A doua zi de "plimbări" pentru Justiție, la Oradea: circa 50 de oameni au ieșit în stradă. Organizatorii anunță "proteste legale" săptămâna viitoare (FOTO/VIDEO)

Un om de afaceri din Oradea, Csomós István Péter, în vârstă de 43 de ani, cu dublă cetățenie și administrator al pizzeriei Giganti Pizza, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bihor au descins, miercuri, la patru adrese din România și Ungaria, într-o anchetă în care acesta este acuzat de cămătărie și hărțuire. După audierea de joi, procurorul care coordonează cazul a decis plasarea lui sub control judiciar, cu brățară electronică de supraveghere.