De ce rămâne în depou Tramvaiul Corporatiștilor, deși promisiunea era să fie pe din nou pe șine de mâine. Întârzierile de la Linia 5
B365.ro, 12 decembrie 2025 15:20
Linia 5 a trecut cu bine de probe, acum două săptămâni, potrivit oficialilor din Primăria Capitalei și celor din STB, însă tot există întârzieri. S-a zvonit, inițial, că Tramvaiul Corporatiștilor va intra în circulație undeva
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:00
FOTO | Autobuzul lui Moș Crăciun e pregătit să iasă pe traseu. E plin de globuri și beteală și în weekend îl găsim pe linia 385 # B365.ro
Din dorința de a aduce puțin din magia sărbătorilor și în mijloacele de transport din București, un angajat al companiei de transport a decorat unul dintre autobuzele din flota STB. Autobuzul lui Moș Crăciun e
14:50
Primul mesaj al celei mai faimoase judecătoare din București, Raluca Moroșanu. E cea care a spus că-s adevărate acuzațiile din filmul Recorder „Justiție capturată” # B365.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu a publicat, cu puțin timp în urmă, primul său mesaj după uluitorul său moment de ieri, de la conferința de presă „extraordinară" organizată la Curtea de Apel București, după publicarea documentarului Recorder
Acum 2 ore
14:10
Când vine vorba de restaurante care nu dezamăgesc, DeSoi prinde Top 10 în București, iar acum a „recidivat" cu un al doilea restaurant, la parterul hotelului Cișmigiu. De la 1912 încoace, colțul ăsta de clădire
Acum 4 ore
13:40
ALERTĂ | Un tramvai de pe linia 21 a deraiat în zona Mihai Bravu – Colentina. Traficul este foarte aglomerat # B365.ro
Un tramvai de pe linia 21 a deraiat în zona Șsoseaua Mihai Bravu/Șoseaua Colentina, anunță Societatea de Transport București. Este al doilea tramvai care deraiază săptămâna aceasta. Un tramvai a deraiat pe linia 21 Societatea
13:10
ESENȚIAL | „Peste 500” – numărul magistraților care, până acum, s-au alăturat colegilor care reclamă „Justiția capturată” din documentarul Recorder # B365.ro
Numărul magistraților care semnează mesajul de solidaritate cu colegii lor care au făcut dezvăluiri în din documentarul Recorder „Justiție capturată" a ajuns, astăzi, să depășească 500. Mai exact, este vorba, la această oră, de 518
13:10
FOTO | Noi forme de relief, în București, obiective turistice urât mirositoare. Dealurile de moloz și gunoaie din Tineretului. „Dacă PS4 nu face nimic, o să înotăm în gunoi” # B365.ro
Pe străzile Capitalei apar din ce în ce mai des deșeuri abandonate la voia întâmplării. Bucureștenii depozitează pe te miri unde gunoaiele în loc să le lase la pubele de colectare. Dintr-un sector în altul
12:30
Trafic paralizat pe Bulevardul Aviatorilor, din cauza unui teribil accident cu victimă. Martor: Poliția face măsurători # B365.ro
Un accident cu victimă a avut loc pe Bulevardul Aviatorilor din Capitală, vineri, 12 decembrie, la ora prânzului. Un martor anunță că traficul este blocat. La fața locului încă sunt prezenți polițiștii care fac măsurători.
12:20
Veste super pentru bucureștenii care vor să plece în vacanța de iarnă la ski la Bansko. Se ridică temporar restricțiile de circulație de pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse # B365.ro
Moș Crăciun are un cadou pentru o mulțime de șoferi care tranzitează Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: Se ridică restricțiile de circulație, dar doar în perioada sărbătorilor de iarnă. Anunțul a fost făcut de Prefectura Giurgiu. Cu
12:10
„Țânțari mutanți de București”, problema îl bâzâie enervant pe un concitadin. Cum supraviețuiesc, totuși, aceste insecte pe care frigul ar trebui să le trimită-n hibernare # B365.ro
Un utilizator Reddit a deschis o discuție despre problema țânțarilor în apartament în plină lună decembrie. Zeci de bucureșteni au confirmat aceeași problemă, sugerând posibile cauze legate de încălzirea vremii și focare din subsolurile blocurilor.
