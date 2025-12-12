Momentul în care un parașutist sportiv ajunge suspendat de coadă avionului, după ce parașuta i se deschide mult prea devreme
Digi24.ro, 12 decembrie 2025 17:20
Un parașutist australian a rămas atârnat de aripa din spate a unui avion după ce parașuta sa s-a deschis prematur, scrie The Telegraph.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
18:00
Poliția maghiară vrea ca primarul liberal al Budapestei, opozant al lui Orban, să fie pus sub acuzare pentru organizarea unui marș LGBT # Digi24.ro
Poliția maghiară a propus, vineri, ca procurorii să formuleze plângeri împotriva primarului liberal al Budapestei, Gergely Karacsony, pentru rolul său în organizarea unui miting pentru drepturile LGBT care s-a transformat într-o demonstrație antiguvernamentală în iunie, potrivit Reuters.
Acum 15 minute
17:50
Harta riscurilor pentru UE, în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei și ruptura de SUA # Digi24.ro
Un război hibrid în Uniunea Europeană, cu sabotaje în blocul comunitar, posibilitatea încheierii războiului din Ucraina în condiții favorabile Rusiei, noi atacuri din partea Moscovei și retragerea de către SUA a sprijinului în materie de securitate sunt riscurile cele mai probabile cu care s-ar putea confrunta UE în anul 2026, relatează EFE și Agerpres, citând un document realizat de Institutul Universitar European (EUI).
17:50
Volodimir Zelenski a vizitat orașul Kupiansk despre care Kievul spune că l-a recucerit parțial din mâinile rușilor # Digi24.ro
Forțele ucrainene au declarat că au recucerit părți din orașul Kupiansk din nord-est și că au încercuit trupele rusești din zonă, în timp ce președintele Volodimir Zelenski a vizitat zona și a lăudat operațiunea, afirmând că aceasta a întărit poziția diplomatică a Ucrainei, scrie Reuters.
Acum 30 minute
17:40
Șeful Armatei SUA ar fi fost scos din negocierile de pace privind Ucraina de „paranoicul Hegseth”: „I s-a dat peste mână” # Digi24.ro
Șeful Armatei americane, Dan Driscoll, considerat steaua în ascensiune a Pentagonului, a fost exclus de la discuțiile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina de către Pete Hegseth, care e din ce în ce mai „paranoic”, potrivit The Telegraph, care citează mai multe surse familiarizate cu situația.
Acum o oră
17:30
Trump l-a dat afară pe amiralul responsabil de armata SUA din America Latină. Liderul de la Casa Albă amenință Venezuela cu războiul # Digi24.ro
Amiralul responsabil cu forțele militare americane din America Latină se va pensiona vineri, cu doi ani mai devreme, pe fondul tensiunilor crescânde cu Venezuela, care includ confiscarea miercuri a unui petrolier și peste 20 de atacuri mortale asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri.
17:20
Momentul în care un parașutist sportiv ajunge suspendat de coadă avionului, după ce parașuta i se deschide mult prea devreme # Digi24.ro
Un parașutist australian a rămas atârnat de aripa din spate a unui avion după ce parașuta sa s-a deschis prematur, scrie The Telegraph.
17:10
Primarul din Livezile, arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual o angajată. Femeia a depus plângere la poliție # Digi24.ro
Primarul comunei Livezile, din județul Bistrița-Năsăud, cercetat pentru agresiune sexuală, violarea vieții private și influențarea declarațiilor, a fost arestat preventiv, după ce Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis contestația formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița. Decizia este definitivă, iar edilul va rămâne în arest cel puțin până la data de 24 decembrie.
17:10
România a susţinut la ECOFIN modernizarea sistemelor vamale, integrarea pieţelor de capital şi reducerea poverii legislative europene # Digi24.ro
România a susţinut, vineri, la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), modernizarea sistemelor vamale europene, integrarea accelerată a pieţelor de capital şi o evaluare mai echilibrată a impactului legislaţiei UE asupra economiilor naţionale, a anunţat Ministerul Finanţelor.
