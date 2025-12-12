CS Wolf Oradea a strălucit la Cupa Jaguar Open de Taekwon-do: 14 medalii cucerite în competiția internațională
Bihoreanul, 12 decembrie 2025 13:50
CS Wolf Oradea a strălucit la Cupa Jaguar Open de Taekwon-do ITF, cucerind 14 medalii - 6 de aur, 5 de argint și 3 de bronz - în competiția internațională de la Târgu Mureș. Cei 19 sportivi orădeni au consolidat statutul clubului ca unul dintre cele mai competitive din România la categoriile juniori.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
13:50
CS Wolf Oradea a strălucit la Cupa Jaguar Open de Taekwon-do: 14 medalii cucerite în competiția internațională # Bihoreanul
CS Wolf Oradea a strălucit la Cupa Jaguar Open de Taekwon-do ITF, cucerind 14 medalii - 6 de aur, 5 de argint și 3 de bronz - în competiția internațională de la Târgu Mureș. Cei 19 sportivi orădeni au consolidat statutul clubului ca unul dintre cele mai competitive din România la categoriile juniori.
Acum 2 ore
13:10
Duminică începe Orașul Faptelor Bune la Oradea! „Binele nu se împarte, binele se adună” # Bihoreanul
Spiritul Crăciunului aduce unul dintre cele mai așteptate evenimente ale iernii: „Orașul Faptelor Bune" (OFB). Pentru a 6-a oară, evenimentul se va desfășura în Oradea. Timp de o săptămână, inima Târgului de Crăciun din Piața Unirii va găzdui Casa ZU. Aceasta va servi drept sediu central al faptelor bune, de unde opt dintre cei mai iubiți DJ de la Radio ZU vor transmite non-stop, în direct, cu scopul de a mobiliza toată țara în sprijinul cauzelor umanitare.
13:00
În acest weekend, ERA Park Oradea vă invită să vă bucurați de atmosfera magică a sărbătorilor printr-o serie de activități speciale pentru întreaga familie! # Bihoreanul
Sâmbătă, 13 Decembrie: De la ora 10:00 – Târg de machete, figurine și jucării (Zona KFC – Sinsay), Ora 17:30 – Christmas Meet & Greet cu familia Marei Ștefania (Cupola). Vezi restul evenimentelor!
12:40
VIDEO - Ilie Bolojan, în Bihor: A văzut între timp documentarul Recorder, cu aspecte care „par grave”, și a format un grup de lucru la Guvern # Bihoreanul
Aflat în vizită pe șantierele Autostrăzii A3 de pe teritoriul județului Bihor, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat vineri de reporterul BIHOREANULUI dacă a văzut documentarul Recorder despre starea sistemului de justiție și care îi sunt concluziile. Premierul a spus că s-a uitat la materialul de presă, că temele prezentate „par grave”, că încrederea în Justiție a scăzut, adăugând că a decis formarea unui grup de lucru la Guvern care va analiza legile după care funcționează acest sistem.
12:20
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii faptul că în ziua de luni 15.12.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unei noi rețele de alimentare cu apă în zona străzii Oneștilor, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 08.00 şi 18.00.
Acum 4 ore
11:30
Mobilizare masivă pentru doctorul Vharoon. Cunoscutul medic neurolog din Oradea este în stare gravă și are nevoie de sânge # Bihoreanul
Mobilizare exemplară, vineri, la Centrul de Transfuzie Sanguină din Oradea. Sute de cetățeni s-au prezentat pentru a dona sânge pentru cunoscutul medic neurolog Vharoon Nunkoo Sharma, aflat în stare foarte gravă, la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea.
10:40
Decembrie vine în fiecare an, aproape fără excepție, cu o mare bătaie de cap: cum facem să aducem bucurie și zâmbete pe fețele celor dragi, cu daruri care să le meargă direct la suflet? Goana după cadouri pe ultima sută de metri se traduce de prea multe ori în cumpărături la grămadă a unor obiecte a căror unică soartă este să umple cutiile de sub brad. Prea puțin ne gândim la impactul produselor alese asupra mediului.
Acum 6 ore
10:00
Goana după click-uri naște monștri. Pagina de internet „Vocea grașilor”, lansată în 2023 de fostul jurnalist orădean Cristian Boroș, a dat-o în bară rău de tot. Sub masca umorului, site-ul a cărui deviză este „Râdem de viață, să nu râdă ea de noi” a publicat săptămâna trecută, sub un titlu șocant, o știre reciclată din presa mondială și apoi preluată și de cea din București.