Acum 6 ore
11:10
VIDEO | Cascadorul plânsului în traficul din București. Un șofer a luat-o vitejește pe contrasens, pe șina de tramvai, în Colentina și a dat nas în nas cu mașina poliției # B365.ro
Un șofer surprins în Colentina – Doamna Ghica a reușit performanța de a circula simultan și pe linia de tramvai și pe contra sens. Mașina de poliție care venea din contra sens l-a oprit pe
11:00
Vremea ne bagă-n ceață, la propriu, în acest weekend în București. ANM a emis prognoza meteo pentru perioada 12-14 decembrie # B365.ro
Nu scăpăm de ceață nici în acest weekend, 12-14 decembrie: ANM a actualizat prognoza și ne spune cum va fi vremea în acest sfârșit de săptămână, cu mai puțin de două săptămâni înainte de Crăciun.
10:00
„RO-Alert, mă sună Lia” | Un nou „Protest Recorder” diseară, în Piața Victoriei. Ce au scandat și cu ce mesaje s-au înarmat oamenii care au ieșit aseară în stradă # B365.ro
Un nou „Protest Recorder" are loc vineri seară, 12 decembrie, în Piața Victoriei, după ce aproximativ o mie de oameni au protestat și joi seară, tot în fața Guvernului. S-a protestat și miercuri seară, dar
10:00
FOTO ⚽ Cum va arăta noul stadion Dinamo. Viitoare arenă multifuncțională va avea tribune moderne și suprafețe de joc pentru mai multe sporturi # B365.ro
Noua Arenă Multifuncțională Dinamo va deveni un complex sportiv modern, integrat într-un parc de 20 de hectare. Primăria Sectorului 2 al Capitalei cofinanțează proiectul cu 25 de milioane de euro pentru accelerarea lucrărilor. Cum va
Acum 8 ore
08:50
ALERTĂ | Cutremur mai puternic, în această dimineață, în Vrancea. Ce magnitudine a avut acest seism # B365.ro
Un cutremur cu magnitudine de 3.9 pe Scara Richter a avut loc vineri dimineață, 12 decembrie 2025, în România. Specialiștii din cadrul Institutului Național pentru Fizica Pământului spun că seismul s-a produs în Vrancea. Cutremur
08:40
ALERTĂ | Bacterie periculoasă pentru bebeluși, în laptele praf Nestle NAN. Kaufland, Selgros și Auchan retrag de la vânzare din București și din țară mai multe loturi # B365.ro
Kaufland, Selgros și Auchan îi anunță pe clienții din București și din țară că retrag de la vânzare mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși Nestle NAN. Motivul: Pe una dintre liniile de producție
08:40
Cei mai renumiți jucători de Kendama vin la București, la Bounty Fair. Fiecare vizitator al târgului primește cadou garantat din tolba lui Moș Crăciun # B365.ro
În prag de sărbători, Bounty Fair deschide ușile către unul dintre cele mai longevive evenimente dedicate creatorilor români de obiecte speciale: Raftul cu Cadouri. Târgul creatorilor Bounty Fair sprijină meșteșugarii și artiștii independenți și promite
08:40
Nesfârșite necazuri la Linia 5. De ce întârzie repunerea pe șine a Tramvaiului Corporatiștilor, care ar fi trebuie să se întâmple deja. Constructorul cere noi teste # B365.ro
Linia 5 de tramvai din București rămâne închisă în ciuda promisiunilor repetate privind repunerea în funcțiune. Constructorul solicită noi teste înainte ca ruta „corporatiștilor" să fie inaugurată pentru călători. Linia 5 de tramvai încă rămâne
07:50
ESENȚIAL | Ce este lepra, cum se manifestă și cum se transmite cumplita boală. Un prim caz confirmat oficial în România, după mai mult de 40 de ani # B365.ro
„Ce este lepra?" este una dintre marile întrebări ale acestor ore, după ce ministrul Sănătății a anunțat un prim caz confirmat în România, pentru prima dată după mai bine de 40 de ani. Mai mult:
Acum 24 ore
21:00
Nicușor Dan invită toți magistrații la „o discuție fără limită de timp”, pe 22 decembrie. „Când 200 de magistrați spun că este o problemă, lucrurile sunt foarte serioase” # B365.ro
Președintele Nicușor Dan invită toți magistrații la o „discuție fără limită de timp", luni, 22 decembrie, după ce aproape 200 de judecători și procurori au transmis un mesaj de solidaritate pentru magistrații care au făcut
20:40
Peste 1.000 de oameni protestează acum în Piața Victoriei. Manifestanții cer, printre altele, demisia Liei Savonea, lui Cătălin Predoiu și ministrului de Justiție, după dezvăluirile Recorder # B365.ro
Peste 1.000 de oameni protestează în această seară în Piața Victoriei pentru o justiție independentă. Oamenii care au ieșit în stradă cer, printre altele, revocarea Liei Savonea și demiterea lui Cătălin Predoiu. „Peste tot poliție,
19:40