17:10
Dezastru în SUA și Canada din cauza inundațiilor. Peste o sută de mii de persoane au fost evacuate, iar zeci de drumuri au fost închise # Digi24.ro
Ploile torenţiale care au căzut în zona Pacific Northwest au provocat inundaţii în mare parte din regiune, din Oregon în nordul statului Washington şi în British Columbia, unde zeci de drumuri au fost închise şi zeci de mii de persoane au fost evacuate, potrivit Reuters.
Acum 2 ore
17:00
Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete că acţionează în scopuri rău-voitoare şi reprimă libertatea Bisericii # Digi24.ro
Papa american Leon al XIV-lea denunţă vineri folosirea cu rea-voinţă a unor informaţii confidenţiale împotriva Bisericii Catolice şi îndeamnă serviciile de spionaj la ”vigilenţă” şi la respectarea demnităţii umane.
16:50
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru modul cum a gestionat activitatea ministerului # Digi24.ro
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri că nu crede că are vreo răspundere pentru modul în care a gestionat activitatea Ministerului Justiţiei. Potrivit acestuia, din grupul de lucru anunţat de premierul Ilie Bolojan, pentru analiza situaţiei din justiţiei, ar trebui să facă parte „oameni care ştiu carte, care cunosc mecanismele statului de drept şi care sunt de bună credinţă”.
16:50
Elveţia este prea săracă să cumpere toate avioanele americane F-35 contractate. „Luăm de câți bani avem” # Digi24.ro
Elveţia nu va putea achiziţiona toate cele 36 de avioane de luptă americane F-35 prevăzute, din cauza costurilor suplimentare prezentate de Statele Unite, au anunţat vineri autorităţile federale de la Berna, transmite AFP.
16:50
„E timpul ca Europa să se reînarmeze: trebuie să creăm o bancă pentru bombe”, îndeamnă ministrul polonez al Apărării # Digi24.ro
Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a îndemnat aliații să creeze o bancă europeană de reînarmare pentru a finanța modernizarea rapidă a forțelor armate ale continentului și extinderea industriei de armament, potrivit The Times.
16:40
Rusia dă în judecată o instituție financiară europeană ca represalii pentru sechestrarea de active ale Kremlinului # Digi24.ro
Banca Centrală a Rusiei a declarat că dă în judecată instituția financiară europeană Euroclear, care deține miliarde de active ale statului rus pe care UE dorește să le utilizeze pentru a ajuta Ucraina. Procesul este intentat pentru ceea ce banca rusă consideră a fi prejudicii care îi afectează capacitatea de a dispune de fonduri și titluri de valoare, relatează TVPWorld.
16:40
Instanța a respins cererea fostului șef Romsilva: Teodor Țigan trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare de 100.000 de euro # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri că instanța a respins acțiunea formulată de Teodor Țigan, director al Direcției Silvice Arad, și a menținut decizia de încetare a contractului său de muncă. Totodată, judecătorii au dispus ca acesta să restituie suma de 280.520 de lei, reprezentând bonusul de pensionare încasat anterior. Decizia nu este definitivă.
16:40
Aproape 200 de migranți au ajuns în Polonia după ce au folosit un tunel secret, aflat la granița cu Belarus # Digi24.ro
Peste 180 de migranți au trecut în Polonia printr-un tunel ascuns într-o pădure de la granița cu Belarus, au declarat vineri grănicerii, citați de Reuters. Aproximativ 130 dintre ei au fost reținuți în Polonia după ce tunelul a fost descoperit joi, dar restul sunt încă în libertate, a declarat Garda de Frontieră Poloneză într-un comunicat.
16:30
Rapperul Snoop Dogg, antrenor de onoare al echipei olimpice a SUA la JO 2026. „Entuziasmul său pentru Mişcarea Olimpică e contagios” # Digi24.ro
Rapperul Snoop Dogg a fost numit antrenor de onoare al echipei olimpice a Statelor Unite (Team USA), rol prin care Comitetul Olimpic şi Paralimpic american (USOPC) speră că artistul va aduce o atmosferă de pe Coasta de Vest în rândul echipei olimpice americane la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, conform Reuters.
