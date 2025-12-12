Undă verde pentru finanţări de 95 mil. euro din PNRR pentru cinci fonduri de investiţii. Alina Gîrbea, MIPE: „Întărim rolul României ca hub regional"
Ziarul Financiar, 12 decembrie 2025 14:00
Comitetul de Investiţii desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Rezilienţă (Recovery Equity Fund) a aprobat finanţarea a cinci noi fonduri de investiţii, potrivit unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Noile alocări, în valoare de 95 de milioane de euro, se adaugă celor 13 aprobate anterior, ducând totalul la 337,5 milioane de euro din cele 400 de milioane de euro disponibile prin PNRR.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
14:00
Undă verde pentru finanţări de 95 mil. euro din PNRR pentru cinci fonduri de investiţii. Alina Gîrbea, MIPE: „Întărim rolul României ca hub regional" # Ziarul Financiar
Comitetul de Investiţii desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Rezilienţă (Recovery Equity Fund) a aprobat finanţarea a cinci noi fonduri de investiţii, potrivit unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Noile alocări, în valoare de 95 de milioane de euro, se adaugă celor 13 aprobate anterior, ducând totalul la 337,5 milioane de euro din cele 400 de milioane de euro disponibile prin PNRR.
Acum o oră
13:45
13:45
Guvernul a aprobat finanţări de 95 mil. euro din PNRR pentru cinci fonduri de investiţii. Alina Gîrbea, MIPE: „Întărim rolul României ca hub regional" # Ziarul Financiar
Comitetul de Investiţii desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Rezilienţă (Recovery Equity Fund) a aprobat finanţarea a cinci noi fonduri de investiţii, potrivit unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Noile alocări, în valoare de 95 de milioane de euro, se adaugă celor 13 aprobate anterior, ducând totalul la 337,5 milioane de euro din cele 400 de milioane de euro disponibile prin PNRR.
Acum 2 ore
13:15
13:15
13:15
13:00
13:00
12:45
12:45
Finalul unei fraude uriaşe care a şters cu buretele peste 40 de miliarde de dolari din conturile investitorilor. Sud-coreeanul Do Kwon, fondatorul controversatului proiect cripto Terra Luna, a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Statele Unite. Contrar acţiunilor sale, acesta a fost aplaudat la intrarea în sala de judecată # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
12:15
O mică rază de lumină pentru exporturi. La zece luni 2025, an/an, exporturile au depăşit importurile, iar deficitul comercial a crescut doar marginal # Ziarul Financiar
Octombrie este prima lună din 2025 pentru care avem statistici şi în care exporturile sunt peste importuri, atât în luna analizată (octombrie 2025 vs octombrie 2024) cât şi pentru întreaga perioadă (zece luni din 2025 vs zece luni din 2024).
12:15
Bursă. Reguli de bază despre investiţii de la investitori: de ce trebuie să ţinem cont atunci când investim? # Ziarul Financiar
Te tentează investiţiile la bursă, dar nu ai idee de unde să începi şi care sunt regulile de bază? Partea bună e că problema ta are o rezolvare. Primul pas e documentarea şi apoi înţelegerea procesului de investiţii. Iată, în plus, şi câteva reguli de bază despre investiţii, venite direct de la doi investitori la Bursa de Valori Bucureşti!
12:15
Creştere explozivă: Start-up-urile Bible Chat şi Deep Stash din portofoliul fondurilor Early Game Ventures şi GapMinder au ajuns la venituri anuale de zeci de milioane de dolari. Înainte de vânzarea către americanii de la SE Ranking, şi start-up-ul Planable, din portofoliul GapMinder, atinsese venituri anuale recurente de peste 5 milioane de dolari # Ziarul Financiar
Bible Chat şi Deep Stash, două dintre cele mai promiţătoare start-up-uri din ecosistemul local de tehnologie, conduse de antreprenorii Laurenţiu Bălaşa, respectiv Vladimir Oane, au crescut spectaculos şi au ajuns la venituri anuale de peste zece milioane, conform datelor dezvăluite în cadrul Galei ROPEA Awards, un eveniment organizat de Asociaţia de Investiţii Private din România (ROPEA), în cadrul căruia sunt premiate cele mai importante tranzacţii şi cei mai activi jucători din piaţa de private equity.
