Judecătoarea care a vorbit la TV despre nereguli în Justiție, în ochii șefei Curții de Apel București: Și-a decontat chiria, deși avea apartament; mai era și violentă
B365.ro, 11 decembrie 2025 13:20
Șefa Curții de Apel București o atacă pe judecătoarea Daniela Panioglu, după ce cea din urmă a vorbit la Euronews despre abuzurile conducerii CAB. Liana Arsenie a spus că judecătoarea a încasat ilegal bani pentru
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 10 minute
13:30
Metoda „Ochii văd, inima cere” 5 taximetriști din București își pândeau clienții când foloseau parolele bancare, apoi le foloseau și le goleau conturile. Acum sunt în arest # B365.ro
Cinci taximetriști au fost reținuți pentru 24 de ore după ce ar fi retras suma totală de 48.200 de lei din conturile unor clienți. Aceștia au aflat parolele de acces de la aplicațiile bancare ale
Acum 30 minute
13:20
13:10
Un nou „Protest Recorder” este anunțat vineri, în Piața Victoriei. Cine îl organizează # B365.ro
Un alt protest pentru independența justiției se organizează vineri în București. Cetățenii sunt chemați în Piața Victoriei pentru a proteste față de corupția din justiție, după înregistrarea Recorder „Justiție capturată". Vineri se organizează un alt
Acum o oră
13:00
Moș Crăciun vine la Târgul din Piața Constituției, pe 13 decembrie. Spiridușii îi vor ajuta pe cei mici să scrie scrisorile pentru simpaticul bătrânel # B365.ro
Copiii sunt așteptați să-l întâlnească pe Moș Crăciun la Târgul ce se desfășoară luna aceasta în Piața Constituției. Simpaticul bătrânel îi va întâlni pe cei mici în weekend. Moș Crăciun vine la Târgul din Piața
12:50
ESENȚIAL | Cine e judecătoarea de la Curtea de Apel București care a confirmat mărturiile din documentarul Recorder. Raluca Moroșanu: Suntem terorizați! # B365.ro
Astăzi, 11 decembrie, are loc la Curtea de Apel București o conferință, după ce Recorder a publicat documentarul „Justiție capturată" și după ce oamenii au ieșit la proteste în stradă. Judecătoarea Raluca Moroșanu i-a dat
Acum 2 ore
12:20
VIDEO | Băluță, aparent întremat după suferința din alegeri, dă muzica tare pe Berceni Arena. „După 16 ani, naționala masculină de hochei pe gheață joacă iar la București” # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, după înfrângerea de la alegerile pentru Primăria Capitalei, a luat și mai în serios funcția sa. Astăzi, 11 decembrie, a decis să îi invite pe bucureșteni la meciurile de hochei
12:10
Bătălia pentru gunoaiele din Sectorul 6. Cine sunt cei 4 operatori de salubritate care se luptă pentru contractul pe 8 ani. Licitație istorică, de 1 miliard de lei # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a deschis o licitație istorică de peste 1 miliard de lei pentru desemnarea unui operator de salubritate care să colecteze și transporte deșeurile în următorii 8 ani. Au fost depuse 4 oferte
12:00
„Zburăm până la bulgari”, momentan doar cu gândul. Drumul de mare viteză București – Giurgiu, contract semnat pentru studiul de fezabilitate # B365.ro
Pas înainte pentru drumul de mare viteză București – Giurgiu: Ministrul Transporturilor a anunțat că a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate. Contractul valorează 33 de milioane de lei (fără TVA) și are o durată
Acum 4 ore
11:10
ESENȚIAL | CSM, reacție iritată după documentarul Recorder. Vede o „amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătorești” și „un plan bine stabilit” # B365.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) are prima reacție, joi dimineață, 11 decembrie, după ce Recorder a publicat documentarul „Justiție capturată", marți seară, 9 decembrie. Instituția acuză o „amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătorești"
11:00
Programul concertelor din acest weekend, la West Side Christmas Market. Cine urcă pe scena Târgului de Crăciun din Sectorul 6 în perioada 12-14 decembrie # B365.ro
Noi concerte urmează în acest weekend, 12-14 decembrie, la West Side Christmas Market. Primăria Sectorului 6 anunță cine urcă pe scena Târgului de Crăciun din Parcul Drumul Taberei. Programul concertelor pregătite de Untold Universe, mai
11:00
FOTO | Din trafic scapă cine poate, sperăm că și această adunare de pisici. Marea lipsă de pe străzile din zona Domenii, pe unde nu se conduce, se gonește # B365.ro
În zona Piața Domenii, absența indicatoarelor care limitează viteza la 30km/h permite, mai mult sau mai puțin, șoferilor să circule periculos de repede. Străzile se transformă astfel într-o zonă nesigură pentru pietoni, copii, dat și
10:10
Un sfert din banii pentru noul stadion Dinamo ar putea veni de la Primăria Sectorului 2. Participarea la finanțare, la vot în ședința de CL de săptămâna viitoare # B365.ro
Primăria Sectorului 2 a anunțat că este dispusă să cofinanțeze cu 25% investiția de 172 milioane de euro pentru construirea noului stadion al echipei Dinamo București. Decizia poate debloca proiectul arenei din Ștefan cel Mare.
