Polonia a arestat un șef de la Ermitaj la cererea Ucrainei

Muzeul Ermitaj este unul dintre obiectivele cele mai cunoscute din Rusia. „Acţiuni de acest fel, motivate politic, nu au niciun viitor şi nu vor rămâne fără consecinţe”, a ameninţat o purtătoare de cuvânt a ministrei de Externe a Rusiei, Maria Zaharova. Polonia a dispus reținerea pentru 40 de zile a arheologului rus. The post Polonia a arestat un șef de la Ermitaj la cererea Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara