Program și regulament de acces RICKY MARTIN LIVE: Romexpo (Pavilionul B), 16 decembrie 2025
Adevarul.ro, 12 decembrie 2025 17:00
Au rămas doar câteva zile până la revenirea lui Ricky Martin în România cu cel mai recent turneu al său – Ricky Martin Live 2025, un spectacol vibrant care promite o experiență muzicală memorabilă pentru fanii din întreaga lume.
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
17:15
Trupele ucrainene au recucerit părţi din oraşul Kupiansk, în provincia nord-estică Harkov, şi mai multe sate din jurul acestuia, într-o operaţiune care a dus la încercuirea unităţilor ruse, a declarat vineri un comandant al armatei ucrainene, potrivit Reuters.
17:15
Veste-bombă în fotbalul românesc. SuperLiga ar putea avea mai puține echipe. Mihai Stoica cere schimbarea sistemului.
17:15
Holograf, Bibi și Simona Nae, artiștii care anunță concerte de excepție la „Crăciunul Nordului” de la Romexpo # Adevarul.ro
Organizatorii celui mai așteptat târg de Crăciun din București, Crăciunul Nordului, au anunțat line-up-ul de concerte live care vor avea loc între 12 și 14 decembrie 2025. Holograf, Bibi, Claudia Ghițulescu, Simona Nae, Lary, Cristina Ene, Poetika, Vladimir Tătaru sau Xandra sunt doar ...
Acum 30 minute
17:00
Germania acuză oficial Rusia de atacul cibernetic care a vizat controlul traficului aerian. Ambasadorul rus, convocat # Adevarul.ro
Germania a acuzat Rusia de un atac cibernetic asupra sistemul său de control al traficului aerian, precum şi de o campania de destabilizare în timpul ultimelor alegeri parlamentare.
17:00
17:00
Milioane de europeni trăiesc în case reci. Unde este cea mai gravă sărăcie energetică și cât de afectată este România # Adevarul.ro
Peste 41 de milioane de persoane din UE nu își permit să-și încălzească în mod adecvat locuințele, ceea ce reprezintă 9,2% din populație.
17:00
Magia Crăciunului prinde viață la ROMEXPO. Traseul Spiridușilor devine inima Crăciunului Nordului # Adevarul.ro
Bucureștiul se pregătește să intre în poveste. Între 28 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, Crăciunul Nordului transformă spațiile de la ROMEXPO într-un univers dedicat bucuriei, copiilor și spiritului autentic al sărbătorilor.
17:00
Fostul șef Romsilva pierde în instanță: Teodor Țigan trebuie să returneze bonusul de 100.000 de euro # Adevarul.ro
Fostul director general al Romsilva, Teodor Țigan, actual șef al Direcției Silvice Arad, a pierdut în instanță procesul împotriva regiei.
Acum o oră
16:45
Tudorel Toader se apără: „Nu cred că am vreo răspundere pentru modul în care am gestionat Ministerul Justiției” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, afirmă că nu are nicio responsabilitate pentru modul în care a condus instituția.
16:45
Nume importante din handbalul românesc au semnat petiția pentru protejarea sportului românesc. Ionuț Stroe: „Politicul nu are ce căuta în vestiar” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Ionuț Stroe a anunțat că tot mai multe nume importante din handbalul românesc au semnat petiția adresată președintelui României, Nicușor Dan, prin care se solicită retrimiterea în Parlament a legii considerate discriminatorii.
16:45
Industria HoReCa se află într-o transformare accelerată, iar siguranța oaspeților a devenit un criteriu esențial în evaluarea calității unui hotel sau centru SPA.
16:30
UE introduce o taxă nouă pentru toate coletele sub 150 de euro. Cât va fi și de când se aplică # Adevarul.ro
Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord privind introducerea unei taxe vamale pentru toate coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră în blocul comunitar.
16:30
Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder, renunță la robă. Cererea făcută la CSM # Adevarul.ro
Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder, a solicitat să renunțe la statutul de judecător. El a depus o cerere la CSM în care solicită să devină procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.