10:00
VIDEO | Prinde formă noua stație de pompieri ISU din cartierul Tineretului. Componentele metalice ale clădirii au ajuns în șantier # B365.ro
Vești despre noua stație ISU din cartierul Tineretului care începe să prindă contur: Pe șantier au ajuns componentele metalice ale clădirii, anunță primarul Sectorului 4. Alte informații despre stadiul lucrărilor, mai jos. Începe să prindă
Acum 6 ore
09:10
Fenomen antropogen la metrou, unde călătoria de dimineață devine cel mai imprevizibil eveniment al zilei # B365.ro
Sunt dimineți în care metroul din București este imprevizibil și pare a fi un experiment social scăpat de sub control: călătoria banală până la birou devine un test de rezistență, răbdare și adaptare la haosul
09:00
ESENȚIAL | Conferință de presă extraordinară la Curtea de Apel București, după documentarul Recorder. O decizie și un anunț fără precedent de la CAB # B365.ro
Curtea de Apel București a anunțat că organizează o conferință extraordinară de presă, joi, 11 decembrie, la prânz, după ce Recorder a publicat documentarul „Justiție capturată" și după ce oamenii au ieșit la proteste în
08:20
Trafic decedat pe A2, după ce un camion plin cu oi moarte a scăpat încărcătura pe Autostrada București-Constanța. La Cernavodă, temporar nu se circulă # B365.ro
Trafic închis pe Autostrada A2 București – Constanța, joi dimineață, 11 decembrie, după ce mai multe „ovine decedate" au căzut dintr-un camion în zona localității Cernavodă, anunță Centrul Infotrafic. Incidentul a avut loc pe sensul
Acum 12 ore
03:00
București de weekend☃️Dichisar de iarnă, Armenian Winter Pop-Up Market, Bazaar de Crăciun și multe alte evenimente au loc în Capitală, în perioada 12-14 decembrie # B365.ro
Weekendul se apropie cu pași repezi. La fel ca Moș Crăciun aduce cu el o mulțime de cadouri pentru acest oraș pe care nici măcar o dată nu îl lasă să doarmă. Dacă nu știi
Acum 24 ore
19:50
Florin Ghiță demisionează din funcția de director al Apelor Române. Ministrul Mediului prezintă Raportul Corpului de control, după criza apei din Prahova # B365.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat astăzi, 10 decembrie, că a trimis raportul Corpului de control al ministerului la Parchetul General. Ea a spus că directorul general al companiei Apele Române și-a prezentat demisia de
18:50
Curtea de Apel București îl acuză pe judecătorul Beșu, apărut în documentarul Recorder, de afirmații denigratoare și fără acoperire faptică. CAB cere verificări # B365.ro
Curtea de Apel București îl acuză pe judecătorul Ionel Laurențiu Beșu, intervievat în documentarul Recorder „Justiție Capturată", că lansează afirmații denigratoare și neadevărate. Curtea de Apel București îl acuză pe judecătorul Beșu de afirmații false
17:50
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: ”E mai simplu este să ne revoltăm, mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție” # B365.ro
Nicușor Dan a reacționat la documentarul Recorder: „Am văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiție. Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai greu este chiar să rezolvăm
17:40
Un bărbat din Sectorul 6 și-a înjunghiat vecinul cu un cuțit. A fost arestat preventiv pentru tentativă de omor # B365.ro
Un bărbat de 51 de ani din Sectorul 6 a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce și-a înjunghiat vecinul de 52 de ani în abdomen cu un cuțit de bucătărie. Un bărbat
17:10
Mai multe linii STB vor fi deviate pentru meciul dintre fotbal FCSB – Feyenoord Rotterdam. Partida e joi, pe Arena Națională # B365.ro
Joi, 11 decembrie va avea loc meciul dintre fotbal FCSB – Feyenoord Rotterdam. Acesta va avea loc pe Arena Națională de la ora 22:00. TPBI prelungește programul a șase linii de transport în comun, pentru
16:20
FOTO | Când realitatea dezastruoasă din inima Bucureștiului se vede la alegeri. Jurnalistul Marius Pancu: Dacă vă întrebați cum e posibil să voteze galben centrul, așa arată el, de fapt # B365.ro
„Totuși, de ce au votat atât de mulți bucureșteni cu Anca Alexandrescu, candidata la OPMB susținută de AUR? Cum e posibil?". Sintetizând și, probabil, și simplificând un pic, aceasta a fost una dintre mirările, dacă
16:10
