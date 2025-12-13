Arsenal - Wolves, în etapa #16 din Premier League » Echipele probabile + cote

13:00

Denzel Dumfries (29 de ani) nu mai joacă de peste o lună și Inter își face griji din ce în ce mai mari. Absent deja în șase meciuri și două la naționala Țărilor de Jos, fundașul dreapta continuă să se plângă de dureri la glezna stângă și nimeni nu știe când va putea reveni la echipa pregătită de Cristi Chivu!Chivu are o problemă pe flancul drept la Inter, unde lipsește de mai bine de o lună Denzel Dumfries. ...