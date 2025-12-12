Cum prepari maioneza dietetică. Ingredientul care înlocuiește uleiul
Gândul, 12 decembrie 2025 12:20
Maioneza este ingredientul de bază al multor mâncăruri preferate de români, printre care și salata de boeuf, care nu lipsește de la masa de Crăciun. Cei care preferă o variantă mai puțin calorică a maionezei, pot încerca maioneza fără ulei. Este mai dietetică, dar la fel de gustoasă și cremoasă. Maioneza clasică are la bază […]
Irina Fodor a dezvăluit câte kilograme are. ”Nu am avut niciodată probleme cu greutatea”, a mărturisit vedeta de televiziune. Irina Fodor este o prezență foarte plăcută. Fiecare apariție a sa este plină de delicatețe și rafinament. Vedeta are o siluetă fără reproș. Aceasta a dezvăluit, pentru click.ro, ce greutate are. Câte kilograme are Irina Fodor. […]
Premierul Ilie Bolojan a mers în Bihor pentru a inspecta lucrările la autostradă, alături de șefii CNAIR și CNIR # Gândul
Vineri, Ilie Bolojan a verificat stadiul lucrărilor pe şantierul autostrăzii A3, alături de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, şi directorul de investiţii, Grigore Chiş. Reprezentanţii CNAIR au precizat, recent, că lucrările la autostradă, pe ambele sectoare de drum, se desfăşoară în ritm intens, iar Premierul României s-a deplasat pe tronsoanele din judeţul Bihor ale […]
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și Vladimir Putin au participat, vineri, la Forumul Internațional pentru Pace și Încredere din Turkmenistan. Joi, Kremlinul a anunțat că președintele Vladimir Putin intenționează să se întâlnească cu Erdoğan în Turkmenistan. Ultima întâlnire dintre Putin și Erdoğan a avut loc la începutul lunii septembrie în China, în marja summitului Organizației […]
Samir Duduianu, printre manifestanții de la sediul CSM care au protestat după difuzarea anchetei Recorder # Gândul
Samir Duduianu a fost unul dintre manifestanții de la sediul CSM care au protestat după difuzarea anchetei Recorder. Samir este fiul lui Ion Duduianu, zis și Segher, unul dintre primii lideri importanți ai clanului și fratele lui Cristofor Duduianu, zis „Împăratul”. Samir Duduianu pare să fie singurul din familie preocupat de politică. Liderul clanului Duduienilor, […]
Vicepreședintele CSM îi cere premierului Bolojan să intervină pentru a salva justiția. „Guvernul să-și asume riscul de a fi demis” # Gândul
Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) consideră că justiția din România nu funcționează din cauza dispariției mecanismelor de control și echilibru funcționale din interiorul sistemului juridic. Claudiu Sandu apreciază că justiția, din nefericire, nu are capacitatea de a se apăra din interior și face un apel la premierul Ilie Bolojan. Claudiu Sandu îi cere Guvernului […]
Bolojan reacționează după ce a văzut documentarul Recorder: Cel puțin în modul în care sunt prezentate, faptele par grave, ar trebui verificate # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că faptele prezentate în documentarul Recorder par grave și ar trebui verificate. „Sunt două zone care țin de statul român care, în acești ani, și-au scăzut încrederea: zona politică și zona de justiție. În toate sondajele se vede încrederea scăzută în autorități și în justiție. Lungirea unor procese, ajungerea […]
Un belgian mutilat pe viață într-un accident auto a fost despăgubit după 23 de ani. A devenit milionar # Gândul
Un belgian, victima unui accident auto groaznic în 2002, după ce mașina sa a căzut într-o groapă adâncă de 45 de centimetri pe drumul E19 și a luat foc, va primi despăgubiri de peste 3,28 milioane de euro de la administrația regională, valonă în acest caz. După două decenii de procese, instanța a stabilit că […]
Calendar ortodox 12 decembrie. Este pomenit Sfântul Spiridon. Rugăciunea pe care să o rostești pentru binecuvântare # Gândul
Calendar ortodox 12 decembrie. Astăzi este pomenit Sfântul Spiridon, ierarh al Bisericii, cunoscut pentru smerenia sa. În această zi, credincioșii merg la biserică și se roagă. Iată rugăciunea pe care să o rostești pentru binecuvântare. Anual, pe 12 decembrie, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Spiridon. Este considerat unul dintre cei mai apreciați ierarhi ai Bisericii […]
