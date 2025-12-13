A doua zi de "plimbări" pentru Justiție, la Oradea: circa 50 de oameni au ieșit în stradă. Organizatorii anunță "proteste legale" săptămâna viitoare (FOTO/VIDEO)
Bihoreanul, 13 decembrie 2025 22:20
Aproximativ 50 de orădeni s-au adunat sâmbătă seară în Parcul Traian, pentru a doua zi consecutivă de manifestație legată de starea Justiției, la câteva zile după publicarea documentarului Recorder despre influența rețelelor de corupție din sistemul judiciar. La fel ca vineri seară, acțiunea a fost prezentată drept o „plimbare”, inițiatorii invocând lipsa unei autorizații de protest.
CSM CSU Raiffeisen Oradea s-a reabilitat după eșecul din FIBA Europe Cup și câștigă clar cu CSU Sibiu, 88-76 # Bihoreanul
Echipa orădeană de baschet CSM CSU Raiffeisen s-a revanșat după înfrângerea din FIBA Europe Cup și a obținut o victorie clară în Liga Națională, învingând CSU Sibiu cu 88-76 pe teren propriu, în fața a circa 1.500 de spectatori, și consolidându-și poziția de lider detașat în clasament.
Gala atletismului bihorean: Mihai Sorin Dringo, desemnat atletul anului 2025 în Bihor (FOTO) # Bihoreanul
Cea de-a 29-a ediție a Galei atletismului bihorean a adus vineri seară la Oradea cei mai valoroși atleți ai județului, într-o festivitate plină de emoție și momente artistice, în cadrul căreia Mihai Sorin Dringo a fost desemnat cel mai bun atlet al anului 2025.
„Valul renovării” la ABA Crișuri: Patru clădiri ale instituției sunt acum eficiente energetic (FOTO) # Bihoreanul
Administrația Bazinală de Apă Crișuri a finalizat proiectul „Valul renovării”, finanțat prin PNRR, care a vizat modernizarea energetică a patru clădiri din subordine: sediile din Săcueni, Tinca, Chișineu-Criș și clădirea Prizei de Apă din Oradea.
Direcția 5, Connect-R și Mario deschid seria concertelor din „Orașul Faptelor Bune”, duminică seara, în Piața Unirii din Oradea # Bihoreanul
Radio ZU a anunțat sâmbătă cine urcă pe scenă în prima seară a „Orașului Faptelor Bune”, evenimentul găzduit în Oradea, în cadrul Târgului de Crăciun. Potrivit postării făcute de organizatori, duminică, pe scena din Piața Unirii vor cânta Direcția 5, Connect-R și Mario, concertul fiind programat de la ora 20:00.
„Sub fereastră la om bun”: Suzana și Daciana Vlad, Gemenele Folclorului Maramureșean, în concert la Oradea # Bihoreanul
Gemenele Folclorului Maramureșean, Suzana și Daciana Vlad, vin marți, 16 decembrie, de la ora 19, la Oradea, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde vor aduce în concert magia colindelor românești, în cadrul turneului „Sub fereastră la om bun!”.
Primul tramvai bidirecțional din flota nouă a OTL a ajuns la Oradea. Vezi cum arată! (FOTO) # Bihoreanul
Vineri dimineață a ajuns la Oradea primul tramvai bidirecțional din flota nouă a OTL, achiziționată din fonduri europene. Transportatorul local și-a comandat de la producătorul Astra Arad 9 garnituri noi, din care 3 vor avea posibilitatea să se deplaseze în ambele direcții. Tramvaiele bidirecționale vor face posibilă circulația mijloacelor de transport pe o linie, pe sistem dus-întors, inclusiv când calea de rulare este blocată de lucrări pe un tronson.
Printr-o decizie pronunțată în data de 25 noiembrie 2025, nemotivată încă, Curtea Constituțională a admis o excepție de neconstituționalitate invocată de Înalta Curte de Casație și Justiție și de către un partid politic cu privire la o lege adoptată de Parlament prin care s-a stabilit că cei care contribuie la Pilonul II de pensii private vor primi, la data pensionării, doar 30% din suma acumulată, restul de 70 % urmând a fi eșalonat, în plăți lunare, pentru o perioadă de opt ani.
