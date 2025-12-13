„Teatrul, o experiență necesară pentru cei care vor să aibă acces la cunoaștere și să ajungă la esența lucrurilor”. INTERVIU cu regizoarea și autoarea Monica Pop
Adevarul.ro, 13 decembrie 2025 21:00
„Nu cred că societatea în sine se îndepărtează de cultură, ci problema se află chiar în interiorul mecanismului, a sectorului cultural-artistic, care nu știe să protejeze și să le ofere șanse egale membrilor săi”, mi-a declarat, într-un interviu, în exclusivitate regizoarea și autoarea Monica Pop.
• • •
Acum 15 minute
21:00
Acum 30 minute
20:45
A patra zi de proteste pentru Justiție în București, în marile orașe și în Diaspora: „Voi schimbați complete ca pe șosete” # Adevarul.ro
Românii protestează sâmbătă seara în București, în marile orașe ale țării, dar și în Diaspora. La fel ca în ultimele zile, ei au ieșit în stradă pentru a-și arăta revolta față de modul în care este condusă și organizată Justiția din România.
20:45
Pentagonul confirmă: doi soldați ai armatei americane și un interpret civil au fost uciși într-un atac comis în Siria # Adevarul.ro
Doi soldați ai armatei americane și un interpret civil au fost uciși sâmbătă într-un atac comis în Siria, potrivit Departamentului Apărării.
20:45
O navă comercială turcească, atacată de o dronă rusească în Marea Neagră. Nu s-au înregistrat victime # Adevarul.ro
Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a Turciei, la o zi după un atac aerian rusesc care a avariat o altă navă turcă.
Acum o oră
20:30
Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a oferit sâmbătă, 13 decembrie, actualizări cu privire la stadiul lucrărilor pe Lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, a cărui execuție a început în martie 2025
20:15
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: Poliția din R. Moldova și CFR Călători au versiuni contradictorii # Adevarul.ro
Un tren internațional care circula pe ruta București–Kiev a fost ținta unei alerte cu bombă la ieșirea din Republica Moldova, însă autoritățile moldovene și reprezentanții CFR Călători oferă relatări contradictorii despre gravitatea și momentul incidentului.
Acum 2 ore
19:45
Peter Greene a fost găsit „culcat cu fața în jos” atunci când poliția a ajuns la fața locului și l-a descoperit decedat. În apartamentul său a fost găsit și un bilet scris de mână.
19:30
Cătălin Predoiu, premiat la Washington pentru contribuţia la statul de drept şi parteneriatul cu SUA # Adevarul.ro
Viceprim-ministrul României, Cătălin Predoiu, a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianţa 2025, desfăşurată vineri la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.
Acum 4 ore
19:00
Salvamontiștii intervin pentru recuperarea unui turist care a alunecat şi a căzut pe un jgheab. A suferit leziuni la nivelul capului # Adevarul.ro
Salvamontiștii din judeţele Sibiu şi Argeş intervin, sâmbătă seară, 13 decembrie, pentru recuperarea unui turist de 56 de ani care a alunecat şi a căzut pe un jgheab, în Munții Făgăraș.
19:00
Cel mai mic oraș din Europa, o bijuterie medievală aflată aproape de România: e înconjurat de ziduri # Adevarul.ro
Cu o populație de numai 52 de locuitori și o suprafață mai mică decât un teren de fotbal, așezarea medievală din regiunea Istria atrage anual mii de turiști, fascinați de istoria sa veche de aproape un mileniu, de tradițiile păstrate și de gastronomia locală.
18:45
După ploile record din ultimele luni, un lac antic din Parcul Național Valea Morții, care dispăruse de secole, a reapărut temporar. Lacul, cunoscut neoficial sub numele de Lake Manly, s-a format la fundul Badwater Basin, aflat la aproximativ 86 m sub nivelul mării.
18:30
Ce arată datele climatice despre un an care ne obligă să acționăm. Sorin Cebotari, expert în politici climatice: „Timpul pentru adaptare se scurtează cu fiecare an de inacțiune“ # Adevarul.ro
Schimbările climatice sunt deja o realitate zilnică în România: temperaturi record, valuri de căldură și secetă prelungită. Climatul se transformă rapid și va continua să o facă dacă nu acționăm fiecare, la nivel individual și colectiv.
18:30
Originar din India, laptele auriu poate fi savurat înainte de culcare sau ca un remediu reconfortant de iarnă, contribuind la susținerea sănătății zilnice.
