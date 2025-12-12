Șofer prins băut la volan, la Întorsura Buzăului
Covasna Media, 12 decembrie 2025 15:50
Șofer prins băut la volan, la Întorsura Buzăului
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum o oră
15:50
Șofer prins băut la volan, la Întorsura Buzăului
Acum 2 ore
14:50
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca
Acum 4 ore
12:30
Un magistrat de la Tribunalul Covasna se solidarizează cu magistrații care apar în documentarul... # Covasna Media
Un magistrat de la Tribunalul Covasna se solidarizează cu magistrații care apar în documentarul...
Acum 8 ore
08:50
Trotuarul, noul „teren privat”? Poliția Locală din Sfântu Gheorghe spune ferm: NU
08:50
Ministerul Sănătății: A fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei persoane sunt în curs de... # Covasna Media
Ministerul Sănătății: A fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei persoane sunt în curs de...
Acum 12 ore
07:00
Barcani, comunitatea care l-a întrecut pe Moș Crăciun
07:00
Spectacol pe saltea la Sfântu Gheorghe: zeci de copii concurează în weekend la „Cupa Moș Nicolae” # Covasna Media
Spectacol pe saltea la Sfântu Gheorghe: zeci de copii concurează în weekend la „Cupa Moș Nicolae”
07:00
Hai cu colindul, că vin și evenimentele!
07:00
Ajutor sau influență? Ce spune primarul Antal Árpád despre investiția de 10 milioane de euro... # Covasna Media
Ajutor sau influență? Ce spune primarul Antal Árpád despre investiția de 10 milioane de euro...
07:00
Când are loc festivalul de colinde și aprinderea iluminatului festiv de la Sita Buzăului? # Covasna Media
Când are loc festivalul de colinde și aprinderea iluminatului festiv de la Sita Buzăului?
06:40
Horoscop vineri, 12 decembrie 2025
Acum 24 ore
18:40
Din 15 decembrie, programările la SPCRPCIV Covasna se fac doar pe platforma Hub MAI
18:30
Primăria Sfântu Gheorghe oferă cinci burse de excelenţă elevilor din ultimul an de liceu # Covasna Media
Primăria Sfântu Gheorghe oferă cinci burse de excelenţă elevilor din ultimul an de liceu
18:20
Primăria Târgu Secuiesc va solicita prezentarea cărţilor de identitate ale vehiculelor pentru... # Covasna Media
Primăria Târgu Secuiesc va solicita prezentarea cărţilor de identitate ale vehiculelor pentru...
18:00
Iniţiatorii Pedibus dedică cetăţenilor din Sfântu Gheorghe premiile obţinute la Gala Inovării # Covasna Media
Iniţiatorii Pedibus dedică cetăţenilor din Sfântu Gheorghe premiile obţinute la Gala Inovării
17:00
Percheziții în județul Covasna pentru destructurarea unui grup care vindea haine și accesorii... # Covasna Media
Percheziții în județul Covasna pentru destructurarea unui grup care vindea haine și accesorii...
Ieri
14:20
Premiera spectacolului „Scriitoarea”, o coproducție Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu... # Covasna Media
Premiera spectacolului „Scriitoarea”, o coproducție Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu...
14:00
Sfântu Gheorghe: camion cuprins de flăcări pe strada Constructorilor
13:30
Programul Târgului de Crăciun de la Sfântu Gheorghe, 13-23 decembrie
06:50
Ai avut un profesor care ți-a schimbat viața? Îl poți nominaliza la „Premiul Mentor” pentru dascălii de excepție # Covasna Media
Ai avut un profesor care ți-a schimbat viața? Îl poți nominaliza la „Premiul Mentor” pentru dascălii de excepție
06:50
Ilyés Mónika – prezența caldă dintre incubatoarele de la Neonatologie
06:40
Horoscop joi, 11 decembrie 2025
06:30
Anunț public privind decizia etapei de încadrare
06:30
Anunţ public
03:20
Târgul fără prețuri de la Întorsura Buzăului. Ce pregătesc elevii de la „Mircea Eliade” în piațeta centrală # Covasna Media
Târgul fără prețuri de la Întorsura Buzăului. Ce pregătesc elevii de la „Mircea Eliade” în piațeta centrală
10 decembrie 2025
18:50
Cele mai bune fotografii înscrise în Concursul Internaţional TransNatura, prezentate la Sfântu... # Covasna Media
Cele mai bune fotografii înscrise în Concursul Internaţional TransNatura, prezentate la Sfântu...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Șofer prins drogat la volan în Vâlcele
16:00
Agresiune și distrugeri într-un apartament din Sfântu Gheorghe
15:50
Violență scăpată de sub control la Dalnic: femeie lovită cu pumnii și atacată în mașină # Covasna Media
Violență scăpată de sub control la Dalnic: femeie lovită cu pumnii și atacată în mașină
15:40
Bărbat din Barcani reținut după ce și-a amenințat soția
14:00
Oaspeți din Moldova și Harghita vin să colinde la Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc
10:50
Ctrl+Alt+Del – Salonul de Artă Contemporană din Transilvania, ediția a III-a, 12 decembrie 2025... # Covasna Media
Ctrl+Alt+Del – Salonul de Artă Contemporană din Transilvania, ediția a III-a, 12 decembrie 2025...