16:30
Cehii, testați de răbdare în Bănie: ce probleme au întâmpinat ultrașii de la Spartă Praga pe aeroportul din Craiova # Adevarul.ro
Coșmar la Craiova pentru Sparta Praga. Cehii au plecat cu greu după 15 ore de așteptare.
Acum 2 ore
16:15
SGR-ul din România, exemplu de bune practici în economia circulară, prezentat la Bruxelles # Adevarul.ro
România a adus experiența sa în economia circulară la Bruxelles, în cadrul unei mese rotunde organizate de BUCHAREST CENTER FOR ECONOMY & SOCIETY (CES Bucharest) la Parlamentul European. Evenimentul, intitulat „Sistemul de Garanție-Returnare.
16:15
Ministrul ungar de Externe, atac direct la secretarul general a NATO: „Îi solicităm lui Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile de război!!!” # Adevarul.ro
Ministrul ungar de Externe îl acuză pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, că subminează negocierile de pace şi că declarațiile sale recente alimentează tensiunile în Europa în ceea ce priveşte războiul.
15:45
Vremea începe să se răcească în acest weekend în toate regiunile țării, inclusiv în Capitală, au anunțat meteorologii.
15:30
Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul legat de justiție. Fosta șefă DNA a semnat scrisoarea magistraților # Adevarul.ro
Fosta șefă DNA și actuala șefă a Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a reacționat, vineri în sprijinul magistraților care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder, dar și în urma publicării acestuia.
15:30
Vladimir Putin a fost redus la tăcere preț de 34 de secunde la începutul unui discurs adresat liderilor mondiali, după ce microfonul i-a jucat feste.
15:30
Secretarul general al NATO a avertizat la Berlin statele membre ale alianței în privința amenințării Rusiei și a cerut cheltuieli mai mari pentru apărare, inclusiv ca reacție la noua strategie de securitate a SUA.
15:30
Explozii și incendii la Odesa, după ce Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii energetice. 90.000 de ucraineni , fără curent electric # Adevarul.ro
Rusia a lansat un atac nocturn cu drone asupra infrastructurii energetice din regiunea Odesa, provocând incendii și pene de curent, pe fondul intensificării acțiunilor asupra sistemului energetic ucrainean în prag de iarnă.
Acum 4 ore
15:15
Un turist rus care instiga la violență a fost bătut măr de doi britanici în Phuket: „Omul părea extrem de beat” # Adevarul.ro
Un turist rus a primit ceea ce unii numesc „karma instantă” după ce a încercat să provoace la bătaie doi britanici care au încercat în repetate rânduri să evite confruntarea. Incidentul a avut loc într-o zonă aglomerată din Phuket, Thailanda.
15:00
Cadouri de Crăciun pentru bărbați care aduc zâmbete: cele mai haioase pijamale și pulovere, sub 100 de lei, care fac sărbătorile memorabile # Adevarul.ro
Descoperă cele mai haioase și cozy pijamale și pulovere pentru bărbați, cadouri de Crăciun sub 100 de lei care aduc zâmbete și fac sărbătorile memorabile. Idei perfecte pentru confort, umor și atmosferă festivă!
14:45
Anchetă epidemiologică în Vrancea, după ce două femei au ajuns la ATI cu suspiciune de botulism. Pacientele au consumat conserve din surse diferite # Adevarul.ro
Două femei din Vrancea au ajuns la ATI cu suspiciune de botulism după ce au consumat conserve primite cadou, fiecare dintre ele, însă, un alt produs.
14:45
Banca Centrală Europeană avertizează asupra unei „crize existențiale” în UE și cere eliminarea urgentă a barierelor comerciale interne # Adevarul.ro
Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, lansează un apel către Bruxelles: Uniunea Europeană trebuie să elimine rapid barierele comerciale interne care sufocă competitivitatea blocului comunitar.
14:30
Scandal după numirea lui Dorinel la Hermannstadt: ”Cu ce e mai bun decât Ionuț Chirilă?” # Adevarul.ro
Numirea lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt a stârnit și critici. Alexandru David consideră că sibienii aveau o variantă mult mai inspirată.
