CS Wolf Oradea a strălucit la Cupa Jaguar Open de Taekwon-do: 14 medalii cucerite în competiția internațională

Decembrie vine în fiecare an, aproape fără excepție, cu o mare bătaie de cap: cum facem să aducem bucurie și zâmbete pe fețele celor dragi, cu daruri care să le meargă direct la suflet? Goana după cadouri pe ultima sută de metri se traduce de prea multe ori în cumpărături la grămadă a unor obiecte a căror unică soartă este să umple cutiile de sub brad. Prea puțin ne gândim la impactul produselor alese asupra mediului.