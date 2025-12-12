“Am pierdut două puncte”. Răzvan Lucescu, reacţie fermă după ce PAOK a egalat-o pe Ludogorets în minutul 90
Antena Sport, 12 decembrie 2025 09:20
Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie după ce PAOK a remizat cu Ludogorets, scor 3-3, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Echipa antrenorului român a reuşit să egaleze şi să stabilească scorul final în minutul 90, atunci când Anestis Mythou a marcat. PAOK a condus cu 2-1, însă Ludogorets a revenit şi […] The post “Am pierdut două puncte”. Răzvan Lucescu, reacţie fermă după ce PAOK a egalat-o pe Ludogorets în minutul 90 appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
09:20
“Am pierdut două puncte”. Răzvan Lucescu, reacţie fermă după ce PAOK a egalat-o pe Ludogorets în minutul 90 # Antena Sport
Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie după ce PAOK a remizat cu Ludogorets, scor 3-3, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Echipa antrenorului român a reuşit să egaleze şi să stabilească scorul final în minutul 90, atunci când Anestis Mythou a marcat. PAOK a condus cu 2-1, însă Ludogorets a revenit şi […] The post “Am pierdut două puncte”. Răzvan Lucescu, reacţie fermă după ce PAOK a egalat-o pe Ludogorets în minutul 90 appeared first on Antena Sport.
09:20
România, depășită de Ungaria în clasamentul coeficienților. Cum arată acum după meciurile FCSB-ului și Craiovei # Antena Sport
Finalul unei noi săptămâni europene a marcat și câteva modificări în clasamentul coeficienților UEFA, iar România a fost și ea afectată. După victoria FCSB-ului și eșecul Universității Craiova, țara noastră a fost depășită de Ungaria. România a coborât o poziție în clasamentul coeficienților după partidele celor două echipe românești angrenate în competițiile europene. După ce […] The post România, depășită de Ungaria în clasamentul coeficienților. Cum arată acum după meciurile FCSB-ului și Craiovei appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
09:00
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor în seara magică # Antena Sport
Prestația fabuloasă a jucătorilor de la FCSB din victoria cu Feyenoord nu a trecut neobservată de specialiștii de la SofaScore, care acordă după fiecare meci note pentru toți fotbaliștii implicați într-o partidă. Majoritatea elevilor lui Elias Charalmbous au obținut calificative bune, iar Juri Cisotti a fost considerat cel mai valoros. FCSB a avut o seară […] The post Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor în seara magică appeared first on Antena Sport.
09:00
Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat faptul că Vlad Chiricheş are şanse mari să plece de la FCSB în iarnă. Veteranul din lotul campioanei a evoluat în victoria cu Feyenoord, scor 4-3, el fiind trimis în teren în minutul 65, în locul lui Siyabonga Ngezana. Vlad Chiricheş îşi încheie contractul cu FCSB la finalul sezonului, însă Gigi […] The post Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim” appeared first on Antena Sport.
08:50
“Amatori”. Olandezii au reacţionat după ce Feyenoord a pierdut incredibil cu FCSB în Europa League # Antena Sport
Presa din Olanda a oferit o reacţie dură după ce FCSB a învinsă pe Feyenoord, scor 4-3, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Olandezii i-au taxat pe elevii lui Robin Van Persie după eşecul dramatic suferit pe Arena Naţională. Feyenoord a condus cu 3-1, însă campioana a avut o revenire fabuloasă. Mamadou […] The post “Amatori”. Olandezii au reacţionat după ce Feyenoord a pierdut incredibil cu FCSB în Europa League appeared first on Antena Sport.
08:40
“Cel mai bun de pe teren”. Ce jucător de la FCSB l-a cucerit pe Ilie Dumitrescu, după succesul fabulos cu Feyenoord # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a reacţionat după ce FCSB a învins-o cu 4-3 pe Feyenoord, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Campioana a avut o revenire fabuloasă, de la 1-3, marcând golul victoriei prin Florin Tănase, în minutul 90+5. Juri Cisotti a oferit două pase decisive în duelul de pe Arena Naţională, el având […] The post “Cel mai bun de pe teren”. Ce jucător de la FCSB l-a cucerit pe Ilie Dumitrescu, după succesul fabulos cu Feyenoord appeared first on Antena Sport.
