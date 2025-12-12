Statistica oficială anunță că inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie, la același nivel cu cea din octombrie. Alimentele sunt mai scumpe cu 7,6% față de acum un an, iar mărfurile nealimentare și serviciile cu 11%.

10:40

Studiul, realizat pe 11 mii de tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, din Anglia și Țara Galilor, afectați de diferite tipuri de violență (de la bullying, la implicare în activități ale bandelor) arată că 40% dintre ei au căutat sprijin psihologic la un chatbot de inteligență artificială. Extrapolat la populația adolescentă, asta […]