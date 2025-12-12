Magia Crăciunului în Iulius Town: decoruri de poveste și momente speciale pentru cei mici
Timis Online, 13 decembrie 2025 01:00
Simți și tu fiorul din aer? Se apropie Crăciunul, iar la Iulius Town atmosfera de sărbătoare a pus deja stăpânire peste tot, cu decoruri magice și zone care te invită să intri în poveste. În acest weekend, cei mici se pot bucura de ateliere creative de ornamente și de spectacole pe patinoar cu personaje deosebite.
• • •
Acum o oră
01:00
Acum 2 ore
00:10
Sâmbătă, 13 decembrie, puteți vizita și participa la evenimente din cadrul Târgului de Crăciun din centrul orașului. Mai puteți merge la film, la expoziții, petreceri sau să faceți o oprire și târgul de la Muzeul Satului Bănățean.
Acum 12 ore
17:20
Bătuta cu dubele, jocul caprei, colinde de fecior, de fată și de gazdă sunt câteva dintre datinile care vor aduce culoare și bucurie pe străzile Timișoarei la Alaiul Colindătorilor, cel mai așteptat eveniment al iernii.
17:00
Editura Nemira lansează un experiment A.I. care explorează impactul noii programe de limba română asupra adolescenților # Timis Online
Editura Nemira avertizează că noua programă de limba română pentru clasa a IX-a, fără autoare și literatură contemporană, poate reduce interesul pentru lectură și gândirea critică, și lansează o petiție pentru schimbarea ei.
16:00
Prima reacție publică a judecătoarei Raluca Moroșanu, după ce a recunoscut că magistratul din documentarul Recorder spune adevărul # Timis Online
Judecătoarea Raluca Moroșanu a mulțumit pe Facebook celor care o susțin pe ea și pe colegul Laurențiu Beșu, după ieșirea publică în care a confirmat acuzațiile acestuia privind atmosfera „toxică” și presiunile din Curtea de Apel București. Ea a afirmat că magistrații sunt „terorizați” prin acțiuni disciplinare și respinge orice legături cu serviciile secrete.
15:20
Santa Paws aduce spiritul Crăciunului în acest weekend la Timișoara, într-un eveniment caritabil pentru câinii fără stăpân # Timis Online
Evenimentul caritabil „Santa Paws - Christmas is a Feeling” va avea loc sâmbătă, 13 decembrie, începând cu ora 10:30, la Tucano Coffee de la Iulius Town. Evenimentul face parte din seria lunară „La cafea cu blănosul” și este organizat pentru susținerea câinilor fără stăpân aflați în grija Asociației Furrytales – Povești cu blănoși.
15:00
Primarul Dominic Fritz a semnat contractul pentru lucrările de reabilitare a Podului Iuliu Maniu (cunoscut și ca Podul Muncii), una dintre arterele esențiale care leagă Gara de Nord de Calea Șagului.
14:50
Direcţia de Sănătate Publică Cluj a anunţat vineri confirmarea celui de-al doilea caz de lepră, în timp ce alte două persoane sunt evaluate clinic şi microbiologic. Primele două paciente, cu vârste de 21 şi 25 de ani, s-au prezentat la SCJU Cluj în 26 noiembrie, relatează News.ro.
14:40
Structurile Primăriei Municipiului Timișoara vor funcționa după un program special în perioada sărbătorilor de iarnă.
14:30
Film săptămânii: „Dreams”, o iubire pasională între o femeie din înalta societate și un dansator imigrant care riscă totul pentru visul lor # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Dreams”, o dramă intensă despre sacrificii și pericolele pe care le presupune o iubire interzisă între două persoane care provin din lumi complet diferite, cu Jessica Chastain și Isaac Hernández ca protagoniști.
14:30
FOTO. Elevi din Curtea au plantat sute de puieți în cadrul unei acțiuni organizate de Garda de Mediu Timiș # Timis Online
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, în parteneriat cu Garda Forestieră Timișoara și cu sprijinul Direcției Silvice Timiș – Ocolul Silvic Coșava, a organizat în 12 decembrie o amplă acțiune de plantare de puieți pe raza O.S. Coșava, în zona Cuculeu.
13:00
Atenție, șoferi! Noi restricții de trafic în Timișoara: străzi închise temporar pentru lucrări și manifestații # Timis Online
Comisia de circulație a Primăriei Municipiului Timișoara anunță noi restricții rutiere, valabile începând de luni, 15 decembrie, ca urmare a lucrărilor de mentenanță la infrastructura rutieră și rețeaua de gaz, dar și pentru desfășurarea unor evenimente publice.