14:30
Ucraina nu se mai poartă cu mănuși în atacurile asupra petrolului rusesc. Noua strategie de lovituri a Kievului # Adevarul.ro
Ucraina și-a extins campania de atacuri cu rază de acțiune asupra petrolului rusesc care alimentează războiul, lărgind gama de ținte - de la rafinării la infrastructura de export de petrol și gaze, conducte, petroliere și, mai recent, infrastructura de foraj marin, se arată într-o analiză CNN.
14:15
DSP Prahova a ridicat restricțiile la apă în Câmpina și alte localități afectate de criza de la Paltinu # Adevarul.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ridicat, vineri, restricțiile privind consumul apei în municipiul Câmpina şi alte câteva localități afectate de criza de la Paltinu, acesta fiind al doilea lot de localități unde apa este declarată potabilă.
14:15
„Regele criptomonedelor”, condamnat la 15 ani de închisoare pentru o fraudă de 40 de miliarde de dolari # Adevarul.ro
Do Kwon, fondatorul Terraform Labs și una dintre cele mai disputate personalități din domeniul criptomonedelor, a fost condamnat în Statele Unite la 15 ani de închisoare. Decizia vine după prăbușirea sistemului stablecoin TerraUSD (UST) și tokenul său soră, Luna.
14:15
Decizie marca Becali. 450.000 euro obținuți din victoria cu Feyenoord, virați integral către preoții din Moldova. „Dau tot. Azi am dat 50.000 la un părinte” # Adevarul.ro
FCSB a reușit o revenire spectaculoasă și plină de emoție în Europa League, 4-3 cu Feyenoord.
14:15
Scenariu since-fiction dezvoltat de Europol pentru viitorul Europei. Revolte, roboți pe străzi, drone teroriste și AI folosit abuziv # Adevarul.ro
Europa s-ar putea confrunta, până în 2035, cu provocări complexe legate de roboți și inteligență artificială, de la tensiuni sociale și atacuri cibernetice până la schimbări radicale în aplicarea legii, avertizează un raport Europol.
14:00
Peste 12.000 de oameni au semnat, până în prezent, o petiție online lansată de comunitatea Declic, prin care se solicită demiterea de urgență a lui Cătălin Predoiu din funcțiile de vicepremier și ministru de Interne.
13:45
Judecătoria Sectorului 1 a decis vineri ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să rămână sub control judiciar, în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară.
13:45
FCSB scrie istorie, după duelul cu Feyenoord: o premieră absolută pentru fotbalul românesc # Adevarul.ro
FCSB a reușit una dintre cele mai mari lovituri din fotbalul românesc modern, după victoria dramatică, 4-3, cu Feyenoord, în ultima etapă a grupei unice din Europa League.
13:45
Premierul Italiei Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile primite de la lideri străini. Pe lista bunurilor se află covoare, bijuterii, tablouri # Adevarul.ro
Prim-ministrul Italiei Giorgia Meloni va scoate la licitație o parte din cadourile primite în timpul călătoriilor oficiale făcute în străinătate. Valoarea totală estimată este de aproximativ 800.000 de euro.
13:45
O navă turcească a lovit vineri un vas încărcat cu grâu, ancorat pe Dunăre, momentul fiind surprins într-o înregistrae video.
13:30
Bolojan anunță că proiectele de investiții neîncepute nu vor fi finanțate deloc în 2026, din cauza constrângerilor bugetare # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că una din problemele majore pe care le au de gestionat este supracontractarea pe proiectele de investiții, precizând că este important ca lucrările care sunt astăzi începute să aibă finanțare.
13:30
Analizele de laborator au confirmat cel de-al doilea caz de lepră la Cluj, sora femeii deja diagnosticate.
13:30
Cât timp ar putea Marea Britanie să reziste într-un conflict dacă războiul ar izbucni mâine? # Adevarul.ro
La 2 decembrie, președintele rus Vladimir Putin a declarat: „Nu plănuim să intrăm în război cu Europa. Dar dacă Europa vrea, iar conflictul începe, noi suntem pregătiți.”