09:00
11 ani de închisoare pentru bărbatul din Voivozi care şi-a ucis concubina. I-a dat în cap şi a sufocat-o # Bihoreanul
Un bărbat din comuna bihoreană Voivozi care, în vară, şi-a ucis partenera de viaţă a fost condamnat, joi, la 11 ani de închisoare. Radu Doru Oczelak și-a agresat brutal victima, lovind-o cu capul de pereți și de mobilă, iar apoi a sufocat-o.
Acum 8 ore
08:00
Votați Briana! O liceană din Oradea poate obține vineri un loc în marea finală a show-ului Vocea României (VIDEO) # Bihoreanul
Tânăra Briana Magdaș vrea să-i calce pe urme unei alte orădence, Narcisa Badea, și să ajungă în finala show-ului Vocea României. Bihorenii o pot ajuta, votând-o vineri seara, în timpul semifinalei transmise live de Pro TV.
07:50
FC Bihor încheie anul sportiv printr-un duel cu Metalul Buzău. Meciul se joacă pe Stadionul „Iuliu Bodola” # Bihoreanul
FC Bihor încheie duminică anul competițional în fața propriilor suporteri, într-o confruntare de mare interes cu Metalul Buzău, una dintre echipele surpriză ale acestui sezon. După două victorii care au consolidat moralul și poziția în clasament, formația orădeană intră în ultimul duel al anului cu încredere, dar și cu prudență, având în față un adversar recunoscut pentru jocul ofensiv și rezultatele foarte bune obținute în deplasare.
Acum 24 ore
22:30
Performanță istorică pentru echipa orădeană de handbal: CSM s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României (FOTO) # Bihoreanul
CSM Oradea a scris joi seara una dintre cele mai importante pagini din istoria handbalului bihorean, obținând în premieră calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. În fața propriilor suporteri, la Arena Antonio Alexe, echipa antrenată de Cosmin Liberț și Dan Pițigoi a reușit o victorie spectaculoasă în fața CSM Făgăraș, la capătul unui meci echilibrat, intens și decis abia în ultimele minute. Rezultatul nu doar că validează progresul formației orădene, ci o așază, pentru prima dată, între cele mai bune opt echipe ale competiției.
22:00
„La Palat e sărbătoare, în cămine, foame mare!”: Tineri nemulțumiți de tăierea burselor au protestat la Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Aproape 30 de tineri, majoritatea studenți, dar și câțiva elevi, au protestat joi seară în fața Prefecturii Bihor, nemulțumiți că, sub pretextul austerității, bursele lor au fost tăiate. Larisa Popa, o tânără bihoreancă, studentă în anul II la Drept, care stă în chirie în Oradea, fiind orfană de ambii părinți, a arătat consecința acestei măsuri a Guvernului Bolojan în cazul ei. Pentru că nu mai are bursa din care să-și plătească chiria, s-a angajat ca vânzătoare și nu mai reușește să ajungă pe la facultate. Tăierea bugetului din educație le sacrifică lor viitorul, au concluzionat protestatarii.
21:30
Ministerul Sănătății a anunțat joi confirmarea unui caz de lepră (boala Hansen) în România, iar alte trei suspiciuni sunt în evaluare clinică și microbiologică. Toate cele patru persoane sunt femei originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca.
20:10
Magistraţi din Bihor, solidari cu colegii care au vorbit despre abuzurile din justiție: Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate! # Bihoreanul
Aproape 180 de magistrați din toată țara au semnat, până joi seara, un mesaj public de solidaritate cu colegii care au denunțat, în documentarul Recorder „Justiție capturată”, disfuncționalitățile din sistemul judiciar. Printre semnatari se numără și mai mulți magistrați din Bihor. În paralel, asociațiile profesionale cer un cadru legal care să protejeze avertizorii de integritate din justiție.
19:20
Alte 8 microbuze electrice pentru elevii din Bihor. Firma Aveuro, declarată inițial câștigătoare, a fost descalificată ulterior # Bihoreanul
Consiliul Județean Bihor a informat joi seara că achiziționează 8 microbuze electrice noi cu bani europeni din PNRR, iar contractul a fost semnat cu firma Pacific Electric Bus SRL din București. Inițial, licitația a fost adjudecată în favoarea Aveuro Internațional, din Prahova, firmă deținătoare a numeroase contracte similare în țară, despre care presa a scris că a furnizat autorităților microbuze la prețuri mari sau la prețuri foarte diferite.