Ion Cristoiu: Diversiunea împotriva Justiției independente ne-a arătat că Statul Paralel e mai puternic ca niciodată # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „diversiunea împotriva Justiției independente ne-a arătat că Statul Paralel e mai puternic ca niciodată”. „Potrivit presei, ieri au avut loc proteste, poate mini proteste, că nu sunt de amploare. Oricum, au avut loc la București, Cluj-Napoca, Brașov și Iași. […]
În ce relații a rămas Narcisa Suciu cu tatăl fiicei sale. ”De atunci și până în ziua de azi” # Gândul
Cântăreața Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, a dezvăluit în ce relații a rămas cu Daniel Crăciun, tatăl fiicei sale, Daria. Narcisa Suciu este o cântăreaţă care s-a bucurat de mare succes în anii de după Revoluția din 1989 în România. Printre multe alte premii pe care le-a obţinut de-a lungul anilor, […]
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Cod roşu de vânt, ploi şi mare agitată, în Arhipelagul Madeira (Portugalia) # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Portugalia, întrucât Arhipelagul Madeira se află, de vineri până duminică, sub avertizare Cod roşu de vânt. Acesta va atinge viteze de până la 90 de kilometri pe oră, chiar 110-130 de kilometri pe oră în zonele montane, ploi şi mare agitată, cu valuri care […]
Haos la Craiova! Fotbaliștii de la Sparta Praga și suporterii acestora au rămas blocați pe aeroport # Gândul
Fotbaliștii de la Sparga Praga și suporterii cehi veniți pentru meciul cu Universitatea Craiova, din Conference League, au rămas blocați pe Aeroportul Craiova, informează Digi24. Ceața densă de pe Aeroportul Internațional Craiova a dus la anularea mai multor zboruri programate și le-a dat planurile peste cap și celor de la Sparta Paraga, veniți în România […]
Salarii tăiate masiv și concedieri la ASF, de la 1 ianuarie 2026. Niciun angajat nu scapă de micșorarea lefei # Gândul
Salariile tuturor angajaților Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) vor fi tăiate cu 30% de la 1 ianuarie 2026, o dată de la acre ar urma să fie disponibilizați și 30 de angajați, în timp ce 50 de posturi din organigramă să fie eliminate. Astfel, noua organigramă a instituției, care va fi discutată săptămâna viitoare, o […]
Singurele 3 zodii care trag lozul cel mare din 15 decembrie 2025. Noroc pe borna destinului pentru acești nativi # Gândul
Veștile sunt surprinzătoare pentru 3 zodii, acum, la final de an. Doar anumiți nativi vor trage lozul cel mare începând cu data de 15 decembrie 2025, marcând noroc pe borna destinului. Aspectele pozitive vor putea fi vizibile în majoritatea planurilor nativilor, iar jumătatea lunii decembrie 2025 poate să aducă oportunități inedite. Triumful va fi pe […]
Un spectacol botanic unic în viața unui pom are loc în Rio de Janeiro: mai mulţi palmieri talipot, plantaţi în urmă cu mai bine de şase decenii, înfloresc pentru prima şi ultima dată în decursul ciclului lor de viaţă. Aceşti arbori, care au în jur de 65 de ani şi cresc în imensul parc Aterro […]
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a informat că documentarul Recorder dedicat corupției din justiție va fi investigat de Inspecția Judiciară. Materialul a provocat un adevărat seism în sistemul de justiție și proteste în stradă. Pe de altă parte, există voci care susțin că în spatele întregului seism s-ar afla pregătirea revenirii fostei șefe a DNA, […]
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Gloria Bistrița, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 11:00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – Gloria Bistrița, sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 11:00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor […]
Un britanic care a vizitat 140 de țări spune care este destinația care i-a plăcut cel mai mult și în care revine mereu. E și preferata românilor # Gândul
Chris D. Brown, un britanic care a vizitat nu mai puțin de 140 de țări, susține că există un loc anume în care revine cu drag în fiecare an. Această destinație este una foarte accesibilă și pentru turiștii români. Brown a călătorit în nu mai puțin de 140 de țări de-a lungul anilor, dar un […]
O capitală europeană majorează taxa pentru câini: 120 de euro pentru primul animal de companie # Gândul
Deținerea unui companion patruped devine din ce mai scumpă în Austria. Viena a anunțat o majorare semnificativă începând din 2026 noi tarife atât pentru primul câine, „erste Hund”, cât și pentru cei „suplimentari”, potrivit publicației Heute. Taxa locală pentru câini este stabilită de fiecare land sau oraș din Austria. În principiu, taxa vizează recuperarea pagubelor […]
Călin Georgescu intervine în scandalul din justiție, după documentarul Recorder: ”Trebuie refăcută din temelii” # Gândul