Cântăreața Antonia a trecut prin momente critice și 3 operații, după o procedură de mărire a fundului (FOTO) # Bihoreanul
Antonia a povestit public, pe rețelele de socializare, că a trecut în acest an printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, după ce organismul ei a reacționat sever la o substanță folosită într-o procedură de mărire a posteriorului. În urma problemelor de sănătate, Antonia spune că a fost internată 11 zile și a trecut prin trei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea substanței.
ITM Bihor reamintește firmelor: negocierea contractului colectiv de muncă este obligatorie dacă au cel puțin 10 angajați. Amenzile ajung la 20.000 lei # Bihoreanul
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor derulează, până la finalul anului 2025, o campanie de informare privind prevederile Legii dialogului social nr. 367/2022. În acest context, instituția atrage atenția angajatorilor și angajaților asupra obligațiilor legate de negocierea contractului colectiv de muncă, un proces esențial pentru stabilirea salariilor, condițiilor de lucru și beneficiilor din fiecare unitate.
De ani buni, Primăria se chinuie să arate vocația turistică a orașului Oradea. Pentru asta cheltuie o grămadă de bani la târguri de profil, investește masiv în evenimente produse de APTOR, iar de Crăciun, Oradea devine Orașul Faptelor Bune. Cu toate acestea, cel mai bun vehicul de reclamă pentru urbe se dovedește a fi Mercedesul.
Limitări în trafic până pe 20 decembrie, în timpul spectacolelor din zona centrală a Oradiei # Bihoreanul
Circulaţia maşinilor prin zona centrală a Oradiei se va desfăşura cu restricţii începând din acest weekend până pe 20 decembrie. Limitările de trafic vor fi introduse doar la nevoie, în intervalul 14 - 20 decembrie, între orele 19 - 23. Măsurile vor fi luate pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a evenimentului "Oraşul Faptelor Bune" şi a concertelor care vor avea loc la Târgul de Crăciun.
Rivalitate reînnoită la Oradea: CSM CSU Raiffeisen întâlnește CSU Sibiu într-un nou derby al orgoliilor # Bihoreanul
Arena Antonio Alexe găzduiește sâmbătă un nou episod al duelului dintre CSM Oradea și CSU Sibiu, un meci cu un istoric bogat și miză importantă, în care roș-albaștrii încearcă să-și păstreze parcursul perfect în Liga Națională.
Adolescentă de 15 ani din Bihor căutată de polițiști, după ce a plecat de la o rudă din Curtuișeni # Bihoreanul
O minoră în vârstă de 15 ani din Valea lui Mihai a fost dată dispărută, după ce a plecat de la o rudă, în seara zilei de vineri, și nu a mai revenit. Sesizarea a fost făcută în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 01.00. Potrivit reprezentnaților IPJ Bihor, fata se numește Papp Enikő Zoe.
Amendă pentru „economie”: Încă o ispravă ce-i are ca autori pe edilii patrioți din Girișu de Criș # Bihoreanul
Dacă ar fi luat aminte la ce le spuneau învățătoarele în clasele primare, edilii din Girișu de Criș ar fi știut zicala despre scumpul care mai mult păgubește și ar fi evitat să ajungă într-o astfel de situație. Din dorința primarului Dan Babău de a face „economii” la bugetul local, angajații Primăriei strâng deșeurile de la școală și grădiniță cu o mașină mai veche a instituției, pentru a le duce așa la depozitul ecologic din Oradea...
„Povestiri ca lumea”, cu „oameni din popor” și o profesoară din Oradea care-și iniția elevii în sex. Florin Ardelean a lansat o nouă carte (FOTO) # Bihoreanul
Scriitorul orădean Florin Ardelean și-a lansat vineri seara, la Biblioteca Județeană, cea mai nouă carte cu zece „Povestiri ca lumea”, parțial inspirate din realitate, dar „pictate” de autor cu multă ficțiune. Subiectele, ba chiar și dedesubturile unora dintre povești, le-au fost dezvăluite celor din public la lansare.
Orădeanca Briana Magdaș a părăsit „Vocea României” în semifinală: „Sunt mândră că am ajuns până aici” (VIDEO) # Bihoreanul
Briana Magdaș s-a oprit vineri seara în semifinala show-ului „Vocea României” de la Pro TV. Orădeanca a visat la un loc în finala concursului, dar publicul a preferat-o pe coechipiera sa, Alessia Pop.
