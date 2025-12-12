Vicepreședintele CSM îi cere premierului Bolojan să intervină pentru a salva justiția. „Guvernul să-și asume riscul de a fi demis”

08:30

Aceste zodii trec prin schimbări uriașe până la finalul anului. Află mesajele transformatoare din partea astrelor, ce anume trebuie să lași în urmă și ce schimbări te așteaptă. Vărsător Vărsătorii sunt atât de obișnuiți să îi ajute pe ceilalți încât uită de ei. Își dau seama însă că rudele îi mai sprijină, ci îi storc […]