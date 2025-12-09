Lituania va decreta stare de urgență, din cauza baloanelor meteorologice folosite de contrabandiștii de țigări, care ajung în spațiul aerian dinspre Belarus. Armata va putea face rețineri, va percheziționa vehicule și va restricționa accesul în anumite zone. Autoritățile numesc incursiunile “o formă de atac hibrid”, acuzând guvernul bielorus că permite cu bună știință lansările de baloane.
Biziday.ro, 9 decembrie 2025 16:50
Guvernul lituanian a solicitat parlamentului să autorizeze implicarea armatei în sprijinul poliției de frontieră, după ce mai multe baloane lansate de pe teritoriul bielorus au perturbat în mod repetat traficul aerian în ultimele luni. Dacă solicitarea va fi aprobată, armata va putea restricționa accesul în anumite zone, va opri și va controla vehicule, va verifica […]
• • •
Acum 15 minute
16:50
Acum o oră
16:20
Australia. Interdicția de acces la rețelele de socializare pentru copiii cu vârste sub 16 ani a intrat în vigoare. Conform noii legi, milioane de conturi de TikTok, Instagram, Facebook sau Youtube vor fi șterse. Platformele care nu se conformează riscă amenzi de zeci de milioane de dolari. # Biziday.ro
Printre platformele vizate de interdicție se află Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch și TikTok. Toate, cu excepția X, au confirmat că vor respecta interdicția. Cele care nu se conformează interdiciției, riscă amenzi de până la 32 milioane de dolari. Săptămâna trecută, Meta a anunțat că a început deja să elimine conturile a […]
Acum 2 ore
16:00
Vâlcea. Pierderi de GPL dintr-o cisternă, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, aproape de Călimănești. Traficul este oprit. Pompierii au izolat zona pe o rază de 200 de metri. A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației. Nu sunt victime. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, la kilometrul 199, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea, “pentru desfășurarea intervenției de specialitate, în urma semnalării pierderilor de substanță inflamabilă din încărcătura unei autocisterne”. Și IGSU confirmă că “s-au constatat că sunt scăpări de gaze din autocisternă, […]
Acum 4 ore
14:40
Donald Trump critică dur Europa și pe liderii săi, în cel mai virulent atac la adresa democrațiilor vestice: ”Un grup de națiuni aflate în descompunere, conduse de oameni slabi”. Președintele SUA sugerează că va susține candidați politici europeni aliniați cu propria viziune pentru continent. # Biziday.ro
Într-un interviu pentru publicația Politico, Donald Trump a declarat că Europa este un grup de națiuni ”în decădere” conduse de oameni ”slabi”. Președintele american a criticat aliații tradiționali ai SUA pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și a semnalat că va susține candidații politici […]
14:00
Coreea de Sud. Poliția a efectuat percheziții la sediul Coupang, cel mai mare retailer online din țară, după o breșă de securitate în urma căreia au fost expuse datele personale a peste 33 de milioane de clienți. # Biziday.ro
Coupang este cea mai popular magazin online din Coreea de Sud, care vinde de la alimente la telefoane și alte produse electronice și care are milioane de clienți. În acest an, compania a suferit o scurgere masivă de date și a fost nevoită să-și avertizeze clienții că informații precum numele, adresele de e-mail, numerele de […]
Acum 6 ore
13:00
Instanța dispune începerea judecării dosarului în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară și promovarea unor idei fasciste. Decizia poate fi contestată. # Biziday.ro
Judecătoria Sectorului 1 a respins ca neîntemeiate cererile și excepțiile formulate de Călin Georgescu. A constatat că este competentă, din punct de vedere material și teritorial, să soluționeze cauza și că sesizarea instanței de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la 1 iulie, este legală. Georgescu, fost candidat la alegerile […]