Încep protestele și la Oradea: câteva zeci de oameni au ieşit la o „plimbare” pentru Justiție # Bihoreanul
Aproximativ 40 de orădeni s-au strâns vineri seară în Parcul Traian, la o manifestare pentru Justiție, la câteva zile după publicarea documentarului Recorder despre influența rețelelor de corupție din sistemul judiciar. A fost prima manifestație organizată pe această temă de grupul Oradea Civic Hub. În lipsa unei autorizații de protest, acțiunea a fost declarată drept o… plimbare.
„Ajun simfonic” de amploare: concerte cu două coruri, soliști și Orchestra Filarmonicii Oradea, în sala BBSO # Bihoreanul
Concertul de Crăciun al Filarmonicii de Stat, „Ajun simfonic”, se ține în acest an în sala mult mai încăpătoare a Bisericii Baptiste Speranța Oradea (BBSO). Dar, pentru că cererea a fost mare și biletele pentru seara de 18 decembrie sunt aproape epuizate, evenimentul va fi dublat de următorul, din 19 decembrie, pentru care mai sunt deocamdată locuri. Concertul reunește Orchestra și Corul Filarmonicii, proaspăt înființatul Cor de copii, precum și mai mulți soliști. Programul cuprinde piese cu specific de Crăciun din repertoriul românesc și internațional.
Există o șansă ca realizarea Drumului Expres Oradea-Arad să înceapă anul viitor, nu în 2027. Bolojan: firmele ar fi dispuse să demareze lucrările pe banii lor # Bihoreanul
Aflat în vizită pe șantierele din Bihor ale Autostrăzii Transilvania, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că, deși CNAIR a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea DX 16 Oradea - Arad abia pentru martie 2027, există o șansă ca ele să pornească anul viitor. Firmele care au câștigat licitațiile pentru cele trei tronsoane s-au arătat dispuse să deschidă șantierele pe propria cheltuială, dar trebuie să fie de acord și CNAIR.
Peste 500 de magistrați, inclusiv Laura Codruța Kovesi, alături de colegii care au vorbit despre „justiția capturată”. Vezi cine a semnat din Bihor! # Bihoreanul
Numărul magistraților care au semnat lista cu semnături pentru susținerea colegilor lor care au vorbit despre „justiția capturată” în reportajul publicației Recorder a ajuns la peste 500 în cursul zilei de vineri. Printre aceștia, se numără și fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, dar și mai mulți procurori și o judecătoare din Bihor.
Bolojan: Electrificarea căii ferate Oradea – Cluj, în întârziere cu un an din cauza proiectării. „Voi ruga responsabilii de la CFR să prezinte stadiul și să anunțe termenele de finalizare” (VIDEO) # Bihoreanul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, în Bihor, că proiectul de 2 miliarde euro pentru modernizarea căii ferate între Cluj Napoca și Episcopia Bihor este întârziat cu aproximativ un an, iar asta din cauza problemelor de proiectare, mai ales între Huedin și Aleșd. El a adăugat că „sunt răspunderi pe care trebuie să le urmărim”, indiferent dacă sunt din cauza constructorilor sau a CFR.
Primărie din Bihor, prinsă cu drona când îngropa gunoaie! A încasat o amendă uriașă și a rămas și fără un excavator împrumutat (FOTO) # Bihoreanul
Pentru întâia oară, folosind una din dronele performante cu care au fost recent dotați, comisarii de mediu bihoreni au prins în flagrant un excavator care îngropa gunoaie. S-a întâmplat la Ghiorac, comuna Ciumeghiu, iar comisarii au aflat că utilajul lucra la comanda Primăriei.
Bolojan pe autostrada din Bihor: va fi gata în 2027, cu încă un nod rutier la Spinuș și, în premieră, o „zonă de aterizare pentru avioane” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Șantierele celor două loturi din Bihor ale Autostrăzii Transilvania, dintre Suplacu de Barcău - Chiribiș și Chiribiș - Biharia, au fost vizitate de premierul Ilie Bolojan, constructorii asigurându-l că vor finaliza lucrările în 2027 și, chiar dacă în Sălajul vecin o altă porțiune va fi gata abia în 2031, vor fi scurtați totuși timpii de deplasare între Oradea și Cluj. Vizita a prilejuit și „deconspirarea” a două noutăți: autostrada va mai avea în Bihor încă un nod rutier, la Spinuș, și, complet „atipic”, și o „zonă de aterizare pentru avioane” în caz de urgențe.