16:30
Alexandru Rogobete: „Spitalele noi din România nu mai sunt promisiuni. Sunt realitate”. Cum arată noile investiții # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a declarat că una dintre cele mai mari investiții medicale realizate prin PNRR se apropie de final la Cluj-Napoca. Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie, construit de la zero cu o finanțare de peste 230 de milioane de lei de la Ministerul Sănătății, a intrat în etapa finală de dotare cu echipamente și tehnologii medicale, urmând să devină operațional în prima parte a anului viitor. Potrivit ministrului, proiectul va deservi pacienți din întreaga regiune și va asigura tratamente complexe la standarde europene.
16:20
Israelul a desfăşurat vineri o serie de atacuri aeriene în sudul şi estul Libanului, potrivit presei oficiale, iar armata israeliană a anunţat că vizează obiective ale mişcării şiite libaneze Hazbollah, inclusiv împotriva unei tabere de antrenament.
16:10
Decizia Uniunii Europene care lovește în Shein, Temu sau AliExpress. Intră în vigoare din iulie 2026 # Digi24.ro
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro (3,52 dolari) la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în cele 27 state membre UE, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu şi AliExpress, transmite DPA, preluată de Agerpres.
16:10
Emisarul special al lui Putin amenință UE cu „consecințe extrem de grave” dacă activele Moscovei vor rămâne blocate # Digi24.ro
Reprezentantul special al președintelui Federației Ruse, șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RFID), Kirill Dmitriev, a a amenințat blocul comunitar cu „unele consecințe extrem de grave pentru Uniunea Europeană” dacă va fi o eventuală decizie de înghețare pe termen nelimitat a activelor rusești.
Acum 4 ore
15:50
Comandantul trupelor NATO, generalul Alexus G. Grynkewich, vine în România. Va fi primit de șeful Armatei României # Digi24.ro
Comandantul trupelor NATO din Europa, generalul american Alexus G. Grynkewich, vine în România săptămâna viitoare. Acesta va vizita mai multe unități din țara noastră și va participa la o conferință de presă, alături de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat MApN.
15:50
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”. Statul nu este recunoscut de către România # Digi24.ro
Cetăţeni din ţări terţe expulzaţi de către Statele Unite au fost deportaţi în Kosovo, în baza unui acord încheiat în iunie, anunţă premierul kosovar Albin Kurti, care se află în dificultate atât pe plan intern, cât şi în relaţia cu aliatul său tradiţional american.
15:40
Diana Buzoianu: Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă demisia. Nu mă poate şantaja niciun om politic actual # Digi24.ro
Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a spus din nou că nu ia în calcul demisia. Ea subliniază că nu poate fi şantajată „de niciun om politic actual” să renunțe la funcția în Guvern.
15:20
Ministrul Justiției, despre sesizarea ajunsă la Inspecția Judiciară după ancheta Recorder: „Trebuie verificat și se verifică” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat vineri, la Digi24, că Inspecția Judiciară este organismul care poate verifica aspectele ce țin de funcționarea instanțelor și parcursul dosarelor în instanță, semnalate în ancheta Recorder, precizând că, dacă apar și suspiciuni de infracțiuni, atunci va fi sesizat Parchetul.
15:20
Când se va putea circula pe Autostrada Transilvaniei până aproape de granița cu Ungaria. Bolojan: Va fi continuitate asigurată pe A3 # Digi24.ro
Cele două loturi ale Autostrăzii A3 Transilvania din judeţul Bihor, vizitate vineri de premierul Ilie Bolojan, respectiv Suplacu de Barcău - Chiribiş (26,35 kilometri) şi Chiribiş - Biharia (28,5 kilometri), sunt în stadii de execuţie diferite, primul în procent de 60%, al doilea 30%, urmând să fie finalizate în toamna anului 2026 şi luna mai 2027. Aceste tronsoane vor asigura continuitatea Autostrăzii Transilvania până aproape de granița cu Ungaria.
