Dependența pe care Radu Țibulcă o are de 17 ani. Nimeni nu a știut acest lucru până acum
SpyNews, 12 decembrie 2025 09:50
Radu Țibulcă a făcut dezvăluiri incredibile! Actorul a povestit, recent, cu ce dependență se confruntă de 17 ani. Nu mulți au știut acest lucru, însă Radu Țibulcă și-a găsit curajul de a vorbi despre acest lucru. Iată despre ce este vorba!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
09:50
Radu Țibulcă a făcut dezvăluiri incredibile! Actorul a povestit, recent, cu ce dependență se confruntă de 17 ani. Nu mulți au știut acest lucru, însă Radu Țibulcă și-a găsit curajul de a vorbi despre acest lucru. Iată despre ce este vorba!
09:50
Sorin Copilul de Aur, nevoit să ia o pauză mai lungă. De ce nu va mai onora evenimente până în primăvara anului viitor # SpyNews
Sorin Copilul de Aur a anunțat că este nevoit să ia o pauză. Manelistul spune că nu va cânta de la finalul acestui an până în luna martie. Deși avea programate evenimente în această perioadă, cântărețul a anunțat că nu le poate onora nici pe acelea.
Acum o oră
09:40
Hollywood-ul, cunoscut, iubit și admirat pentru viața sa strălucitoare și plină de glam, pare că ascunde din ce în ce mai multe povești de viață tulburătoare. Recent, un trend periculos a început să ia amploare printre vedetele de la Hollywood, iar consecințele sunt deja vizibile. Mai multe staruri par să fi pierdut controlul.
09:30
Doi părinți sunt acuzați de crimă după ce fetița lor de doi ani a murit. Copila a fost atacată de câinele familiei # SpyNews
Caz șocant, în Oklahoma! O fetiță de doar doi ani a sfârșit sfâșiată de unul dintre câinii familiei, iar acum părinții sunt acuzați de crimă. Motivul?! Câinele ar fi fost malnutrit, iar părinții ar fi fost conștienți de agresivitatea acestuia, însă, chiar și așa, și-au lăsat fiica în preajma animalului.
09:20
Chef Ștefan Popescu, soția și copiii, portret de familie, în ziua în care au împodobit bradul. Cum arată pomul de Crăciun # SpyNews
Chef Ștefan Popescu împodobește bradul în fiecare an alături de familie. Juratul de la Chefi la cuțite, soția și copiii lor au intrat în spiritul sărbătorilor, așa că au decorat pomul de Crăciun.
Acum 2 ore
08:50
Panică în Japonia! La câteva zile de la marele cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, un nou seism puternic a lovit regiunea. Incidentul a avut loc vineri, iar autoritățile au emis, inițial, inclusiv o alertă de tsunami.
08:50
Lambada, prima iubire a lui Tzancă Uraganu, nu a rămas indiferentă. Gestul pe care ea l-a făcut, după ce Alina Marymar a jignit-o # SpyNews
Alina Marymar a aruncat săgeți către Lambada, după ce ea a dat de înțeles că ar fi însărcinată pentru a patra oară. Prima iubire a lui Tzancă Uraganu nu pare că a rămas indiferentă, din contră, a făcut un gest prin care a dat de înțeles că ea și manelistul sunt o familie, deși are o relație cu bruneta de mult timp.
Acum 12 ore
00:40
Relația Danei Roba cu iubitul ei devine din ce în ce mai serioasă! Make-up artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat care îndeplinește toate cerințele! Iată ce relație are acesta cu fetițele vedetei!
11 decembrie 2025
23:50
Mădălina Ghenea a dezvăluit identitatea unui bărbat pe care l-a apreciat profund! Vedeta, declarații emoționante # SpyNews
Mădălina Ghenea a făcut declarații rare la Un Show Păcătos! Vedeta a dezvăluit cine este bărbatul care l-a apreciat și singurul după care a ”alergat” vreodată! Puțini s-ar fi așteptat la acest nume.
23:40
Bianca Dan de la Insula Iubirii s-a "tunat" la cererea iubitului! Domnul Marian își dorește partenera cu forme # SpyNews
Bianca Dan de la Insula Iubirii a ajuns direct pe mâna chirurgului, după ce Domnul Marian și-a exprimat dorința de a avea o iubită cu forme voluptoase! Bruneta și-a expus noua siluetă, iar Marian Grozavu pare tare încântat!