FOTO | Zeci de mesteceni, arțari și arbori Catalpa vor fi plantați în Piața Matache, unde se fac amenajări temporare. Zona va beneficia și de plante perene # B365.ro
Primăria Sectorului 1 anunță că primii arbori au ajuns în Piața Matache, acolo unde se fac lucrări provizorii, care să redea zonei un aspect civilizat și funcțional. 20 de mesteceni și patru puieți au ajuns
19:10
„Crăciun de poveste în comunitate” e în weekend, la sediul DGASPC Sector 2. Venirea Moșului, ateliere, colinde, printre surprizele pregătite pentru copii # B365.ro
Weekendul acesta în Sectorul 2 al Capitalei va avea loc „Crăciun de poveste în comunitate". Evenimentul organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va aduce cadouri copiilor și multe alte
19:00
BREAKING | Mesaj de solidaritate semnat de aproape 200 de judecători și procurori, după dezvăluirile din documentarul Recorder. „Tăcerea nu este o opțiune” # B365.ro
Aproape 200 de judecători și procurori au transmis un mesaj de solidaritate pentru magistrații care au făcut dezăluirile din documentarul Recorder. „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate", se arată în mesaj. Mesajul de
18:10
Încă un pas pentru cumpărarea a 400 de radare fixe, ce vor monitoriza traficul de pe DN-uri și autostrăzi: CNAIR a trimis documentația la ANAP, în curând va fi lansată licitația # B365.ro
CNAIR va instala 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi. Șeful CNAIR, Cristian Pistol, anunță că s-a făcut un nou pas pentru lansarea licitației în vederea achiziției sistemului e-SIGUR. CNAIR vrea
17:20
FOTO | Stâlpișorii de pe Bd. Ion Ionescu zac prăpădiți pe mijlocul drumului. Bucureștean, către autorități: „Vă rugăm să ne ajutați. Sunt căzuți la datorie de ceva vreme” # B365.ro
În Capitală tot mai des pare că stâlpișorii galbeni anti parcare sunt urâți de bucureșteni. Fie sunt călcați sau loviți de șoferii care pare că iubesc să parcheze neregulamentar, mai ales dacă aceștia se află
16:50
Malurile lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești, acum extrem de degradate, vor fi reabilitate și renovate. Lucrările fac parte din proiectul „Promenada Verde” # B365.ro
Malurile lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești vor fi renovate și reabilitate, ele fiind acum într-o stare avansată de degradare. În ședința Consiliului Local al Sectorului 1 s-a votat documentația tehnico-economică și indicatorii necesari demarării proiectului.
16:00
VIDEO | Moș Crăciun vine și anul acesta cu STB. Tramvaiul Colindelor și alte 3 decorate festiv ies pe traseu pentru a aduce magia sărbătorilor pe străzile din București # B365.ro
Anul acesta cu ocazia Crăciunului pe străzile din București nu vor lipsi îndrăgitele tramvaie de sărbătoare. Weekendul viitor, mai precis pe 20 decembrie, cu mic cu mare bucureștenii se vor putea bucura de o călătorie
Ieri
15:40
ESENȚIAL | O nouă sală polivalentă pentru București, cu 15.000 de locuri, va fi construită în Sectorul 1. Consilierii locali au votat studiul de prefezabilitate # B365.ro
O nouă sală polivalentă se va construi în București, mai exact în Sectorul 1 al Capitalei. Consiliul Local al Sectorului 1 a votat azi aprobarea studiului de prefezabilitate pentru construirea acestui obiectiv. O sală polivalentă,
15:40
Baia este spațiul intim în care îți începi și îți închei ziua. E locul în care te relaxezi după o zi lungă sau te revigorezi dimineața, așa că aici igiena nu e doar o chestiune
15:20
Mâncare expirată, fructe și legume storcite, carne în zeamă de sânge, printre problemele găsite de ANPC în mari magazine din București. Amenzi de 3,2 milioane de lei, în două zile # B365.ro
ANPC anunță că a făcut controale de amploare în mari magazine din București și, în urma verificărilor, în doar două zile, a dat amenzi de aproximativ 3,2 milioane de lei. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor
15:00
FOTO | Epica Bucharest, un nou boutique hotel în oraș, s-a deschis vizavi de Palatul Suțu. Clădirea a fost tipografie și depozit de cărți # B365.ro
Un nou boutique hotel s-a deschis în centrul Capitalei, vizavi de Palatul Suțu din București. Epica Hotel Bucharest se află într-o clădire istorică ridicată în anul 1930, cunoscută ca tipografie, ulterior clădirea fiind transformată în
13:30