14:50
Ilie Bolojan, despre sancțiunile aplicabile Lukoil: „Termenele au fost amânate până în primăvară” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că termenele privind sancțiunile aplicabile companiei rusești Lukoil au fost amânate până în primăvară. Totodată, România a adoptat legislația care permite Guvernului să intervină direct pe componenta de supraveghere, prin Ministerul Energiei.
14:50
Germania acuză Rusia de ingerință electorală și atacuri hibride pe teritoriul său. Ce este operațiunea „Storm 1516” # Digi24.ro
Germania acuză Rusia de lansarea unor atacuri „hibride” pe teritoriul său, în special un atac cibernetic împotriva securității aeriene și o ingerință electorală, relatează Tagesspiegel. Este invocată operațiunea de dezinformare „Storm 1516”, care a vizat, de altfel, mai multe țări, printre care și Republica Moldova, înaintea alegerilor. Operațiunea „Storm 1516” a implicat inclusiv furtul de identitate, vizând jurnaliști români de la Digi 24, operațiune pe care am relatat-o pe larg.
14:50
Record rușinos pentru armata lui Putin. Armata rusă se mișcă într-un ritm similar cu cel de la bătălia de la Somme din 1916 # Digi24.ro
Vladimir Putin încearcă să prezinte succesele armatei sale de ocupație ca pe un proces care va duce inevitabil la înfrângerea completă a Ucrainei și la pierderea statalității sale. Echipa de negociatori a lui Donald Trump și președintele SUA însuși, judecând după declarațiile și acțiunile lor, împărtășesc această poziție. În realitate, aceasta este extrem de departe de realitate, afirmă militarii ucraineni de pe front, comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexander Sîrskî, și experții independenți.
14:40
Taximetriștii care transferau bani de pe telefoanele clienților în conturile proprii au fost plasați sub control judiciar # Digi24.ro
Mai mulţi taximetrişti din Bucureşti sunt cercetaţi penal, fiind suspectaţi că au luat telefoane ale clienţilor şi, folosind aplicaţiile instalate pe acestea, au făcut transferuri ilegale, sumele de bani transferate fiind de ordinul zecilor de mii de lei. Cinci persoane au fost plasate sub control judiciar în acest dosar.
14:40
Anamaria Gavrilă a pierdut procesul cu o deputată pe care a exclus-o din partid. Recent, l-a dat afară și pe liderul deputaților POT # Digi24.ro
Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a pierdut procesul cu deputata Monica Ionescu, exclusă din partid în februarie pentru „agresivitate”. După excluderea recentă a liderului deputaților POT, Răzvan Mirel Chiriţă, grupul parlamentar din Camera Deputaților a ajuns la 13 membri și riscă dizolvarea dacă mai pierde parlamentari, pragul minim fiind de 10. La Senat, grupul POT a fost deja desființat în mai.
14:30
Vremea se răcește în toată țara: sunt așteptate ninsori, vânt puternic și temperaturi negative. Anunțul meteorologilor # Digi24.ro
Meteorologii anunță o scădere a temperaturilor în toată țara, inclusiv în București, iar în masivele estice sunt așteptate ninsori slabe și intensificări ale vântului. Minimele vor deveni negative încă de duminică, a declarat vineri, la Digi24, directorul ANM, Elena Mateescu, care a precizat că „rămânem în continuare pe un semn de vreme mai caldă decât în mod obișnuit”, însă maximele vor coborî treptat spre valori de sezon.
14:20
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat, vineri, că menţine interdicţia privind consumul apei în trei dintre localităţile afectate de criza de la barajul Paltinu. În comunele Aluniş, Vărbilău şi Şotrile, apa nu este potabilă.
14:10
Reacție dură a guvernului ungar după avertismentul șefului NATO: „Cei de la Bruxelles şi-au pierdut minţile” # Digi24.ro
Ultimele remarci ale secretarului general NATO sunt un semn clar că „toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale preşedintelui american Donald Trump” şi, prin urmare, guvernul ungar îi cere lui Mark Rutte să „înceteze să alimenteze tensiunile de război”, a transmis vineri pe Facebook ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.