Călin Georgescu a reacționat vineri, pe rețelele de socializare, după scandalul generat de documentarul Recorder. Fostul candidat la prezidențiale, care a câștigat primul tur al scrutinului din decembrie 2024, susține că ”justiția trebuie refăcută din temelii”. Călin Georgescu a reacționat după scandalul generat de documentarul Recorder „Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi […]
Ion Cristoiu: „Justiția scăpată de presiunea politicului a început să judece corect. Judecătorul poate să condamne doar pe baza unui dosar bine făcut” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre cel mai nou scandal din justiție și cum ruperea „binomului” SRI-DNA pe vremea fostului președinte Klaus Iohannis a dus la situația actuală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu identifică un moment cheie […]
INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64% # Gândul
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele referitoare la rata anuală a inflației. Potrivit datelor furnizate de experți, rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%. Informațiile se găsesc mai jos, în articol. Datele INS arată că mărturile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, […]
Micul românesc, noul street food din Marea Britanie. Povestea The Mik Co, afacerea englezească cu ADN românesc care vrea concureze cu kebapul turcesc # Gândul
Stabilit de opt ani în Marea Britanie, un român din Călărași încearcă să transforme micul tradițional într-un fenomen culinar britanic. Daniel Țăruș, fondatorul The Mik Co, vinde mititei în centrul orașului Nottingham și visează la o rețea națională care să concureze kebapul turcesc și curryul indian. Daniel Țăruș, 32 de ani, originar din Chirnogi, județul […]
Pace în Ucraina. Trump amenință că va renunța la negocieri, după ce Zelenski a respins ideea unei „zone economice libere” # Gândul
Președintele american Donald Trump va trimite un reprezentant la discuțiile din Europa privind Ucraina, în acest weekend, doar dacă există o șansă reală de a semna un acord de pace, a anunțat Casa Albă. Însă „președintele s-a săturat de multiplele întâlniri care par să nu ajungă niciodată la un acord“, a declarat secretarul de presă […]
A avea o bandă de alergare acasă înseamnă libertate și flexibilitate: poți alerga oricând dorești, fără să depinzi de vreme, de trafic sau de programul sălilor de fitness. O banda de alergat modernă nu este doar un simplu aparat, ci un instrument esențial pentru menținerea formei fizice, a sănătății și a motivației. Modelele actuale, echipate […]
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România # Gândul
ANM a transmis un anunț foarte important pentru români. Meteorologii au publicat o analiză detaliată despre evoluția vortexului polar și despre cum o să ne afecteze acesta în perioada iernii, potrivit Cancan. Conform informațiilor ANM, vortexul polar a înregistrat o ruptură și a dat semne clare de instabilitate. Asta duce la schimbări radicale ale vremii. […]
Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru Gândul: „În zilele următoare, situația va fi asemănătoare” # Gândul
Toamna refuză, încă, să se retragă din decor, iar temperaturile sunt mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă a anului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis, pentru Gândul, că există un fenomen de inversiune termică, iar rezultatul se concretizează prin temperaturi mai mari în zona de câmpie și, paradoxal, mai mici în […]
Cum să usuci rufele mai repede iarna, chiar și pe balcon. Trucul durează doar câteva minute # Gândul
Uscarea rufelor iarna, în special în luna decembrie, poate fi o reală bătaie de cap. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată încetinesc evoporarea apei, iar hainele pot să rămână umede pentru zile întregi. Cu toate acestea, există câteva soluții simple ce pot să accelereze procesul, fără a crea probleme în casă. Atunci când rufele sunt uscate […]
„Lista scurtă” a lui Zelenski. Cine îl va înlocui pe Yermak, „maestrul intrigilor de culise” și mâna dreaptă a președintelui, „prăbușit” în urma scandalului de corupție care a zguduit Ucraina? # Gândul
Volodimir Zelenski – președintele Ucrainei – a dezvăluit cine este în cursă pentru a deveni noul său șef de cabinet. Andriy Yermak, fostul șef al Cabinetului Prezidențial, a demisionat la sfârșitul lunii noiembrie, ceea ce a marcat o prăbușire uluitoare pentru cineva considerat, indiscutabil, a doua cea mai puternică figură din Ucraina. Înlăturarea lui Yermak a […]
