Cât investesc româncele într-un machiaj profesional de Crăciun şi Revelion. Trendurile sezonului

Direcția de Sănătate Publică Cluj a confirmat vineri un al doilea caz de lepră, la doar o zi după ce fusese raportat primul caz în România după 44 de ani. Potrivit DSP este vorba despre două tinere de 21 și 25 de ani, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca, care s-au întors recent din Indonezia, acolo unde au fost să petreacă vacanţa alături de mama lor, diagnosticată şi ea cu lepră. Alte două angajate tot din Asia care au intrat în contact cu cele două tinere se află în evaluare clinică și microbiologică.