08:40
Cum arată șansele de calificare ale FCSB-ului în “primăvara” Europa League? Efectul victoriei cu Feyenoord # Antena Sport
FCSB a obținut o victorie dramatică în Europa League contra lui Feyenoord, scor 4-3, iar șansele de calificare ale roș-albaștrilor în barajul pentru optimi au crescut procentual. În urma succesului fantastic de pe Arena Națională, trupa lui Elias Charalambous a ajuns pe lista cluburilor cu cel mai mare salt în ceea ce privește probabilitatea de […] The post Cum arată șansele de calificare ale FCSB-ului în “primăvara” Europa League? Efectul victoriei cu Feyenoord appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
08:20
Mihai Stoica jubilează după victoria fantastică a FCSB-ului cu Feyenoord: “Nu s-a întâmplat în istoria recentă” # Antena Sport
Mihai Stoica s-a arătat extrem de fericit după victoria fantastică obținută de FCSB în Europa League cu Feyenoord, scor 4-3. Președintele Consiliului de Administrație a evidențiat modul în care roș-albaștrii au revenit de la 1-3 și a remarcat cinci jucători de pe teren. FCSB a avut o seară magică în Europa League, unde a învins-o […] The post Mihai Stoica jubilează după victoria fantastică a FCSB-ului cu Feyenoord: “Nu s-a întâmplat în istoria recentă” appeared first on Antena Sport.
08:20
Gigi Becali scoate doi jucători din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Feyenoord: “Nu mai mizez pe ei” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că va scoate doi jucători din echipa de start a FCSB-ului, după victoria dramatică cu Feyenoord, scor 4-3, din etapa a şasea a grupei de Europa League. Patronul campioanei a dezvăluit că nu va mai miza pe Octavian Popescu şi pe Baba Alhassan. Ambii jucători au fost titulari în meciul de […] The post Gigi Becali scoate doi jucători din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Feyenoord: “Nu mai mizez pe ei” appeared first on Antena Sport.
08:10
Prestația lui Hamilton din 2025 la Ferrari a fost sub așteptări. Septuplul campion mondial nu a reușit să urce pe podium în niciuna dintre cele 24 de curse. E primul sezon dintre cele 19 din cariera sa în care asul englez obține o asemenea contraperformanță. Niciun podium în 2025 Ultimul pilot Ferrari care nu a […] The post Lewis, a sosit vremea? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
01:00
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după meciul cu Feyenood, scor 4-3, că speră că această victorie îi va da formaţiei sale un impuls pentru viitor, el precizând că jucătorii au arătat caracter şi personalitate deoarece nu au renunţat atunci când scorul era 3-1 pentru adversari. “Este o victorie imensă pentru club, […] The post Charalambous: “Este o victorie imensă pentru club, pentru România” appeared first on Antena Sport.
01:00
Florin Tănase, despre golul victoriei în FCSB – Feyenoord 4-3: “Erou a fost Cisotti”. Calculele făcute pentru calificare # Antena Sport
Florin Tănase a marcat golul victoriei în FCSB – Feyenoord 4-3, dar a ţinut să sublinieze cât de important a fost Juri Cisotti, cel care a făcut faza din care campioana României a obţinut victoria pe Arena Naţională. La începutul reprizei a doua, FCSB era condusă cu 1-3, dar golurile lui Toma, Thiam şi Tănase […] The post Florin Tănase, despre golul victoriei în FCSB – Feyenoord 4-3: “Erou a fost Cisotti”. Calculele făcute pentru calificare appeared first on Antena Sport.
00:50
Gigi Becali a răbufnit, după ce l-a auzit pe Siyabonga Ngezana: “Să nu se întoarcă! Nu stă FCSB îl el” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o reacţie dură după ce a auzit declaraţia lui Siyabonga Ngezana, imediat după victoria dramatică a FCSB-ului, din grupa principală Europa League, în faţa lui Feyenoord. Campioana României s-a impus cu 4-3 la ultima fază, după ce a revenit de la 1-3. Siyabonga Ngezana, jucător criticat în ultima perioadă de patronul […] The post Gigi Becali a răbufnit, după ce l-a auzit pe Siyabonga Ngezana: “Să nu se întoarcă! Nu stă FCSB îl el” appeared first on Antena Sport.
