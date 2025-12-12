Ministrul Justiției intervine: „Susţin necesitatea clarificării tuturor aspectelor învederate în documentar”

Newsweek.ro, 12 decembrie 2025 09:50

Ministrul Justiției spune că este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ...

Acum 10 minute
10:10
Polițiștii au găsit aproape o tonă de petarde și artificii la un bărbat din Dâmbovița. Marfa, confiscată Newsweek.ro
Aproximativ o tonă de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii ...
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:40
Cutremur în România în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut seismul? Newsweek.ro
Un seism de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc în noaptea de joi spre vineri în România. Cutremur...
09:20
Bărbatul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk a apărut pentru prima dată în faţa instanţei Newsweek.ro
Bărbatul acuzat că l-a ucis, în septembrie, pe activistul conservator Charlie Kirk, într-un campus d...
Acum 2 ore
09:10
Ce să faci, dacă nu ți s-a încărcat cardul de alimente? Care pensionari nu primesc bani, deși au pensia minimă Newsweek.ro
Ce să faci, dacă nu ți s-a încărcat cardul de alimente? Care pensionari nu primesc bani, deși au pen...
08:50
SUA oferă o „zonă economică liberă” în estul Ucrainei dacă va ceda Donbasul. Ce spune Zelenski Newsweek.ro
Volodimir Zelenski afirmă că planul SUA de a oferi o „zonă economică liberă” în estul Ucrainei dacă ...
08:40
Un regizor are un ceas de lux plătit din banii contribuabililor. A primit 6000 euro din fonduri publice Newsweek.ro
Unei funcționare a unei organizații de asistență socială i s-a furat ceasul Breitling. Întrucât asig...
08:30
Cum să-ți usuci rufele rapid pe balcon în luna decembrie. Trebuie rulate într-un prosop înainte de uscare Newsweek.ro
Uscarea rufelor pe balcon în luna decembrie poate deveni o adevărată provocare, mai ales când temper...
08:20
Ceață puternică reduce vizibilitatea pe drumuri și autostrăzi la sub 100 de metri. În ce județe? Newsweek.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară, vineri dimineaţă, pe un carosabil umed şi în condiţii de vizibilit...
Acum 4 ore
08:10
Nemo, câștigătorul Eurovision 2024, își returnează trofeul în semn de protest Newsweek.ro
Câștigătorul Concursului Eurovision 2024, Nemo, a anunțat că va „returna trofeul” după ce Israelului...
07:50
VIDEO Peste 50 de ofițeri păzesc valiza nucleară a lui Putin. Cu cât sunt plătiți cei mai secreți militari Newsweek.ro
Jurnaliștii de la Dossier au identificat angajați ai Serviciului K, militarii care păzesc servieta s...
07:50
Ministrul Energiei Bogdan Ivan prezintă la Rebuilding Ukraine planurile pentru accelerarea proiectelor Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, joi seară, că a prezentat, la forumul Rebuilding Ukraine, u...
07:40
Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se redeschide traficului pe 18 decembrie. Lucrările vor fi reluate pe 8 ianuarie Newsweek.ro
Prefectura Giurgiu anunţă că pe durata sărbătorilor se va putea circula pe Podul Prieteniei Giurgiu-...
07:30
Câte dispozitive pot fi conectate la o singură priză și un prelungitor. Trebuie folosite cu atenție Newsweek.ro
Conectarea mai multor dispozitive la o singură priză sau la un prelungitor poate părea convenabilă, ...
07:20
Cărăușul de bani al lui George Simion, angajat 16 ore pe zi în cabinete parlamentare din Craiova și Suceava Newsweek.ro
Jereb Mihai Florin, alias Make, mâna dreaptă a liderului partidului extremist AUR, George Simion, es...
07:10
Horoscop 13 decembrie. Luna în Balanță aduce o zi excelentă Fecioarelor. Peștii, discuții optimiste Newsweek.ro
Horoscop 13 decembrie. Luna în Balanță aduce o zi excelentă Fecioarelor. Peștii au discuții optimist...