12:40
Sorin Grindeanu anunță că PSD va vota intern dacă va rămâne sau nu la guvernare, după ce membrii vor analiza cum sunt implementate propunerile lor în coaliție. “Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare.” # Biziday.ro
Sorin Grindeanu a ținut o conferință de presă la finalul ședinței interne a PSD. A spus că s-a decis ca partidul să intre într-o “perioadă de analiză internă legată de participarea la guvernare”, în care va fi luat în calcul modul în care sunt implementate proiectele propuse de PSD. A detaliat că nu este vorba […]
Acum 8 ore
10:40
Aproape jumătate dintre copiii de peste 13 ani, care se confruntă cu violențe, apelează la chatboții de inteligență artificială, arată un studiu făcut de un ONG britanic. Experții avertizează că fenomenul este îngrijorător, fiind amplificat atât de lipsa reglementărilor în domeniu, dar și de o criză acută a asistenței psihologice umane. # Biziday.ro
Studiul, realizat pe 11 mii de tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, din Anglia și Țara Galilor, afectați de diferite tipuri de violență (de la bullying, la implicare în activități ale bandelor) arată că 40% dintre ei au căutat sprijin psihologic la un chatbot de inteligență artificială. Extrapolat la populația adolescentă, asta […]
09:10
Renault Group și Ford anunță un parteneriat strategic pentru lansarea a două “modele electrice accesibile” pentru piața din Europa, dezvoltate pe platforma Ampere a Renault. Primul dintre ele va fi disponibil din 2028. # Biziday.ro
Cele două companii anunță semnarea unui parteneriat strategic, în baza căruia vor produce autoturisme și autovehicule comerciale electrice mai ieftine. “Un element central al acestei colaborări este acordul pentru dezvoltarea a două modele electrice distincte sub marca Ford. Noile vehicule, bazate pe platforma Ampere, vor beneficia de punctele forte și de competitivitatea Renault Group în domeniul […]
Acum 12 ore
08:20
Boardul editorial al Financial Times consideră că noua Strategie de Securitate a SUA preia, în realitate, viziunea pe care Putin o urmărește de două decenii – împărțirea lumii și limitarea influenței americane doar la emisfera vestică. Documentul “sugerează că europenii vor fi forțați să aleagă între susținerea Ucrainei și rămânerea SUA în NATO”. # Biziday.ro
Prestigioasa publicație financiară arată, într-un articol care reprezintă politica editorială a redacției, că documentul, emis vineri de Casa Albă, marchează oficial ruptura Americii de alianța occidentală și este chiar un semnal de alarmă nu numai pentru securitatea Europei, ci și pentru economia acesteia. “Noua strategie prevede o lume împărțită în sfere de interes de către […]
Acum 24 ore
00:00
UE a aprobat un amplu pachet de reforme ce vizează gestionarea migrației. Statele vor putea expulza persoanele care nu au dreptul de a locui în UE, iar cele care se confruntă cu un număr mare de migranți vor putea să îi trimită în țări mai puțin afectate sau să ceară bani de la acestea. # Biziday.ro
Pachetul a fost aprobat în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai Justiției și Afacerilor Interne la Bruxelles, iar printre prevederile principale se numără crearea unui “fond de solidaritate”, prin care țările care nu au un aflux mare de migranți vor fi solicitate să preia migranți sau să sprijine financiar alte state. De asemenea, a […]
8 decembrie 2025
22:20
Investigație. IDF a desfășurat ample operațiuni, inclusiv secrete, de supraveghere și de înregistrare a discuțiilor purtate de reprezentanții mai multor state, la centrul special creat pentru acordarea de ajutor în Gaza și pentru menținerea armistițiului. # Biziday.ro