00:50
Gigi Becali a recunăscut că a cerut ca un fotbalist să fie scos de urgenţă cu Feyenoord. Este vorba de Baba Alhassan. “Toma trebuia să intre, Malcom Edjouma trebuia să intre şi el. Nu mi-a plăcut de Baba, am zis, bă ăsta joacă la ei. Cu Baba jucăm în şapte cu el, că joacă la […] The post Gigi Becali a schimbat un fotbalist cu Feyenoord: “Jucam în şapte cu el” appeared first on Antena Sport.
00:40
Gigi Becali, devăluire uluitoare despre Tavi Popescu: “Cineva îl învaţă să facă aşa ceva” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut o dezvăluire uluitoare despre Octavian Popescu. Jucătorul FCSB-ului a avut mai multe prestaţii modeste în ultimul timp şi este departe de jucătorul pe care patronul roş-albaştrilor îl lăuda în urmă cu câteva sezoane. Latifundiarul crede că jucătorul are un “sfătuitor”, care îl face să nu mai joace bine pentru FCSB. Totuşi, […] The post Gigi Becali, devăluire uluitoare despre Tavi Popescu: “Cineva îl învaţă să facă aşa ceva” appeared first on Antena Sport.
00:20
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” # Antena Sport
Gigi Becali a fost în culmea fericirii după FCSB – Feyenoord, partidă câştigată de campioana României cu 4-3, în etapa a şasea a grupei principale Europa League. FCSB a fost condusă cu 3-1 la începutul reprizei a doua, dar a reuşit să obţină o victorie istorică. Toma, Thiam şi Florin Tănase au marcat golurile roş-albaştrilor […] The post Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” appeared first on Antena Sport.
00:10
Juri Cisotti a fost omul de la care a plecat faza care a dus la golul decis cu Feyenoord, marcat de Tănase, în minutul 90+5 al partidei. A driblat tot, inclusiv portarul şi a pasat în faţa porţii, de unde pentru Tănase a fost formalitate să ducă scorul la 4-3 şi să aducă victoria bucureştenilor. […] The post Juri Cisotti: “A fost un meci nebun. Am demonstrat că suntem o echipă mare” appeared first on Antena Sport.
11 decembrie 2025
23:40
Mogoş a plâns după înfrângerea Craiovei cu Praga: “Eu cred că toată echipa a dat totul” # Antena Sport
Vasile Mogoș a fost foarte afectat de înfrângerea pe care oltenii au suferit-o, chiar în fața propriilor suporteri, cu 1-2. Jucătorul a venit la interviu cu ochii în lacrimi, semn că meciul l-a marcat. „O să analizăm meciul, să vedem ce am greșit. Eu cred că toată echipa a dat totul, tot stadionul a dat […] The post Mogoş a plâns după înfrângerea Craiovei cu Praga: “Eu cred că toată echipa a dat totul” appeared first on Antena Sport.
23:40
Mihai Toma şi-a trecut în cont primul său gol european, în meciul dintre FCSB şi Feyenoord, din etapa a şasea a grupei principale Conference League. Puştiul de 18 ani a fost introdus la pauză, în locul lui Octavian Popescu. Creşu şi Graovac au fost ceilalţi doi jucători alături de care Toma a intrat, Pantea şi […] The post Mihai Toma, la primul gol european! Schimbare inspirată în FCSB – Feyenoord appeared first on Antena Sport.
23:10
Filipe Coelho ştie unde s-a făcut diferenţa în Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2: “Nu penalty-ul a fost crucial” # Antena Sport
Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit după înfrângerea suferită de echipa sa pe finalul partidei de pe teren propriu cu Sparta Praga, în etapa a cincea a grupei principale Conference League. Cehii s-au impus cu 2-1, golul victoriei fiind marcat în minutul 89. În prima repriză, la scorul de 0-0, Anzor […] The post Filipe Coelho ştie unde s-a făcut diferenţa în Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2: “Nu penalty-ul a fost crucial” appeared first on Antena Sport.
