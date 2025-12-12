Ne maturizăm şi noi? Speculaţiile rapide sunt înlocuite cu investiţiile pe termen lung în strategia românilor

11:30

Un investitor care ar fi cumpărat acţiuni Banca Transilvania (TLV) de 10.000 de lei pe 2 decembrie 2024 – la o zi după Ziua Naţională, marcând astfel faptul că a devenit acţionar la cea mai mare bancă din România, cu un capital românesc de 80% – ar fi avut astăzi, după un an, un câştig de aproximativ 4.000 de lei, de aproape opt ori mai mult decât ar fi generat un depozit bancar pe un an la aceeaşi instituţie.