Potrivit oficialilor chestionați de The Guardian, agenți israelieni au făcut înregistrări, atât anunțate cât și pe ascuns, ale întâlnirilor și discuțiilor strategice dintre reprezentanți ai SUA și ai țărilor aliate, care fac parte din Centrul de Coordonare Civil-Militară (CMCC) creat exclusiv pentru monitorizarea acordului de încetare a focului și pentru coordonarea ajutorului umanitar către Gaza. […]
20:30
SUA. Legislatorii americani avertizează că Administrația Trump ar putea ascunde informații incriminatorii despre președinte, sub pretextul unor excepții prevăzute în lege (protecția victimelor, investigații în curs), odată cu publicarea “Dosarelor Epstein”. Administrația a lansat recent investigații împotriva unor democrați asociați cu prădătorul sexual Epstein. # Biziday.ro
Legislatori americani și experți juridici avertizează Departamentul de Justiție al SUA să nu recurgă la redactări excesive în documentele referitoare la Jeffrey Epstein, pe măsură ce se apropie termenul-limită stabilit prin lege pentru publicarea lor. ”Legea privind transparența Dosarelor Epstein”, adoptată luna trecută, obligă procurorul general Pam Bondi să facă publice, până la 19 decembrie, […]
19:40
Grecia. Proteste de amploarea ale fermierilor, nemulțumiți de întârzierile la plata subvențiilor UE. Au blocat un aeroport din Creta, zeci de drumuri din toată țara și puncte de trecere a frontierei. Poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanților. # Biziday.ro
Proteste au avut loc în toată Grecia. Fermierii au ieșit pe străzi cu mii de camioane și tractoare, au blocat cel puțin 20 de drumuri și două puncte de trecere a frontierei. În Creta, fermierii au forțat intrarea pe pista aeroportului din Heraklion, ceea ce a dus la închiderea aeroportului. Ciocniri între polițiști și fermieri […]
19:00
Germania. Șeful contraspionajului avertizează că Rusia ar putea intensifica operațiunile de sabotaj și campaniile de dezinformare anul viitor, în contextul alegerilor regionale din cinci landuri. # Biziday.ro
Sinan Selen, șeful Oficiului Federal pentru Protecţia Constituţiei (BfV), serviciul de informații interne al Germaniei, a declarat: “Am văzut în repetate rânduri că alegerile joacă un rol foarte important aici”. Acesta a mai adăugat că, pe fondul evoluției războiului din Ucraina, Rusia s-ar putea simți “încurajată să intensifice din nou presiunea asupra Europei”, relatează AFP. […]
17:40
Paramount lansează o ofertă ostilă pentru achiziția Warner Bros Discovery, de 108 miliarde de dolari. Este dispusă să plătească 18 miliarde de dolari, în numerar, în plus față de Netflix. # Biziday.ro
Noua ofertă a Paramount se referă la întreg pachetul de afaceri ale WBD, inclusiv serviciul prin cablu, studiourile de producție și platforma de streaming. Oferta este de 30 de dolari pe acțiune, spre deosebire de cea a Netflix de săptămâna trecută, doar pentru studiouri și divizia de streaming. David Ellison, directorul Paramount, a declarat pentru […]
Ieri
16:40
Ministerul de Externe confirmă decesul unui cetățean român duminică, în Tenerife, unde mai multe persoane au fost surprinse de un val. Presa locală scrie că alte trei persoane și-au pierdut viața. # Biziday.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, prin intermediul Consulatului General la Madrid, a reușit să confirme decesul unui cetățean român în timpul unui incident înregistrat duminică. Mai exact, doi români și alte persoane au fost surprinse de un val oceanic, în sudul insulei Tenerife. “Reprezentanţii oficiului consular român menţin legătura cu autorităţile spaniole pentru confirmarea stării […]
16:10
Donald Trump pare că se opune intenției Netflix de a cumpăra studiourile Warner Bros: “Ar putea fi o problemă. Netflix are deja o cotă de piață foarte mare, care ar crește considerabil după fuziune”. Susține că se va implica personal în decizia privind aprobarea achiziției. # Biziday.ro