Metoda „Ochii văd, inima cere” 5 taximetriști din București își pândeau clienții când foloseau parolele bancare, apoi le foloseau și le goleau conturile. Acum sunt în arest # B365.ro
Cinci taximetriști au fost reținuți pentru 24 de ore după ce ar fi retras suma totală de 48.200 de lei din conturile unor clienți. Aceștia au aflat parolele de acces de la aplicațiile bancare ale
13:20
Judecătoarea care a vorbit la TV despre nereguli în Justiție, în ochii șefei Curții de Apel București: Și-a decontat chiria, deși avea apartament; mai era și violentă # B365.ro
Șefa Curții de Apel București o atacă pe judecătoarea Daniela Panioglu, după ce cea din urmă a vorbit la Euronews despre abuzurile conducerii CAB. Liana Arsenie a spus că judecătoarea a încasat ilegal bani pentru
13:10
Un nou „Protest Recorder” este anunțat vineri, în Piața Victoriei. Cine îl organizează # B365.ro
Un alt protest pentru independența justiției se organizează vineri în București. Cetățenii sunt chemați în Piața Victoriei pentru a proteste față de corupția din justiție, după înregistrarea Recorder „Justiție capturată". Vineri se organizează un alt
13:00
Moș Crăciun vine la Târgul din Piața Constituției, pe 13 decembrie. Spiridușii îi vor ajuta pe cei mici să scrie scrisorile pentru simpaticul bătrânel # B365.ro
Copiii sunt așteptați să-l întâlnească pe Moș Crăciun la Târgul ce se desfășoară luna aceasta în Piața Constituției. Simpaticul bătrânel îi va întâlni pe cei mici în weekend. Moș Crăciun vine la Târgul din Piața
12:50
ESENȚIAL | Cine e judecătoarea de la Curtea de Apel București care a confirmat mărturiile din documentarul Recorder. Raluca Moroșanu: Suntem terorizați! # B365.ro
Astăzi, 11 decembrie, are loc la Curtea de Apel București o conferință, după ce Recorder a publicat documentarul „Justiție capturată" și după ce oamenii au ieșit la proteste în stradă. Judecătoarea Raluca Moroșanu i-a dat
12:20
VIDEO | Băluță, aparent întremat după suferința din alegeri, dă muzica tare pe Berceni Arena. „După 16 ani, naționala masculină de hochei pe gheață joacă iar la București” # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, după înfrângerea de la alegerile pentru Primăria Capitalei, a luat și mai în serios funcția sa. Astăzi, 11 decembrie, a decis să îi invite pe bucureșteni la meciurile de hochei
12:10
Bătălia pentru gunoaiele din Sectorul 6. Cine sunt cei 4 operatori de salubritate care se luptă pentru contractul pe 8 ani. Licitație istorică, de 1 miliard de lei # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a deschis o licitație istorică de peste 1 miliard de lei pentru desemnarea unui operator de salubritate care să colecteze și transporte deșeurile în următorii 8 ani. Au fost depuse 4 oferte
12:00
„Zburăm până la bulgari”, momentan doar cu gândul. Drumul de mare viteză București – Giurgiu, contract semnat pentru studiul de fezabilitate # B365.ro
Pas înainte pentru drumul de mare viteză București – Giurgiu: Ministrul Transporturilor a anunțat că a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate. Contractul valorează 33 de milioane de lei (fără TVA) și are o durată
11:10
ESENȚIAL | CSM, reacție iritată după documentarul Recorder. Vede o „amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătorești” și „un plan bine stabilit” # B365.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) are prima reacție, joi dimineață, 11 decembrie, după ce Recorder a publicat documentarul „Justiție capturată", marți seară, 9 decembrie. Instituția acuză o „amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătorești"
11:00
Programul concertelor din acest weekend, la West Side Christmas Market. Cine urcă pe scena Târgului de Crăciun din Sectorul 6 în perioada 12-14 decembrie # B365.ro
Noi concerte urmează în acest weekend, 12-14 decembrie, la West Side Christmas Market. Primăria
11:00
FOTO | Din trafic scapă cine poate, sperăm că și această adunare de pisici. Marea lipsă de pe străzile din zona Domenii, pe unde nu se conduce, se gonește # B365.ro
În zona Piața Domenii, absența indicatoarelor care limitează viteza la 30km/h permite, mai mult sau mai puțin, șoferilor să circule periculos de repede. Străzile se transformă astfel într-o zonă nesigură pentru pietoni, copii, dat și […] Articolul FOTO | Din trafic scapă cine poate, sperăm că și această adunare de pisici. Marea lipsă de pe străzile din zona Domenii, pe unde nu se conduce, se gonește apare prima dată în B365.