Acum 24 ore
12:30
Training online gratuit de prim ajutor și informare medicală, oferit de UMF „Victor Babeș" Timișoara # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara anunță desfășurarea unei sesiuni online gratuite, dedicată publicului larg, în cadrul proiectului „Medical Infrastructure for the Development of Excellence Surgical Services in the Cross-border Area” – MEDICARE (RORS467), parte a programului Interreg – IPA CBC România–Serbia.
11:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat Inspecția Judiciară după acuzațiile din documentarul Recorder privind schimbarea completelor de judecată la Curtea de Apel București. Mai mulți magistrați, între care Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, confirmă public aceste practici și vorbesc despre presiuni și o atmosferă tensionată în instanță, relatează Agerpres.
11:30
FOTO. O reamenajare cu efect imediat, într-un spațiu sensibil, la Secția de Oncologie a Spitalului Municipal Timișoara # Timis Online
Saloanele de spitalizare de zi din Secția de Oncologie Medicală a Spitalului Municipal Timișoara au fost recent reamenajate, printr-o intervenție punctuală care a vizat îmbunătățirea condițiilor în care pacienții își desfășoară tratamentele. Lucrările au constat în montarea unor tavane extensibile și modernizarea sistemului de iluminat, într-un spațiu folosit zilnic de pacienții care fac chimioterapie.
11:00
CONCURS. Tion te trimite pe o planetă unde vezi limpede doar cu inima. Câștigă o invitație dublă la „Micul Prinț”! # Timis Online
Pentru a fi cu adevărat înțelese, unele povești nu trebuie doar citite, ci și trăite. „Micul Prinț – spectacol pentru oameni mari” este una dintre acele întâlniri rare în care literatura, teatrul și imaginația își dau mâna și te invită să lași, măcar pentru o oră, lumea grăbită la ușă.
10:50
Apel către comunitate: cadouri pentru 100 de copii refugiați și ajutor pentru o familie sosită recent în Timișoara # Timis Online
Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale din Timișoara face un apel către comunitate pentru a sprijini, în prag de sărbători, două dintre grupurile vulnerabile pe care le are în grijă, și anume copiii refugiați și o familie proaspăt ajunsă în oraș.
10:40
Start pentru unul dintre cele mai ample proiecte de modernizare din Lugoj: Regenerarea Urbană Andrei Mocioni – I.C. Drăgan # Timis Online
Primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra, a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de Regenerare Urbană Andrei Mocioni – I.C. Drăgan, unul dintre cele mai complexe programe de modernizare derulate în oraș în ultimii ani.
10:30
VIDEO. Drumul Parța–Petroman, modernizat și recepționat. Noul pod de lângă Podul Turcului, gata în 2026 # Timis Online
Drumul DJ 593B Parța–Petroman, modernizat pe 8,8 km, a fost recepționat și deschis traficului. Investiția este de circa 16 milioane lei, iar lucrările la noul pod din zonă continuă, cu finalizare estimată în martie 2026.
10:10
Hanuka, sărbătoarea luminilor, prinde viață la Timișoara printr-un tur cultural gratuit # Timis Online
Timișorenii și vizitatorii orașului sunt invitați duminică, 14 decembrie, între orele 17 și 19, la un tur pietonal dedicat sărbătorii evreiești Hanuka.
09:20
Srgian Luchin revine acasă. Este noul antrenor principal al Politehnicii Timișoara U18 # Timis Online
Politehnica Timișoara are un nou antrenor la grupa U18. Fostul fundaș al alb-violeților și al echipei naționale a României, Srgian Luchin, preia din această săptămână conducerea tehnică a formației care evoluează în Liga de Tineret.
09:10
Tion oferă o invitație dublă la spectacolul „Fă-mi loc!”. Intră în concurs și câștigă o seară romantică la teatru # Timis Online
CONCURS! Greu de găsit o comedie mai romantică, mai duioasă, dulce, haioasă pentru serile de dinaintea sărbătorilor de iarnă. Dacă adaugi rețetei două mari vedete ale scenei teatrale românești - foarte admirații actori Marius Manole și Medeea Marinescu - și semnătura regizorală a maestrului Radu Beligan, tentația devine irezistibilă. Redacția Tion vă face părtași acestei bucurii printr-un nou concurs, la care oferim o invitație dublă!
08:10
Vineri, 12 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Ieri
00:20
Vineri puteți merge la proiecții,spectacole și petreceri.
11 decembrie 2025
21:30
Ministerul Sănătății anunță că un caz de lepră (boala Hansen) a fost confirmat joi, 11 decembrie, iar alte trei persoane sunt evaluate clinic și microbiologic. Este vorba despre patru femei originare din Asia care lucrau ca maseuze la un salon din Cluj-Napoca. Activitatea spa-ului a fost suspendată până la finalizarea anchetei epidemiologice.
