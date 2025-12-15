Persoana reţinută în cazul împuşcăturilor de la Universitatea Brown va fi eliberată

21:00

Judecătorul Raluca Moroşanu reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti nu sunt consultaţi sau implicaţi în deciziile luate de conducere, iar planificările sunt modificate fără a fi anunţaţi. ”Practic, suntem, ce să vă spun, nişte angajaţi ai unui SRL unde patronul stabileşte ce vrea el şi noi trebuie să ne supunem”, afirmă ea. Moroşanu adaugă că nu se respectă prevederile privind schimbarea componenţei completelor de judecată şi că preşedintele CA Bucureşti, Liana Arsenie, le-a transmis judecătorilor că trebuie să fie ”oameni” şi să înţeleagă problemele inculpaţilor. ”Doamna Arsenie a venit personal să ne spună în cadrul acestui seminar că evaziunea fiscală de fapt nu prea există aşa, în general, şi că ar trebui să fie ultima soluţie condamnarea inculpaţilor pentru evaziune fiscală, că ar trebui să se găsească alte alternative la penal”, relatează Moroşanu.