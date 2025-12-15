Persoana reţinută în cazul împuşcăturilor de la Universitatea Brown va fi eliberată
News.ro, 15 decembrie 2025 06:50
Oficialii din Providence au anunţat că persoana reţinută duminică în urma incidentului armat de la Universitatea Brown, în care doi studenţi au fost ucişi şi nouă au fost răniţi, va fi eliberată, iar întrebări-cheie rămân fără răspuns la mai mult de 24 de ore după atac, relatează The Asociated Press şi Reuters.
• • •
Oficialii din Providence au anunţat că persoana reţinută duminică în urma incidentului armat de la Universitatea Brown, în care doi studenţi au fost ucişi şi nouă au fost răniţi, va fi eliberată, iar întrebări-cheie rămân fără răspuns la mai mult de 24 de ore după atac, relatează The Asociated Press şi Reuters.
Cum a ajuns transportul feroviar de marfă din SUA să polueze mai mult decât centralele pe cărbune # News.ro
Industria feroviară de marfă din Statele Unite a ajuns să emită mai mult oxid de azot, principalul component al smogului, decât toate centralele electrice pe cărbune din ţară, potrivit unui calcul realizat de Reuters pe baza datelor guvernamentale.
Mogulul media Jimmy Lai a fost condamnat de tribunalul din Hong Kong într-un proces istoric în care s-a invocat securitatea naţională. El riscă o condamnare pe viaţă, în timp ce Donald Trump a promis în repetate rânduri că îl va „elibera” # News.ro
Jimmy Lai, activist şi magnat media din Hong Kong, care a fost o figură importantă în protestele pro-democraţie din 2019, a fost condamnat luni într-un proces istoric intentat din motive de securitate naţională, care a atras atenţia internaţională şi a devenit un simbol al represiunii Beijingului împotriva disidenţilor din această regiune autonomă administrată timp de un secol de Marea Britanie, dar care din 1997 a revenit sub tutela guvernului chinez, relatează NBC News.
UPDATE - Două persoane au fost găsite moarte în casa regizorului american Rob Reiner. TMZ: Cei doi sunt regizorul şi soţia sa şi aveau răni provocate de cuţit # News.ro
Două persoane au fost găsite moarte duminică în casa din Los Angeles a regizorului Rob Reiner, relatează NBC News care citează oficiali ai poliţiei. Potrivit surselor site-ului specializat în ştiri despre celebrităţi TMZ, cei doi sunt regizorul şi soţia sa şi aveau răni provocate de cuţit.
Moţiunea de cenzură, dezbătută şi votată în plenul Parlamentului/ Premierul Bolojan afirma că nu are emoţii în privinţa acesteia # News.ro
Moţiunea de cenzură intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” va fi dezbătută şi votată, luni după-amiază, de plenul celor două Camere ale Parlamentului. Premierul Ilie Bolojan afirma, săptămâna trecută, că nu are emoţii în privinţa acestei moţiuni. ”Indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea noi, problemele cu care se confruntă România nu dispar”, atrăgea el atenţia.
Două persoane au fost găsite moarte duminică în casa din Los Angeles a regizorului Rob Reiner, relatează NBC News care citează oficiali ai poliţiei.
Cheltuielile de Crăciun în Marea Britanie vor creşte cu 3,5%, în pofida unui început lent al sezonului, arată PwC # News.ro
Britanicii sunt aşteptaţi să cheltuie aproximativ 24,6 miliarde de lire sterline pentru cadouri şi celebrarea Crăciunului în acest an, în creştere cu 3,5% faţă de 2024, în pofida unui debut slab al sezonului de cumpărături festive, potrivit unui sondaj publicat de PwC, citat de Reuters.
Livrarea primului dintre cele două noi avioane Air Force One, construite de Boeing pentru preşedintele Statelor Unite, a fost amânată din nou, de această dată până la jumătatea anului 2028, au anunţat vineri Forţele Aeriene americane, transmite Reuters.