Președintele american susține că tranzacția, estimată la 72 de miliarde de dolari (83 de miliarde, dacă include și datoriile), ar putea ridica probleme serioase de concurență, având în vedere că Netflix “are deja o cotă mare de piață” iar, dacă va fi finalizat acordul cu Warner Bros, ar crește semnificativ puterea companiei pe piața globală […]
15:10
Investigație jurnalistică. Scandal de corupție în agenția NATO pentru sprijin și achiziții (NSPA) – actuali și foști angajați sunt bănuiți că au luat mită milioane de euro pentru favorizarea unor furnizori. Au fost suspendate mai multe achiziții, inclusiv de la compania israeliană Elbit Systems, de la care România cumpără drone de peste 400 de milioane de euro, în condițiile în care un consultant al acesteia este implicat în dosar. # Biziday.ro
Cel mai mare producător israelian de armament, Elbit Systems, și mai multe alte companii de apărare au fost suspendate provizoriu din programele de achiziții ale Agenției de Sprijin și Achiziții a NATO (NSPA), în contextul unei ample anchete de corupție ce vizează contracte derulate prin această structură a Alianței. Potrivit unei investigații Follow the Money […]
14:00
Incident la Muzeul Luvru. O inundație a distrus sute de cărți și documente din biblioteca de antichități egiptene, “consultate frecvent de egiptologi”. Cauzată de defecțiunea conductelor de apă, problema era cunoscută de câțiva ani, dar soluționarea sa fusese amânată în repetate rânduri. Angajații amenință cu greva, invocând deteriorarea condițiilor de muncă și degradarea clădirii. # Biziday.ro
O infiltrație de apă produsă luna trecută la Muzeul Luvru a avariat grav biblioteca Departamentului de Antichități Egiptene, unde între 300 și 400 de volume au fost afectate, potrivit lui Francis Steinbock, administrator adjunct al instituției. Aparent, incidentul, dezvăluit abia acum, nu a distrus cărți rare, însă a afectat lucrări consultate frecvent de egiptologi. Evaluarea […]
13:50
Ilfov. Trafic blocat pe sensul spre Urziceni (DN 2), în zona localității Voluntari, pentru repunerea pe roți a unei autocisterne încărcate cu substanță inflamabilă (eter), care s-a răsturnat în afara carosabilului ieri. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 2 București-Urziceni, în zona localității Voluntari, județul Ilfov, pentru a permite repunerea pe roți a unei autocisterne încărcată cu o substanță inflamabilă (eter), care s-a răsturnat în afara carosabilului ieri, 7 decembrie, traficul rutier a fost oprit în ambele direcții. Este stabilit un […]
13:20
Comisia Europeană presează Franța pentru a elibera sume din activele rusești înghețate, pentru finanțarea Ucrainei. Circa 18 miliarde de euro, din rezervele Băncii Centrale a Rusiei, sunt imobilizate, de la începutul războiului, în bănci private franțuzești, ale căror identități sunt ținute secrete de guvernul de la Paris. # Biziday.ro
Potrivit Financial Times, care a trimis întrebări mai multor bănci mari din Franța, primele patru cele mai mari bănci comerciale (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale și BPCE) nu au răspuns acestor solicitări, deși există informații că ele concentrează majoritatea acestor rezerve rusești. “Franța este supusă unei presiuni crescânde pentru a ajuta la finanțarea Ucrainei […]
11:40
Ministrul Proiectelor Europene sesizează Parchetul European cu privire la modul de achiziție a peste o mie de microbuze electrice școlare, cu bani din PNRR. Corpul de control a constatat diferențe nejustificate între prețurile de achiziție, de la un județ la altul. # Biziday.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a mai precizat că, pe lângă sesizarea EPPO, condus de Laura Codruța Kovesi, va trimite raportul Corpului de control și către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței. Situația a fost prezentată inițial într-o anchetă de presă realizată de ReporterIS în luna august, care a arătat că executivul […]
