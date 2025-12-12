„Integritatea alegerilor și interferența străină”. Conferință la sediul PE din Bruxelles.
Cotidianul de Hunedoara, 12 decembrie 2025 12:20
Manipularea informației și ingerințele străine (FIMI) constitue un pericol real pentru democrațiile europene a cărui contracarare necesită un răspuns coordonat, finanțare adecvată și acțiuni concrete, au avertizat politicieni și experți prezenți la o dezbatere pe această temă organizată marți, la Bruxelles, subliniind strânsa conexiune dintre integritatea alegerilor și cea a informațiilor din spațiul online. The post „Integritatea alegerilor și interferența străină”. Conferință la sediul PE din Bruxelles. appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
12:40
O icoană pictată de Nicolae Grigorescu în tinerețe a fost adjudecată contra sumei de 90.000 de euro, un record absolut pentru piața românească de artă sacră The post Sumă cu patru zerouri pentru o icoană de Grigorescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
12:30
Scrisoarea a fost trimisă către liderii din teritoriu în aceeași în care liderii PSD s-au întrunit într-o ședință în care au discutat despre viitorul partidului la guvernare. The post PSD întreabă șefii de județe dacă mai vor sau nu la guvernare – DOCUMENT appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:20
Muzeul Ermitaj este unul dintre obiectivele cele mai cunoscute din Rusia. „Acţiuni de acest fel, motivate politic, nu au niciun viitor şi nu vor rămâne fără consecinţe”, a ameninţat o purtătoare de cuvânt a ministrei de Externe a Rusiei, Maria Zaharova. Polonia a dispus reținerea pentru 40 de zile a arheologului rus. The post Polonia a arestat un șef de la Ermitaj la cererea Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
12:20
„Integritatea alegerilor și interferența străină”. Conferință la sediul PE din Bruxelles. # Cotidianul de Hunedoara
Manipularea informației și ingerințele străine (FIMI) constitue un pericol real pentru democrațiile europene a cărui contracarare necesită un răspuns coordonat, finanțare adecvată și acțiuni concrete, au avertizat politicieni și experți prezenți la o dezbatere pe această temă organizată marți, la Bruxelles, subliniind strânsa conexiune dintre integritatea alegerilor și cea a informațiilor din spațiul online. The post „Integritatea alegerilor și interferența străină”. Conferință la sediul PE din Bruxelles. appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:10
Californianul în vârstă de 54 de ani are o lungă istorie în sportul de masă prin Snoop Youth Football League, care, potrivit USOPC, a sprijinit peste 15.000 de tineri sportivi, inclusiv tineri cu dizabilităţi. The post Snoop Dogg, numit antrenor onorific în echipa SUA appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Reprezentantul CNA a subliniat că Societatea Română de Televiziune, prin TVR, este un serviciu public autonom de interes național, independent editorial. The post CNA critică acuzațiile șefei Curții de Apel la adresa TVR appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Salariile angajaților Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) vor fi reduce cu 30% începând cu 1 ianuarie 2026. The post Tăieri salariale crunte la ASF appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:40
Două persoane din județul Neamț au fost audiate într-un dosar privind folosirea neautorizată a detectoarelor de metale în zone cu patrimoniu arheologic. The post Reținuți după ce au căutat „comori” cu detectoare de metale appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Decizia pare contrară cu poziția inițială a secției pentru judecători a CSM. Aceștia au acuzat că documentarul ar face parte dintr-o „campanie” de delegitimizare a justiției. CSM a acuzat atunci că președintele Dan ar face apel la revoltă. The post CSM sesizează Inspecția Judiciară referitor la materialul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Petrișor Peiu: Asistăm la o luptă între partidele coaliției care își dispută controlul justiției # Cotidianul de Hunedoara
„Soluția pentru orice problemă, inclusiv pentru cele din justiție, este plecarea de la putere a partidelor care au generat aceste probleme” The post Petrișor Peiu: Asistăm la o luptă între partidele coaliției care își dispută controlul justiției appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Universitatea Craiova a cedat pe teren propriu în fața unui adversar net superior, din punct de vedere valoric. The post Craiova a pierdut, dar speră appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Industria beauty e în mare dezvoltare, dar chirurgia plastică nu e doar estetică # Cotidianul de Hunedoara
”Chirurgia plastică este chirurgia estetică, dar lucrurile se pot combina, se poate face chirurgie plastică şi estetică în acelaşi timp”. The post Industria beauty e în mare dezvoltare, dar chirurgia plastică nu e doar estetică appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Vremea rămâne mai caldă decât normalul până la sfârșitul anului, iar temperaturile revin la valori specifice abia la începutul lui ianuarie. The post ANM anunță un final de an cu vreme neobișnuit de caldă appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Incendiul de la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț s-a soldat cu nouă decese. Părțile cer milioane de euro daune pentru pierderea celor dragi. The post Începe procesul în cazul incendiului de la ATI Piatra Neamț appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Corneliu Mureșan își va începe activitatea pe 15 decembrie. Este cel mai tânăr președinte de organizație PSD din țară. The post Liderul PSD Alba, numit de Ilie Bolojan în funcția de secretar de stat appeared first on Cotidianul RO.