23:10
Albion Rrahmani a venit cu tricoul Rapidului la interviu: “Un sentiment foarte frumos” # Antena Sport
Sparta Praga a reuşit să treacă de Universitatea Craiova, iar unul dinte marcatori a fost chiar Rrahmani, jucător care a evoluat în trecut la Rapid. La intrviul de la finalul partidei, marcatorul primului gol al celor de la Sparta Praga a apărut în fața camerelor cu un tricou al Rapidului. El a explicat şi de […] The post Albion Rrahmani a venit cu tricoul Rapidului la interviu: “Un sentiment foarte frumos” appeared first on Antena Sport.
22:50
FCSB conducea cu 1-0 în prima repriză pe Feyenoord, iar în minutul 31 arbitrul Mykola Balakin a arătat punctul cu var după o intervenție a lui Alhassan. Apoi a fost chemat la marginea terenului să revada fază. Centralul a revăzut faza, iar Balakin a decis că Baba Alhassan nu a faultat în careu. Mingea a […] The post Penalty anulat cu ajutorul VAR la Baba Alhassan în FCSB – Feyenoord appeared first on Antena Sport.
22:40
Siyabonga Ngezana a dat “replica” după meciul cu Steaua Roşie! A deschis scorul în FCSB – Feyenoord # Antena Sport
Siyabonga Ngezana a deschis scorul în meciul dintre FCSB şi Feyenoord, din etapa a şasea a grupei principale Europa League. Fundaşul sud-african a înscris cu o lovitură de cap din cornerul lui Risto Radunovic, fără vreo şansă pentru portarul oaspeţilor. Acesta este primul gol marcat pentru Siyabonga Negazana în acest sezon şi al treilea de […] The post Siyabonga Ngezana a dat “replica” după meciul cu Steaua Roşie! A deschis scorul în FCSB – Feyenoord appeared first on Antena Sport.
22:20
Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League. În minutul 38, craiovenii au ratat un penalty prin Anzor. Sparta Praga a înscris în minutul 50, prin Rrahmani, şi în minutul 89, prin Rynes. Chiar dacă […] The post Gestul galeriei la adresa jucătorilor Universităţii Craiova. Nu s-a văzut la tv appeared first on Antena Sport.
22:00
Ludogorets – PAOK 3-3! Răzvan Lucescu, egal dramatic în Europa League. 5 minute de analiză VAR în prelungiri # Antena Sport
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a obţinut un egal dramatic pe terenul celor de la Ludogorets, la capătul unui meci care s-a încheiat 3-3. Formaţia antrenorului român s-a a condus la un moment dat cu 2-1, dar bulgarii au întors rapid rezultatul. Golul egalizator al celor de la PAOK a venit în minutul […] The post Ludogorets – PAOK 3-3! Răzvan Lucescu, egal dramatic în Europa League. 5 minute de analiză VAR în prelungiri appeared first on Antena Sport.
21:30
Răzvan Marin, gol superb în Conference League! Execuţie direct în vinclu a internaţionalului român # Antena Sport
Răzvan Marin a marcat un gol superb în meciul dintre Samsunspor şi AEK Atena, din grupa principală Conference League. Internaţionalul român a restabilit egalitatea în minutul 52, atunci când a marcat din lovitură liberă. De la aproximativ 20 de metri, mijlocaşul român a trimis superb, direct în vinclu, fără nicio şansă pentru portarul formaţiei din […] The post Răzvan Marin, gol superb în Conference League! Execuţie direct în vinclu a internaţionalului român appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu, nemulţumit după suspendarea lui Drăguş appeared first on Antena Sport.
21:10
Primele tensiuni la Craiova: Anzor a comentat la adresa lui Coelho, în momentul schimbării # Antena Sport
Primele tensuni în tabăra oltenilor. Universitatea Craiova a avut şansa de a deschide scorul în prima repriză a meciului cu Sparta Praga, din grupa principală Conference League, dar Anzor a ratat un penalty. La câteva minute după ce au scăpat basma curată, după o bară a cehilor, jucătorii lui Filipe Coelho au primit o lovitură […] The post Primele tensiuni la Craiova: Anzor a comentat la adresa lui Coelho, în momentul schimbării appeared first on Antena Sport.