Zelenski a vorbit cinci ore la Berlin cu reprezentanţii SUA şi s-a oferit să renunţe la aderarea la NATO. Witkoff spune că „s-au înregistrat progrese semnificative”. Discuţiile vor continua luni # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski s-a oferit să renunţe la aspiraţiile Ucrainei de a adera la alianţa militară NATO, în urma discuţiilor de peste cinci ore purtate duminică la Berlin cu reprezentanţii SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, negocierile urmând să continue luni, scrie Reuters.
Prahova: Alte două localităţi primesc aviz favorabil pentru apa potabilă, în urma crizei de la barajul Paltinu # News.ro
Consiliul Judeţean Prahova a anunţat, duminică, faptul că localităţile Vărbilău şi Şotrile, printre cele afectate de criza de la barajul Paltinu, au primit aviz favorabil pentru apa potabilă din partea Direcţiei de Sănătate Publică, astfel că doar localitatea Aluniş rămâne cu restricţii.
Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Alaves, în etapa a 16-a din La Liga.
Prima terapie profilactică orală la copii mici pentru angioedemul ereditar, autorizată în SUA # News.ro
Pentru unele boli rare, tratamentele pot fi greu de administrat, mai ales când este vorba de copiii mici. O nouă decizie de reglementare în Statele Unite vizează o opţiune orală gândită special pentru această grupă de vârstă, cu obiectivul de a facilita prevenţia episoadelor de angioedem ereditar care pot deveni severe.
Echipa italiană Juventus Torino a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Bologna, în etapa a 15-a din Serie A.
Meciul Hermannstadt-Craiova: Dorinel Munteanu – Mai avem multe etape, sunt convins că voi salva echipa şi voi face o echipă puternică # News.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, a pierdut la debutul pe banca formaţiei sibiene şi recunoaşte că a fost nemulţumit de anumiţi jucători.
Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS: Am scos pentru o perioadă de timp obligativitatea semnării cu cardul/ Suntem într-o situaţie mult mai bună cu plata concediilor medicale # News.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, a anunţat că a fost scoasă obligativitatea semnării cu cardul de sănătate, pentru o perioadă de timp, din cauza unei defecţiuni a sistemului informatic al CNAS. Moldovan a menţionat că s-a redus perioada de plată a concediilor medicale.
Bilanţul atacului armat din Australia creşte la 16 morţi, inclusiv un copil. Autorii erau tată şi fiu. Două dispozitive explozive artizanale au fost găsite la locul faptei # News.ro
Numărul morţilor în atacul de pe plaja Bondi din Sydney a crescut la 16, inclusiv unul dintre autori. Printre morţi se numără şi un copil, o fetiţă de 10 ani, a declarat ministrul sănătăţii din New South Wales, Ryan Park. Numărul persoanelor rănite şi internate în spital a crescut, de asemenea, de la 29 la 40, relatează Sky News.
Ministrul Economiei: La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un deştept. Prostul a fost statul, deci Avioane Craiova, deşteptul a fost o firmă privată # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat că la Avioane Craiova ”s-a întâlnit cu prost cu un deştept” deoarece compania de stat nu a putut livra avioane pentru antrenamentul piloţilor de F16 din cauza unei firme private.
Radu Miruţă: Este foarte evident că nu ne placem în coaliţia asta/ Electoratul mai degrabă te judecă ce faci tu, decât să te judece de ce te aşezi la o masă la care stă şi PSD # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat că este evident că USR nu se place cu ceilalţi membri din coaliţia de guvernare, în special cu PSD, dar că ”a fost un context care s-a potrivit planului fiecărui partid”. Miruţă a afirmat că electoratul se uită mai degrabă ce face USR la guvernare, decât că stă la aceeaşi masă cu PSD.
Disidentul belarus Ales Bialiaţki, eliberat din închisoare în urma unui acord între Minsk şi Washington, a declarat că Premiul Nobel pentru Pace l-a protejat în închisoare şi a promis că îşi va continua „munca” din exil, relatează AFP.