06:40
În ce ordine bagă băncile pensiile și bonusul de 400 de lei pe card? Care pensionari nu iau azi banii? Newsweek.ro
Un număr de 2.3000.000 de pensionari iau azi pensia pe card. Unii dintre ei primesc și bonusul de 40...
06:30
Sărbătoare 13 decembrie, cruce neagră. Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei. Zi cu dezlegare la pește Newsweek.ro
Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolit al Moldovei, este sărbătorit de Biserica Ortodoxă Română în ziua...
Acum 12 ore
21:50
Statul român și OMV Petrom au ajuns la un acord: redevențe majorate cu 40% Newsweek.ro
După ani de încercări eșuate, statul român a ajuns la un acord cu OMV Petrom pentru majorarea cu 40%...
21:30
Ministerul Sănătății confirmă un caz de lepră în România și analizează alte trei posibile cazuri Newsweek.ro
Ministerul Sănătății informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte ...
21:20
Mark Rutte propune testarea lui Putin pentru a verifica dorinţa de pace în Ucraina Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a propus joi „testarea” lui Vladimir Putin pentru a determin...
Acum 24 ore
21:10
Nicuşor Dan: Problema integrităţii în justiţie este serioasă. Magistraţii sunt invitaţi la discuţii Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de in...
20:50
Guvernul impune firmelor să prevină și să raporteze hărțuirea la locul de muncă, inclusiv online Newsweek.ro
Angajatorii vor trebui să respecte reguli noi, pentru a preveni violența și hărțuirea la locul de mu...
20:40
Horoscop 2026. Acestea sunt cele 4 zodii care vor primi recompense uriașe în 2026. Binecuvântate de destin Newsweek.ro
Anul 2026 se preconizează că va aduce energie nouă și schimbări majore pentru unele zodii. Horoscop ...
20:20
Partidul Oamenilor Tineri se dizolvă ca grup parlamentar după scandalul intern de amploare Newsweek.ro
Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scand...
20:10
VIDEO Germania a găsit o modalitate de a da Ucrainei racheta Taurus fără să fie nevoie de aprobarea SUA Newsweek.ro
Cea mai recentă rachetă de croazieră Taurus Neo a Germaniei, care va înlocui modelul obișnuit Taurus...
19:30
Cum să-ți dai seama dacă peștele pe care îl pui pe masa de sărbători este proaspăt. Experții te avertizează Newsweek.ro
În goana pregătirilor pentru masa de sărbători, mulți români aleg peștele ca element central al meni...
19:30
Virozele în creștere rapidă, cazurile urcând cu 28% în doar o săptămână. Ce recomandă medicii Newsweek.ro
Suntem în plin sezon al virozelor și gripelor, iar numărul îmbolnăvirilor crește de la o zi la alta....
19:20
Ce alimente nu ar trebui ambalate în folie de aluminiu și depozitate în frigider. Pot dezvolta bacterii Newsweek.ro
Unele alimente nu ar trebui niciodată ambalate în folie de aluminiu și depozitate în frigider, deoar...
19:00
Trei militari francezi au salvat șoferul unui TIR răsturant pe Autostrada București-Ploiești. Cum au făcut? Newsweek.ro
Trei militari francezi, parte a batalionului multinațional NATO FLFBG Romania dislocat la Cincu, au ...
19:00
Document. Strategia de securitate a lui Trump sprijină suveranismul, dar numai dacă politicienii sunt pro-SUA Newsweek.ro
Cea mai recentă Strategie de Securitate Națională elaborată de echipa lui Donald Trump reprezintă o ...
19:00
Cum să previi crăparea ghivecelor de exterior în această iarnă. Lemn, ceramică sau teracotă – care rezistă? Newsweek.ro
Iarna poate fi nemiloasă cu ghivecele de exterior, mai ales atunci când temperaturile scad și umezea...
18:50
Peste 50 de pini, aparent sănătoși, au fost tăiați într-o pădure-parc din Brașov pe motiv de risc de prăbușire Newsweek.ro
Peste cincizeci de pini au fost retezați într-o pădure-parc din zona centrală a Brașovului, pe motiv...
