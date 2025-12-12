Orădeanca Briana Magdaș a părăsit „Vocea României” în semifinală: „Sunt mândră că am ajuns până aici” (VIDEO)

09:00

Prin măsurile impuse astă-vară de Guvernul Bolojan, directorii și inspectorii școlari au fost obligați să presteze și la catedră între 10 și 14 ore pe săptămână, sarcină de la care, așa cum BIHOREANUL a arătat, unii se sustrag, profitând că legea le permite celor care au calificare de învățători sau educatori să fie degrevați de ore, pe considerentul că mai mult ar încurca dacă ar preda cu normă parțială.