Ministrul Justiției cere clarificarea acuzațiilor celor 200 de magistrați: ”Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate” # Gândul
Printr-o postare pe Facebook, Radu Marinescu, Ministrul Justiției, a menționat că susține necesitatea clarificării aspectelor reclamate în documentarul Recorder de către magistrați. Acesta a transmis că, de când a preluat funcția, nu a primit sesizarea vreunui magistrat ca ar exista persecuții de natura celor invocate în scrisoarea deschisă. Ca urmare a investigației Recorder pe tema […]
Ion Cristoiu: „America este conștientă că nu poate să mai conducă lumea și trebuie să o împartă cu Rusia și China” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum America este conștientă că nu mai poate conduce singură lumea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „America nu mai poate conduce lumea așa cum a condus-o după Războiul Rece. Și […]
Cât costă produsele alimentare de bază în România și cât ar costa în lei, în străinătate | Tabel prețuri comparative # Gândul
Gândul.ro vă aduce în atenție, astăzi, un tabel cu prețurile percepute pentru produsele alimentare de bază în România și în străinătate. Pe listă se află țări din Europa, precum și Somalia, SUA sau Australia. V-ați întrebat vreodată cât costă produsele alimentare de bază în România și cât ar costa în lei, în străinătate? Gândul.ro a […]
„Eroul Recorder”, procurorul Liviu Lascu, care se plânge că i-a încetat delegarea din DNA, este un fan al premierului Bolojan, un cunoscut al purtătoarei de cuvânt Ioana Ene Dogioiu și apropiat de PNL. Lascu apare și în anturajul unui om de afaceri controversat. Gândul publică fotografiile în exclusivitate și rețeaua de interese # Gândul
După dezvăluirile apărute despre judecătorii Daniela Panioglu și Laurențiu Beșu, un alt personaj „eroic” din documentarul Recorder are soclul șubred. Controversatul procuror militar Liviu Lascu, care se plânge de 2 ani și jumătate că i-a fost încetată delegarea de la serviciul militar din DNA fix când ancheta „achizițiile SRI”, apare la evenimentele vicepreședintelui clujean al […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat despre noua strategie de securitate a Statelor Unite, asociată administrației Trump. Discuția a pornit de la impactul asupra lumii, Europei și României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Cel mai […]
SUA impun noi sancțiuni Venezuelei după confiscarea petrolierului Skipper. Alte șase nave sancționate. Maduro: „Era pirateriei navale în Caraibe” # Gândul
Statele Unite au anunțat impunerea de noi sancțiuni asupra a șase nave suspectate că transportau petrol venezuelean, la o zi după confiscarea unui petrolier în largul coastelor Venezuelei. Regimului lui Nicolas Maduro a catalogat acest incident drept un „act de piraterie navală” orchestrat de SUA. Statele Unite au decis să sancționeze încă șase nave despre […]
Dacă e vineri, vă propunem un nou banc spumos. La întrebarea: „Care este mai mare: Soarele sau Luna?”, copiii au data un răspuns total neașteptat. –Copii, care este mai mare, Soarele sau Luna? -Luna, fiindcă are voie să iasă noaptea. Alte bancuri haioase Două vecine se întâlnesc dimineața. – Ce-i cu tine, dragă, ești bolnavă? […]
Suspectul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk a apărut pentru prima dată personal în faţa instanţei # Gândul
Bărbatul acuzat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk a apărut pentru prima dată în faţa instanţei, într-un caz de mare interes public, potrivit BBC. Avocații lui Tyler Robinson și Biroul Șerifului din Utah County i-au solicitat judecătorului să interzică camerele în instanță, de teamă că acoperirea știrilor ar putea afecta corectitudinea perocesului. Văduva […]
Electrocasnicul pentru care plătești 90 lei în fiecare lună, în factura la curent. Majoritatea românilor îl au acasă # Gândul
Care este electrocasnicul pentru care plătești 90 lei în fiecare lună, în factura la curent. Majoritatea românilor îl au acasă. Este un electrocasnic foarte util, indispensabil chiar, mai ales pentru perioada sărbătorilor de iarnă, când gospodinele se întrec în bunătăți. Fără îndoială, este vorba despre cuptorul electric, un electrocasnic de mare ajutor mai ales în […]
Bancul de vineri are în centrul atenției un scurt dialog între Ion și Maria. Spor la râs! – Ioane, iar bei? Doar mi-ai promis că devii un om nou! – Da, fă, Mărie, chiar c-am devenit, dar din păcate și ăstuia nou îi place băutura… Vecinele curioase Două vecine se întâlnesc dimineața. – Ce-i cu […]