10:20
„Zilele Mitropolit Nicolae Colan”, ediția a XXXIII-a: Memorie, cultură și spiritualitate # Covasna Media
„Zilele Mitropolit Nicolae Colan”, ediția a XXXIII-a: Memorie, cultură și spiritualitate
09:40
Mobilitate Erasmus+ la Düzce, Turcia: Artă, tehnologie și toleranță fără granițe
06:50
Sfântu Gheorghe: Utilajele de deszăpezire pot fi monitorizate online de către cetăţeni # Covasna Media
Sfântu Gheorghe: Utilajele de deszăpezire pot fi monitorizate online de către cetăţeni
06:40
Anunț finalizare proiect „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit... # Covasna Media
Anunț finalizare proiect „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit...
06:40
Fii informat! Tot ce trebuie să știi despre contractele de furnizare a energiei electrice și a... # Covasna Media
Fii informat! Tot ce trebuie să știi despre contractele de furnizare a energiei electrice și a...
06:40
Horoscop miercuri, 10 decembrie 2025
06:30
Comunicat de presă: „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor... # Covasna Media
Comunicat de presă: „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor...
9 decembrie 2025
18:10
5.000 de kilometri adunaţi de Asociaţia Fitness Tribe în cadrul unei campanii caritabile # Covasna Media
5.000 de kilometri adunaţi de Asociaţia Fitness Tribe în cadrul unei campanii caritabile
15:00
FOTO Intervenție amplă la Zagon pentru lichidarea unui incendiu provocat de instalații electrice... # Covasna Media
FOTO Intervenție amplă la Zagon pentru lichidarea unui incendiu provocat de instalații electrice...
12:10
„Spărgătorul de Nuci” ajunge la Sita Buzăului: 60 de dansatori urcă luni pe scena Căminului... # Covasna Media
„Spărgătorul de Nuci” ajunge la Sita Buzăului: 60 de dansatori urcă luni pe scena Căminului...
06:50
Ce ar schimba locuitorii din Sfântu Gheorghe? Locurile de muncă și transparența bat turismul și distracția # Covasna Media
Ce ar schimba locuitorii din Sfântu Gheorghe? Locurile de muncă și transparența bat turismul și distracția
06:40
Horoscop marți, 9 decembrie 2025
06:30
Anunț public privind decizia etapei de încadrare
06:30
Anunţ de licitaţie vânzare, doar domeniu privat
06:30
Anunţ de participare la a doua licitaţie pentru închirieri spaţii/teren (domeniul public/privat) # Covasna Media
Anunţ de participare la a doua licitaţie pentru închirieri spaţii/teren (domeniul public/privat)
8 decembrie 2025
18:30
Deputatul UDMR Könczei Csaba clarifică proiectul de lege privind gestionarea câinilor fără... # Covasna Media
Deputatul UDMR Könczei Csaba clarifică proiectul de lege privind gestionarea câinilor fără...
18:20
Performanță de top pentru sportivii de Ju-Jitsu din Sfântu Gheorghe la Cupa AQUILA 2025 # Covasna Media
Performanță de top pentru sportivii de Ju-Jitsu din Sfântu Gheorghe la Cupa AQUILA 2025
16:30
Antal Árpád și hocheiștii de la Háromszéki Ágyúsok au donat sânge. Fondurile au devenit... # Covasna Media
Antal Árpád și hocheiștii de la Háromszéki Ágyúsok au donat sânge. Fondurile au devenit...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.