Traian Băsescu: Coaliţia are viaţă lungă, problema e ce face pentru că variantă nu există, decât această alianţă, cu sau fără USR/ Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că nu există altă variantă de guvernare decât actuala alianţă, subliniind că nu liderul PNL, Ilie Bolojan, este problema, ci Sorin Grindeanu, şeful PSD, ”care nu înţelege că ţara e într-un moment de mare dificultate”. Băsescu spune că ar trebui desfinţată coaliţia deoarece ”nu se poate să susbtitui autoritatea Guvernului cu o structură care nu există”.
Traian Băsescu: Vreau să cred că acest dialog pe care îl va avea preşedintele cu judecătorii va fi util/ Magistraţii sunt independenţi atât cât vor ei. Când acceptă să fie slugi, rămân slugi # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că ar vrea să creadă că dialogul pe care actualul şef al statului, Nicuşor Dan, îl va avea cu magistraţii va fi unul util, afirmând că magistraţii sunt independenţi ”atât cât vor ei”. Băsescu a adăugat că este necesară modificarea unor legi şi a susţinut că şefa ICCJ ar trebui să facă în pas înapoi, în timp ce Cătălin Predoiu ar trebui ”trimis într-o vacanţă”.
Superliga: Debut cu stângul pentru Dorinel Munteanu, FC Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2 # News.ro
Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 20-a din Superligă. A fost primul meci al lui Dorinel Munteanu ca antrenor la Hermannstadt.
Judecătorul Raluca Moroşanu: Oamenii se tem că nu se va schimba nimic nici acum, că dacă nu se schimbă acum nu se va mai schimba niciodată/ Dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece din magistratură # News.ro
Judecătorul Raluca Moroşanu a afirmat, într-un interviu pentru Recorder, că oamenii din sistemul de justiţie se tem că nu se va mai schimba nimic. ”Oamenii se tem că nu se va schimba nimic nici acum, că dacă nu se schimbă acum nu se va mai schimba niciodată”, a arătat ea. Moroşanu a declarat că, pentru schimbare, nu este de ajuns înlocuirea conducerii Curţii de Apel Bucureşti. ”O spun direct şi foarte clar: dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece. Nu de la şefia Înaltei Curţi, din întreg sistemul, trebuie să plece din magistratură”, a arătat ea. Judecătorul a explicat şi de ce crede că magistraţii vor pierde pensiile de serviciu.
Echipa italiană Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a dispus duminică seara, în deplasare, scor 2-1, de gruparea Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa a 15-a din Serie A. Inter a trecut pe primul loc al clasamentului.
Columbia: Cel puţin zece persoane au murit după ce un autobuz cu elevi a căzut într-o râpă - VIDEO # News.ro
Cel puţin 10 persoane au murit şi 20 au fost rănite după ce un autobuz care transporta elevi a căzut într-o râpă într-o zonă rurală din nordul Columbiei, a declarat duminică guvernatorul local, potrivit Reuters.
Arbitrii Marian Barbu şi Vlad Baban vor conduce la centru partidele care se vor disputa, luni, în etapa a 20-a a Superligii.
Judecătorul Raluca Moroşanu: Practic, suntem nişte angajaţi ai unui SRL unde patronul stabileşte ce vrea el şi noi trebuie să ne supunem/ Doamna Arsenie a venit personal să ne spună că evaziunea fiscală de fapt nu prea există aşa, în general # News.ro
Judecătorul Raluca Moroşanu reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti nu sunt consultaţi sau implicaţi în deciziile luate de conducere, iar planificările sunt modificate fără a fi anunţaţi. ”Practic, suntem, ce să vă spun, nişte angajaţi ai unui SRL unde patronul stabileşte ce vrea el şi noi trebuie să ne supunem”, afirmă ea. Moroşanu adaugă că nu se respectă prevederile privind schimbarea componenţei completelor de judecată şi că preşedintele CA Bucureşti, Liana Arsenie, le-a transmis judecătorilor că trebuie să fie ”oameni” şi să înţeleagă problemele inculpaţilor. ”Doamna Arsenie a venit personal să ne spună în cadrul acestui seminar că evaziunea fiscală de fapt nu prea există aşa, în general, şi că ar trebui să fie ultima soluţie condamnarea inculpaţilor pentru evaziune fiscală, că ar trebui să se găsească alte alternative la penal”, relatează Moroşanu.