12:15
12:15
12:00
12:00
11:30
Bursă. O investiţie de 10.000 de lei în acţiunile Băncii Transilvania ar fi adus într-un an 4.000 de lei, de opt ori mai mult decât câştigul unui depozit la aceeaşi bancă. Surpriză: doar din dividende, investitorul ar fi încasat de două ori mai mult decât din dobândă # Ziarul Financiar
Un investitor care ar fi cumpărat acţiuni Banca Transilvania (TLV) de 10.000 de lei pe 2 decembrie 2024 – la o zi după Ziua Naţională, marcând astfel faptul că a devenit acţionar la cea mai mare bancă din România, cu un capital românesc de 80% – ar fi avut astăzi, după un an, un câştig de aproximativ 4.000 de lei, de aproape opt ori mai mult decât ar fi generat un depozit bancar pe un an la aceeaşi instituţie.
11:30
10:45
Studiu ASE & Fundaţia Deloitte: Companiile din România, mai profitabile decât cele din Polonia, Cehia, Ungaria şi Bulgaria pe 9 pieţe cheie. Sectorul financiar, sănătatea, educaţia privată, construcţiile şi transporturile, dar şi industria ospitalităţii, marje brute de profit peste regiune # Ziarul Financiar
Nouă sectoare din România au înregistrat profitabilitate superioară (marjă brută de profit) faţă de Bulgaria, Cehia, Ungaria şi Polonia, poziţionând România drept una dintre pieţele cu cele mai mari randamente pentru investitori în anumite industrii, potrivit unui studiu realizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Fundaţia Deloitte, ce prezintă date din 2022.
10:45
10:45
10:30
Fluctuaţii de zeci de miliarde de pe o zi pe alta: Averea lui Larry Elisson a scăzut cu 25 mld. dolari joi seară, după ce acţiunile Oracle s-au prăbuşit cu 16%. Oracle a raportat venituri de peste 16 mld. dolari, în creştere cu 14%, dar sub aşteptările analiştilor, ceea ce a dus la un exod al investitorilor # Ziarul Financiar
Acum 6 ore
10:15
10:15
Cum arăta lista acordurilor de concesiune Petrom în 2004, la momentul privatizării, şi când expira fiecare? Unele acorduri expirau chiar în 2004, altele expiră în 2028 # Ziarul Financiar
La 10 iunie 2004 apare Hotărârea de Guvern 903 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A. Bucureşti.
10:15
Bursă. Jumătate din activul net de 2 mld. lei al Fondului Proprietatea este dat de investiţia la Aeroporturi Bucureşti # Ziarul Financiar
Fondul Proprietatea raportează un activ net de 2,02 miliarde lei, cu o valoare unitară a activului net de 0,6842 lei, în timp ce acţiunile se tranzacţionează la 0,546 lei, ceea ce implică un discount de aproximativ 20%.
09:45
Studiu surprinzător. Băncile şi firmele din Romania, cele mai profitabile din Europa de Est. Pe primul loc la profit sunt sectorul financiar şi de asigurări, construcţiile, transporturile, restaurantele sau clinicile medicale private # Ziarul Financiar
Nouă sectoare din România au înregistrat profitabilitate superioară (marjă brută de profit) faţă de Bulgaria, Cehia, Ungaria şi Polonia, poziţionând România drept una dintre pieţele cu cele mai mari randamente pentru investitori în anumite industrii, potrivit unui studiu realizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Fundaţia Deloitte, ce prezintă date din 2022.
09:45
Ioan Nani, directorul general al Antibiotice Iaşi: Antibiotice este o companie care îşi caută un echilibru într-o piaţă extraordinar de efervescentă şi dinamică # Ziarul Financiar
Antibiotice Iaşi, cel mai mare producător de medicamente cu capital românesc şi al treilea ca mărime după cifra de afaceri în industria locală, lucrează în prezent la graficele şi deadline-urile proiectelor de investiţii în derulare pe platforma de la Iaşi. Turbulenţele din piaţă la nivel local, dar şi internaţional determină compania să-şi adapteze ritmul, susţine Ioan Nani, directorul general al companiei.
