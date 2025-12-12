Lemne de foc pentru 50 de bătrâni vulnerabili din Prahova
Federația Filantropia a Patriarhiei Române a desfășurat vineri, 12 decembrie, o nouă acțiune de binefacere în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”. 50 de persoane vârstnice defavorizate,
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc miercuri, 10 decembrie 2025, o conferință susținută de profesorul american John P. Burgess, reputat teolog și profesor la
În ziua de cinstire a Episcopului Trimitundei, astăzi, 12 decembrie, Biserica „Sfântul Spiridon”‑Vechi și‑a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de slujitori în frunte cu
Parohia Dorobanți din sectorul 1 al Capitalei va găzdui sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 18:00, un concert de colinde în cinstea apropiatului praznic al Nașterii Domnului. Evenimentul, intitulat „Hristos Se
La finalul întrevederii care a avut loc în Salonul „Teoctist Patriarhul” din Reședința Patriarhală, ambasadoarea Angela Ganninger a oferit o scurtă declarație componentelor Centrului de Presă BASILICA al
„Mărturisiri plastice” este titlul expoziției de pictură a artistului Mihai Olteanu pe care iubitorii de frumos o pot viziona la Cercul Național Militar, Galeria Rondă.În jur de 40 de lucrări realizate
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în ziua de vineri, 12 decembrie 2025, în vizită de prezentare, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Doamna Angela Ganninger, Ambasadorea Germaniei la
Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”‑Nou din Capitală, Paraclis Patriarhal, și‑a sărbătorit astăzi, 12 decembrie 2025, hramul principal, închinat Episcopului Trimitundei, făcătorul de minuni. În
Cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni, biserica aflată în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași și‑a cinstit vineri, 12 decembrie, ocr
Cei care păstrează amintiri în inima lor sunt oamenii cei mai bogați!Dintre vechile scrieri aghiografice s‑a păstrat și cea numită Thesauros, în traducere „Comoara”, din care marele Sinaxar constantinop
În paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârşit joi, 11 decembrie, slujba hirotesiei întru duhovnic pentru unsprezece preoţi din
Peste 400 de elevi din unităţi de învăţământ din județul Sibiu au colindat joi, 11 decembrie, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, unde au fost primiţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu,
La Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare a avut loc, în data de 7 decembrie, un concert de muzică psaltică, în cadrul evenimentului aniversar al Grupului psaltic „Theologos”, cu ocazia
Școlarii din clasele primare pot primi doar teme obligatorii pentru care este suficientă o oră de studiu acasă, iar pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal timpul alocat temelor nu poate depăși două ore.
Programul naţional „Masă sănătoasă” continuă şi în 2026, începând din 8 ianuarie, aşa cum prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pus în transparenţă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, lui Timotei, iubitului fiu: Har, milă, pace de la Dumnezeu-Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul
Elevii români născuţi între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2010, aflați în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, se pot înscrie, până la 18 decembrie 2025, în programul de burse Future Leaders Exchange Program (F
Sfântul Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni, era de neam din Cipru şi a trăit pe vremea împăraţilor Constantin cel Mare (306-337) şi Constanţiu (337-361). Era un om smerit cu inima. A fost păstor de oi, apoi s-a însurat, iar după moartea soţiei sale a fost ales Episcop în Trimitunda, aproape de Salamina. Deoarece Dumnezeu i-a dat harul tămăduirilor, a fost numit făcător de minuni. Prin rugăciunile sale către Domnul a adus ploaie pe pământ în vreme de secetă şi a oprit ploaia care cădea peste măsură. Altă dată, a pus capăt foametei puse la cale de vânzătorii de grâu, dărâmându-le hambarele în care ţineau grâul. De asemenea, a prefăcut un şarpe în aur, iar după ce l-a scăpat pe un om sărac din lipsă, a prefăcut din nou aurul în şarpe cum fusese mai înainte.