Acum 6 ore
13:50
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Judecătoria Sectorului 1 a respins cererea de revocare # Digi24.ro
Judecătoria Sectorului 1 a decis vineri ca fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, să rămână sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară.
13:50
VIDEO Momentul în care două nave se ciocnesc pe Dunăre. Imaginile au fost filmate de pe vasul care a provocat accidentul # Digi24.ro
Pe Dunăre, în județul Tulcea, două nave s-au ciocnit, iar momentul impactului a fost surprins de membrii unuia dintre echipaje. Este vorba despre un vas turcesc care se afla în mers și a intrat cu putere într-un alt vas, ancorat.
13:50
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ce spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, despre situație # Digi24.ro
Al doilea caz de lepră în România a fost confirmat, vineri, la Cluj-Napoca, iar alte două femei sunt în evaluare pentru aceeași boală. Toate cele patru lucrau ca maseuze la același salon SPA, iar autoritățile sanitare au dispus închiderea temporară a unității și efectuarea unei dezinfecții complete. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că clienţii salonului unde au fost confirmate cele două cazuri nu trebuie să îşi facă griji şi nici controale medicale suplimentare.
13:50
„S-ar putea să nu ne placă”. Kremlinul afirmă că ar putea să nu fie de acord cu noile propuneri de pace pentru Ucraina # Digi24.ro
Consilierul pe probleme de politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile revizuite ale SUA după cele mai recente discuţii cu Ucraina, dar că este posibil să nu fie de acord cu anumite aspecte ale acestora.
13:40
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu # Digi24.ro
Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a semnat apelul magistraților români care s-au solidarizat cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, cei care, printre alții, au semnalat probleme din sistemul de justiție. Apelul, lansat inițial de judecătoarea Sorina Marinaș și semnat de peste 170 de magistrați, a ajuns între timp la 500 de semnatari, judecători sau procurori.
13:30
„Am primit un mesaj de la Moscova”. Momentul jenant pentru Vučić care îi șoptește șefei CE fără să știe că microfonul era deschis # Digi24.ro
Moment jenant în timpul vizitei președintelui sârb la Bruxelles. Liderul de la Belgrad i-ar fi șoptit șefei CE, fără să conștientizeze că microfonul este încă deschis „am primit un mesaj de la Moscova acum”, relatează euronews.
13:20
ANAF a amendat firmele de ride-sharing cu peste 3 milioane de lei. Peste 12.000 de mașini au fost suspendate # Digi24.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a aplicat amenzi de peste 3,1 milioane de lei, a suspendat activitatea a peste 12.000 de autoturisme și a confiscat 82,6 milioane de lei în urma controalelor făcute în transportul alternativ de persoane (ride-sharing). Verificările au avut loc în perioada septembrie-noiembrie, potrivit unui comunicat transmis vineri, 12 decembrie, de instituție.
13:20
China poate crea riscuri suplimentare pentru securitatea europeană. Expert: „Avem o dispută între puteri care văd lumea diferit” # Digi24.ro
În umbra războiului din Ucraina, China își urmărește propriile interese. Se folosește de conflict ca să-și extindă influența și să exploateze vulnerabilitățile altor puteri. Lumea este în dezechilibru și în toate aceste schimbări, China tinde să devină un actor care generează riscuri suplimentare pentru securitatea europeană. Într-un nou episod Pașaport diplomatic, jurnalista Digi24 Cristina Cileacu discută despre soluțiile la provocările chineze cu Silviu Nate, directorul Centrului de Studii Globale de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.
13:00
Muzeul Naţional de Istorie a României are un nou director interimar. Cine este Cornel Constantin Ilie # Digi24.ro
Cornel Constantin Ilie este noul director interimar al Muzeului Naţional de Istorie a României. El a deţinut până de curând funcţia de director adjunct al muzeului.