FOTO | Goldie, cățelușa blândă cu blăniță aurie, a rătăcit ce a rătăcit până s-a adăpostit în scara unui bloc din București. O doamnă a găsit-o și îi caută casă la avizierul de fapte bune # B365.ro
O cățelușă simpatică cu blănița aurie a fost găsită de o bucureșteancă într-o scară de bloc duminică 7 decembrie. Femeia povestește că aceasta este extrem de blândă și are sub un an. Din nefericire nu
15:30
Pistolarul furios din trenul București-Iași. Polițiștii l-au așteptat în prima gară, după ce l-a amenințat cu arma pe un alt călător # B365.ro
În această dimineață, în trenul București-Iași s-a produs un incident îngrijorător. Un călător a fost amenințat de un altul cu pistolul. Teribilul incident a fost semnalat de un al călător la numărul de urgențe 112.
15:20
Alegerea rochiei potrivite poate transforma complet felul în care te simți într-o anumită zi sau la un eveniment special. Fie că vrei o ținută relaxată pentru activitățile zilnice sau urmărești o apariție elegantă, demnă de
14:50
Avem legătură STB directă între Gara de Nord și Autogara Filaret de sâmbătă. TPBI prelungește traseul autobuzelor liniei 196 # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat bucureștenii care folosesc transportul în comun că autobuzele liniei STB 196 vor ajunde de sâmbătă, 13 decembrie, la Autogara Filaret. Vom avea o
14:20
VIDEO | Negoiță iese la cules „roadele colectării selective” din Sectorul 3. Pare foarte mulțumit cantitativ, spre deosebire de mii de bucureșteni disperați de sistem # B365.ro
În cele din urmă, după lungi dezbateri și nervi întinși la maximum, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, spune că „începem să culegem roadele". Acum, edilul oferă și „niște cifre" în privința gunoiului care a ajuns
14:10
Necazul unei bucureștence din S1, care se chinuie de câteva zile să își ducă ambalajele reciclabile la pubele. ”Chiar vreau să respect regulile și nu pot!” # B365.ro
Se înșiră în București problemele în legătură cu colectarea selectivă a deșeurilor ca ornamentele în brazii de Crăciun. Dintr-un sector în altul, unii bucureșteni se plâng că pubelele de la ei la scară sunt mult
14:10
Bărbat reținut în București, după ce a încălcat ordinul de protecție în repetate rânduri. Și-a rupt brățara electronică și și-a terorizat fosta iubită cu amenințări # B365.ro
Un bărbat de 39 de a fost reținut de polițiștii din București după ce, în repetate rânduri, a ignorat ordinul de protecție, și-a scos brățara electronică și a transmis mesaje și bilețele de amenințare fostei
14:10
EXCLUSIV | „I-a zburat roata!” Imaginea tramvaiului deraiat pe strada 11 Iunie, cu puțin timp în urmă # B365.ro
Un tramvai a deraiat miercuri, 10 decembrie, în zona străzii 11 Iunie, pe sensul de mers spre Parcul Carol. Din imaginea primită de la un cititor pe adresa redacției putem vedea cum roata tramvaiului a
Ieri
13:30
Bucureșteni plecați în căutarea celor mai buni cozonaci pentru Crăciun. În ce brutării din oraș au gust ca la mama acasă # B365.ro
Pe măsură ce se apropie Crăciunul, bucureștenii pornesc din nou în căutarea cozonacului perfect sau cel puțin a celui mai bun. O postare recentă de pe Reddit a stârnit un val de recomandări foarte variate:
13:10
Ministrul Justiției, prima reacție la „Justiție capturată”, investigația Recorder. „Dacă sunt aspecte concrete…” # B365.ro
Ministrul Justiției, radu Marinescu, a făcut azi o primă declarație despre investigația „Justiție capturată", realizată de njurnaliștii Recorder și difuzată aseară. „Justiție capturată" | Cum comentează ministrul de resort Radu Marinescu, ministrul Justiției, a fost
13:00
ALERTĂ | Tramvai deraiat pe strada 11 Iunie. Liniile 7, 23, 27 și 47, blocate spre Parcul Carol, STB le-a deviat traseele # B365.ro
STB îi anunță pe călători că a deraiat un tramvai pe strada 11 Iunie, iar liniile 7, 23, 27 și 47 sunt blocate. Este vizat sensul de mers spre Parcul Carol. Societatea de Transport București
12:50
Fenomen nou în traficul din București, motiv în plus de ceartă și enervare printre șoferi. Cum se folosesc corect luminile de ceață # B365.ro
Când vine sezonul rece, apare ceața, iar o mulțime de șoferi nu știu să folosească corect luminile de ceață, astfel încât să nu-i încurce pe ceilalți participanți la trafic, iar acest fenomen este des întâlnit