20:40
Anzor a ratat un penalty în Universitatea Craiova – Sparta Praga! Şansă irosită de olteni # Antena Sport
Universitatea Craiova a avut şansa de a deschide scorul în prima repriză a meciului cu Sparta Praga, din grupa principală Conference League. La câteva minute după ce au scăpat basma curată, după o bară a cehilor, jucătorii lui Filipe Coelho au primit o lovitură de la 11 metri. Monday Etim a fost faultat în careul […] The post Anzor a ratat un penalty în Universitatea Craiova – Sparta Praga! Şansă irosită de olteni appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
20:20
Daniel Pancu a obţinut licenţa PRO şi a anunţat obiectivul de la CFR Cluj: “Obligatoriu” # Antena Sport
Daniel Pancu a susţinut joi prima sa conferinţă de presă din postura de antrenor principal la CFR Cluj. Chiar dacă a ajuns în Gruia în urmă cu câteva săptămâni şi a stat deja pe bancă la câteva meciuri, Pancu a devenit abia acum antrenor principal cu acte în regulă. Meciul dintre CFR Cluj şi Csikszereda […] The post Daniel Pancu a obţinut licenţa PRO şi a anunţat obiectivul de la CFR Cluj: “Obligatoriu” appeared first on Antena Sport.
19:40
Ceaţa densă a acoperit oraşul Craiova, iar avionul care urma să ia echipa Sparta Praga, după meciul cu Universitatea, nu a mai aterizat în Bănie, ci a rămas la Otopeni. Oficialii clubului nu au decis încă ce vor face, dacă vor rămâne peste noapte la Craiova şi vor pleca cu autocarul de dimineaţă, spre Bucureşti, […] The post Avionul celor de la Sparta Praga nu a mai aterizat la Craiova appeared first on Antena Sport.
19:30
Ce au făcut turcii la stadionul pe care România întâlneşte Turcia. Mircea Lucescu: “Adâncit cu 4 metri” # Antena Sport
Turcia a anunțat zilele trecute că meciul cu România va avea loc pe arena celor de la Beșiktaș din Istanbul. Mircea Lucescu o cunoaște perfect pe Beșiktaș. Selecționerul i-a antrenat pe turci între 2002 și 2004, reușind să cucerească un titlu alături de formația din Istanbul. Selecţionerul României a vorbit despre arena pe care România […] The post Ce au făcut turcii la stadionul pe care România întâlneşte Turcia. Mircea Lucescu: “Adâncit cu 4 metri” appeared first on Antena Sport.
19:30
Sorin Cârţu nu s-a abţinut şi l-a ironizat pe Gigi Becali, înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: “Noi nu suntem ca el” # Antena Sport
Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, a vorbit înaintea duelului pe care echipa sa îl va disputa în grupa principală din Conference League contra cehilor de la Sparta Praga. Oltenii au o şansă bună în meciul de pe Ion Oblemenco de a face un pas mare spre calificarea în play-off-ul […] The post Sorin Cârţu nu s-a abţinut şi l-a ironizat pe Gigi Becali, înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: “Noi nu suntem ca el” appeared first on Antena Sport.
19:00
Meciul dintre Universitatea Craiova şi Sparta Praga, din grupa principală Conference League, este programat joi seară, de la ora 19:45. Cu toate acestea, meciul riscă să fie amânat. Înaintea meciului de pe Ion Oblemenco, ceaţa a pus stăpânire pe Oltenia. Cu o oră înaintea fluierului de start, ceaţa densă le dă mari bătăi de cap […] The post Emoţii înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga! Meciul poate fi amânat appeared first on Antena Sport.
18:30
Înainte de Inter, Cristi Chivu a fost la un pas să preia o echipă din Liga 1: “Speram să-l aduc” # Antena Sport
Dezvăluire uriaşă despre Cristi Chivu. Înainte de Inter, fostul component al naţionalei României a fost la un pas să preia o echipă de tradiţie din Liga 1, Rapid. Anunţul a fost făcut de Dan Șucu, chiar înainte de meciul pe care Genoa, formaţie pe care o patronează, îl va juca contra lui Inter. Antrenorul român […] The post Înainte de Inter, Cristi Chivu a fost la un pas să preia o echipă din Liga 1: “Speram să-l aduc” appeared first on Antena Sport.