12:50
Percheziții în Neamț: două persoane audiate după ce au folosit detectoare de metale în situri arheologice # Digi24.ro
Două persoane au fost audiate într-un dosar privind accesul neautorizat cu detectoare de metale în zonele cu patrimoniu arheologic din judeţul Neamţ. La domiciliile lor au fost găsite mai multe obiecte vechi, printre care monede din 1.885 şi 1.867, un medalion comemorativ Carol I şi fragmente de bijuterii.
12:40
Donald Trump îi ceartă pe americani pentru că nu sunt mulțumiți de măsurile sale economice: „Cea mai bună economie din istoria ţării” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump este exasperat de sondaje care arată o nemulţumire tot mai mare a americanilor faţă de politica sa economică şi-a acuză din nou pe predecesorul său democrat Joe Biden de ”dezastrul” inflaţiei pe care i l-a lăsat.
12:40
Ilie Bolojan: „Încrederea în zona politică și în Justiție a scăzut”. Ce spune premierul despre ministrul Radu Marinescu # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan susține că fiecare dintre foștii miniștri ai Justiției poartă o parte din responsabilitate pentru problemele din sistem. Întrebat despre actualul ministru, Radu Marinescu, șeful Executivului a subliniat că acesta este membru CSM, poate veni cu propuneri și poate face sesizări. La finalul ultimei ședințe de Guvern, s-a stabilit că Legile Justiției ar putea fi modificate.
12:40
Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea unei zone demilitarizate în Donbas (Le Monde) # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi dispus să ia în considerare crearea unei zone demilitarizate în Donbas, pentru a pune capăt războiului, a declarat consilierul acestuia, Mihailo Podoliak, pentru Le Monde. Această zonă ar impune retragerea forțelor ucrainene și ruse de pe ambele părți ale liniei frontului. Președintele ucrainean a declarat joi că orice cedare a acestor regiuni ar trebui validată fie printr-o „alegere”, fie printr-un „referendum”, scrie Le Monde.
12:20
Caz de lepră în România: De câte feluri este boala, cum se manifestă şi cum se tratează. Explicațiile unui medic # Digi24.ro
Cele mai multe dintre cazurile de lepră confirmate în lume provin din Asia, în jur de 130.000 din peste 170.000 de cazuri, spune Managerul Spitalului de Boli Infecţioase, medicul Simin Aysel Florescu. Aceste cazuri s-au împuţinat în ultimii ani datorită faptului că există pentru această boală tratamente eficiente care reduc imediat gradul de contagiozitate. Cel mai probabil, cazul identificat în România, la Cluj-Napoca, este forma tuberculoidă, care este o formă uşoară de boală, în care apar leziuni unice sau foarte puţine. Boala poate fi tratată cu trei antibiotice eficiente care acţionează foarte repede şi care reduc gradul de contagiozitate imediat după administrare, potrivit News.ro.
Acum 8 ore
12:00
Europa de Est și Centrală se pregătește pentru super-gripa care se răspândește pe continent # Digi24.ro
Europa Centrală și de Est se pregătește pentru apariția unei noi tulpini de gripă extrem de contagioasă și rezistentă la vaccin, care se răspândește pe tot continentul. Autoritățile sanitare din regiune au preluat avertismentele organismelor paneuropene potrivit cărora sezonul gripal din acest an va fi mai lung și mai sever decât de obicei. Sezonul a început neobișnuit de devreme în Europa de Vest, cu niveluri „epidemice” raportate în Marea Britanie și Spania, relatează TVPWorld.
12:00
Volodimir Zelenski a cerut parlamentarilor să modifice legile astfel încât să-l mulțumească pe Donald Trump. Domeniile vizate # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut joi parlamentarilor să pregătească reforme legislative pentru a permite desfăşurarea alegerilor sub incidenţa legii marţiale şi a declarat că este pregătit să susţină organizarea alegerilor dacă acestea se desfăşoară într-un interval de timp rezonabil şi într-un mod legitim şi sigur.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.