11:10
Dominic Fritz, președintele USR, declarată că procentul de voturi primit de Cătălin Drulă, în alegerile pentru Primăria Generală a capitalei, este dezamăgitor: “USR are nevoie de un proiect de reînnoire. (…) Voi convoca un congres al partidului, în februarie, pentru câteva schimbări structurale”. # Biziday.ro
Dominic Fritz, președintele USR, a susținut o conferință de presă, în această dimineață. Pentru început, a spus că “democrația nu poate supraviețui, dacă nu există o majoritate care participă la ea”, o trimitere la faptul că la alegerile pentru funcția de primar general au votat mai puțin de o treime dintre alegători (32,7%). Fritz a […]
08:00
Donald Trump îl critică din nou pe Zelenski, după negocierile din weekend, din Florida: “Nici nu a citit propunerea noastră de pace. Poporul său o iubește [propunerea], dar el nu este pregătit să o accepte”. Don Jr, fiul lui Trump și Keith Kellogg, trimisul președintelui american în Ucraina, sugerează că americanii sunt foarte aproape de a opri implicarea în negocierile de pace. # Biziday.ro
După trei zile de discuții între americani și ucraineni, în Florida, Donald Trump a declarat că el crede că “Rusia, care ar prefera să aibă toată Ucraina, cred că e ok cu înțelegerea, dar nu sunt sigur că Zelenski este de acord. Sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nici nu a citit încă propunerea noastră, […]
7 decembrie 2025
22:30
Marcel Ciolacu este noul președinte al Consiliului Județean Buzău. Fostul prim-ministru a câștigat mai mult de jumătate din voturile exprimate, dar la o prezență redusă, de doar 24%. # Biziday.ro
Marcel Ciolacu a câștigat cursa electorală pentru președinția Consiliului Județean Buzău. Fostul premier a obținut peste 52% dintre voturi și l-a devansat pe Alin-Ștefăniță Avramescu, candidatul AUR. Funcția de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a devenit vacantă după ce Lucian Romaşcanu, fost purtător de cuvânt al PSD şi fost lider al filialei judeţene a partidului, […]
19:20
Geoexchange, soluția inteligentă și sustenabilă pentru încălzirea și răcirea clădirilor urbane . (P) # Biziday.ro
Într-o perioadă în care schimbările climatice au devenit subiect la ordinea zilei, preocuparea privind impactul asupra mediului pe care orice activitate îl are este tot mai prezentă. Soluțiile „verzi” devin indispensabile și pentru dezvoltările imobiliare, mai ales în orașele aglomerate și expuse încălzirii globale, cum este cazul Bucureștiului. Potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
China și Rusia au organizat a treia rundă de exerciții comune antirachetă, pe teritoriu rusesc. China transmite că nu sunt un răspuns la nicio situație internațională actuală. # Biziday.ro
Ministerul Apărării din China a anunțat că manevrele au avut loc la începutul acestei luni și că nu au vizat nicio terță parte. Reuters amintește că cele două state au purtat discuții privind apărarea antirachetă și stabilitatea strategică, luna trecută, iar în august au desfășurat exerciții de artilerie și antisubmarin în Marea Japoniei. De asemenea, […]
13:00
Japonia acuză aviația chineză de acțiuni ostile, în apropiere de insula Okinawa. Un avion de vânătoare chinez a fixat ținta, în mod repetat, asupra avioanelor japoneze ridicate să-l intercepteze. China efectua exerciții cu un portavion. # Biziday.ro
Japonia a înaintat guvernului de la Beijing un protest, după două incidente care au avut loc în apropiere de insula Okinawa, deasupra apelor internaționale. Avioane de vânătoare chineze a fixat ținta pe avioane japozene. Ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, a precizată că un avion militar chinezesc J-15 a țintit ”intermitent” avioanelor japoneze F-15, în […]
12:40
Londra. Incident pe Heathrow. Un grup de bărbați a atacat cu spray lacrimogen mai multe persoane, într-o parcare din aeroport. O persoană a fost reținută, până acum. # Biziday.ro