18:50
Stadiul lucrărilor la al doilea corp al Pieței Cetate din Oradea. Termenul de finalizare ar putea fi prelungit (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările de amenajare a celui de-al doilea corp al Pieţei Cetate din Oradea sunt realizate în proporţie de 60%. Constructorii au terminat de acoperit noua clădire, iar până la sfârşitul anului vor ridica pereţii laterali. Peste iarnă, executantul va lucra la realizarea compartimentărilor, instalaţiilor, tencuielilor, pardoselilor şi zugrăvelilor.
18:10
Noi reacţii după documentarul Recorder: Secția pentru procurori a CSM anunță verificări și cere modificarea legilor Justiției # Bihoreanul
După Secția pentru judecători a CSM, care acuză o „campanie de destabilizare” a Justiției, și Secția pentru procurori a reacționat, joi, la dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție capturată”, însă complet diferit. Procurorii anunță verificări în urma acuzațiilor privind presiuni ierarhice și disfuncționalități în parchete și cer totodată revizuirea legilor Justiției, pe care le consideră o sursă a problemelor semnalate.
17:10
Alt blocaj în Oradea! Traficul auto pe sub podul feroviar din strada Gheorghe Doja va fi închis de vineri până duminică # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană va institui peste weekend noi restricții de circulație în zona centrală a orașului. Circulația auto pe sub podul feroviar din strada Gheorghe Doja va fi închisă începând de vineri, de la ora 12, până duminică, la ora 20.
16:50
VIDEO - „M-a sunat Lia...”. Una dintre vicepreședintele Curții de Apel București a ieșit din conferința de presă să vorbească la telefon cu Lia Savonea # Bihoreanul
Conferința de presă a conducerii Curții de Apel București, în plin scandal legat de dezvăluirile din documentarul „Recorder” privind procesele care ajung la prescripție, a cuprins și alte momente memorabile în afară de cel în care o judecătoare a luat cuvântul pentru a-l susține pe Laurențiu Beșu și a spune că toate mărturiile acestuia sunt reale. Una dintre vicepreședintele CAB, Ionela Tudor, i-a șoptit președintei Liana Arsenie „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, adică a primit un apel de la Lia Savonea, șefa ÎCCJ, și a ieșit din sală, întorcându-se apoi și arătându-i un mesaj șefei Curții de Apel.
16:40
Majoritatea buncărelor din Bihor nu sunt funcționale. ISU: „Situația nu este atât de dramatică, cât timp lucrurile sunt luate în serios” # Bihoreanul
Șeful Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Crișana” - Bihor a prezentat, miercuri, în cadrul unei ședințe a Colegiului Prefectural, situația adăposturilor de protecție civilă. Din cele 117 spații existente, 65 sunt nefuncționale, însă ISU consideră că problema nu este atât de gravă, cât timp se va încerca remedierea ei.
16:00
Poliţiştii din Bihor au descins în Ungaria: Patronul Giganti Pizza din Oradea, cu dublă cetăţenie, reţinut pentru cămătărie şi hărţuire (VIDEO) # Bihoreanul
Un om de afaceri din Oradea, Csomós István Péter, în vârstă de 43 de ani, cu dublă cetățenie și administrator al pizzeriei Giganti Pizza, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bihor au descins, miercuri, la patru adrese din România și Ungaria, într-o anchetă în care acesta este acuzat de cămătărie și hărțuire. După audierea de joi, procurorul care coordonează cazul a decis plasarea lui sub control judiciar, cu brățară electronică de supraveghere.
15:50
Prima reacție a șefului DNA, Marius Voineag, după documentarul Recorder, „Justiție capturată”: „Demersuri care au de-a face cu plătirea unor polițe...” # Bihoreanul
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a avut o primă reacție în urma documentarului Recorder „Justiție capturată”, care pune pe tapet probleme din sistem, inclusiv legate de renunțarea sau blocarea unor dosare DNA, dar susține, prin vocea unor procurori, că Voineag pretinde „control asupra dosarelor” aflate în lucru în țară.
15:30
Potrivit datelor centralizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, la nivelul județului sunt disponibile în total 605 locuri de muncă, dintre care 401 în Oradea. Cele mai multe joburi disponibile sunt pentru muncitorii necalificați și conducătorii auto pentru transport rutier de mărfuri.