Bundesliga: Bayern a câştigat un punct pe propriul teren, după 2-2 cu ultima clasată, Mainz # News.ro
Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a remizat duminică seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FSV Mainz, în etapa a 14-a din Bundesliga.
Rusia: Demonstraţie rară de nemulţumire publică la Tomsk. Oamenii au protestat faţă de interzicerea platformei de jocuri Roblox # News.ro
Zeci de persoane au protestat duminică în oraşul siberian Tomsk faţă de decizia Rusiei de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, o demonstraţie rară de nemulţumire publică, pe fondul iritării crescânde a populaţiei cu privire la această interdicţie, relatează Reuters.
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a pierdut duminică, în deplasare, scor 0-2, cu gruparea Atromitos, în etapa a 14-a din campionatul Greciei, Super League.
Handbal feminin: Norvegia a câştigat al cincilea trofeu mondial, după finala cu Germania; la 45 de ani, portarul Katrine Lunde s-a retras # News.ro
Naţionala Norvegiei a câştigat, duminică, la Rotterdam, medalia de aur la Campionatul Mondial, după finala cu Germania, scor 23-20 (11-11). Medalia de aur este şi un cadou de rămas-bun pentru portarul Katrine Lunde, care s-a retras de la echipa naţională, la 45 de ani şi o carieră fantastică. Bronzul a revenit echipei Franţei. România s-a clasat pe locul 9.
Noua generaţie de terapii antiobezitate, rezultate superioare în scăderea în greutate şi mai multe patologii # News.ro
Pe fondul creşterii rapide a pieţei tratamentelor pentru obezitate, companiile farmaceutice investesc în terapii de generaţie nouă, care să ofere o scădere mai mare sau mai rapidă în greutate. Date noi dintr-un studiu clinic avansat sugerează că un candidat promiţător poate depăşi performanţa unor terapii deja consacrate, cu efecte pe mai multe patologii.
Echipa bucureşteană Dinamo a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Metaloglobus, în etapa a 20-a din Superligă.
UPDATE - A cincea seară de proteste, în Bucureşti şi în ţară, după dezvăluirile din ancheta Recorder privind sistemul de justiţie/ Marşuri, în Capitală şi la Cluj-Napoca - FOTO, VIDEO # News.ro
Câteva mii de persoane protestează, duminică seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după dezvăluirile privind sistemul de justiţie din ancheta Recorder. În Capitală, oamenii au pornit în marş din Piaţa Universităţii spre Piaţa Victoriei. Un marş similar are loc la Cluj-Napoca, în timp ce la Timişoara protestatarii s-au adunat în faţa Palatului Dicasterial.
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Athletic Bilbao, în etapa a 16-a din La Liga.
Handbal masculin: Campioana Dinamo, victorie în meci restant din etapa a 7-a şi încheie lider anul 2025 # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins duminică, în deplasare, formaţia CSU Suceava, scor 42-27 (22-15), în meci restant din etapa a 7-a a Ligii Naţionale. Dinamo încheie anul pe primul loc, cu 16 puncte.
Polonia: Bogdan Racoviţan a fost omul meciului în înfrângerea lui Rakow, 0-1 cu Zaglebie Lublin # News.ro
Echipa poloneză Rakow a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 0-1, cu formaţia Zaglebie Lublin, într-o restanţă din etapa a 4-a în Ekstraklasa.
Echipa germană Borussia Dortmund a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea Freiburg, în etapa a 14-a din Bundesliga.
Banca Europeană de Investiţii va creşte finanţarea pentru proiecte de apărare ale UE în 2026 # News.ro
Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia de creditare a Uniunii Europene, va majora finanţarea destinată proiectelor de apărare la 4,5 miliarde de euro în 2026, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui suma în sens ascendent dacă cererea va fi mai mare, a declarat preşedinta BEI, Nadia Calvino, transmite Reuters.