Autoritățile britanice au precizat că ofițerii înarmați au fost chemați în parcarea Terminalului 3 al aeroportului Heathrow, în jurul orei 8 dimineața, după ce mai mulți bărbați au atacat cu ceea ce pare a fi spray lacrimogen sau un tip de spray iritant mai multe persoane, iar apoi au fugit de la fața locului. Un […]
10:50
Analiză FT. Crește opoziția față de decizia Netflix de a cumpăra Warner Bros, în timp ce Hollywood-ul se teme de un nou val de concedieri. Unii actori și scenariști avertizează că tranzacția va avea urmări negative pentru procesul creativ și numărul producțiilor. # Biziday.ro
Hollywood se va pregăti să strângă cureaua și să renunțe la locuri de muncă, dacă acordul Netflix pentru achiziția Warner Bros, în valoare de 83 de miliarde de dolari, va fi finalizat. Sindicatele scenariștilor, proprietarii de cinematografe și o parte din artiști au cerut autorităților de reglementare să blocheze tranzacția, arată Financial Times în analiză. […]
09:30
Alegeri locale parțiale. La ora 9, prezența în București este de sub 2%, semnificativ mai mică față de scrutinul din iunie 2024. Pe lângă Primarul General al Capitalei, în țară sunt aleși președintele Consiliului Județean Buzău și primarii unor comune sau orașe din alte zece județe. # Biziday.ro
Prezență slabă, în București, în această dimineață, cu circa 34 de mii de cetățeni care s-au prezentat la urne, până la ora 9. Față de alegerile din iunie 2024 (când s-a votat și pentru Europarlamentare, dar și pentru primăriile de sector), prezența este semnificativ mai mică. După ora 9, președintele Nicușor Dan a votat la […]
6 decembrie 2025
21:20
Volodimir Zelenski a discutat cu emisarul Steve Witkoff și delegația ucraineană prezentă în Florida asupra punctelor-cheie privind încetarea războiului și eliminarea amenințării unei noi invazii rusești. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o discuție, la telefon, cu emisarul american Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele președintelui american, la care au participat și delegații ucraineni Rustem Umerov și Andrii Hnatov. După întâlnirea delegaților americani cu Vladimir Putin la Moscova, cei doi au purtat discuții, în ultimele zile, cu delegații ucraineni […]
17:40
Elon Musk spune că UE trebuie desființată, supărat că Comisia Europeană a amendat X/Twitter cu 120 de milioane de euro. Secretarul american de stat spune că amenda este ”un atac asupra tuturor platformelor tehnologice americane și a poporului american”. # Biziday.ro
Elon Musk a criticat dur UE după ce Comisia Europeană a amendat platforma sa de socializare X cu 120 de milioane de euro, pentru încălcarea regulilor de transparență. Musk a avertizat că răspunsul său va viza înalți oficiali europeni. ”UE a impus această amendă nebunească nu doar lui X, ci și mie personal, ceea ce […]
16:10
Republica Moldova a solicitat ”preventiv, pentru câteva ore” ajutor energetic din partea României, după atacurile rusești de noaptea trecută asupra sistemului energetic al Ucrainei. # Biziday.ro
”Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energeric important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore. Aceasta va menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și […]
15:10
Valea Oltului (DN 7). Au fost ridicate restricțiile de circulație de pe segmentul km 200 – km 201, din afara localității Călimănești. Autoritățile au terminat lucrările de întreținere la viaductul Cârligul Mic. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic anunță că, de la ora 14, au fost ridicate restricțiile de circulație de pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, kilometrii 200 – 201, ca urmare a finalizării lucrărilor efectuate la Viaductul Cârligul Mic, în afara localității Călimănești. Acestea fuseseră introduse pe 21 noiembrie.
