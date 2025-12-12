Când se va putea circula pe Autostrada Transilvaniei până aproape de granița cu Ungaria. Bolojan: Va fi continuitate asigurată pe A3

12:20

Cele mai multe dintre cazurile de lepră confirmate în lume provin din Asia, în jur de 130.000 din peste 170.000 de cazuri, spune Managerul Spitalului de Boli Infecţioase, medicul Simin Aysel Florescu. Aceste cazuri s-au împuţinat în ultimii ani datorită faptului că există pentru această boală tratamente eficiente care reduc imediat gradul de contagiozitate. Cel mai probabil, cazul identificat în România, la Cluj-Napoca, este forma tuberculoidă, care este o formă uşoară de boală, în care apar leziuni unice sau foarte puţine. Boala poate fi tratată cu trei antibiotice eficiente care acţionează foarte repede şi care reduc gradul de contagiozitate imediat după administrare, potrivit News.ro.