Regele Charles al Marii Britanii „consternat şi întristat” de incidentul terorist din Sydney # News.ro
Regele Charles al Marii Britanii a declarat că el şi regina Camilla sunt „consternaţi şi întristaţi” de atacul armat care a vizat evreii la o sărbătoare de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, duminică. Incidentul terorist s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi zeci de răniţi, relatează Reuters.
Câştigători premiilor FIFA The Best vor fi anunţaţi marţi. Evenimentul, găzduit de Doha / Lista nominalizaţilor # News.ro
Câştigătorii premiilor The Best FIFA 2025 vor fi anunţaţi în cadrul unui eveniment special organizat la Doha, în Qatar, marţi, 16 decembrie, începând cu ora 19.00 a României.
Echipa italiană Udinese a dispus duminică, pe teren propriu, scor 1-0, de echipa campioană a Italiei, Napoli, în etapa a 15-a din Serie A.
A cincea seară de proteste, în Bucureşti şi în ţară, după dezvăluirile din ancheta Recorder privind sistemul de justiţie/ Marşuri, în Capitală şi la Cluj-Napoca - VIDEO # News.ro
Sute de persoane protestează, duminică seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după dezvăluirile privind sistemul de justiţie din ancheta Recorder. În Capitală, oamenii au pornit în marş din Piaţa Universităţii spre Piaţa Victoriei. O manifestare similară este programată la Cluj-Napoca.
Echipa engleză Manchester City a învins duminică, în deplasare, scor 3-0, formaţia Crystal Palace, în etapa a 16-a din Premier League. Aston Villa este pe podium după 3-2 cu West Ham, la Londra.
Zelenski a început să promoveze războiul după ce a ajuns la putere cu promisiuni de pace, acuză Kremlinul # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la putere cu promisiuni de pace, dar a început în schimb să promoveze războiul, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit TASS.
Echipa Universitatea Cluj s-a impus duminică, în deplasare, scor 1-0, în faţa formaţiei Petrolul Ploieşti, în etapa a 20-a din Superligă.
Bărbatul accidentat în Munţii Făgăraş, predat echipajului SMURD după o intervenţie care a durat 16 ore şi s-a desfăşurat în condiţii foarte dificile - VIDEO # News.ro
Bărbatul care s-a accidentat după ce a căzut în zona Văii Viştişoara, în Munţii Făgăraş, a fost predat, duminică, de salvamontişti unui echipaj SMURD, după o intervenţie care a durat circa 16 ore şi s-a desfăşurat în condiţii foarte dificile.
Handbal feminin: Franţa a câştigat medalia de bronz la Campionatul Mondial, a opta din palmaresul său # News.ro
Medalia de bronz la Campionatul Mondial a revenit, duminică, naţionalei Franţei, scor 33-31 (12-11, 26-26), după prelungiri, în finala mică a competiţiei, cu Olanda. Germania şi Norvegia se duelează, tot duminică, pentru trofeu.
Jafuri, „paranoia” şi gaz ilariant: mărturia lui Yves Bissouma (Tottenham) despre depresia sa # News.ro
Jucătorul Yves Bissouma şi-a cerut scuze faţă de suporterii formaţiei Tottenham Hotspur, pentru că a inhalat protoxid de azot. El a explicat că a căzut în depresie după ce a fost victima mai multor jafuri în ultimele luni.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită arestarea preventivă a unui bărbat care a încălcat ordinul de protecţie/ El şi-a contactat fosta iubită, iar cu altă ocazie a urmărit-o şi a lovit-o, la un eveniment organizat la Câmpulung # News.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită arestarea preventivă a unui bărbat care a încălcat de mai multe ori ordinul de protecţie emis de instanţă. El şi-a contactat fosta iubită, iar cu altă ocazie a urmărit-o şi a lovit-o, la un eveniment organizat într-un local din Câmpulung, judeţul Argeş.