Acum 6 ore
13:15
Inundații record în Washington. Aproximativ 100.000 de oameni au primit ordin de evacuare # Adevarul.ro
Ploile record din statul Washington au forțat evacuarea a circa 100.000 de oameni, în contextul în care râul Skagit, la nord de Seattle, este așteptat să depășească nivelul istoric. Autoritățile avertizează că inundațiile ar putea avea un caracter fără precedent.
13:00
Premierul Bolojan a vizitat șantierul Autostrăzii Transilvania dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș. Tronsonul va fi finalizat în 2026 # Adevarul.ro
Directorul CNAIR și premierul Ilie Bolojan au verificat șantierul A3 dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș, lucrările având peste 60% finalizare.
13:00
Presa americană acuză Franța că importă masiv gaz rusesc. Analist: „Nu poți acuza pe nimeni de ipocrizie” # Adevarul.ro
Franța este acuzată de ipocrizie în Washington Post, ziarul magnatului Jeff Bezos, deoarece este cel mai mare importator de gaz lichefiat și al treilea cel mai mare cumpărător de energie rusă din Europa. Analistul de securitate Ștefan Popescu explică de ce s-a ajuns la această situație.
12:45
25 Femei relevante pentru 2025: Sorina Marinela Perșinaru, Directorul anului pentru egalitate de șanse „A lucra cu copiii nu a însemnat niciodată a rezista, ci a trăi fiecare zi alături de elevi” # Adevarul.ro
Sorina Marinela Perșinaru a fost desemnată Directorul anului pentru egalitate de șanse, în cadrul Gala AVE 2025. Descoperă profesoul care transformă educația incluzivă prin dedicare și trăiește fiecare zi alături de copiii pe care îi consideră o misiune, nu o provocare.
12:45
Ce este lepra și cum se transmite. Primul caz, confirmat în România după mai bine de patru decenii # Adevarul.ro
Lepra, cunoscută sub denumirea medicală de boala Hansen, este o afecțiune infecțioasă cunoscută încă din antichitate. Dacă în trecut un astfel de diagnostic însemna o moarte aproape sigură, astăzi boala poate fi tratată dacă este descoperită la timp.
12:45
Alexandru Rogobete, detalii despre cazul de lepră de la Cluj. „Pacienta nu mai este contagioasă” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat vineri spitalul de la Cluj unde sunt internate patru femei suspecte de lepră și a anunțat că pacienta confirmată nu mai este contagioasă, precizând că situația este sub control și că riscul pentru populație rămâne scăzut.
12:30
David Popovici, pe lista scurtă a legendelor: nominalizat de federația internațională la titlul de ”Înotătorul anului” # Adevarul.ro
David Popovici se află din nou în lumina reflectoarelor mondiale. A fost nominalizat la titlul de „Înotătorul anului”.
12:30
Donald Trump a apărut din nou cu un pansament la mâna dreaptă. Casa Albă are o explicație: „De la aspirină” # Adevarul.ro
În contextul în care președintele american Donald Trump a purtat un pansament pe dosul mâinii drepte în ultimele zile, Casa Albă a reiterat joi că acest lucru se datorează numeroaselor strângeri de mână pe care le are, relatează AFP.
12:30
Drumul lui Kyriakos Pierrakakis – de la informatician la președinte al Eurogrupului – reflectă transformarea profundă a Greciei, țara care, cu doar un deceniu în urmă, se afla în pragul ieșirii din zona euro.
12:30
Planeta Marte ar putea influența clima Pământului mult mai puternic decât se credea până acum # Adevarul.ro
Un nou studiu sugerează că masa planetei Marte joacă un rol semnificativ în modelarea ciclurilor climatice ale Pământului, într-o măsură mai mare decât indicau analizele anterioare.
12:30
Premierul Ilie Bolojan, reacție la scandalul din justiție: „Un sistem funcționează doar dacă are reguli bune și oameni care le aplică corect” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a cerut să se facă verificări în sistemul de justiție, după documentarul Recorder și a anunțat formarea unui grup de lucru la Guvern.