18:30
SUA joacă cu Senegal pe 31 mai, înaintea Mondialului unde ar putea întâlni România Newsweek.ro
Naţionala Statelor Unite va juca un meci amical cu Senegalul, în data de 31 mai, la Charlotte, Carol...
18:20
Superbet Group devine Super Technologies, marcând o nouă eră de extindere şi inovaţie în tehnologie Newsweek.ro
Superbet Group, unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie şi divertisment, anunţă tran...
17:50
Populaţia Germaniei îmbătrâneşte şi scade Newsweek.ro
Populaţia Germaniei, aflată în proces de îmbătrânire, ar putea scădea până în 2070 cu aproape 10 mil...
17:40
Estonia a condamnat un politician pro-rus la 14 ani de închisoare pentru trădare Newsweek.ro
Un tribunal estonian a anunţat joi că l-a condamnat pe politicianul pro-rus Aivo Peterson la 14 ani ...
17:20
Se întețește bătălia pentru blindatele Armatei de 2.500.000.000€. Coreenii fac concurență Rheinmetall Newsweek.ro
Până când Bucureștiul va anunța câștigătorul oficial al unei licitații de amploare pentru 246 de veh...
17:10
Beneficiarii ajutorului social din Germania, inclusiv români, găsesc greu un loc de muncă. Câți bani primesc? Newsweek.ro
Conform unui studiu, mai mult de jumătate dintre cei care primesc ajutor social minim garantat nu au...
16:50
Violența la muncă, reglementată mai strict: firmele au 90 de zile să-și adapteze procedurile Newsweek.ro
Noile reglementări privind violența la locul de muncă obligă firmele să își adapteze procedurile în ...
16:40
Guvernul aprobă actualizarea cadrului financiar și legal pentru localizarea apelurilor de urgență 112 Newsweek.ro
MEDAT va gestiona 45 milioane lei pentru modernizarea sistemului de localizare a apelurilor 112, ast...
16:30
S-a rupt prietenia Putin - Xi Jinping? China ar vrea teritorii preluate de Rusia în „secolul umilinței” HARTA Newsweek.ro
Măsurile recente luate de China arată că aceasta nu a uitat teritoriul pierdut în favoarea Extremulu...
16:20
Guvernul aprobă donația Lockheed Martin: dronă VXE30 în valoare de 920.262 euro pentru SPP Newsweek.ro
Lockheed Martin donează Serviciului de Pază și Protecție o dronă de ultimă generație, VXE30, evaluat...
16:00
Șeful NATO, avertisment dur despre războiul lui Putin: „Suntem următoarea țină a Rusiei” Newsweek.ro
Șeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliații să intensifice eforturile de apărare pentru a preveni...
16:00
DNSC avertizează: conturile TikTok pot fi furate prin mesaje false care cer confirmarea identității Newsweek.ro
DNSC avertizează utilizatorii TikTok din România să fie vigilenți la mesajele suspecte care cer date...
15:40
O româncă din Spania și-a atacat un vecin pe stradă, în plină zi. Ce i-a găsit Poliția în geantă? Newsweek.ro
O româncă din Spania a fost condamnată la închisoare după ce a agresat un bărbat pe stradă. Motivul ...
15:30
Sute de români au primit mii de euro de la bănci. Cum pot fi recuperați bani sau reduse datoriile Newsweek.ro
Sute de oameni care au ajuns cu băncile în fața judecătorilor și-au închis procesele mai repede decâ...
15:20
A căzut guvernul din Bulgaria. Cabinetul Jeliazkov a demisionat la presiunea străzii Newsweek.ro
Guvernul condus de prim-ministrul Jelyazkov și-a prezentat oficial demisia, marcând un punct de coti...
15:20
Top țări din Europa în care se găsesc mașini rulate cu kilometri puțini. De unde își pot alege românii Newsweek.ro
Românii parcurg în medie 63.554 km cu o mașină înainte să o vândă, sub media europeană de 75.928 km,...
15:20
Bolojan anunță modificare la pensiile militare și ale polițiștilor. „Riscăm să nu le mai putem plăti pensiile” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a anunțat că sistemul de pensii al militarilor și al polițiștilor nu se mai susține. Bo...