18:20
Fanii lui Feyenoord au făcut spectacol în Centrul Vechi, înaintea meciului cu FCSB din Europa League # Antena Sport
The post Fanii lui Feyenoord au făcut spectacol în Centrul Vechi, înaintea meciului cu FCSB din Europa League appeared first on Antena Sport.
18:20
Fanii Spartei Praga pot răsufla uşuraţi! Au ajuns la Craiova înaintea meciului din Conference League # Antena Sport
The post Fanii Spartei Praga pot răsufla uşuraţi! Au ajuns la Craiova înaintea meciului din Conference League appeared first on Antena Sport.
18:10
Starul argentinian Lionel Messi, care a devenit recent campion în Liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS), va dezveli în India o statuie care îl reprezintă, potrivit BBC. După ce şi-a condus echipa spre câştigarea istorică a Cupei MLS, Messi a pornit într-un turneu de trei zile în India, intitulat “GOAT Tour” (Greatest of All Time). […] The post Lionel Messi va dezveli statuia sa într-un loc inedit: “Va fi şocat” appeared first on Antena Sport.
18:00
Cele mai tari știri ale zilei de 11 decembrie sunt pe as.ro, de la afacerea pe care vrea să o facă Gigi Becali până la noile vești legate de stadionul lui Dinamo. 1. Becali nu renunță Gigi Becali forțează transferul lui Kevin Ciobotaru de la Hermannstadt. Patronul de la FCSB e dispus să ofere pe […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 11 decembrie appeared first on Antena Sport.
17:30
Avertisment pentru Xabi Alonso! Anunţul care agită spiritele la Real Madrid: “Există limite” # Antena Sport
Înfrângerea echipei Real Madrid în faţa formaţiei Manchester City (1-2), miercuri, în Liga Campionilor slăbeşte şi mai mult poziţia lui Xabi Alonso. Potrivit As, răbdarea conducerii madrilene s-ar fi epuizat după acest eşec. Deşi îşi acordaseră până la Supercupa Spaniei (7-11 ianuarie) timp pentru a reflecta asupra viitorului antrenorului madrilen, acesta va fi supus unei […] The post Avertisment pentru Xabi Alonso! Anunţul care agită spiritele la Real Madrid: “Există limite” appeared first on Antena Sport.
17:20
Ştefan Baiaram, anunţ înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: “Să intrăm în primele 8” # Antena Sport
Ştefan Baiaram şi Universitatea Craiova vor avea parte de un nou meci tare, cu Sparta Praga, în Conference League. Cu 7 puncte, echipa lui Filipe Coelho este pe locul 15, iar cu un nou succes, craiovenii pot intra în top 8! O perforemanţă mare pentru clubul oltean, care nu a mai cunosut fustul performanţelor europene […] The post Ştefan Baiaram, anunţ înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: “Să intrăm în primele 8” appeared first on Antena Sport.
17:00
Continuă veştile proaste pentru Cristi Chivu, după înfrângerea suferită în meciul cu Liverpool. După ce “cormoranii” s-au impus în urma unui penalty controversat în meciul din Champions League, antrenorul român a avut şi alte bătăi de cap. Hakan Calhanoglu şi Francesco Acerbi s-au accidentat în prima repriză a meciului de la Milano, iar Chivu a […] The post O nouă lovitură pentru Cristi Chivu! Fundaşul de la Inter, OUT cel puţin o lună appeared first on Antena Sport.
17:00
Oţelul Galaţi a început deja să facă bani. Primul tranfer care aduce 500.000 de euro în conturile formaţiei gălăţene este cel al lui Joao Lameira. După doi ani petrecuți la Oțelul, Joao Lameira semnează în prima ligă a Poloniei. Din ianuarie, Joao Lameira va fi legitimat la Widzew Lodz, potrivit celor de la Fanatik. Totodată, […] The post Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro appeared first on Antena Sport.