23:10
Este alertă medicală în România, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat primul caz de lepră în țara noastră. Deși se transmite destul de greu, boala este extrem de gravă, mai ales dacă nu este tratată la timp. Iată ce simptome are!
22:30
Ucrainean, găsit mort într-un hotel din București! Răspunsul morții sale s-ar putea afla chiar în haina lui # SpyNews
Un cetățean din Ucraina a fost găsit mort în camera unui hotel din Capitală. Descoperirea macabră a fost făcută de angajați, care au alertat și autoritățile. Bărbatul în cauză nu a mai răspuns la ușă ore în șir.
22:20
Loredana Chivu și-a făcut două intervenții în zona feței! Primele imagini cu vedeta după transformare # SpyNews
Loredana Chivu a ajuns din nou pe mâinile medicului estetician! Vedeta a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală și printr-o procedură la care foarte multe femei apelează! Iată cum arată după transformare.
22:20
Ucrainean, găsit mort într-un hotel din București! Răspunsul morții sale s-ar putea afla chiar în haina lu # SpyNews
Un cetățean din Ucraina a fost găsit mort în camera unui hotel din Capitală. Descoperirea macabră a fost făcută de angajați, care au alertat și autoritățile. Bărbatul în cauză nu a mai răspuns la ușă ore în șir.
22:10
Mădălina Ghenea vorbește în exclusivitate despre fiica sa: actrița este mândră atât de ea, cât și de alegerile pe care le face micuța, evidențiind valorile și trăsăturile pe care aceasta le-a moștenit de la mama sa.
22:10
Probleme cu banii pentru Andreea Tonciu! Bruneta recunoaște că s-a confruntat cu o situație delicată în acest an # SpyNews
Andreea Tonciu recunoaște, în exclusivitate pentru Spynews.ro, că anul 2025 nu a fost cel mai bun din punct de vedere financiar. Bruneta mărturisește că nu a câștigat atât cât și-ar fi dorit, iar, deși spune că are „magnet” la bani, de data aceasta norocul a întârziat să apară.
22:10
Ce se întâmplă cu Marcel de la Insula Iubirii? Fosta ispită a dispărut din lumina reflectoarelor și se pregătește să devină tată! Declarații exclusive # SpyNews
Marcel de la Insula Iubirii a făcut furori în 2024, atunci când a venit ca ispită în show-ul de la Antena 1. După ce s-a bucurat de celebritate, tânărul s-a retras din lumina reflectoarelor, iar noi aflat care este viața lui după ce a decis să stea departe de camerele de filmat și să se mute din România. Marcel și Armina, soția lui, au planuri mari și se gândesc să-și mărească familia.
22:00
Șirul tachinărilor dintre Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești continuă! Dansatoarea aruncă cu săgeți spre cântăreț, deși au fost văzuți împreună de două ori! Iată ce mesaj i-a transmis!
22:00
Marian Vanghelie primește lovitură după lovitură: acuzat de violență domestică, de agresarea unei șoferițe și executat silit de ANAF de aproape trei milioane de euro, fostul edil s-a trezit cu un nou proces, din cauza unor facturi neachitate.
22:00
Xonia vorbește despre lupta cu boala cronică de care suferă. Artista povestește cum funcționează tratamentul său și cum i-a schimbat acesta viața în ultima perioadă, oferind detalii sincere despre experiența sa.
21:20
Costel Biju, în mijlocul unui scandal de proporții! Femeia cu care cântărețul are o fiică i-a adus acuzații grave # SpyNews
Costel Biju continuă să fie pus la zid de fosta parteneră, alături de care are o fetiță. Florentina Ioniță i-a adus cântărețului acuzații grave! Susține că a fost dată afară din casă!
21:20
Ministrul Sănătății a confirmat, joi seară, primul caz de lepră din România. O femeie din Cluj-Napoca a fost diagnosticată cu această boală. Alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică microbiologică.
Acum 24 ore
21:00
Un incendiu devastator a izbucnit la un stadion cunoscut! Dezastrul ar fi fost produs de trei tineri, care ar fi vrut să se răzbune pe echipa de fotbal după ce aceasta a retrogradat. Polițiștii au luat măsuri. Pagubele evaluate sunt foarte mari.
20:30
Noi tensiuni în casa Mireasa! Bunica Virginia, deranjată de comportamentul Florinei, cea care i-a furat inima nepotului său, Alex. Femeia a fost deranjată de comportamentul Florinei.
20:20
Deea Maxer a făcut o dezvăluire neașteptată! Mama vedetei își dorește să o vadă căsătorită și să-i mai facă încă un nepot! Planurile brunetei par a fi altele, după cum a lăsat chiar ea să se înțeleagă.