09:45
09:30
09:15
România Azi- Alianţa pentru BunăStare. Cătălin Vasile, membru UNSAR şi chief sales officer NN Asigurări de Viaţă: Tindem să credem că asigurările sunt pentru oamenii bogaţi. Nu sunt, din contră. Câţi dintre noi şi-ar permite echivalentul a 6 salarii în cazul unui eveniment neprevăzut? # Ziarul Financiar
Educaţia, una din cele trei dimensiuni incluse în Barometrul BunăStării, plasează România la distanţă faţă de alte ţări din regiune, în ciuda unei evoluţii pozitive la nivelul ţării. Românii încep să conştientizeze importanţa asigurărilor, iar mentalitatea care plasa zona de asigurări în coşul oamenilor bogaţi tinde să se schimbe, a explicat Cătălin Vasile, membru UNSAR şi chief sales officer NN Asigurări de Viaţă, în cadrul emisiunii România Azi - Alianţa pentru BunăStare.
09:15
Acum 8 ore
08:15
ZF IT Generation. Start-up pitch. Teodor Mincu, fondator, MessengerOS, platformă de e-mail şi SMS marketing: Ţintim integrarea inteligenţei artificiale pentru recomandări personalizate în e-commerce # Ziarul Financiar
MessengerOS, platformă de e-mail şi SMS marketing lansată în februarie 2023, a ajuns la aproximativ 50 de clienţi şi generează venituri recurente de circa 1.000 de euro pe lună. Compania îşi propune să devină „un sistem de operare“ pentru comunicările de business, integrând e-mail, SMS şi WhatsApp într-un singur punct de acces.
08:15
07:15
Acum 12 ore
06:15
Ecosistemul de private equity şi venture capital din România este încă mic faţă de alte pieţe din regiune, însă bani există, e nevoie de curaj ca investiţiile din piaţă să ducă la creşterea antreprenoriatului şi a economiei locale. „Trebuie să îndrăzniţi!“ # Ziarul Financiar
Piaţa de private equity şi venture capital devine tot mai activă într-o piaţă în care investiţiile abia au început să reprezinte un mic motor în economia naţională. Cu toate că investiţiile făcute de private equity şi venture capital din România sunt încă foarte mici raportate la ceea ce se întâmplă pe alte pieţe din regiune, România are mult potenţial de creştere, însă este nevoie de curaj, au concluzionat participanţii la Gala Premiilor acordate de Asociaţia Fondurilor de Private Equity şi Venture Capital din România (ROPEA), care a marcat şi aniversarea a 20 de ani ai ROPEA.
01:45
În plin “cod roşu” provocat de avansul Google Gemini, OpenAI a lansat GPT-5.2, despre care spune că ar fi “cel mai avansat model de inteligenţă artificială al companiei” # Ziarul Financiar
OpenAI a lansat GPT-5.2, cel mai avansat model de inteligenţă artificială generativă dezvoltat până acum de compania americană, într-un context de presiune competitivă accentuată după ce Google a lansat luna trecută Gemini 3, un model care a impresionat industria. GPT-5.2 vine la numai câteva săptămâni după GPT-5.1 şi reprezintă cel mai scurt interval între două lansări majore din istoria OpenAI, notează Wired.
Acum 24 ore
00:30
ZF Private Health. Alexandra Cristescu, Centrul ProMemoria din Bucureşti: Bolile de memorie, precum Alzheimer, nu au tratament curativ, iar singura strategie este încetinirea evoluţiei bolii # Ziarul Financiar
Cererea pentru servicii dedicate sănătăţii cognitive este în creştere în România, potrivit Alexandrei Cristescu, cofondatoare a Centrului ProMemoria din Bucureşti. Centrul specializat în prevenţia şi monitorizarea bolilor de memorie îşi extinde portofoliul de servicii şi investeşte în tehnologii noi, pe fondul interesului tot mai mare pentru evaluări precoce şi prevenţie medicală.