18:00
Erdogan, după întâlnirea cu Putin: „Pacea nu-i departe”. Avertisment cu privire la Marea Neagră # Adevarul.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, întors de la o întâlnire cu Vladimir Putin care a avut loc vineri, 12 decembrie, în Turkmenistan, a declarat că „pacea nu este departe, vedem asta”, sperând la o întrevedere și cu președintele SUA.
18:00
Motoarele cu ardere internă ar putea fi permise şi după 2035. „O reducere cu 90% a emisiilor de CO2 va fi obligatorie” # Adevarul.ro
Comisia Europeană va renunța la planurile de interzicere efectivă a mașinilor noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, a declarat, vineri, Manfred Weber, președintele celui mai mare partid din Parlamentul European, PPE.
18:00
„O panaramă”. Lucrare de cascadorii râsului la Slobozia: stâlpii pe trotuar, pietonii pe șosea: „Ce profesie aveți? Aparent, cizmari” # Adevarul.ro
O situație demnă de cascadorii râsului a fost surprinsă recent într-un cartier din Slobozia, județul Ialomița, unde stâlpii de electricitate au fost amplasați chiar pe trotuarul proaspăt construit, blocând practic circulația pietonală.
17:45
Nouă români din clanul „Scorpionii”, care joacă „alba-neagra” lângă Turnul Eiffel, reținuți. Câți bani au trimis în țară # Adevarul.ro
Autoritățile franceze au reținut nouă membri ai unui clan românesc cunoscut sub numele de „Scorpionii”, suspectați că desfășurau activități ilegale cu jocul de „alba-neagra” în zona Turnului Eiffel și Trocadéro, cele mai aglomerate și vizitate regiuni turistice din capitala Franței.
Acum 6 ore
16:45
Sâmbătă, 13 decembrie, președintele Forța Dreptei (FD) Ludovic Orban a publicat o postare în care a lăudat-o pe judecătoarea Raluca Moroșanu.
16:45
Românii se întorc către bănci pentru a-și lua o casă. Expert în imobiliare: „Piața și-a revenit după alegeri” # Adevarul.ro
Inflația ridicată transformă sectorul imobiliar în principala țintă pentru investiții, activele tangibile fiind percepute drept cea mai sigură garanție a valorii în timp.
16:30
Criză politică majoră în Bulgaria după demisia Guvernului. Jurnalist bulgar: „Pare foarte probabil să se ajungă la alegeri anticipate” # Adevarul.ro
Guvernul Bulgariei a ales să facă un pas în spate chiar înainte de votul unei moțiuni de cenzură, pe fondul unor proteste masive care au cuprins nu doar capitala Sofia, ci și orașele mici.
16:30
Un incident grav a avut loc la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brăila, unde un pacient a fost înjunghiat de un alt pacient, pe fondul unui conflict spontan.
16:15
Un tânăr de 18 ani a supraviețuit uimitor după 90 de minute în stop cardiac. „Era mort, avea 21 de grade temperatură corporală” # Adevarul.ro
Un tânăr de 18 ani din Italia a supraviețuit într-un caz descris drept „un miracol medical”, după ce inima i-a stat oprită timp de 90 de minute, iar temperatura corpului i-a scăzut la 21 de grade, în timpul unei curse montană deasupra lacului Como.
16:15
Echipa lui Trump oferă Ucrainei o garanție de securitate similară Articolului 5 în schimbul retragerii din Donbas # Adevarul.ro
Administrația americană ar fi dispusă să ofere Ucrainei garanții de securitate similare Articolului 5 al NATO dacă acceptă retragerea forțelor sale din Donbas, care ar deveni o zonă demilitarizată, a relatat publicația Axios, care citează un oficial american de rang înalt.
16:00
Incident tragic la stația Crângași: o femeie a murit după ce a coborât pe șine și a fost lovită de metrou # Adevarul.ro
Un eveniment tragic s-a produs sâmbătă, 13 decembrie, la stația de metrou Crângași din Capitală, unde o femeie de 36 de ani a coborât pe șine și a fost lovită de un tren aflat în circulație.
15:45
Pățania unei bunici care a postat pe Facebook imagini de la nașterea nepotului. Fiica ei a dat-o în judecată # Adevarul.ro
O bunică din insula daneză Funen a fost găsită vinovată de încălcarea intimității, după ce a publicat pe rețelele sociale imagini cu fiica ei în timpul nașterii.
