De la Roblox la TikTok, platformele digitale îi antrenează pe copii să caute recompensa ca la păcănele

Adolescenții întreabă chat-urile bazate pe inteligență artificială cum să rezolve teme pentru școală, însă le cer și sfaturi personale. În România, o tânără de 19 ani s-a despărțit de prietenul ei violent, după discuții cu ChatGPT. În SUA, părinții unui adolescent acuză că fiul lor s-a sinucis în urma unor conversații cu același Chat. Cum se poate găsi un echilibru, astfel încât inteligența artificială – tot mai prezentă în viața adolescenților – să nu devină nocivă?