12:40
ESENȚIAL | Taxe și impozite locale mai mari de la anul. CCR a respins sesizarea AUR, vom da mai mult la Primărie pentru casă, mașină, teren # B365.ro
De la 1 ianuarie 2026 vor fi introduse noi măsuri fiscale pentru populație și firme, fiind vorba despre al doilea pachet pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. AUR a atacat Legea la
12:30
Plăcinte, murături, cârnați, caltaboși și alte bunătăți găsim, în weekend, în piața volantă de pe Dorobanți. 15 producători localii vin pe Strada Moraru Octavian # B365.ro
Weekendul acesta bucureștenii și nu numai se pot bucura de bunătăți proaspete de la o nouă ediție a pieței volante din Sectorul 1. În perioada 12-14 decembrie locuitorii Capitalei își pot face cumpărăturile la piața
11:50
FOTO | Cu tramvaiul pe Podul Ferdinand, cel aproape uitat. Emoționantă călătorie în Vechiul București # B365.ro
Vechiul pod Ferdinand din cartierul Cotroceni a trecut doar aparent testul timpului. De-a lungul deceniilor, a suferit mai multe transformări și-a ajuns așa cum îl știm în zilele noastre: alt aspect, alt nume. Eroilor. Nici
11:50
Se mută revolta de pe Facebook pe străzile din București? Semne de organizare a unui protest, după furia provocată, online, de „Justiție capturată”, investigația Recorder # B365.ro
Investigația Recorder „Justiția capturată" a dus la un protest în Capitală. Se desfășoară astăzi, la ora 19:00, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii. Mii de comentarii de pe site-urile de socializare exprimă furie față
11:40
ALERTĂ | Mii de bucureșteni din S1, fără gaze din cauza unei avarii în rețeaua Distrigaz, la intersecția dintre Floreasca și Banu Antonache. Lista străzilor afectate # B365.ro
O avarie a apărut la un branșament de gaze naturale la intersecția străzii Banu Antonache cu strada Calea Floreasca din Sectorul 1. Astfel, Distrigaz Rețele Sud anunță că 500 de clienți „casnici și non-casnici" au
10:40
VIDEO | Accident grav pe Autostrada A3: Un camion încărcat cu piatră s-a răsturnat pe contrasens. Trafic blocat dinspre București spre Ploiești, aproape de Snagov # B365.ro
Un accident grav a avut loc în urmă cu scurt timp pe Autostrada A3 București – Ploiești: Centrul Infotrafic anunță că un camion încărcat cu piatră s-a răsturnat pe contrasens, iar traficul spre Ploiești este
10:10
Militari Residence va avea un frățior sau verișor: proiect imobiliar de 20 de milioane de lei și 5 blocuri turn, lângă Chiajna Shopping Center # B365.ro
Apare "Militari Residence 2". Dezvoltatorul Alaettin Eskiocak pregătește construcția a alte 5 blocuri a câte 10 etaje pe terenul de 2,2 hectare de la marginea complexului. Astfel, se vor adăuga aproximativ 500 de apartamente printr-o
09:50
Efectul „Recorder”: asalt online asupra lui Nicușor Dan, după investigația „Justiție Capturată”. Președintele povestește de la Paris, oamenii îl cheamă acasă: „Uitați-vă!” # B365.ro
Recorder a publicat marți seară documentarul „Justiția capturată", o investigație amplă despre justiția din România, iar o mulțime de români l-au asaltat pe Nicușor Dan cu mesaje pe Facebook. Oamenii au văzut cum scapă mulți
09:40
Palatul Știrbei este, de azi, primul mall de lux din București. Inaugurarea, programată la ora 10. Cu această ocazie, Gucci se întoarce pe Calea Victoriei # B365.ro
Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei își redeschide porțile publicului în prag de sărbători, pe 10 decembrie. Clădirea emblematică pentru București va fi primul luxury department store din România. Primul mall de lux din România
09:30
VIDEO | Cât de capturată e justiția în Capitală. Situațiile grave de la Curtea de Apel București, scoase la lumină de documentarul Recorder # B365.ro
Sentimentul colectiv de profundă nedreptate în Justiție poate fi măsurat astăzi cu ajutorul unui adevărat fenomen produs de documentarul „Justiție Capturată”, publicat aseară, destul de târziu, de jurnaliștii Recorder. În doar 12 ore de la […] Articolul VIDEO | Cât de capturată e justiția în Capitală. Situațiile grave de la Curtea de Apel București, scoase la lumină de documentarul Recorder apare prima dată în B365.