10:10
Un sfert din banii pentru noul stadion Dinamo ar putea veni de la Primăria Sectorului 2. Participarea la finanțare, la vot în ședința de CL de săptămâna viitoare # B365.ro
Primăria Sectorului 2 a anunțat că este dispusă să cofinanțeze cu 25% investiția de 172 milioane de euro pentru construirea noului stadion al echipei Dinamo București. Decizia poate debloca proiectul arenei din Ștefan cel Mare. […] Articolul Un sfert din banii pentru noul stadion Dinamo ar putea veni de la Primăria Sectorului 2. Participarea la finanțare, la vot în ședința de CL de săptămâna viitoare apare prima dată în B365.
10:00
VIDEO | Prinde formă noua stație de pompieri ISU din cartierul Tineretului. Componentele metalice ale clădirii au ajuns în șantier # B365.ro
Vești despre noua stație ISU din cartierul Tineretului care începe să prindă contur: Pe șantier au ajuns componentele metalice ale clădirii, anunță primarul Sectorului 4. Alte informații despre stadiul lucrărilor, mai jos. Începe să prindă […] Articolul VIDEO | Prinde formă noua stație de pompieri ISU din cartierul Tineretului. Componentele metalice ale clădirii au ajuns în șantier apare prima dată în B365.
09:10
Fenomen antropogen la metrou, unde călătoria de dimineață devine cel mai imprevizibil eveniment al zilei # B365.ro
Sunt dimineți în care metroul din București este imprevizibil și pare a fi un experiment social scăpat de sub control: călătoria banală până la birou devine un test de rezistență, răbdare și adaptare la haosul […] Articolul Fenomen antropogen la metrou, unde călătoria de dimineață devine cel mai imprevizibil eveniment al zilei apare prima dată în B365.
09:00
ESENȚIAL | Conferință de presă extraordinară la Curtea de Apel București, după documentarul Recorder. O decizie și un anunț fără precedent de la CAB # B365.ro
Curtea de Apel București a anunțat că organizează o conferință extraordinară de presă, joi, 11 decembrie, la prânz, după ce Recorder a publicat documentarul „Justiție capturată” și după ce oamenii au ieșit la proteste în […] Articolul ESENȚIAL | Conferință de presă extraordinară la Curtea de Apel București, după documentarul Recorder. O decizie și un anunț fără precedent de la CAB apare prima dată în B365.
08:20
Trafic decedat pe A2, după ce un camion plin cu oi moarte a scăpat încărcătura pe Autostrada București-Constanța. La Cernavodă, temporar nu se circulă # B365.ro
Trafic închis pe Autostrada A2 București – Constanța, joi dimineață, 11 decembrie, după ce mai multe „ovine decedate” au căzut dintr-un camion în zona localității Cernavodă, anunță Centrul Infotrafic. Incidentul a avut loc pe sensul […] Articolul Trafic decedat pe A2, după ce un camion plin cu oi moarte a scăpat încărcătura pe Autostrada București-Constanța. La Cernavodă, temporar nu se circulă apare prima dată în B365.
03:00
București de weekend☃️Dichisar de iarnă, Armenian Winter Pop-Up Market, Bazaar de Crăciun și multe alte evenimente au loc în Capitală, în perioada 12-14 decembrie # B365.ro
Weekendul se apropie cu pași repezi. La fel ca Moș Crăciun aduce cu el o mulțime de cadouri pentru acest oraș pe care nici măcar o dată nu îl lasă să doarmă. Dacă nu știi […] Articolul București de weekend☃️Dichisar de iarnă, Armenian Winter Pop-Up Market, Bazaar de Crăciun și multe alte evenimente au loc în Capitală, în perioada 12-14 decembrie apare prima dată în B365.
10 decembrie 2025
19:50
Florin Ghiță demisionează din funcția de director al Apelor Române. Ministrul Mediului prezintă Raportul Corpului de control, după criza apei din Prahova # B365.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat astăzi, 10 decembrie, că a trimis raportul Corpului de control al ministerului la Parchetul General. Ea a spus că directorul general al companiei Apele Române și-a prezentat demisia de […] Articolul Florin Ghiță demisionează din funcția de director al Apelor Române. Ministrul Mediului prezintă Raportul Corpului de control, după criza apei din Prahova apare prima dată în B365.
