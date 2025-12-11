Malurile lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești, acum extrem de degradate, vor fi reabilitate și renovate. Lucrările fac parte din proiectul „Promenada Verde”

17:20

În Capitală tot mai des pare că stâlpișorii galbeni anti parcare sunt urâți de bucureșteni. Fie sunt călcați sau loviți de șoferii care pare că iubesc să parcheze neregulamentar, mai ales dacă aceștia se află […] Articolul FOTO | Stâlpișorii de pe Bd. Ion Ionescu zac prăpădiți pe mijlocul drumului. Bucureștean, către autorități: „Vă rugăm să ne ajutați. Sunt căzuți la datorie de ceva vreme” apare prima dată în B365.