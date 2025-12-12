Maria Corina Machado pregătește Venezuela pentru plecarea lui Maduro
Jurnalul.ro, 13 decembrie 2025 00:40
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, câștigătoarea de anul acesta a premiului Nobel pentru Pace, a declarat vineri că se concentrează pe o tranziție ordonată a puterii în țara sa în cazul în care președintele Nicolas Maduro va părăsi puterea.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
00:50
Persoanele care folosesc cabinele de bronzat se confruntă cu un risc aproape de trei ori mai mare de a dezvolta cancer de piele
00:40
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, câștigătoarea de anul acesta a premiului Nobel pentru Pace, a declarat vineri că se concentrează pe o tranziție ordonată a puterii în țara sa în cazul în care președintele Nicolas Maduro va părăsi puterea.
Acum o oră
00:20
Suspiciuni de fraudă de peste 150 de milioane de euro: DNA, percheziții de amploare pentru achiziția microbuzelor școlare electrice # Jurnalul.ro
Conform calculelor rezultate din diferența dintre costurile reale ale vehiculelor și prețurile plătite prin contractele publice, prejudiciul potențial pentru fondurile europene alocate României poate depăși 150 de milioane de euro
00:20
Pe 13 decembrie 2025, Universul transmite un mesaj puternic pentru patru semne zodiacale, într-o zi în care Mercur se aliniază cu Pluto, amplificând conștientizarea și scoțând la lumină adevăruri ascunse.
Acum 2 ore
00:00
Românii intră în sezonul sărbătorilor de iarnă cu un buget tot mai modest și ochii mereu pe promoții, după un an în care scumpirile la alcool, determinate de majorarea accizelor de către stat, au devenit imposibil de ignorat.
12 decembrie 2025
23:40
Nazare, la ECOFIN: România sprijină pe deplin pachetul privind integrarea şi supravegherea pieţelor de capital # Jurnalul.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a susţinut, la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), modernizarea sistemelor vamale europene, accelerarea integrării pieţelor de capital, consolidarea supravegherii financiare şi o evaluare mai echilibrată a impactului legislaţiei UE asupra economiilor naţionale.
23:30
După Kaufland, și Profi, Lidl, Penny și Carrefour retrag de la vânzare loturi de lapte praf pentru sugari
23:30
După proteine, fibrele devin noul ingredient-vedetă. Generația Z dă tonul acestui trend, iar companiile alimentare își schimbă rapid oferta din magazine.
23:10
Meciurile din etapa a 20-a a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.
23:10
Peste 4.530 de ucraineni au solicitat azil în România, de la începutul războiului cu Rusia # Jurnalul.ro
Peste 4.500 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România, încă din februarie 2022 până în prezent, potrivit datelor publicate miercuri de reprezentanții Inspectoratului pentru Imigrări (IGI).
Acum 4 ore
23:00
CFR Cluj a obținut o victorie importantă pe teren propriu, scor 3-1, vineri seară, împotriva echipei Csikszereda, în primul meci din etapa a 20-a a Superligii. Andrei Cordea a fost principalul artizan al succesului, reușind un hat-trick.
23:00
Papa Leon al XIV-lea face apel la serviciile de informații să respecte demnitatea umană # Jurnalul.ro
Papa a denunțat vineri, în timpul unei audiențe la Vatican cu agenți de informații italieni, utilizarea abuzivă a datelor sensibile și a subliniat importanța protejării drepturilor și valorii fiecărei persoane.
23:00
Un amiral al Marinei SUA care supraveghează operațiunile militare din America Latină și-a predat vineri responsabilitățile de comandă, pe măsură ce se intensifică investigațiile privind atacurile mortale ale administrației Trump asupra presupuselor nave de trafic de droguri din regiune.
22:40
Deși ne este frică de eventualitatea unui curtemur major, nu suntem pregătiți să reacționăm corect în primele secunde ale producerii acestuia.
22:30
Comisarii ANPC au dat amenzi pe bandă rulantă pentru nereguli în magazine și restaurante # Jurnalul.ro
Produse alimentare expirate și condiții de igienă precare descoperite în controalele ANPC. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a verificat în perioada 8 - 12 decembrie peste 1.700 de operatori economici din întreaga țară și a dat amenzi de peste 14,4 milioane de lei.
22:20
Câți români au cerut tichete pentru plata facturilor la energie. Banii alocați de stat, neutilizați # Jurnalul.ro
Aproape un milion de români care s-au simțit copleșiți de facturile la energie electrică au solicitat ajutorul statului, arată datele Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) detaliate într-un răspuns la solicitarea Mediafax.
