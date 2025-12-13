S-a lăsat de fotbal pentru a se preocupa de sănătate: „Mă trezesc la 5 dimineața, fac exerciții de mobilitate și meditez”

17:50

Fostul fotbalist englez Wayne Rooney (40 de ani) a recunoscut că în 2004 a primit amenințări cu moartea din partea fanilor lui Everton. Chiar de la clubul din Liverpool s-a transferat la Manchester United, unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale de succes.Fostul atacant, deținător a cinci titluri în Premier League și unul în Liga Campionilor, a ajuns la United la vârsta de 18 ani pentru 27 de milioane de milioane de euro. ...