INS: Producţia industrială a scăzut cu 0,9% ca serie brută, în primele zece luni

Judecătorul Raluca Moroşanu a afirmat, într-un interviu pentru Recorder, că oamenii din sistemul de justiţie se tem că nu se va mai schimba nimic. ”Oamenii se tem că nu se va schimba nimic nici acum, că dacă nu se schimbă acum nu se va mai schimba niciodată”, a arătat ea. Moroşanu a declarat că, pentru schimbare, nu este de ajuns înlocuirea conducerii Curţii de Apel Bucureşti. ”O spun direct şi foarte clar: dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece. Nu de la şefia Înaltei Curţi, din întreg sistemul, trebuie să plece din magistratură”, a arătat ea. Judecătorul a explicat şi de ce crede că magistraţii vor pierde pensiile de serviciu.