13:00
Schimb de focuri la granița dintre Pakistan și Afganistan, noaptea trecută. Statele se acuză reciproc de încălcarea armistițiului încheiat în octombrie. # Biziday.ro
BBC relatează că o parte din localnicii orașului afgan Spin Boldak, aflat în apropiere de graniță, s-au evacuat, noaptea trecută, în timp ce la un spital din Kandahar, situat în vecinătate, au fost aduse trupurile a patru persoane decedate. Publicația scrie că de partea afgană s-au înregistrat și patru răniți, în timp ce în Pakistan […]
13:00
Africa de Sud. Atac armat lângă Pretoria, în nord. Trei bărbați au deschis focul într-un hostel și au împușcat 25 de persoane. 11 dintre ele și-au pierdut viața. Poliția îi caută pe suspecți. # Biziday.ro
Purtătoarea de cuvânt a poliției a declarat că 25 de persoane au fost împușcate, că printre cele rănite sunt o fată de 16 ani și un băiat de 12, iar printre cele decedate se numără un copil de trei ani. A adăugat că sunt căutați trei suspecți, iar motivația atacului nu este cunoscută. Poliția sud-africană […]
12:10
Cod Galben de vânt în nouă județe din sud-estul țării și în București, până diseară la ora 20. Pe alocuri, vântul va bate cu viteze de până la 65 de kilometri pe oră. # Biziday.ro
Județele vizate sunt Constanța, Tulcea, Brăila, Ialomița, Călărași, Buzău, Ilfov, Giurgiu și Teleorman, dar și municipiul București. Avertizarea este valabilă până diseară la ora 20. ”Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50…65 km/h”, transmite ANM.
09:20
Război în Ucraina. Rușii au lansat un atac la scară largă cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, noaptea trecută. Cel puțin trei persoane au fost rănită în regiunea Kiev. # Biziday.ro
Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că rușii au lansat o serie de rachete, precum și zeci de drone, către orașe de la periferia capitalei Ucrainei. Alertele de raid aerian au fost activate în întreaga țară în timpul atacurilor, în timp ce avioane rusești MiG-34K, capabile să lanseze rachete Kinzhal, au survolat teritoriul ucrainean. Ultimele […]
09:00
Tenis. Sorana Cîrstea a anunțat că se va retrage din competiție la finalul anului viitor. În vârstă de 35 de ani, Cîrstea a câștigat 3 titluri WTA în carieră. # Biziday.ro
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a anunțat că se va retrage din activitate la finalul anului competițional 2026. Cîrstea are în palmares trei titluri WTA la simplu, iar cel mai bun loc ocupat a fost 21, în anul 2013. ”Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi alimentează sufletul. […]
08:30
Ucraina. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică spune că structura care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl nu mai poate bloca radiațiile și are nevoie de reparații majore, după ce a fost lovită de o dronă la începutul anului. # Biziday.ro
Structura în formă de arc de deasupra reactorului nuclear de la Cernobîl, din Ucraina, lovită de o dronă în februarie, nu mai poate îndeplini funcția principală de a bloca radiațiile, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că o echipă de inspecție ”a confirmat că [structura […]
5 decembrie 2025
22:20
Iran. Capitala Teheran este aproape de epuizarea rezervelor de apă. Din cauza uneia dintre cele mai secetoase perioade din ultimele decenii și a gestionării defectuoase a resurselor, rezervele de apă au ajuns la 8%. # Biziday.ro
Rezervoarele care alimentează metropola de 15 milioane de locuitori (inclusiv cu apă potabilă) sunt aproape goale – au un grad de umplere de doar 8%, iar situația este descrisă drept una fără precedent. De aceea, în unele zone, autoritățile au trecut la acțiuni de raționalizare a apei, precum reducere presiunii sau chiar sistarea completă a […]
20:50
Comisia Europeană a amendat X/Twitter cu 120 de milioane de euro. A stabilit că bifa albastră, atribuită în baza unui abonament, induce în eroare utilizatorii și că platforma a încălcat regulile de transparență în privința reclamelor și conținutului politic. # Biziday.ro
Ancheta a durat doi ani, iar executivul european a identificat trei nereguli majore. Prima – introducerea abonamentului pentru bifa albastră care anterior atesta că identitatea utilizatorului contului este verificată și pe care o primeau paginile instituțiilor, marilor companii, ONG-urilor sau persoanelor cu notorietate, de la politicieni, la sportivi, vedete și jurnaliști. Prin schimbarea introdusă după […]
20:10
Reuters: Statele Unite au informat Europa că până în 2027 trebuie să preia majoritatea capacităţilor convenționale de apărare ale continentului în cadrul NATO. În caz contrar, SUA ar putea să nu mai participe la unele mecanisme de coordonare a apărării. # Biziday.ro
Termenul le-a fost comunicat diplomaților europeni din capitala Statelor Unite de către oficialii Pentagonului, în această săptămână, în cadrul unei reuniuni a personalului care supraveghează politica NATO, au declarat pentru Reuters cinci persoane familiarizate cu discuția, inclusiv un oficial american. Termenul este unul strict și este considerat nerealist de către unii oficiali europeni, care au […]
19:30
Germania. Bundestagul a votat majorarea cheltuielilor pentru pensii cu 185 de miliarde de euro, în decurs de 15 ani. Guvernul a evitat la limită o situație de criză, după ce, în ultimele zile, mai mulți parlamentari s-au pronunțat împotriva proiectului. # Biziday.ro
Inițiativa a primit 318 voturi “pentru” dintr-un total de 630 posibile, astfel că nu a fost nevoie ca partidele din coaliție să se bazeze pe formațiunile din opoziție. Votul a avut loc la mai multe zile după ce un grup de 18 parlamentari conservatori mai tineri au amenințat că vor bloca pachetul legislativ, argumentând că […]
19:20
SUA. Comitetul consultativ pentru vaccinare al CDC propune eliminarea recomandării ca nou-născuții să fie imunizați împotriva hepatitei B, dacă mamele au fost testate negativ. Decizia nu este definitivă, dar ar putea influența politica oficială a administrației americane. # Biziday.ro
Consilierii din domeniul vaccinării din cadrul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au dat un vot care semnalează abordarea agresivă a Administrației Trump, coordonată de secretarul Robert F. Kennedy Jr. față de vaccinuri, care au fost administrate în siguranță și eficient timp de zeci de ani, subliniază The Guardian. Rezultatul votului a fost de […]
17:50
Președintele Nicușor Dan a promulgat “Legea Nordis”, care limitează avansurile cerute de dezvoltatori de la cumpărători înainte de finalizarea construcției și care impune înscrierea în Cartea Funciară a promisiunilor de cumpărare. # Biziday.ro
“Am semnat astăzi decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetățenii care cumpără locuințe aflate în fază de proiect”, a transmis președintele Dan, pe pagina sa de Facebook. Mai exact, legea, votată în luna noiembrie în Parlament, […]
16:00
Ilie Bolojan indică Administrația Apele Române ca fiind vinovată pentru criza apei din Prahova, dar precizează că o situație detaliată, inclusiv un raport cu vinovații, va fi făcută publică până miercuri. Alimentarea va fi reluată treptat, din această seară. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă, în care a prezentat principalele concluzii după ședința de Guvern de vineri, a vorbit despre ce s-a stabilit în cadrul vizitei oficiale în Austria și Ungaria, dar a făcut și mențiuni pe subiectul crizei din Prahova. Despre situația din Prahova, Bolojan a anunțat că prioritatea este […]
15:00
Netflix cumpără studiourile și divizia de streaming Warner Bros Discovery, într-o tranzacție de până la 83 de miliarde de miliarde de dolari, considerată una dintre cele mai importante din industria media americană. Experții estimează că impactul asupra cinematografiei va fi semnificativ, prin reducerea volumului de producții și posibila creștere a costurilor pentru consumatori. # Biziday.ro
Netflix a ajuns la un acord pentru achiziția diviziilor de film și streaming ale Warner Bros Discovery, evaluată la 27,7 dolari pe acțiune, ceea ce înseamnă că tranzacția se ridică la 72 de miliarde de dolari (83 de miliarde, dacă include și datoriile), după o competiție intensă cu rivalii Comcast și Paramount Skydance. Această preluare […]