11:10
În topul scumpirilor se află, alături de energia electrică și energia termică, cărțile, ziarele și revistele, cu 10,24%. The post Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna noiembrie appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Sute de proprietari de mașini Porsche din Rusia s-au plâns că nu au mai putut porni vehiculele în mod inexblicabil. The post Probleme la mașinile Porsche cumpărate în Rusia appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Georgescu, reacție după documentarul Recorder: Justiția trebuie refăcută din temelii # Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu a postat pe Facebook o reacție în contextul investigației Recorder despre sistemul de justiție. Acesta se poziționează total diferit de Anca Alexandrescu și George Simion care au bagatelizat subiectul și au luat apărarea oamenilor din justiție. The post Georgescu, reacție după documentarul Recorder: Justiția trebuie refăcută din temelii appeared first on Cotidianul RO.
10:50
FCSB a reușit o revenire de excepție în meciul contra celor de la Feyenoord Rotterdam în meciul din grupa principală a Europa League. The post FCSB-Feyenoord 4-3. Revenire istorică pentru campioană appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:40
O versiune extinsă a Strategiei de Securitate Națională a SUA, consultată de Defense One, arată o poziție ostilă a administrației Trump față de UE. Președintele american își dorește să convingă țările europene cele mai apropiate de Washington să părăsească Uniunea. The post Trump și-a setat ca scop scoaterea a patru țări din UE appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Acțiunile Oracle au scăzut joi cu 15%. Compania a raportat venituri trimestriale mai mici decât estimările analiştilor. The post Acțiunile Oracle se prăbușesc appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice. The post INS arată cu cât a crescut salariul mediu net în octombrie appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, reacţionează din nou după apariţia documentarului Recorder „Justiţie capturată” și se ascunde în spatele faptului că nu a știut despre situație. The post Noua reacție a ministrului Justiției: „Nu am primit nicio sesizare” appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Diana Buzoianu a vorbit despre materialul Cotidianul care arăta că mai multe persoane din funcții publice legate de situația de la Paltinu au legătură cu USR. „Un articol care reiese din ce zonă vine.” The post Ministra Mediului, despre inflația de politruci USR de la Paltinu appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Lukoil se apropie de un acord cu banca americană Xtellus Partners pentru cedarea activelor sale internaţionale. The post Lukoil la un pas de a fi preluat de o bancă americană appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Poliţiştii din Dâmboviţa au confiscat aproximativ o tonă de articole pirotehnice în urma unor percheziţii efectuate în Târgovişte şi în comuna Băleni. The post O tonă de articole pirotehnice, confiscate de poliție appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Prima apariție în instanță a bărbatului acuzat de uciderea lui Charlie Kirk # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul acuzat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk a apărut joi pentru prima dată personal în fața instanței din Utah. The post Prima apariție în instanță a bărbatului acuzat de uciderea lui Charlie Kirk appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:30
SUA au impus sancţiuni asupra a încă şase nave despre care afirmă că transportă petrol din Venezuela. Măsura vine la o zi după ce un petrolier a fost confiscat în largul coastelor venezuelene. The post Washingtonul înăspreşte sancţiunile împotriva Venezuelei appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Argintul a devenit vedeta pieţelor de mărfuri în 2025. The post Prețul argintului atinge maxime istorice appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Trump a semnat joi un ordin executiv care cere guvernului federal să dea în judecată statele ce adoptă legi privind inteligenţa artificială (IA). The post Trump declară război statelor care impun reguli pentru AI appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Continuă controversele legate de singurul om decorat de Nicușor Dan de Ziua Națională # Cotidianul de Hunedoara
„Prefectul spune că se încearcă ațâțarea populației contra evreilor, pentru a se duce la crime în masă” The post Continuă controversele legate de singurul om decorat de Nicușor Dan de Ziua Națională appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:10
PSD a pierdut din tracțiunea electorală din anii de glorie în favoarea AUR, care a acaparat o bună parte din electoratul social-democrat. Rezultă din datele analizate de Cotidianul de la parlamentarele din 2020 și 2024. The post AUR a transferat masiv voturi de la PSD. Cum s-a aurit harta – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
05:50
”Sfântul aleargă până în zilele noastre împlinind misiunea de apărător al virtuților și vindecător al bolilor”. The post Sfântul Spiridon, Sfântul Simplității appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:20
Ministrul Sănătății a confirmat joi seară primul caz de lepră din România după 1981, iar alte trei suspiciuni sunt în evaluare The post Primul caz de lepră din România din 1981 appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Ministrul mediului acuză o înțelegere între PSD și AUR pentru a-i forța demiterea # Cotidianul de Hunedoara
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, refuză să cedeze presiunilor PSD și AUR, afirmând că nu va demisiona și va continua cu reformele în minister, indiferent de moțiunile politice. The post Ministrul mediului acuză o înțelegere între PSD și AUR pentru a-i forța demiterea appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Președintele Nicușor Dan invită magistrații să discute despre criza din justiție, provocată după apariția documentarului „Justiția Capturată”, oferind un canal deschis pentru sesizări. The post Nicușor Dan invită toți magistrații care au reclamații la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Românii au ieșit iar în stradă și îi cer lui Nicușor Dan să apere justiția # Cotidianul de Hunedoara
Un protest organizat de Declic are loc în aceste momente, în Piața Victoriei. Manifestanții militează pentru independența sistemului de justiție, ca reacție la documentarul Recorder. The post Românii au ieșit iar în stradă și îi cer lui Nicușor Dan să apere justiția appeared first on Cotidianul RO.
