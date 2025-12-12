România, depășită de Ungaria în clasamentul coeficienților. Cum arată acum după meciurile FCSB-ului și Craiovei

13:40

Scandalul provocat la Liverpool de declarațiile făcute de Mohamed Salah a început să genereze reacții din mai multe zone ale fotbalului. După ce Jamie Carragher l-a criticat dur pe egiptean pentru ieșirea sa de după egalul cu Leeds, un fost coleg de la națională al “Faraonului” a avut un atac extrem de dur asupra fostului […] The post “Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat”. L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah appeared first on Antena Sport.