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia domnie și să se întoarcă. Și, chemând zece slugi ale sale, le-a dat zece mine și a zis către ele:
Primăria Cluj-Napoca a cumpărat, din fonduri proprii, 20 de piane noi pentru elevii Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă”, în valoare totală de 580.000 de euro. Pianele au fost livrate colegiului,
Peste 10.400 de elevi din Bucureşti au fost implicaţi în sesiuni de educaţie socio-emoţională, 475 de profesori au participat la programe de formare în sănătate mintală şi educaţie socio-emoţională, iar
Pâinea industrială pierde teren în faţa pâinii cu maia, iar schimbarea obiceiurilor alimentare a început cu frământarea pâinii acasă în cazul unui sfert dintre consumatori, relevă rezultatele unui studiu
Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău au obţinut medalii de aur şi o cupă la Salonul Inovării şi Cercetării Galaţi 2025 UGAL INVENT pentru soiul de busuioc „Săvârşin”, cel de
Fermierii pot depune, până la 22 decembrie inclusiv, cererile de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru 2026, potrivit
Zilele trecute, o delegaţie a Ministerului Agriculturii şi Securităţii Alimentare din Israel s-a aflat în România, în contextul deschiderii posibilităţii de export de ouă de consum către această ţară, a
Doar 30% dintre agricultori au reuşit anul acesta să obţină finanţare europeană sau naţională, în timp ce restul de 70% nu au accesat nici un tip de sprijin, fie din cauza birocraţiei, a cerinţelor complexe
În Aula Academiei Române (AR) a avut loc, în 10 decembrie, ceremonia de decernare a premiilor pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2023, astfel că s-au acordat 62 de
Academia Română, filiala Iași, organizează vineri, 12 decembrie, în sala de conferințe a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, simpozionul intitulat „Public și privat în România secolului XX. Elite și
Păpuşa Labubu, kendama, idei de afaceri, dar şi plecarea dintre noi a unor persoane publice s-au aflat în topul căutărilor pe Google în România, în 2025, conform unei statistici publicate de companie. Alegerile
Prezent la Iași pentru a primi distincția de doctor honoris causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, scriitorul Matei Vișniec a susținut și conferința „Literatură dramatică și
„Crăciun” - explicații etimologice şi opinia profesorului mărturisitor Gheorghe Mușu # Ziarul Lumina
Purcedem la scrierea acestui articol animați de două gânduri, strâns legate între ele: pe de o parte, pentru a prezenta cititorilor câteva opinii privind etimologia acestui cuvânt sacru, în pragul praznicului Na
„Pentru mine, cel mai mare dar de la Dumnezeu este viața însăși, faptul de a fi venit pe lume.” Aceste cuvinte simple, dar întru totul esențiale, le rostea părintele profesor Ioan Caraza odată, pe când era
Cinci secole de rugăciune, istorie și cultură la Biserica „Sf. Nicolae Domnesc” din Iași # Ziarul Lumina
În inima vechii curți domnești din Iași, Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc” se impune ca un reper identitar cu valoare documentară și simbolică excepțională, construit la sfârșitul secolului al XV-lea de
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a participat marți, 9 decembrie, ca delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la
30 de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost avansați în rangurile clericale de iconom stavrofor, arhidiacon, iconom și sachelar. Slujba de hirotesie a fost oficiată miercuri, 11 decembrie, de Preafericitul
Șaizeci de persoane vârstnice din mai multe localități din județul Teleorman au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite, oferite de medici specializați. Campania organizată de Federația Filantropia a
În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în cadrul Școlii doctorale „Sfântul Nicodim” a Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova, au fost susținute
Tradiția parohiei ilfovene Copăceni-Mănăstirea, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, continuă și anul acesta cu un frumos concert de colinde, duminică, 14 decembrie, începând cu
Colinde și daruri pentru beneficiarii mai multor instituții medicale și social‑filantropice # Ziarul Lumina
În această perioadă de bucurie a Nașterii Domnului Hristos, persoanele vârstnice, copiii și bolnavii din mai multe centre social‑filantropice și unități medicale din Episcopia Caransebeșului au fost
Prezență arhierească la comemorarea ieromonahului Calistrat Ifrim în Parohia Vad‑Iucșa # Ziarul Lumina
Marți, 9 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat la evenimentul cultural‑duhovnicesc intitulat „Lumină și mărturie: ieromonahul Calistrat Ifrim și
Muzeul Național al Literaturii Române a găzduit în seara zilei de miercuri, 10 decembrie, la sediul său din Calea Griviței 64‑66, București, vernisajul expoziției de carte rară „Credo in Unum
De Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române își sărbătorește ziua onomastică # Ziarul Lumina
Joi, 18 decembrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel își sărbătorește ziua onomastică.În această zi, la ora 12.00, în sala Europa
Împlinirea a 75 de ani de la canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și 20 de ani de la trecerea în rândul sfinților a Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost marcată
Holul central al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit miercuri, 10 decembrie, deschiderea expoziției multimedia „Vizita de studiu - ecouri peste timp; vârstele
Casa Corpului Didactic Buzău a invitat patru reprezentanți ai școlilor care alcătuiesc consorțiul actual Erasmus Plus să participe, în perioada 1‑5 decembrie 2025, la cursul de educație nonformală intitulat
Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Sectorul social-misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor și Centrul Județean de Transfuzie Ialomița, a organizat marți, 9 decembrie, o acțiune de donare de
Expoziție de icoane pictate de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Arsenie de la Prislop” din Deva # Ziarul Lumina
La Centrul de tineret „Orthocafee” din Deva avut loc miercuri, 10 decembrie, expoziția de icoane pe sticlă, pictate de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Arsenie de la Prislop”, coordonaţi de prof. Alina