20:00
„Justiția capturată de servicii și structuri externe” – Un europarlamentar AUR face dezvăluiri # Cotidianul de Hunedoara
Gheorghe Piperea denunță abuzurile din justiție, acuzațiile de interceptări ilegale și dublul standard, avertizând asupra manipulării externe. The post „Justiția capturată de servicii și structuri externe” – Un europarlamentar AUR face dezvăluiri appeared first on Cotidianul RO.
19:50
200 de magistrați, mesaj de susținere pentru colegii care au vorbit pentru Recorder # Cotidianul de Hunedoara
178 de judecători și procurori, inclusiv pensionari, au semnat un mesaj de solidaritate cu Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, care au dezvăluit presiunile din sistemul de justiție. Magistrații subliniază că adevărul și integritatea trebuie protejate The post 200 de magistrați, mesaj de susținere pentru colegii care au vorbit pentru Recorder appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Cum se apără jandarmii acuzați că ar fi intimidat participanții la protest # Cotidianul de Hunedoara
Jandarmeria Română a răspuns acuzațiilor de intimidare a participanților la proteste, precizând că legitimarea acestora este o măsură legală, destinată menținerii ordinii și siguranței publice. The post Cum se apără jandarmii acuzați că ar fi intimidat participanții la protest appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Oleksandra Matviichuk, șefa organizației care a primit Premiul Nobel pentru Pace, spune că Ucraina are nevoie de securitate din partea SUA și UE. The post Oleksandra Matviichuk: Ucraina nu vrea lecții de democrație appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Republica Moldova: zăngănit de drone în Transnistria; Guvernarea caută prezidențiabil pentru 2028; Plahotniuc rămâne un test pentru justiția moldovenească The post Republica Moldova: zăngănit de drone în Transnistria appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Scandalul iscat în jurul Justiției din România capătă noi dimensiuni, după ce o judectătoare forțată să iasă din sistem vine cu noi dezvăluiri. The post O judecătoare forțată să iasă la pensie acuză: E vorba de corupție appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Tradiția revistei Time - care a început în 1927 ca „Omul Anului” - recunoaște o persoană sau o mișcare care „la bine sau la rău... a influențat cel mai mult evenimentele anului”. The post Omul Anului -Time Magazine appeared first on Cotidianul RO.
17:40
SONDAJ Rusia și globalismul, în topul pericolelor pentru identitatea românească # Cotidianul de Hunedoara
Polarizarea societății pe tema pericolelor la adresa României e arată de ultimul sondaj Social Monitor, la comanda Institutului, Național pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel”. The post SONDAJ Rusia și globalismul, în topul pericolelor pentru identitatea românească appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Depozitele bancare nu sunt toate la fel, iar diferența reală o face dobânda compusă, mecanismul care transformă economiile tale într-un capital în creștere accelerată, fără riscuri și fără efort suplimentar. Hai să vedem cum funcționează! The post Depozitul bancar care-ți aduce cea mai mare dobândă appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Tânărul este în acest moment cercetat pentru pentru uciderea animalelor cu intenţie, dar şi violare de domiciliu. The post Arestat preventiv după ce a intrat în curte şi i-a omorât câinele appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Mark Rutte spune că Europa trebuie să-şi crească rapid cheltuielile pentru că Rusia a readus războiul pe continent The post Rutte: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
„Solicităm autorităţilor competente să se abţină de la orice demers care ar viza cercetarea disciplinară sau presiunea instituţională asupra magistraţilor care îşi exercită dreptul la liberă exprimare.” The post Asociații din justiție cer protecția magistraților care fac dezvăluiri appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Conferința organizată de Curtea de Apel București a fost întreruptă chiar la început de judecătoarea Secției 1 Penală Raluca Moroșanu. Aceasta a confirmat tot ce a spus colegul său Laurențiu Beșu în investigația Recorder. The post Ludovic Orban: Jos pălăria pentru Raluca Moroșanu! appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.