15:20
Călătorie muzicală de Crăciun: Concert cu piese cunoscute, susținute de pianistul orădean Thurzó Zoltán # Bihoreanul
De patru ori recordman Guinness și multipremiat la diverse concursuri, pianistul orădean Thurzó Zoltán susține un concert festiv, care va reda atmosfera specifică perioadei de Crăciun, cu piese de dverse genuri, cunoscute de public și însoțite de o experiență vizuală aparte, marți, 23 decembrie, de la ora 18, la Universitatea Creștină Partium.
14:50
Un bărbat a amenințat, joi, că vrea să-și pună capăt zilelor, în timp ce se afla la etajul 4 al unui bloc de pe strada Morii din Oradea. Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 13.50, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, între care pompieri și polițiști.
14:50
Primăria Tinca: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului # Bihoreanul
Unitatea administrativ-teritorială TINCA din județul Bihor anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 101, 145, 147, 148, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 215, 216 începând cu data de 15.12.2025, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei TINCA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Ieri
14:00
Trafic rutier închis sâmbătă pe DJ764, în zona Aștileu, pentru lucrări la calea ferată. Rute ocolitoare prin Chistag și Peștere # Bihoreanul
Circulația rutieră pe drumul județean DJ764, la kilometrul 66+475 - în zona trecerii la nivel cu calea ferată din Aștileu, lângă Halta Aleșd - va fi închisă temporar, sâmbătă, 13 decembrie, începând cu ora 6. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări programate la infrastructura feroviară.
13:40
Justiția fuge de ziariști: Conducerea Curții de Apel București a plecat de la propria conferință de presă anti-Recorder, pentru a nu răspunde întrebărilor (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Conferința de presă extraordinară convocată, joi, de conducerea Curții de Apel București pentru a dezminți aspectele privind „justiția capturată” din documentarul Recorder s-a întors împotriva organizatorilor: o judecătoare a luat cuvântul pentru a confirma dezvăluirile jurnaliștilor, iar magistratele au plecat în toiul conferinței, refuzând să mai asculte întrebările incomode ale presei.
13:10
A reușit să sune la 112 după ce a căzut într-o fântână. Pompierii bihoreni l-au localizat cu ajutorul telefonului și au ajuns la el rapid # Bihoreanul
Un bărbat care a căzut într-o fântână de la marginea satului bihorean Gurbești, comuna Căbești, a fost salvat de pompierii bihoreni joi seară, chiar cu ajutorul telefonului victimei. Omul a reușit să sune la 112, iar salvatorii l-au reperat rapid, folosind coordonatele emise de dispozitiv.
12:50
Prima tentativă de închidere a puțului de gaz din Sântimreu a eșuat. A fost anunțată o nouă încercare (VIDEO) # Bihoreanul
Prima încercare de închidere a puțului de gaz din Sântimreu, apărut după un foraj de apă ilegal, a eșuat. Autoritățile și firma care a făcut lucrarea pregătesc acum o nouă intervenție, programată pentru vineri, a anunțat șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor, generalul de brigadă Sorin Caba, în ședința Colegiului Prefectural de joi.
12:40
RoboManiacs Oradea, performanță internațională: loc în Top 64 mondial la All Japan Robot-Sumo Tournament # Bihoreanul
Clubul RoboManiacs Oradea bifează o nouă reușită notabilă în competițiile internaționale de robotică. Echipa 4K1, care-i cuprinde pe fondatorii clubului, a intrat în Top 64 mondial la prestigiosul All Japan Robot-Sumo Tournament 2025, desfășurat la Tokyo, la una dintre cele mai importante competiții de profil din lume, unde accesul se face exclusiv pe bază de invitație.
12:10
Din cauza lucrărilor care se efectuează la pasajul feroviar situat ȋn zona magazinului Lidl, de pe str. Matei Corvin, ȋncepând de vineri, 12 decembrie 2025, ora 20:00, până luni, 15 decembrie 2025, ora 06:00, traficul auto va fi restricţionat.
12:00
„Sweet China O’Mine”: Cinci fotografi expun la Oradea imagini surprinse la un prestigios festival din China (FOTO) # Bihoreanul
Cinci membri ai Varadinum Foto Club - Adrian Cheregi, Mariana Scubli, Pataki Hajnal, Vasile Sârb și Ovi D. Pop - își prezintă lucrările în cadrul expoziției de grup „Sweet China O’Mine”, organizată după participarea lor la gala de premiere a celei de-a 11-a ediții a FCG Golden Silk Road Festival, desfășurat în Fangchenggang, în sud-estul Chinei.