15:30
Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Mihaela Bilic: O sursă concentrată de colagen și are mai puțin de 10% grăsime # Adevarul.ro
Șoriciul, unul dintre cele mai populare aperitive de pe mesele de Crăciun și la tăierea porcului, poate fi consumat fără vinovăție, susține medicul nutriționist Mihaela Bilic.
15:30
Moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după loviturile la cap. Este vizat iubitul cu 50 de ani mai tânăr, care ar fi externat-o # Adevarul.ro
Procurorii au decis să deschidă un dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministrul al Justiției, Rodica Stănoiu. Oamenii legii s-au autosesizat după ce au apărut o serie de controverse în jurul morții acesteia.
15:15
Destinația petrolierului venezuelean confiscat de SUA. Rețeaua ce face posibil comerțul cu petrol între țări aflate sub sancțiuni # Adevarul.ro
Petrolierul confiscat de Statele Unite în largul coastei Venezuelei săptămâna aceasta făcea parte din efortul guvernului venezuelean de a sprijini Cuba, potrivit documentelor și persoanelor din cadrul industriei petroliere venezuelene, citate de NYT.
15:15
Noua motorizare, noua versiune Duster a fost o „Fata morgana“ pentru fanii modelului. Piața a cerut. Aproape de fiecare dată când am recomandat cuiva Dacia Duster ca posibilă alternativă într-o listă de modele, s-a născut întrebarea: Au automată pe 4x4?
15:15
Italienii s-au răzbunat pe Jannik Sinner. Adevăratul motiv pentru care nu a primit titlul de atletul italian al anului. Cine a câștigat, de fapt # Adevarul.ro
Jannik Sinner nu a primit titlul de atletul italian al anului, în ciuda unui sezon excelent.
15:15
În Aeroportul Otopeni, mai multe scannere performante analizează actele de identitate şi identifică instant falsurile.
Acum 8 ore
14:45
Vacile dispar din satele moldovenești. Localnic: Apa minerală este mai scumpă decât laptele. E multă muncă, de dimineața până seara” # Adevarul.ro
În satele din Moldova, creșterea vacilor a devenit prea costisitoare. La începutul acestui an, erau înregistrate doar 70.000 de bovine, cu 95% mai puțin decât anul trecut. Sătenii renunță la vaci din cauza prețului furajelor, iar laptele autohton devine tot mai rar.
14:30
Viitorul premier al Cehiei refuză să furnizeze garanții pentru finanţarea Ucrainei. „Nu vom investi niciun ban” # Adevarul.ro
Viitorul premier al Cehiei, Andrej Babis, a avertizat sâmbătă, 13 decembrie, că țara sa nu va accepta să furnizeze nicio garanţie pentru finanţarea Ucrainei.
14:15
Moarte groaznică pentru un tânăr de 19 ani: a ars de viu după ce mașina pe care o conducea a luat foc # Adevarul.ro
Un tânăr de 19 ani din Slatina și-a pierdut viața sâmbătă, după ce autoturismul pe care îl conducea a luat foc într-un accident rutier produs în zona localității Găneasa.
14:15
Ponta cere o Recorder o investigație despre capturarea Justiției: „Mama mea merită o hârtie care să spună adevărul” # Adevarul.ro
Fostul premier Victor Ponta cere jurnaliștilor de la Recorder să realizeze un reportaj despre ceea ce el numește „capturarea Justiției” în România. Ponta afirmă că deține documente și probe care arată blocaje de ani de zile în dosare penale.
14:00
De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: Las Fierbinţi, Vocea României, TikTok 12 ore pe zi” # Adevarul.ro
Un scriitor român stabilit în Germania, Gabriel Șerban, susține că a găsit motivul pentru care suntem pe ultimul loc în Europa la educaţie, infrastructură, productivitate, discernământ politic. O strategie de supraviețuire care a funcționat perfect acum 500 de ani s-a transmis cultural până azi.
14:00
Top 5 orașe europene unde iarna devine magie. Călătorie printre piețe medievale, lumini calde și tradiții care încă respiră # Adevarul.ro
Când primii fulgi se aștern peste acoperișuri și frigul face aerul mai clar, Europa se transformă într-un adevărat basm. Iarna aici nu e doar un anotimp, e o experiență care trezește simțurile, te oprește din ritmul cotidian și te invită să te pierzi printre povești și tradiții.
