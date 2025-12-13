Taxa de 100.000 de dolari impusă de Trump pentru vizele H-1B, contestată în instanţă de statele americane

18:10

Paul Anghel, director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) a anunţat, vineri, pe Facebook, că a fost trimis în judecată de DNA, alături de alţi colegi din cadrul ANPC şi a transmis că va dovedi adevărul în faţa instanţei de judecată, deoarece consideră că nu este vinovat de faptele pentru care este acuzat.