19:40
Premiera care închide anul la Teatrul Național Timișoara: „Scriitoarea”, un spectacol despre granița fragilă dintre real și ficțiune # Timis Online
Teatrul Național din Timișoara încheie anul 2025 cu premiera spectacolului „Scriitoarea”, după Ella Hickson, în traducerea lui Radu Iacoban. Evenimentul va avea loc duminică, 28 decembrie, de la ora 19:00, la Atelierele „Fabrica de decoruri”.
19:10
„Doamne, ce noroc” la Cinema Victoria. O după-amiază de comedie pentru mămici și bebelușii lor # Timis Online
#CineMami revine la Cinema Victoria cu comedia „Doamne, ce noroc”, regizată de Aziz Ansari. Mămicile, alături de bebelușii lor, sunt invitate la vizionarea filmului în condiții adaptate pentru cei mici.
19:00
Polițiștii timișeni au descoperit și confiscat 1,5 tone de articole pirotehnice, în urma unui control derulat într-un depozit al unei firme de curierat din Ghiroda. Inițial, intervenția a vizat verificarea unor colete suspecte, însă acțiunea s-a transformat rapid într-o captură de proporții.
16:40
Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei: „O justiție capturată înseamnă o dreptate pentru cetățeni care nu mai vine” # Timis Online
Dezvăluirile din cel mai recent documentar Recorder au declanșat în țară un val de reacții. În acest context, viceprimarul Ruben Lațcău vorbește despre plângeri penale ale primăriei rămase nerezolvate și avertizează că o justiție capturată înseamnă o dreptate care nu mai ajunge la cetățeni, lansând totodată un apel la vigilență și implicare civică.
16:20
ADR Vest lansează platforma care arată în timp real stadiul investițiilor europene din regiune # Timis Online
Proiectele europene din Regiunea Vest sunt, de acum, la un click distanță. La finalul unui an în care țintele de absorbție au fost depășite, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a lansat o platformă digitală care permite monitorizarea în timp real a investițiilor finanțate prin Programul Regional Vest.
15:40
O absolventă a Liceului de Artă „Ion Vidu” din Timișoara ajunge în semifinala „Vocea României” # Timis Online
Andreea Dobre, tânăra de 22 și absolventă a Liceului de Artă „Ion Vidu” din Timișoara, s-a calificat în semifinala „Vocea României”. Parcursul ei din competiție a atras atenția atât a antrenorilor, cât și a publicului, datorită timbrului său puternic, a prezenței scenice și a maturității artistice formate în anii de studiu din Banat.
14:40
O femeie a fost rănită după ce un șofer nu s-a asigurat la întoarcere pe un drum circulat din Timiș # Timis Online
O femeie de 56 de ani a fost rănită după ce un șofer de 57 de ani nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea unei întoarceri, în apropiere de Sânandrei, intrând în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un tânăr de 29 de ani.
14:00
O femeie de 30 de ani din comuna Giroc a fost agresată de fostul concubin în apropierea locuinței sale, iar ulterior în casă, bărbatul fiind reținut și plasat sub ordin de protecție cu monitorizare electronică.
13:10
Bal caritabil pentru 70 de copii sprijiniți de Asociația „Inima Îți Vorbește”, organizat la Ghiroda # Timis Online
Asociația „Inima Îți Vorbește” organizează miercuri, 17 decembrie, de la ora 18:00, un bal caritabil dedicat celor 70 de copii aflați în evidența organizației. Evenimentul va avea loc la Pensiunea Veneția din Ghiroda și va include momente festive, colinde, dansuri și activități pregătite special pentru participanți.
12:20
CSM, prima reacție la documentarul Recorder. Îl consideră campanie de destabilizare a puterii # Timis Online
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM )susține că documentarul Recorder reprezintă o amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătorești și că urmează să analizeze măsurile necesar a fi dispuse, scrie Agerpres.
12:00
Noua programă de limba română pentru clasa a IX-a ar „reînvia” modele ideologice din perioada ceaușistă. Se cere retragerea documentului # Timis Online
Noua programă de limba și literatura română propusă de Ministerul Educației pentru clasa a IX-a, cu sprijinul Academiei Române, a stârnit un val amplu de contestări în mediul academic și în rândul profesorilor. Documentul, aflat în dezbatere publică, este criticat pentru promovarea unei viziuni considerate depășite, cu accente identitare și protocroniste, o ideologie apărută în perioada comunistă, care susținea că românii ar fi fost „primii” în aproape orice domeniu cultural, științific sau istoric.