09:00
Prizonieri pe peron la Eroilor, unde în dimineața asta a fost la fel de rău ca la Unirii. Când drumul cu metroul prin București durează de două ori și ceva mai mult ca de obicei # B365.ro
Drumul meu de dimineață cu metroul, în jurul orei 7, s-a transformat într-o adevărată aventură: peroane arhipline, trenuri în care era imposibil de urcat. Cu alte cuvinte, în această dimineață, Eroilor s-a transformat în Unirii. […] Articolul Prizonieri pe peron la Eroilor, unde în dimineața asta a fost la fel de rău ca la Unirii. Când drumul cu metroul prin București durează de două ori și ceva mai mult ca de obicei apare prima dată în B365.
08:40
ESENȚIAL | Ciprian Ciucu își dă demisia în scurt timp. Ce se întâmplă, procedural, cu câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei # B365.ro
Ciprian Ciucu urmează să își dea demisia din funcția de primar al Sectorului 6, iar acest lucru se va întâmpla înainte să depună jurământul pentru mandatul de Primar General al Capitalei. Anunțul a fost făcut […] Articolul ESENȚIAL | Ciprian Ciucu își dă demisia în scurt timp. Ce se întâmplă, procedural, cu câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei apare prima dată în B365.
08:20
Schema din parcarea Jumbo Militari, cu Florin Salam argument. „Atenție la acești oameni, te pândesc la plecare, te blochează cu mașina, în care sunt și copii!” Ce vor să obțină # B365.ro
Scgema din parcarea Jumbo Militari este, de fapt, o metodă mai veche de înșelătorie de care te poți lovi prin parcările de mall-uri și hiper magazine din București, mai ales în perioada sărbăoirilor. Acum, că […] Articolul Schema din parcarea Jumbo Militari, cu Florin Salam argument. „Atenție la acești oameni, te pândesc la plecare, te blochează cu mașina, în care sunt și copii!” Ce vor să obțină apare prima dată în B365.
03:00
Cum am descoperit o amandină perfectă în Vitan, când fugeam disperată de târgul lui Negoiță # B365.ro
Zilele trecute, un concurs de împrejurări nefaste din București au dus la o descoperire culinară extraordinară, într-o cofetărie ascunsă în inima cartierului Vitan. Târgul de Crăciun din Sectorul 3, coșmarul care nu se mai termină […] Articolul Cum am descoperit o amandină perfectă în Vitan, când fugeam disperată de târgul lui Negoiță apare prima dată în B365.
9 decembrie 2025
19:50
FOTO | Băluță, după înfrângerea de la PMB, se laudă cu luminițele de Crăciun: „La noi, acasă. Cel mai bine și cel mai frumos!” Și zicala cu calul și măgarul a unui bucureștean # B365.ro
Daniel Băluță, vădit înfrânt în cursa pentru Primăria Capitalei, pare că s-a resemnat, mai ales că va fi în continuare la cârma Primăriei Sectorului 4. El este candidatul în care PSD și-a pus toată nădejdea […] Articolul FOTO | Băluță, după înfrângerea de la PMB, se laudă cu luminițele de Crăciun: „La noi, acasă. Cel mai bine și cel mai frumos!” Și zicala cu calul și măgarul a unui bucureștean apare prima dată în B365.
