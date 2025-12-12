O destinaţie preferată de români schimbă regulile de Revelion. Noapte dintre ani, fără alcool sau artificii

17:10

Cum îmbogăţeşti un oraş? Faci cel mai tare Târg de Crăciun, cucereşti cu el topurile europene, apoi pui masa pentru turişti şi investitori. N-o fi asta reţeta câştigătoare pentru toată lumea, dar Craiova le-a bifat pe toate şi îi merge bine. E suficient să dai un ochi pe piaţa imobiliară ca să vezi asta. Anul acesta, oraşul din Bănie este pe primul loc în ţară la scumpiri: un apartament de două camere a ajuns să concureze cu unul din oraşe consacrate pentru preţurile piperate, precum Cluj-Napoca, Bucureşti sau Braşov.