A fost confirmat al doilea caz de lepră la Cluj-Napoca. Cum au ajuns angajatele unui SPA să fie infectate # Bihoreanul
Al doilea caz de lepră din România a fost confirmat vineri, la Cluj-Napoca. Este vorba despre sora primei paciente diagnosticate recent cu această boală. Alte două angajate ale aceluiași salon SPA sunt în evaluare, motiv pentru care unitatea a fost închisă temporar, iar autoritățile sanitare au dispus o dezinfecție completă.
VIDEO - „Împreună împotriva drogurilor”: Elevii de la „Onisifor Ghibu” din Oradea au creat alături de polițiști filmulețe dedicate prevenirii consumului și traficului de droguri # Bihoreanul
Elevii Colegiului Național „Onisifor Ghibu” din Oradea, implicați și în revista „Logo Paper” a liceului, în colaborare cu polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Bihor au lansat, la începutul acestei săptămâni, două filmulețe cu tematică preventivă, ca parte a campaniei „Împreună împotriva drogurilor”.
CS Wolf Oradea a strălucit la Cupa Jaguar Open de Taekwon-do: 14 medalii cucerite în competiția internațională # Bihoreanul
CS Wolf Oradea a strălucit la Cupa Jaguar Open de Taekwon-do ITF, cucerind 14 medalii - 6 de aur, 5 de argint și 3 de bronz - în competiția internațională de la Târgu Mureș. Cei 19 sportivi orădeni au consolidat statutul clubului ca unul dintre cele mai competitive din România la categoriile juniori.
Duminică începe Orașul Faptelor Bune la Oradea! „Binele nu se împarte, binele se adună” # Bihoreanul
Spiritul Crăciunului aduce unul dintre cele mai așteptate evenimente ale iernii: „Orașul Faptelor Bune" (OFB). Pentru a 6-a oară, evenimentul se va desfășura în Oradea. Timp de o săptămână, inima Târgului de Crăciun din Piața Unirii va găzdui Casa ZU. Aceasta va servi drept sediu central al faptelor bune, de unde opt dintre cei mai iubiți DJ de la Radio ZU vor transmite non-stop, în direct, cu scopul de a mobiliza toată țara în sprijinul cauzelor umanitare.
În acest weekend, ERA Park Oradea vă invită să vă bucurați de atmosfera magică a sărbătorilor printr-o serie de activități speciale pentru întreaga familie! # Bihoreanul
Sâmbătă, 13 Decembrie: De la ora 10:00 – Târg de machete, figurine și jucării (Zona KFC – Sinsay), Ora 17:30 – Christmas Meet & Greet cu familia Marei Ștefania (Cupola). Vezi restul evenimentelor!
VIDEO - Ilie Bolojan, în Bihor: A văzut între timp documentarul Recorder, cu aspecte care „par grave”, și a format un grup de lucru la Guvern # Bihoreanul
Aflat în vizită pe șantierele Autostrăzii A3 de pe teritoriul județului Bihor, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat vineri de reporterul BIHOREANULUI dacă a văzut documentarul Recorder despre starea sistemului de justiție și care îi sunt concluziile. Premierul a spus că s-a uitat la materialul de presă, că temele prezentate „par grave”, că încrederea în Justiție a scăzut, adăugând că a decis formarea unui grup de lucru la Guvern care va analiza legile după care funcționează acest sistem.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii faptul că în ziua de luni 15.12.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unei noi rețele de alimentare cu apă în zona străzii Oneștilor, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 08.00 şi 18.00.
Mobilizare masivă pentru doctorul Vharoon. Cunoscutul medic neurolog din Oradea este în stare gravă și are nevoie de sânge # Bihoreanul
Mobilizare exemplară, vineri, la Centrul de Transfuzie Sanguină din Oradea. Sute de cetățeni s-au prezentat pentru a dona sânge pentru cunoscutul medic neurolog Vharoon Nunkoo Sharma, aflat în stare foarte gravă, la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea.
Decembrie vine în fiecare an, aproape fără excepție, cu o mare bătaie de cap: cum facem să aducem bucurie și zâmbete pe fețele celor dragi, cu daruri care să le meargă direct la suflet? Goana după cadouri pe ultima sută de metri se traduce de prea multe ori în cumpărături la grămadă a unor obiecte a căror unică soartă este să umple cutiile de sub brad. Prea puțin ne gândim la impactul produselor alese asupra mediului.