11:40
Premierul Ilie Bolojan vine în Bihor pentru a inspecta lucrările la autostradă, alături de șefii CNAIR și CNIR # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan vine acasă. Vineri, acesta se va afla într-o vizită de lucru în județul Bihor, alături de șefii companiilor privind infrastructura rutieră, pentru a inspecta lucrările la Autostrada Transilvania.
11:00
CSM, reacție după investigația Recorder: Secția pentru judecători acuză o „campanie de destabilizare” a justiției # Bihoreanul
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a reacționat joi, după protestul organizat în fața instituției ca urmare a documentarului Recorder „Justiție capturată”, material care ridică numeroase probleme privind funcționarea justiției și susține, printre altele, că delegările, detașările și schimbarea completurilor ar fi fost folosite pentru a modifica componența instanțelor în dosare sensibile, uneori chiar înainte de pronunțarea hotărârii, ceea ce ar fi dus la întârzieri semnificative sau chiar la prescrierea unor cauze.
10:40
Fostul președinte Emil Constantinescu la Oradea: „România este într-o profundă criză morală” (FOTO) # Bihoreanul
Fostul președinte al României Emil Constantinescu a vorbit miercuri seară la Muzeul Țării Crișurilor pe tema diplomației culturale în cadrul unei conferințe în care a fost vernisată și o expoziție cu obiecte primite în timpul mandatului său de la diferite personalități. În ciuda vârstei de 86 de ani, fostul președinte a vorbit aproape trei ore stând majoritatea timpului în picioare în fața unei asistențe de peste 150 de persoane, în mare parte studenți.
10:20
Reacția premierului Ilie Bolojan la dezvăluirile Recorder: „Am văzut emoţia puternică pe care a generat-o. Inclusiv Predoiu are o răspundere” (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a oferit miercuri seară primele explicații publice după apariția documentarului Recorder „Justiție Capturată”, care a produs un val de reacții în spațiul public. Șeful Guvernului a declarat că nu a vizionat încă materialul, dar a remarcat impactul acestuia și a anunțat o analiză în cadrul Executivului. În opinia acestuia, inclusiv ministrul Afacerilor interne, fost ministru al Justiției, Cătălin Predoiu are o răspundere în a corecta lucrurile.
10:00
Weekendul trecut, mii de oameni din Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș au ales să dăruiască, participând la Colecta Națională de Crăciun organizată de Banca pentru Alimente Oradea în 95 de magazine partenere. Fiecare aliment și fiecare gest a însemnat o dovadă de solidaritate și grijă față de cei aflați în nevoie.
09:00
Studii cu cântec: Cum fuge o inspectoare școlară din Bihor de orele de la liceu. Și de presă... # Bihoreanul
Prin măsurile impuse astă-vară de Guvernul Bolojan, directorii și inspectorii școlari au fost obligați să presteze și la catedră între 10 și 14 ore pe săptămână, sarcină de la care, așa cum BIHOREANUL a arătat, unii se sustrag, profitând că legea le permite celor care au calificare de învățători sau educatori să fie degrevați de ore, pe considerentul că mai mult ar încurca dacă ar preda cu normă parțială.
08:30
Conferința „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți” - iubire, relație umană și profesionalism în actul îngrijirii # Bihoreanul
Auxologico President - Spital De Recuperare Medicală în parteneriat cu Primăria comunei Sânmartin, organizează o conferință ce aduce în același spațiu de dialog lideri din domeniul medical, administrativ, religios și academic pentru a discuta despre provocările actuale ale îngrijirii bolnavului, ca act fundamental de umanitate.
08:10
Doctorița-fotograf: Povestea medicului Simona Popoviciu, care uimește cu fotografiile făcute cu telefonul (FOTO) # Bihoreanul
În această săptămână, postările de pe Facebook s-au mutat în Biblioteca Județeană din Oradea. Pe 9 decembrie, aici a fost deschisă expoziția „Emoții în luminile orașului”, cu fotografii realizate exclusiv cu telefonul de Simona Popoviciu, o doctoriță ale cărei fotografii s-au viralizat nu de puține ori pe rețelele de socializare.
