Santa Paws aduce spiritul Crăciunului în acest weekend la Timișoara, într-un eveniment caritabil pentru câinii fără stăpân

15:20

Anul care tocmai se încheie a fost unul de tranziție pentru piața cripto. Fluctuații rapide, corecții neașteptate și contexte economice globale instabile au pus la încercare și cei mai experimentați investitori. În acest climat, tot mai mulți români caută active cu fundație solidă, care nu doar rezistă, ci și au potențial real de creștere pe termen mediu.