20:10
Decorațiunea de pe bradul lui Ionuț Cercel care a atras toate privirile! Arată într-un mare fel # SpyNews
Ionuț Cercel are un pom de Crăciun spectaculos! Artistul a adăugat o decorațiune pe brad cu care a atras toate privirile internauților. Iată cum arată!
19:50
O artistă a murit la 26 de ani într-un accident rutier! O mașină a lovit-o în timp ce se afla pe trotinetă # SpyNews
Doliu în lumea artistică din Statele Unite ale Americii! O artistă a murit la vârsta de doar 26 de ani, după ce a fost implicată într-un accident rutier. O mașină a lovit-o din plin, în timp ce se afla pe trotinetă. Iată despre cine este vorba.
19:30
Au apărut tensiuni între Diana și Sorin din casa Mireasa! Mai mult, celor doi le-a fost recomandat să apeleze la un terapeut în cazul în care își vor continua relația în afara competiției. S-au certat din cauza unui vot.
19:10
Zi mare pentru familia Georgianei Lobonț! Fiul artistei a împlinit 8 ani și i-a pregătit o petrecere surpriză. Cântăreața l-a surprins pe Edi cu un tort imens pe care era imprimată imaginea idolului său.
19:10
Iubita lui Liam Payne, hotărâtă să treacă peste moartea lui. Kate, declarații în lacrimi: ”Vreau să mă căsătoresc, să am copii” # SpyNews
Liam Payne a murit în urmă cu mai bine de un an. Această pierdere a afectat-o foarte grav pe iubita lui, care a vorbit de nenumărate ori despre durerea prin care trece. Acum, însă, Kate Cassidy este hotărâtă să treacă la nivelul următor și să își vindece sufletul.
18:40
Comediantul care a fost fotografiat în stare de supradoză de droguri, în timp ce se afla pe stradă, a făcut primele declarații! Actorul a dezvăluit cum s-a petrecut totul și a menționat că refuză să meargă la un centru de dezintoxicare.
18:30
Minoră în vârstă de 14 ani, de negasit! Tatăl ei a anunțat dispariția abia după o săptămână # SpyNews
O adolescentă în vârstă de 14 ani este de negăsit! Tatăl minorei a anunțat abia acum faptul că fiica sa a dispărut fără urmă. Dacă ai văzut-o sună urgent la numărul unic de urgență!
17:50
Alina Marymar îi dă fatala Lambadei, după ce a dat de înțeles că este însărcinată: "Nu știe să scrie și să citească” # SpyNews
Alina Marymar aruncă cu săgeți spre Lambada, după ce aceasta a dat de înțeles că ar fi însărcinată. Bruneta care l-a cucerit pe Tzancă Uraganu i-a adus acuzații destul de grave celei care l-a făcut tătic pentru prima dată.
17:50
Ce trecut are Raluca Moroșanu, judecătoarea care a atacat-o pe președinta CAB. A avut pe mână dosare importante în România # SpyNews
Numele ”Raluca Moroșanu” a ocupat primele titluri ale ziarelor joi, după ce judecătoarea a confruntat-o pe președinta Curții de Apel, în contextul scandalului care privește influențele din justiție. Iată cine este magistratul și ce dosare importante pentru România a judecat.
17:20
Ce rochie controversată a purtat Maria Constantin la un eveniment. Artista și-a dorit să arate precum o regină # SpyNews
Maria Constantin a atras toate privirile prin ținuta pe care a ales-o pentru un eveniment la care a participat alături de soțul ei. Cântăreață și-a dorit să arate ca o regină, așa că nu a ținut cont de comentariile răutăcioase atunci când a îmbrăcat rochia.
17:10
Marilu Dobrescu continuă seria schimbărilor! Influencerița a mers la un salon de înfrumusețare din Australia și și-a schimbat nuanța părului. A revenit la culoarea cu care a făcut furori și a mărturisit că simte nevoia de o nouă transformare!
17:10
Cartofi la cuptor cu sos special, gătiți de chef Horia Manea. Rețeta este ușoară și rapidă # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, babaganoush din dovlecei, un fel principal, cartofi la cuptor cu sos special, şi un desert, batoane din banane și ovăz.
16:30
Misha și-a împodobit bradul pentru Crăciun ca în copilărie! Imaginile care te trimit înapoi în timp # SpyNews
Misha a găsit un mod inedit de a-și împodobi pomul pentru Crăciun! Bradul artistei îți amintește direct de copilărie, fiind decorat în stil vintage. Iată cât de frumos este!
