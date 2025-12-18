Dispariția unui dosar penal. O mamă protestează în Piața Victoriei fiindcă procurorii au pierdut dosarul despre moartea fiicei
Snoop.ro, 18 decembrie 2025 06:50
Dosarul de ucidere din culpă a unei tinere de 36 ani, decedată la Spitalul Bagdasar-Arseni în 2021, e de negăsit. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 a constatat „dispariția” prin două ordonanțe și a cerut copii, „pentru reconstituire”, de la mamă. The post Dispariția unui dosar penal. O mamă protestează în Piața Victoriei fiindcă procurorii au pierdut dosarul despre moartea fiicei appeared first on Snoop.
Acum 30 minute
06:50
Mai mult de 2 zile în urmă
04:10
De la Roblox la TikTok, platformele digitale îi antrenează pe copii să caute recompensa ca la păcănele # Snoop.ro
Economia bazată pe dependență se construiește din notificări pe Instagram, loot box-uri în jocuri video, roți ale „norocului” și păcănele pe telefon. Toate folosesc recompensa aleatorie care te face să vrei încă odată. Adolescenții sunt cei mai afectați, iar dependența digitală seamănă cu cea de substanțe. The post De la Roblox la TikTok, platformele digitale îi antrenează pe copii să caute recompensa ca la păcănele appeared first on Snoop.
11 decembrie 2025
17:30
Reportaj de la Curtea de Apel București. Niciodată n-a durat mai puțin ca 40 de oameni să iasă dintr-o sală de judecată # Snoop.ro
O judecătoare care a vorbit la microfonul șefei despre solidaritate. Șefă care a numit o investigație „instigare publică împotriva ordinii constituționale”. Un telefon de la Lia Savonea. Zeci de jurnaliști și zeci de judecători despărțiți de un fileu de camere. Cum a arătat conferința extraordinară în care Curtea de Apel București a vrut să se apere, dar a lăsat zeci de întrebări în aer după documentarul Recorder? The post Reportaj de la Curtea de Apel București. Niciodată n-a durat mai puțin ca 40 de oameni să iasă dintr-o sală de judecată appeared first on Snoop.
3 decembrie 2025
20:40
Unde a mințit candidatul PSD Daniel Băluță. El spune că ziariștii nu l-au contactat: publicăm toate apelurile și mesajele # Snoop.ro
Înainte de a publica investigația legată de averea imobiliară a candidatului Daniel Băluță, Snoop și Public Record au încercat prin mai multe căi să obțină reacția și lămuriri de la primar. The post Unde a mințit candidatul PSD Daniel Băluță. El spune că ziariștii nu l-au contactat: publicăm toate apelurile și mesajele appeared first on Snoop.
2 decembrie 2025
09:00
Secretele imobiliare ale candidatului PSD Daniel Băluță: complex de vile în Sectorul 4, părinții au luat 8 apartamente în blocul familiei Negoiță # Snoop.ro
În declarația de avere, Daniel Băluță are doar moștenirile soției, plus un teren și o casă donate fiicei. Averea substanțială se află pe numele rudelor edilului din Sectorul 4. Părinții pensionari, ambii trecuți prin Primăria S4, și fratele său au apartamente, terenuri și case cumpărate cu peste un milion de euro și proprietăți evaluate la peste 1,5 milioane euro The post Secretele imobiliare ale candidatului PSD Daniel Băluță: complex de vile în Sectorul 4, părinții au luat 8 apartamente în blocul familiei Negoiță appeared first on Snoop.
28 noiembrie 2025
07:00
În București, una dintre capitalele Uniunii Europene cu cel mai ridicat risc seismic, aproape 83.000 de persoane cu dizabilități nu au acces la sistemele de siguranță care ar trebui să le salveze viața. În timp ce statul abia acum învață cum să le protejeze, trăiesc la mâna norocului: proceduri lipsă, clădiri inaccesibile, salvatori nepregătiți. The post „E doar despre noroc.” Zeci de mii de bucureșteni nu se pot salva în cazul unui cutremur appeared first on Snoop.
26 noiembrie 2025
06:50
Sfaturi de la boți. Cum ajung adolescenții să-și caute răspunsurile în conversații cu inteligența artificială # Snoop.ro
Adolescenții întreabă chat-urile bazate pe inteligență artificială cum să rezolve teme pentru școală, însă le cer și sfaturi personale. În România, o tânără de 19 ani s-a despărțit de prietenul ei violent, după discuții cu ChatGPT. În SUA, părinții unui adolescent acuză că fiul lor s-a sinucis în urma unor conversații cu același Chat. Cum se poate găsi un echilibru, astfel încât inteligența artificială – tot mai prezentă în viața adolescenților – să nu devină nocivă? The post Sfaturi de la boți. Cum ajung adolescenții să-și caute răspunsurile în conversații cu inteligența artificială appeared first on Snoop.
24 noiembrie 2025
06:50
Chirurgul vedetelor Marek Vâlcu face operații ORL, fără specialitate, și le impune pacientelor clauze de tăcere # Snoop.ro
De cel puțin 16 ani, inclusiv în emisiuni televizate, Marek Vâlcu a făcut rezecții de cornet nazal și septoplastii, operații care necesită specializarea ORL, pe care medicul nu o deține. Arată documente de la pacienți, Colegiul Medicilor și INML, consultate de Snoop, precum și declarații de la mai mulți medici. Chiar dr. Vâlcu confirmă toate acestea. The post Chirurgul vedetelor Marek Vâlcu face operații ORL, fără specialitate, și le impune pacientelor clauze de tăcere appeared first on Snoop.
21 noiembrie 2025
07:00
AUR pentru Realitatea: George Simion a dat un milion de euro pentru o zi de promovare și aproape jumătate pentru o emisiune cu Anca Alexandrescu, dar fără el # Snoop.ro
Facturile de promovare ale AUR pe Realitatea TV au fost considerate neconforme cu legea de către Autoritatea Electorală Permanentă, care a decis să nu ramburseze partidului peste 17 milioane de lei. O sesizare pe această temă a fost trimisă de AEP la Parchet, potrivit informațiilor obținute de Snoop.ro. The post AUR pentru Realitatea: George Simion a dat un milion de euro pentru o zi de promovare și aproape jumătate pentru o emisiune cu Anca Alexandrescu, dar fără el appeared first on Snoop.
19 noiembrie 2025
06:50
O afacere medicală pe corpul femeilor: proceduri fără bază științifică, decontate de stat sau plătite cu mii de euro în clinici private # Snoop.ro
Medici români câștigă zeci de mii de euro de pe urma femeilor atrase, prin clinici și webinarii cu publicitate înșelătoare, către operații de „rejuvenare vaginală” prezentate drept soluții miraculoase pentru probleme medicale serioase sau pentru „recăpătarea încrederii”. În realitate, avertizează organizațiilor internaționale medicale, aceste proceduri nu au nicio bază științifică, eficiența lor nu este dovedită, iar riscurile pot fi grave. The post O afacere medicală pe corpul femeilor: proceduri fără bază științifică, decontate de stat sau plătite cu mii de euro în clinici private appeared first on Snoop.
