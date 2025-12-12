Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru modul cum a gestionat activitatea ministerului

11:40

Furnizorii de servicii de criptoactive vor fi obligați să transmită anual către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informații despre tranzacțiile cu criptomonede ale clienților lor, dar și date de identificare ale acestora, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate recent de Guvern. Noile reguli se aplică tranzacțiilor realizate începând cu 1 ianuarie 2026, iar prima raportare către ANAF va fi făcută până la 15 martie 2027.