22:10
Când va avea loc cel mai spectaculos fenomen astronomic al anului 2025, „ploaia de meteori” Geminide # Jurnalul.ro
În decembrie 2025, cerul ne va oferi din nou un moment remarcabil: „ploaia de meteori,” mai popular cunoscute drept Geminidele. Punctul maxim de activitate este estimat pentru noaptea dintre 13 și 14 decembrie, când, în condiții ideale, se pot observa zeci de „stele căzătoare” pe cer.
22:00
Somonul este apreciat pentru gustul său bogat, textura catifelată și beneficiile nutriționale.
21:40
Lovitură pentru cumpărăturile online: din 2026, fiecare colet sub 150 euro din afara UE va fi taxat cu 3 euro # Jurnalul.ro
Consiliul Europei a agreat astăzi să aplice o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele mici cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră în UE, în mare parte prin comerț electronic, începând cu 1 iulie 2026.
21:30
Regele Charles al Marii Britanii transmite un mesaj TV personal despre lupta împotriva cancerului # Jurnalul.ro
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care a încălcat tabuurile regale pentru a vorbi deschis despre lupta împotriva cancerului, va apărea vineri într-un „mesaj personal” filmat pentru o campanie televizată de strângere de fonduri pentru cercetarea acestei boli devastatoare.
21:20
Alertă sanitară la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași: Apă contaminată cu Pseudomonas aeruginosa. Ministerul Sănătății a activat celula de criză # Jurnalul.ro
Pseudomonas aeruginosa găsit la Spitalul de Copii Iași. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță neconformități grave la probele de apă din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași.
21:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri că Moscova și Teheranul rămân „în contact strâns pe toate problemele internaționale cheie”.
Acum 6 ore
21:00
Când ajunge Moș Crăciun la Târgul de Crăciun din Piața Constituției și ce surprize aduce # Jurnalul.ro
Sosirea lui Moș Crăciun la Târgul de Crăciun București, programată pentru 13 decembrie, ora 17:00, în Piața Constituției, reprezintă unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului festiv.
20:40
Facturi mai mici la energie. Cea mai mare capacitate de stocare în baterii, operaționalizată # Jurnalul.ro
Facturi mai mici la energie pentru români. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță operaționalizarea celei mai mari capacități de stocare a energiei în baterii din România: 200 MW putere și 400 MWh capacitate de stocare.
20:30
Lucrări la Planșeul Unirii continuă. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță pe Facebook că lucrările la Planșeul Unirii merg înainte și că activitatea va continua atâta timp cât temperaturile o permit.
20:30
Lepră în România, după aproape jumătate de secol. Surorile din Bali au masat și participanții la Untold # Jurnalul.ro
În România a fost confirmată una dintre cele mai neobișnuite și îngrijorătoare situații medicale din ultimele decenii: primele două cazuri de lepră după aproape 50 de ani.
20:10
România atrage atenția presei internaționale cu un subiect cumva exotic: lepra.
20:00
Secretul verzei murate: Cum să o vânturi corect pentru a te bucura de gustul ei extraordinar? # Jurnalul.ro
Vânturarea verzei murate este un proces esențial pentru obținerea unui preparat sănătos și gustos, evitând apariția mucegaiului și ajutând la menținerea prospețimii.
19:40
Spitalul Municipal Cluj folosește pentru prima dată un robot chirurgical. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat vineri spitalul pentru a vedea cum tehnologia de vârf începe să lucreze direct pentru pacienți.
19:30
Cod galben de ceață în Dolj, Olt și Constanța vineri seară. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri pe multe șosele. ANM avertizează că fenomenul se va menține până la ora 23:00.
19:30
Anul 2025 se apropie de sfârșit, iar mulți omeni își fac planuri pentru un nou început. Specialiștii în dezvoltare personală recomandă câteva pași simpli, dar eficienți, pentru a-ți schimba stilul de viață și a începe 2026 cu energie și claritate.
19:10
Do Kwon, fondatorul Terraform Labs și una dintre cele mai disputate personalități din domeniul criptomonedelor, a fost condamnat în Statele Unite la 15 ani de închisoare.
Acum 8 ore
19:00
Nou medicament pentru obezitatea la pisici. Un implant ar putea deveni alternativa veterinară la Ozempic.
19:00
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) deschide, începând din 15 decembrie, sesiunea pentru depunerea cererilor de finanţare pentru investiţii în procesarea şi marketingul produselor Agricole.
18:40
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență # Jurnalul.ro
Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, se apropie cu paşi repezi de finalul celui de-al doilea sezon, astfel că telespectatorii trăiesc cu sufletul la gură alături de personajele lor preferate.
18:30
Legea privind plata pensiilor private, întârziată 14 ani, cu un pas mai aproape de implementare # Jurnalul.ro
Legea privind plata pensiilor private, adoptată cu o întârziere de 14 ani, mai depășește o etapă de pe traseul legislativ, după ce decizia ce decizia judecătorilor constituționali privind constituționalitatea actului normativ a fost publicată, vineri, în Monitorul Oficial.