10 decembrie 2025
22:40
CSM CSU Oradea a pierdut dramatic cu KK Bosna Sarajevo, 79–84, la debutul în TOP 16 FIBA Europe Cup # Bihoreanul
A fost spectacol și tensiune la Oradea Arena, însă CSM CSU Oradea a cedat în final cu 79–84 în fața celor de la KK Bosna Sarajevo, după un duel în care gazdele au revenit spectaculos, dar au plătit scump absențele și eliminarea lui Nzekwesi.
22:20
„Justiție, nu prescripție!”. Protest în fața Consiliului Superior al Magistraturii după documentarul Recorder (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Documentarul Recorder care prezintă probleme grave în sistemul de justiție din România - vorbind despre dosare de mare corupție îngropate, procese tergiversate până la preescripția faptelor, magistrați aflați la cheremul CSM și chiar suspiciuni de blocare a unor dosare la DNA - continuă să aibă efecte. Miercuri seara, sute de oameni au ieșit să protesteze față de „justiția capturată” în fața Consiliului Superior al Magistraturii.
21:10
Bihorul colindă: De unde se pot lua bilete gratuite pentru concertul de colinde cu Ioan Bocșa de la Teatrul „Regina Maria” din Oradea # Bihoreanul
Doritorii își pot rezerva, începând de joi, bilete pentru concertul din cadrul proiectului „Bihorul colindă”, care îl are în centru pe Ioan Bocșa. Artistul va urca pe scena Teatrului de Stat „Regina Maria” din Oradea pe 18 decembrie, de la ora 18, cu spectacolul „Colinde tradiționale în haine de sărbătoare”, susținut împreună cu Ansamblul „Icoane”.
20:40
Proiectul tram-tren. Drumurile colectoare ale viitorului pasaj rutier din zona Selgros ar urma să fie plătite din fonduri europene # Bihoreanul
Primăria Oradea ar putea să scape de cheltuiala cu amenajarea celor 2,7 kilometri de drumuri colectoare de-a lungul șoselei de centură, pe tronsonul delimitat de magazinele Metro și Selgros, necesare pentru devierea circulației în vecinătatea viitorului pasaj peste linia de tram-tren care va lega Oradea de comuna Sânmartin. Consiliul Județean Bihor și Consiliul Local Oradea, reunite miercuri în ședință extraordinară, au hotărât cu unanimitate de voturi preluarea investiției în amenajarea drumurilor colectoare în cadrul proiectului tram-tren finanțat din fonduri europene.
20:10
Procesul pentru retrocedarea satului Sacalasău Nou s-a încheiat definitiv: localnicii rămân stăpâni în satul lor # Bihoreanul
După 12 ani de judecată, procesul privind retrocedarea satului Sacalasău Nou din comuna Derna s-a încheiat definitiv, miercuri, cu victoria sătenilor. Tribunalul Bihor a respins cererile pretinșilor moștenitori ai unui grof maghiar care a deținut pământurile din sat și, astfel, oamenii nu mai riscă să-și piardă proprietățile.
19:30
Bărbatul din Bihor care și-a înjunghiat iubita în zona inimii a fost condamnat la 5 ani de închisoare # Bihoreanul
Un bărbat din Bihor arestat preventiv în luna mai după ce şi-a înjunghiat iubita în zona inimii a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 5 ani de detenţie sub acuza de tentativă de omor. Bărbatul, Adrian Piri, a mai fost obligat să achite, printre altele, daune morale de 75.000 lei victimei sale.
19:20
Adevăr sau manipulare? Adolescenții din Oradea vor putea participa la un nou atelier marca „Minți curioase”, la Biblioteca Județeană # Bihoreanul
Tinerii își vor putea dezvolta gândirea critică, spiritul de observație și încrederea, astfel încât să poată distinge manipularea de adevăr, cum să filtreze informația și să nu accepte automat tot ce văd online, prin o serie de jocuri, dialoguri și exerciții de creativitate. Activitățile vor avea loc în cadrul unui workshop „Minți curioase”, joi, 11 decembrie, ora 16, la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”. Participarea este gratuită.
19:00
Bolojan face pace cu OMV: Redevențe mărite la 40%, în schimbul prelungirii duratei de exploatare. AUR acuză că austriecii dictează în România # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că Guvernul a reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să „reechilibreze cooperarea” cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. Înțelegerea presupune, pe de o parte, creșterea nivelului redevențelor percepute de stat și renunțarea la litigii împotriva statului, iar pe de altă parte, prelungirea duratei de explorare a perimetrului din Marea Neagră și a licențelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizarea Petrom.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.