Goana după click-uri naște monștri. Pagina de internet „Vocea grașilor”, lansată în 2023 de fostul jurnalist orădean Cristian Boroș, a dat-o în bară rău de tot. Sub masca umorului, site-ul a cărui deviză este „Râdem de viață, să nu râdă ea de noi” a publicat săptămâna trecută, sub un titlu șocant, o știre reciclată din presa mondială și apoi preluată și de cea din București.
11 ani de închisoare pentru bărbatul din Voivozi care şi-a ucis concubina. I-a dat în cap şi a sufocat-o # Bihoreanul
Un bărbat din comuna bihoreană Voivozi care, în vară, şi-a ucis partenera de viaţă a fost condamnat, joi, la 11 ani de închisoare. Radu Doru Oczelak și-a agresat brutal victima, lovind-o cu capul de pereți și de mobilă, iar apoi a sufocat-o.
Votați Briana! O liceană din Oradea poate obține vineri un loc în marea finală a show-ului Vocea României (VIDEO) # Bihoreanul
Tânăra Briana Magdaș vrea să-i calce pe urme unei alte orădence, Narcisa Badea, și să ajungă în finala show-ului Vocea României. Bihorenii o pot ajuta, votând-o vineri seara, în timpul semifinalei transmise live de Pro TV.
FC Bihor încheie anul sportiv printr-un duel cu Metalul Buzău. Meciul se joacă pe Stadionul „Iuliu Bodola” # Bihoreanul
FC Bihor încheie duminică anul competițional în fața propriilor suporteri, într-o confruntare de mare interes cu Metalul Buzău, una dintre echipele surpriză ale acestui sezon. După două victorii care au consolidat moralul și poziția în clasament, formația orădeană intră în ultimul duel al anului cu încredere, dar și cu prudență, având în față un adversar recunoscut pentru jocul ofensiv și rezultatele foarte bune obținute în deplasare.
Performanță istorică pentru echipa orădeană de handbal: CSM s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României (FOTO) # Bihoreanul
CSM Oradea a scris joi seara una dintre cele mai importante pagini din istoria handbalului bihorean, obținând în premieră calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. În fața propriilor suporteri, la Arena Antonio Alexe, echipa antrenată de Cosmin Liberț și Dan Pițigoi a reușit o victorie spectaculoasă în fața CSM Făgăraș, la capătul unui meci echilibrat, intens și decis abia în ultimele minute. Rezultatul nu doar că validează progresul formației orădene, ci o așază, pentru prima dată, între cele mai bune opt echipe ale competiției.
„La Palat e sărbătoare, în cămine, foame mare!”: Tineri nemulțumiți de tăierea burselor au protestat la Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Aproape 30 de tineri, majoritatea studenți, dar și câțiva elevi, au protestat joi seară în fața Prefecturii Bihor, nemulțumiți că, sub pretextul austerității, bursele lor au fost tăiate. Larisa Popa, o tânără bihoreancă, studentă în anul II la Drept, care stă în chirie în Oradea, fiind orfană de ambii părinți, a arătat consecința acestei măsuri a Guvernului Bolojan în cazul ei. Pentru că nu mai are bursa din care să-și plătească chiria, s-a angajat ca vânzătoare și nu mai reușește să ajungă pe la facultate. Tăierea bugetului din educație le sacrifică lor viitorul, au concluzionat protestatarii.
Ministerul Sănătății a anunțat joi confirmarea unui caz de lepră (boala Hansen) în România, iar alte trei suspiciuni sunt în evaluare clinică și microbiologică. Toate cele patru persoane sunt femei originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca.
Magistraţi din Bihor, solidari cu colegii care au vorbit despre abuzurile din justiție: Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate! # Bihoreanul
Aproape 180 de magistrați din toată țara au semnat, până joi seara, un mesaj public de solidaritate cu colegii care au denunțat, în documentarul Recorder „Justiție capturată”, disfuncționalitățile din sistemul judiciar. Printre semnatari se numără și mai mulți magistrați din Bihor. În paralel, asociațiile profesionale cer un cadru legal care să protejeze avertizorii de integritate din justiție.
Alte 8 microbuze electrice pentru elevii din Bihor. Firma Aveuro, declarată inițial câștigătoare, a fost descalificată ulterior # Bihoreanul
Consiliul Județean Bihor a informat joi seara că achiziționează 8 microbuze electrice noi cu bani europeni din PNRR, iar contractul a fost semnat cu firma Pacific Electric Bus SRL din București. Inițial, licitația a fost adjudecată în favoarea Aveuro Internațional, din Prahova, firmă deținătoare a numeroase contracte similare în țară, despre care presa a scris că a furnizat autorităților microbuze la prețuri mari sau la prețuri foarte diferite.