13:30
Serviciul de Informații al Apărării Daneze (DDIS) a inclus pentru prima dată SUA în raportul său anual printre amenințările externe, evaluând că „își folosesc puterea economică și tehnologică ca mijloc de forță, inclusiv împotriva aliaților și partenerilor”.
13:30
Marea Britanie, lovită de un „val fără precedent de super-gripă”. Premierul face apel la medici să renunțe la grevă # Adevarul.ro
Marea Britanie se confruntă cu un „val fără precedent de super-gripă”, iar premierul laburist Keir Starmer și ministrul Sănătății, Wes Streeting, au făcut apel la medicii rezidenți să renunțe la protestul programat pentru perioada 17–22 decembrie.
13:30
Statele Unite au deportat primii imigranți ilegali într-o țară nerecunoscută oficial de România, descrisă de premierul Albin Kurti drept „cel mai proamerican popor din lume”.
13:15
Scene terifiante la evenimentul organizat în onoarea lui Messi. Furioși că nu l-au putut vedea pe star, fanii au rupt scaunele și au vandalizat zona. Au fost bătuți măr de autorități # Adevarul.ro
Starul de la Inter Miami a ajuns la stadion devreme, dar a stat doar circa 30 de minute din cauza haosului, fără să poată face turul complet.
Acum 12 ore
13:00
Secretarul armatei SUA ar fi fost exclus din negocierile de pace cu Ucraina. Decizia ar fi fost luată de Hegseth # Adevarul.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a retras pe secretarul armatei americane, Dan Driscoll, din negocierile de pace privind Ucraina, relatează The Telegraph, care citează surse.
13:00
De ce tinerii maghiari aleg să studieze în afara Ungariei: orașul din România care a devenit o destinație atractivă # Adevarul.ro
Un număr tot mai mare de tineri din Ungaria își încep studiile universitare în afara țării, România devenind o destinație tot mai atractivă.
12:45
25 femei relevante pentru 2025: Ana Wagner, artist bijutier” Inspirația vine „de sus", într-un echilibru între visare și acțiune” # Adevarul.ro
Ana Wagner transformă porțelanul pictat manual în bijuterie contemporană iar creațiile semnate de ea sunt apreciate la București Milano și New York. Povestea ei este despre autenticitate, pasiune și curajul de a explora piețe noi în noul episod din 25 femei relevante pentru 2025
12:45
Circulația pe Podul Prieteniei, reluată pe ambele sensuri în perioada sărbătorilor de iarnă # Adevarul.ro
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu anunță sâmbătă, 13 decembrie, că traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi deschis în perioada sărbătorilor de iarnă.
12:30
Rusia își schimbă din mers tactica pentru România, riscurile cresc. „E un model nou, mai abil, bazat pe un război cognitiv” # Adevarul.ro
Rusia își adaptează și perfecționează din mers strategia pentru a destabiliza țările europene membre NATO, printre care și România, avertizează profesorul Corneliu Bjola, de la Universitatea Oxford. România este printre cele mai vulnerabile țări la acțiunile hibride ale Rusiei, susține expertul.
12:30
Cele două selecționate se vor bate pentru aurul mondial, după meciuri spectaculoase în semifinale.
12:30
Cel mai bun loc din lume pentru lux accesibil, plaje exotice și ape turcoaz. Destinația rivalizează cu Maldive și Mauritius # Adevarul.ro
Pentru mulți turiști, vacanță de lux înseamnă Maldive sau Mauritius. Plajele spectaculoase, apele turcoaz și soarele din belșug fac din aceste destinații opțiuni populare. Totuși, un studiu recent arată că există un colț de lume care reușește să combine luxul cu prețuri accesibile.
12:15
Orașul din inima Toscanei care oferă până la 20.000 de euro pentru a atrage noi familii. Ce obligații au locuitorii # Adevarul.ro
Un mic oraș Toscana lansează un program inedit pentru a atrage noi rezidenți. Autoritățile oferă stimulente financiare consistente: cumpărătorii de locuințe pot primi până la 20.000 de euro, iar chiriașii beneficiază de jumătate din chirie plătită timp de doi ani, dacă se mută rapid.
12:15
Cine sunt cei patru finaliști de la „Vocea României” care se duelează pentru premiul de 100.000 de euro # Adevarul.ro
Sezonul 13 al emisiunii „Vocea României” se apropie de sfârșit, finala având loc vineri, 19 decembrie, la ora 20:30.
