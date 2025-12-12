Sfântul Spiridon, Sfântul Simplității

13:10

„Deși în 15 iunie 2011 doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate a unui apartament, până în 2015 a continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință. Când CAB a aflat realitatea și a asistat plata chiriei, judecătoarea a atacat decizia în instanță”, a mai acuzat președinta Curții de Apel. The post Șefa Curții de Apel atacă o judecătoare care a vorbit după documentarul Recorder appeared first on Cotidianul RO.