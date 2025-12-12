Chef Ștefan Popescu, soția și copiii, portret de familie, în ziua în care au împodobit bradul. Cum arată pomul de Crăciun

22:10

Marcel de la Insula Iubirii a făcut furori în 2024, atunci când a venit ca ispită în show-ul de la Antena 1. După ce s-a bucurat de celebritate, tânărul s-a retras din lumina reflectoarelor, iar noi aflat care este viața lui după ce a decis să stea departe de camerele de filmat și să se mute din România. Marcel și Armina, soția lui, au planuri mari și se gândesc să-și mărească familia.