Stadiul lucrărilor la al doilea corp al Pieței Cetate din Oradea. Termenul de finalizare ar putea fi prelungit (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările de amenajare a celui de-al doilea corp al Pieţei Cetate din Oradea sunt realizate în proporţie de 60%. Constructorii au terminat de acoperit noua clădire, iar până la sfârşitul anului vor ridica pereţii laterali. Peste iarnă, executantul va lucra la realizarea compartimentărilor, instalaţiilor, tencuielilor, pardoselilor şi zugrăvelilor.
Noi reacţii după documentarul Recorder: Secția pentru procurori a CSM anunță verificări și cere modificarea legilor Justiției # Bihoreanul
După Secția pentru judecători a CSM, care acuză o „campanie de destabilizare” a Justiției, și Secția pentru procurori a reacționat, joi, la dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție capturată”, însă complet diferit. Procurorii anunță verificări în urma acuzațiilor privind presiuni ierarhice și disfuncționalități în parchete și cer totodată revizuirea legilor Justiției, pe care le consideră o sursă a problemelor semnalate.
Alt blocaj în Oradea! Traficul auto pe sub podul feroviar din strada Gheorghe Doja va fi închis de vineri până duminică # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană va institui peste weekend noi restricții de circulație în zona centrală a orașului. Circulația auto pe sub podul feroviar din strada Gheorghe Doja va fi închisă începând de vineri, de la ora 12, până duminică, la ora 20.
VIDEO - „M-a sunat Lia...”. Una dintre vicepreședintele Curții de Apel București a ieșit din conferința de presă să vorbească la telefon cu Lia Savonea # Bihoreanul
Conferința de presă a conducerii Curții de Apel București, în plin scandal legat de dezvăluirile din documentarul „Recorder” privind procesele care ajung la prescripție, a cuprins și alte momente memorabile în afară de cel în care o judecătoare a luat cuvântul pentru a-l susține pe Laurențiu Beșu și a spune că toate mărturiile acestuia sunt reale. Una dintre vicepreședintele CAB, Ionela Tudor, i-a șoptit președintei Liana Arsenie „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, adică a primit un apel de la Lia Savonea, șefa ÎCCJ, și a ieșit din sală, întorcându-se apoi și arătându-i un mesaj șefei Curții de Apel.
Majoritatea buncărelor din Bihor nu sunt funcționale. ISU: „Situația nu este atât de dramatică, cât timp lucrurile sunt luate în serios” # Bihoreanul
Șeful Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Crișana” - Bihor a prezentat, miercuri, în cadrul unei ședințe a Colegiului Prefectural, situația adăposturilor de protecție civilă. Din cele 117 spații existente, 65 sunt nefuncționale, însă ISU consideră că problema nu este atât de gravă, cât timp se va încerca remedierea ei.
Poliţiştii din Bihor au descins în Ungaria: Patronul Giganti Pizza din Oradea, cu dublă cetăţenie, reţinut pentru cămătărie şi hărţuire (VIDEO) # Bihoreanul
Un om de afaceri din Oradea, Csomós István Péter, în vârstă de 43 de ani, cu dublă cetățenie și administrator al pizzeriei Giganti Pizza, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bihor au descins, miercuri, la patru adrese din România și Ungaria, într-o anchetă în care acesta este acuzat de cămătărie și hărțuire. După audierea de joi, procurorul care coordonează cazul a decis plasarea lui sub control judiciar, cu brățară electronică de supraveghere.
Prima reacție a șefului DNA, Marius Voineag, după documentarul Recorder, „Justiție capturată”: „Demersuri care au de-a face cu plătirea unor polițe...” # Bihoreanul
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a avut o primă reacție în urma documentarului Recorder „Justiție capturată”, care pune pe tapet probleme din sistem, inclusiv legate de renunțarea sau blocarea unor dosare DNA, dar susține, prin vocea unor procurori, că Voineag pretinde „control asupra dosarelor” aflate în lucru în țară.
Potrivit datelor centralizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, la nivelul județului sunt disponibile în total 605 locuri de muncă, dintre care 401 în Oradea. Cele mai multe joburi disponibile sunt pentru muncitorii necalificați și conducătorii auto pentru transport rutier de mărfuri.
