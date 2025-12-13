Slujbe ilegale într-un lăcaș de cult din Galați: un tânăr de 23 de ani cheamă credincioșii într-o biserică neautorizată

Un tânăr de 23 de ani din Galați a stârnit controverse după ce și-a construit singur un lăcaș de cult, unde organizează slujbe religioase la care invită localnicii. În urmă cu patru ani, el a fost reținut pentru că a pretins că este preot ortodox și a cerut bani de Bobotează.