Cum se poate califica FCSB în primăvara europeană după incredibila răsturnare de scor din meciul cu Feyenoord, scor 4-3. Iată toate calculele # Gândul
FCSB le-a oferit fanilor săi o nouă seară magică, reușind o incredibilă răsturnare de scor în meciul cu Feyenoord, scor 4-3, de la 1-3 în minutul 50. Victoria de joi seară, de pe „Arena Națională”, contând pentru grupele Europa League, îi face pe „roș-albaștri” să viseze cu ochii deschiși la primăvara europeană. Campioana României s-a […]
Un cutremur a avut loc în România, vineri dimineață, 12 decembrie 2025, în zona seismică Vrancea. Potrivit INCDFP, seismul s-a produs la o adâncime de 87.7 kilometri, în apropiere de Buzău și Focșani. Seismul de 3.9 grade pe scara Richter (cotat la intensitate II) a avut loc la ora 03:54, la o adâncime de 87.7 […]
Trump blochează reglementările statelor SUA privind inteligența artificială. Ordinul impune un cadru național unic # Gândul
Joi, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care solicită guvernului federal să dea în judecată statele care introduc reglementări în domeniul tehnologiei inteligenţei artificiale. Documentul semnat joi interzice autorităților statale să creeze sau să aplice reglementări proprii în acest domeniu. Obiectivul îl reprezintă uniformizarea regulilor pentru o tehnologie aflată într-o expansiune rapidă. Aceasta […]
Ion Cristoiu: „În România nu va avea loc o revoluție conservatoare ca în America. În România nu au loc revoluții” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum România nu poate avea parte de vreo revoluție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Tezele lui în prefață scot în evidență că e un om care a citit și știe. […]
Elias Charalambous, „săgeți” către contestatarii săi după FCSB – Feyenoord 4-3: „Mulți oameni au vorbit de rău, uneori în mod nedrept!” # Gândul
FCSB a reușit o victorie senzațională cu Feyenoord Rotterdam, 4-3 (1-2), joi seara, 11 decembrie, pe „Arena Națională”, în etapa a 6-a a Europa League. Golul victoriei a venit la ultima fază a meciului, FCSB reușind să întoarcă soarta partidei după ce în minutul 50 tabela indica 3-1 pentru olandezi. Feyenoord, o trupă valoroasă, cu […]
Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Astfel, România va avea parte de o iarnă mai blândă, similară țărilor mediteraneene până la Crăciun. Meteorologii anunță că șansele să avem zăpadă până la finele lui 2025 cresc în anumite regiuni ale țării. Meteorologii ANM anunță că vremea va fi mai caldă […]
Dan Dungaciu: „Neputința guvernanților de a rezolva situația țării reprezintă oportunitatea singurului partid din opoziție” # Gândul
Discursul lui Dan Dungaciu în emisiunea Marius Tucă Show, din 10 decembrie 2025, a adus în prim-plan strategia și viziunea partidului AUR pentru următorii ani, în contextul politic actual al României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a evidențiat că AUR are la dispoziție un orizont de doi ani pentru a se […]
Luis Lazarus s-a dus cu ciobanii în Parlamentul European. ”Am venit să le rezolvăm problemele, altfel, cine să le rezolve?” # Gândul
Luis Lazarus a mers, alături de un grup de ciobani, în Parlamentul European, asta după ce, în urmă cu câteva zile, europarlamentarul s-a prezentat la Bruxelles alătui de un grup de 100 de persoane, pentru a-și susține poziția privind protejarea producției alimentare tradiționale. ”Am venit în Parlamentul European împreună cu ciobanii, să le rezolvam problemele. […]
Cum au răspuns reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, după ce turiștii au cerut meniul pentru Revelion. „Dorim să subliniem ceva” # Gândul
Meniul pentru Revelion nu ar fi fost stabilit de reprezentanții hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov, iar recent a pornit o întreagă discuție pe rețelele de socializare în urma prețurilor percepute pentru acest eveniment. Acum, reprezentanții au explicat ce fel de meniu vor primi turiștii care vor sărbători trecerea dintre ani la hotelul din stațiunea […]
Zodiile care trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Mesajele astrelor pentru: Vărsător, Capricorn, Balanță și Săgetător # Gândul
Aceste zodii trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Află mesajele transformatoare din partea astrelor, ce anume trebuie să lași în urmă și ce schimbări te așteaptă. Vărsător Vărsătorii sunt atât de obișnuiți să îi ajute pe ceilalți încât uită de ei. Își dau seama însă că rudele îi mai sprijină, ci îi storc […]