00:15
00:15
00:15
Prin diferite colţuri obscure ale presei internaţionale şi în online se scrie că guvernele europene discută discret o măsură economică extraordinară în condiţiile în care cresc temerile că preşedintele american Donald Trump ar putea încheia un acord cu Rusia care ar putea marginaliza Ucraina şi ameninţa securitatea Europei.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Oana Borza, ADLR: Reşiţa negociază cu un mare investitor pentru al doilea parc industrial şi vrea să atragă încă doi-trei până în 2030 # Ziarul Financiar
Reşiţa vrea să îşi consolideze poziţia pe harta investiţiilor industriale din România, mizând pe tradiţia siderurgică şi pe o abordare proactivă în relaţia cu potenţialii investitori.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Platforma Woot.ro, agregator de servicii de curierat dezvoltat de familia Berendea, a atins 3 mil. euro şi ajunge la peste 100.000 de utilizatori # Ziarul Financiar
O combinaţie între muncă, efort şi inovaţie este ceea ce a ajutat platforma Woot.ro, care facilitează livrarea coletelor, să ajungă la venituri de 3 milioane de euro, peste 100.000 de utilizatori şi 15 angajaţi în total. Astfel caracterizează Cosmin Berendea, cofondatorul Woot, cei opt ani de business în care a intrat alături de soţia sa.
00:15
ZF Private Health. Alexandra Cristescu, cofondatoarea Centrului ProMemoria din Bucureşti: Bolile de memorie, precum Alzheimer, nu au tratament curativ, iar singura strategie este încetinirea evoluţiei bolii # Ziarul Financiar
Cererea pentru servicii dedicate sănătăţii cognitive este în creştere în România, potrivit Alexandrei Cristescu, cofondatoare a Centrului ProMemoria din Bucureşti. Centrul specializat în prevenţia şi monitorizarea bolilor de memorie îşi extinde portofoliul de servicii şi investeşte în tehnologii noi, pe fondul interesului tot mai mare pentru evaluări precoce şi prevenţie medicală.
00:15
Revenire surpriză în banking. Ce spune Ionuţ Pătrăhău, după numirea ca vicepreşedinte în directoratul Raiffeisen, responsabil de divizia IMM: Este nevoie mai mult ca niciodată ca mediul bancar să vină cu soluţii financiare rapide, flexibile şi adaptate realităţilor actuale cu care se confruntă antreprenorii români # Ziarul Financiar
Ionuţ Pătrăhău, care are o experienţă de peste 20 de ani în sistemul financiar-bancar, revine în banking, urmând să se alăture Directoratului Raiffeisen Bank România începând cu luna ianuarie 2026 pe poziţia de vicepreşedinte responsabil de noua divizie IMM, după obţinerea aprobării BNR.
00:15
00:15
Opinie Sorin Pâslaru, ZF. Trei motive pentru ca 2026 să fie pe plus: populaţia şi-a dublat averea în ultimii 5 ani, România e campioană la marjele de profit în Europa de Est, iar investitorii străini repatriază peste 10 mld. euro pe an de aici # Ziarul Financiar
Toată lumea se întreabă cum va fi 2026 şi cum îşi poate păstra România atractivitatea pentru investitori după un 2025 dificil, dar datele arată că în pofida sincopelor de moment, fluxurile de adâncime sunt prea puternice ca să poată fi oprite.
00:15
ZF Agropower. Familia Păstrăv a dezvoltat de la zero două ferme, două pensiuni şi trei magazine Băcănia Boierească cu care a ajuns şi în Bucureşti # Ziarul Financiar
Micile afaceri nu simt vreo susţinere din partea statului, nu există avantaje fiscale pentru cei care produc produse tradiţionale pe plan local, însă chiar dacă producătorii sunt frustraţi că plătesc taxe la stat mai mult decât singura soluţie pentru a rezista în business este să te bazezi pe propriile forţe – spun Georgiana şi Cosmin Păstrăv, fondatorii Băcănia Boierească în cadrul emisiunii ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny.
00:15
România Azi- Alianţa pentru BunăStare. Cătălin Vasile, membru UNSAR şi director executiv NN Asigurări de Viaţă: Tindem să credem că asigurările sunt pentru oamenii bogaţi. Nu sunt, din contră. Câţi dintre noi şi-ar permite echivalentul a 6 salarii în cazul unui eveniment neprevăzut? # Ziarul Financiar
Educaţia, una din cele trei dimensiuni incluse în Barometrul BunăStării, plasează România la distanţă faţă de alte ţări din regiune, în ciuda unei evoluţii pozitive la nivelul ţării. Românii încep să conştientizeze importanţa asigurărilor, iar mentalitatea care plasa zona de asigurări în coşul oamenilor bogaţi tinde să se schimbe, a explicat Cătălin Vasile, membru UNSAR şi director executiv NN Asigurări de Viaţă, în cadrul emisiunii România Azi - Alianţa pentru BunăStare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.