11:40
Bărbat monitorizat prin brățară electronică, cercetat pentru dare de mită și permis suspendat pentru alcool, găsit spânzurat în gara din Ciacova # Timis Online
Un bărbat de 51 de ani, aflat sub control judiciar și monitorizat prin brățară electronică, a fost găsit spânzurat într-o anexă a gării din Ciacova, după ce sistemul de supraveghere a alertat poliția că acesta nu mai răspunde la telefon.
11:30
Iluzie vs. realitate. Cum se prezenta pe Facebook azilul din Timiș care ținea bătrânii în condiții improprii # Timis Online
„De 11 ani avem grijă de seniori cu suflet, respect și căldură. Pentru noi, bătrânețea nu înseamnă sfârșit, ci o continuare frumoasă a vieții.”. Așa sună povestea frumoasă vândută de «Casa Ana». Realitatea pe care au descoperit-o autoritățile arată însă altceva.
11:00
Filiala din Szeged a Institutului Cultural Român Budapesta găzduiește până în 15 februarie 2026, expoziție care aduce în prim-plan figura emblematică a sculptorului Ovidiu Maitec (1925-2007), născut la Arad, dar și moștenirea sa culturală, la o sută de ani de la naștere.
10:30
Culorile iernii prind viață în igluul de la Muzeul Satului Bănățean. Cine cântă în weekend # Timis Online
În fiecare sâmbătă și duminică, între orele 14:00 și 18:00, igluul din curtea Muzeului Satului Bănățean se transformă într-un atelier plin de imaginație, unde copiii dau culoare globurilor, îngerașilor și decorațiunilor de sezon. La evenimentul organizat în cadrul Lights of the Village vor avea loc și concerte în weekend.
10:20
Direcția de Asistență Socială Timișoara, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara, a deschis un Târg de Crăciun cu caracter social, dedicat întregii comunități. Târgul are loc în Piața Victoriei nr. 1/B, în spațiul fostei florării, și poate fi vizitat zilnic, între orele 13:00 și 21:00, până în data de 31 decembrie.
10:10
Dominic Fritz, după documentarul Recorder: „Cerem ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere pentru Marius Voineag” # Timis Online
Dominic Fritz susține că dezvăluirile din documentarul „Justiție Capturată”, care arată un sistem controlat politic în care marii corupți scapă nepedepsiți, trebuie să „ajungă în Parlament” și „să dărâme sistemul de control al magistraților”.
08:50
Compatibilitatea se descoperă la prima întâlnire, așa că vino în 12-14 decembrie la Open Doors să vezi ce model BYD ți se potrivește.
08:40
Joi, 11 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Joi puteți merge la mai multe expoziții și proiecții.
10 decembrie 2025
21:00
Azil de bătrân ilegal la Cenad. Peste 70 de bătrâni erau ținuți în condiții improprii # Timis Online
Polițiștii și reprezentanții serviciilor sociale din Timiș au identificat, într-un cămin de bătrâni improvizat din Cenad, nu mai puțin de 74 de persoane în vârstă cazate fără respectarea cerințelor legale. Toți beneficiarii au fost evaluați medical și urmează să fie relocați, în timp ce cazul este acum investigat penal pentru exercitarea fără drept a unei activități.
20:10
Concert Aniversar de Crăciun la Domul Romano-Catolic: Orchestra și Corul Facultății de Muzică și Teatru celebrează 35 de ani de activitate # Timis Online
Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara marchează 35 de ani de activitate printr-un eveniment festiv, „Concertul Aniversar de Crăciun”, care va avea loc vineri, 12 decembrie, de la ora 19:30, la Domul Romano-Catolic din Piața Unirii.
18:40
Două zile dedicate trupelor fără buget, adolescenților care cântă în subsoluri și spiritului muzicii underground, la Timișoara # Timis Online
Timișoara se pregătește, în această săptămână, pentru două zile de energie și muzică live, odată cu „UNDER: Aici se face gălăgie”, festivalul care aduce în față trupele ce pornesc din beciuri, garaje sau camere de cămin, fără manager, fără bugete și fără susținere instituțională, dar cu o pasiune care umple orice scenă.
16:40
Când se ia vitamina C: dimineața sau seara? + alte informații pentru administrarea corectă! Detalii la Enigma Plant! # Timis Online
Vitamina C este un nutrient esențial, cu roluri multiple în susținerea sănătății. De la întărirea sistemului imunitar până la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, beneficiile sale sunt incontestabile. O întrebare frecventă este legată de momentul optim de administrare: este mai bine să luăm vitamina C dimineața sau seara?
15:40
Noi reguli pentru temele pentru acasă. Elevii de gimnaziu și liceu nu vor mai petrece peste două ore pe zi rezolvând teme # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării a publicat în Monitorul Oficial miercuri, 10 decembrie, ordinul privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar, care aduce modificări importante pentru elevi, părinți și profesori.
