fiind amplificat atât de lipsa reglementărilor în domeniu, dar și de o criză acută a asistenței psihologice umane. # Biziday.ro
Studiul, realizat pe 11 mii de tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, din Anglia și Țara Galilor, afectați de diferite tipuri de violență (de la bullying, la implicare în activități ale bandelor) arată că 40% dintre ei au căutat sprijin psihologic la un chatbot de inteligență artificială. Extrapolat la populația adolescentă, asta […]
09:10
Renault Group și Ford anunță un parteneriat strategic pentru lansarea a două “modele electrice accesibile” pentru piața din Europa, dezvoltate pe platforma Ampere a Renault. Primul dintre ele va fi disponibil din 2028. # Biziday.ro
Cele două companii anunță semnarea unui parteneriat strategic, în baza căruia vor produce autoturisme și autovehicule comerciale electrice mai ieftine. “Un element central al acestei colaborări este acordul pentru dezvoltarea a două modele electrice distincte sub marca Ford. Noile vehicule, bazate pe platforma Ampere, vor beneficia de punctele forte și de competitivitatea Renault Group în domeniul […]
08:20
Boardul editorial al Financial Times consideră că noua Strategie de Securitate a SUA preia, în realitate, viziunea pe care Putin o urmărește de două decenii – împărțirea lumii și limitarea influenței americane doar la emisfera vestică. Documentul “sugerează că europenii vor fi forțați să aleagă între susținerea Ucrainei și rămânerea SUA în NATO”. # Biziday.ro
Prestigioasa publicație financiară arată, într-un articol care reprezintă politica editorială a redacției, că documentul, emis vineri de Casa Albă, marchează oficial ruptura Americii de alianța occidentală și este chiar un semnal de alarmă nu numai pentru securitatea Europei, ci și pentru economia acesteia. “Noua strategie prevede o lume împărțită în sfere de interes de către […]
00:00
UE a aprobat un amplu pachet de reforme ce vizează gestionarea migrației. Statele vor putea expulza persoanele care nu au dreptul de a locui în UE, iar cele care se confruntă cu un număr mare de migranți vor putea să îi trimită în țări mai puțin afectate sau să ceară bani de la acestea. # Biziday.ro
Pachetul a fost aprobat în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai Justiției și Afacerilor Interne la Bruxelles, iar printre prevederile principale se numără crearea unui “fond de solidaritate”, prin care țările care nu au un aflux mare de migranți vor fi solicitate să preia migranți sau să sprijine financiar alte state. De asemenea, a […]
8 decembrie 2025
22:20
Investigație. IDF a desfășurat ample operațiuni, inclusiv secrete, de supraveghere și de înregistrare a discuțiilor purtate de reprezentanții mai multor state, la centrul special creat pentru acordarea de ajutor în Gaza și pentru menținerea armistițiului. # Biziday.ro
Potrivit oficialilor chestionați de The Guardian, agenți israelieni au făcut înregistrări, atât anunțate cât și pe ascuns, ale întâlnirilor și discuțiilor strategice dintre reprezentanți ai SUA și ai țărilor aliate, care fac parte din Centrul de Coordonare Civil-Militară (CMCC) creat exclusiv pentru monitorizarea acordului de încetare a focului și pentru coordonarea ajutorului umanitar către Gaza. […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.