18:20
În contextul digitalizării și automatizării industriale, companiile de producție se confruntă cu o provocare majoră: cum să mențină echilibrul între cererea tot mai dinamică a pieței, presiunea costurilor și nevoia de livrare rapidă și precisă. Aici intervine ERP-ul (Enterprise Resource Planning), un sistem informatic integrat care transformă radical modul în care funcționează o companie.
18:20
Impactul vizual în era digitală: cum să creezi materiale imprimate care ies în evidență și inspiră profesionalism # Jurnalul.ro
Trăim într-o lume în care majoritatea informațiilor ne parvin prin ecrane. E-mailuri, prezentări PowerPoint, PDF-uri – toate sunt eficiente, dar adesea impersonale. În acest context digitalizat, materialele fizice, tangibile, au recâștigat teren, devenind un instrument puternic de diferențiere.
18:00
Instanța îl obligă pe directorul silvic de la Arad, Teodor Țigan, să restituie 280.520 de lei # Jurnalul.ro
Instanța l-a obligat pe directorul silvic Teodor Țigan să restituie suma de 280.520 de lei, bonusul de pensionare.
18:00
Ministrul Transporturilor: demarează proiectarea pentru încă 47 km ai Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Mureș-Târgu Neamț # Jurnalul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat într-o postare pe Facebook că demarează proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț. Contractele pentru proiectarea și execuția loturilor 1C Sărățeni–Joseni și 1D Joseni–Ditrău au o valoare cumulată de aproape 6 miliarde de lei.
18:00
Pamela Anderson, primele declarații despre relația cu Liam Neeson: „Îl ador pe Liam dar .." # Jurnalul.ro
Pamela Anderson a confirmat că a avut o relație de scurtă durată cu Liam Neeson, după ce vara trecută au apărut speculații despre cei doi.
17:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat luni la Berlin pentru o nouă rundă de negocieri cu lideri europeni, scrie Bild, care citează măsurile de securitate sporite din capitala germană drept indiciu al vizitei.
17:30
Bucureștenii, chemați la proteste împotriva abuzurilor din Justiție. Proteste și în alte orașe # Jurnalul.ro
Românii din Capitală, dar și din toată țara sunt chemați din nou la proteste pentru „o justiție curată”, în urma impactului social generat de publicarea documentarului Recorder, ce vizează nereguli în Justiție. Protestul de vineri începe de la ora 18:30 în Piața Victoriei.
Acum 12 ore
17:00
General polonez, avertisment pentru Putin: NATO va interveni în Kaliningrad dacă Rusia atacă Polonia # Jurnalul.ro
Generalul polonez Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant la Eurocorps, a lansat un avertisment ferm adresat Moscovei, subliniind că NATO trebuie să fie pregătită să acționeze în enclavele rusești - inclusiv Kaliningrad - dacă Polonia ar fi atacată.
17:00
Detalii șocante în cazul morții Rodicăi Stăniloiu: Lovituri, izolare și acțiuni suspecte ale iubitului cu 50 de ani mai tânăr # Jurnalul.ro
Moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, stârnește întrebări și controverse după apariția unor informații privind ultima perioadă din viața sa..
16:30
ANOFM București a anunțat, vineri, o nouă sesiune de înscrieri în programul „Formactiv”, dedicat uceniciei la locul de muncă, pentru șomerii cu vârste de peste 30 de ani.
16:20
Avertismenul unui neurochirurg: Medicul Vlad Ciurea dezvăluie efectele devastatoare ale fricii asupra creierului # Jurnalul.ro
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea atrage atenția asupra impactului devastator al fricii și stresului prelungit asupra creierului uman. Potrivit expertului, aceste emoții negative pot bloca funcționarea normală a celulelor nervoase, provocând reacții fizice și psihice extreme.
16:10
O porție gustoasă de fasole cu ciolan aduce bucurie la orice masă, mai ales când temperaturile scad și căutăm preparate calde, sățioase.
16:00
Raluca Moroşanu, judecătoarea care a înfruntat conducerea Curţii de Apel Bucureşti (CAB), a postat vineri un mesaj pe Facebook în care mulţumeşte celor care o susţin pe ea şi pe judecătorul Laurenţiu Beşu, cel care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder.
15:50
Sezonul demisiilor lovește Constanța: Bogdan Huțucă și Felix Stroe părăsesc șefia PNL și PSD # Jurnalul.ro
Demisii în lanț la Constanța: liderii PNL și PSD, Bogdan Huțucă și Felix Stroe, renunță la funcțiile de conducere. Vezi care sunt mizele politice și ce urmează pentru partide.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.