16:30
Cine este bărbatul încătușat de polițiști în trenul din gara Găești. Ar fi un individ extrem de periculos # SpyNews
S-a aflat cine este bărbatul încătușat în tren, în gara din Găești. Polițiștii au luat măsuri urgente asupra unei persoane extrem de periculoase, care i-ar fi făcut viața un calvar fostei concubine. Iată de ce a fost săltat!
16:10
Sărbătorile de iarnă se apropie și odată cu ele și gândul la diversele preparate delicioase. Românii sunt cunoscuți pentru modul în care își umplu masa cu ocazia unor astfel de evenimente speciale, problema intervine abia după ce omul în cauză se așază la masă. Iată cum poți evita mâncatul compulsiv!
15:50
Soțul Ancăi Molnar, make-up artista ucisă de cancer, declarații dureroase. S-a împlinit un an și jumătate de când ea s-a stins din viață # SpyNews
Anca Molnar a murit în vara anului trecut, după ce s-a luptat cu cancerul. A lăsat în urmă un soț care o plânge și un băiat adolescent. Claudiu Molnar a mers astăzi la mormântul ei. Soțul make-up artistei primește semne de la ea pe care le consideră divine.
15:50
Cele mai bune fotografii de nuntă din 2025! Ce ședință foto inedită au ales să facă doi miri # SpyNews
Doi miri au ales să iasă din tipare și să facă o ședință foto inedită. Cuplul a optat pentru o sesiune foto complet diferită, care a capturat momente unice, pline de emoție și creativitate.
15:40
Alina Pușcaș trece prin momente cumplite! Vedeta de televiziune și-a pierdut pisica de rasă și acum face un apel disperat către vecinii săi. Prezentatoare TV este absolut convinsă că felina a fost prinsă și capturată de persoanele care locuiesc lângă ea.
15:00
Un bărbat a băut 8 energizante pe zi și a ajuns la spital cu o formă rară de accident vascular cerebral. Specialiștii trag un semnal de alarmă, spunând că riscurile nu sunt conștientizate. Tot mai mulți adolescenți și tineri ajung să consume băuturi energizante.
14:50
Daniela Nane și tenorul Octavian Ene au anunțat, oficial, că nu mai formează un cuplu. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de aproape un an.
14:50
Musafirul nepoftit de la petrecerea de ziua Ancăi Dinicu. Cine a instaurat panica printre actriță și prietenele sale # SpyNews
Anca Dinicu a împlinit 36 de ani, iar de ziua ei a avut parte de o surpriză inedită! Pe lângă vacanța la munte pe care cântăreața Jo i-a oferit-o drept cadou, actrița a fost surprinsă și de vizita unui musafir nepoftit. Iată despre cine este vorba!
14:20
Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției, ar fi ajuns la spital cu lovituri! Iubitul cu 50 de ani mai tânăr a externat-o pe semnatură # SpyNews
Moartea Rodicăi Stănoiu stârnește controverse. Fosta ministră a Justiției ar fi ajuns la spital cu lovituri. Ulterior, ar fi fost externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr.
14:10
Scene incredibile, într-o spălătorie! O femeie a fost atacată cu un cuțit! Iubitul ei s-a speriat și s-a dat la o parte # SpyNews
Scene halucinante au avut loc într-o spălătorie, acolo unde o femeie a fost atacată din senin de un bărbat necunoscut cu un cuțit. Femeia nu s-a pierdut cu firea, din contră, a încercat să îi țină piept celui care ar fi vrut să o jefuiască, în timp ce iubitul s-a dat la o parte.
14:10
O mamă din Brăila este terorizată de propriul copil din cauza substanțelor interzise: „Dacă chemi poliția, vin și te omor” # SpyNews
Caz șocant, în Brăila! O mamă își strigă durerea și neputința, totodată, din cauza fiului ei, care este dependent de substanțe interzise. Femeia trăiește un coșmar de mulți ani și a ales să își spună povestea. Iată mai multe detalii!
13:20
Larisa Udilă trece prin momente cumplite. A primit o nouă lovitură, cu puțin timp înainte să nască: „Iau un pumn de pastile” # SpyNews
Larisa Udilă trece prin momente cumplite! Influencerița se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, însă, de ceva vreme, se confruntă cu o multitudine de probleme. Aceasta le-a împărtășit urmăritorilor săi ce se petrece cu ea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.