16:40
Planul B. Ce fotbalist vrea să transfere Gigi Becali dacă nu ajunge la un acord cu Kevin Ciubotaru # Antena Sport
Kevin Ciobotaru (21 de ani) a rămas principala ţintă a lui Gigi Becali pentru perioada de mercato de iarnă. Finanţatorul celor de la FCSB a ajuns la un acrod cu clubul, dar jucătorul pare tentat să aleagă o propunere de peste hotare. “Nu ne băgăm noi, este decizia lui Kevin unde vrea să meargă. Clauza […] The post Planul B. Ce fotbalist vrea să transfere Gigi Becali dacă nu ajunge la un acord cu Kevin Ciubotaru appeared first on Antena Sport.
15:30
Ronaldinho (45 de ani) a luat parte la un meci demonstrativ la Iaşi şi, dacă iniţial, suma vehiculată în spaţiul public pentru care a acceptat revenirea în România, a fost una în jurul a 150.000 de euro, situaţia ar sta de fapt altfel. Totuşi, Giovanni Becali a dezvăluit că fostul mare star al Braziliei şi […] The post Suma incredibilă pentru care a acceptat, de fapt, Ronaldinho să joace la Iaşi appeared first on Antena Sport.
14:50
Ghiţă Mureşan aşteaptă naţionala României la World Cup 2026. Interviu spectaculos cu românul care a scris istorie în NBA # Antena Sport
Ghiţă Mureşan este unul dintre cei mai cunoscuţi români din Statele Unite, după ce a evoluat în NBA în perioada 1993 – 2000 pentru Washington Bullets şi New Jersey Nets. Cu o înălţime de 2.31 metri, Mureşan e şi acum cel mai înalt jucător din istoria NBA. Ajuns la 54 de ani, “Big Ghiţă” e […] The post Ghiţă Mureşan aşteaptă naţionala României la World Cup 2026. Interviu spectaculos cu românul care a scris istorie în NBA appeared first on Antena Sport.
14:30
Totul e gata! Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo! “Avem banii”. 20 de hectare în mijlocul orașului # Antena Sport
Rareş Opincă, primarul sectorului 2, a vorbit despre finanţarea noului stadion din Ştefan cel Mare, care va fi reconstruit cu fonduri de la CNI, dar şi cu ajutorul bugetului de sector. Edilul a anunţat că investiţia va fi co-finanţată de Consiliul Local al Sectorului 2, care va plăti 25 de milioane de euro. Preşedintele şi […] The post Totul e gata! Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo! “Avem banii”. 20 de hectare în mijlocul orașului appeared first on Antena Sport.
14:30
Scene ireale. Stadionul unei foste echipe campioane, în flăcări. Incendiul, provocat de trei minori # Antena Sport
Săptămâna trecută a fost marcată de un moment extrem de trist în fotbalul mondial, atunci când stadionul echipei FC Haka, de nouă ori campioană în Finlanda, a fost afectat de un incendiu. Poliția arestat trei minori, iar unul dintre ei a recunoscut că a provocat cele întâmplate. Haka, echipă de tradiție din Finlanda care a […] The post Scene ireale. Stadionul unei foste echipe campioane, în flăcări. Incendiul, provocat de trei minori appeared first on Antena Sport.
14:00
Oklahoma City Thunder a egalat recordul celui mai bun debut de sezon. S-au stabilit semifinalele Cupei NBA # Antena Sport
Echipele de baschet Oklahoma City Thunder şi San Antonio Spurs s-au calificat în semifinalele Cupei NBA, programate sâmbătă la Las Vegas, în urma victoriilor obţinute miercuri în meciurile din sferturile de finală, informează AFP. Thunder, campioana en-titre a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), s-a impus cu categoricul scor de 138-89 în faţa formaţiei Phoenix […] The post Oklahoma City Thunder a egalat recordul celui mai bun debut de sezon. S-au stabilit semifinalele Cupei NBA appeared first on Antena Sport.
13:40
“Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat”. L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah # Antena Sport
Scandalul provocat la Liverpool de declarațiile făcute de Mohamed Salah a început să genereze reacții din mai multe zone ale fotbalului. După ce Jamie Carragher l-a criticat dur pe egiptean pentru ieșirea sa de după egalul cu Leeds, un fost coleg de la națională al “Faraonului” a avut un atac extrem de dur asupra fostului […] The post “Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat”. L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.