Steaua este acuzată de unii suporteri de un scenariu incredibil: „E cam dubioasă treaba! E doar o conspirație?”

Steaua București a pierdut astăzi în fața celor de la Gloria Bistrița, scor 1-2, după ce au condus la pauză cu 1-0, într-un meci din etapa #17 a Ligii 2.A fost a doua înfrângere consecutivă pentru trupa lui Daniel Oprița, după ce în etapa precedentă „militarii” au pierdut cu 3-2 în fața celor de la FC Bacău. Gloria Bistrița este pe locul 17 în eșalonul secund, are 4 victorii, iar acesta a fost primul triumf obținut pe teren străin. ...
• • •
O veste tragică vine din Spania. Rayo Vallecano a anunțat public că Emery Morales, un tânăr jucător al clubului, a decedat subit.Morales era membru al secției de juniori ai lui Rayo Vallecano și avea 15 ani, iar cauza decesului său nu este cunoscută deocamdată.Junior de la Rayo Vallecano, decedat la 15 aniUn anunț tulburător vine vin Spania. Echipa lui Andrei Rațiu, Rayo Vallecano, a anunțat că un tânăr jucător de la academia clubului a decedat. ...
Chivu i-a întors complimentele lui De Rossi și aruncă „săgeți”: „Ratați, terminați...” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat duelul cu fostul coechipier de la AS Roma, Daniele De Rossi, și actual antrenor al lui Genoa, de duminică seară (ora 19:00) pe „Luigi Ferraris”. Tehnicianul lui Inter a spus la conferința de presă că nu poate vorbi decât frumos despre ex-mijlocașul giallorossilor.Chivu nu a rămas dator după ce De Rossi l-a elogiat vineri, în ajunul meciului Genoa - Inter din etapa a 15-a a Seriei A. ...
Ianis Hagi și Umit Akdag sunt titulari în meciul de campionat al lui Alanyaspor # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi (27 de ani, mijlocaș ofensiv) și Umit Akdag (22, fundaș central) sunt titulari la Alanyaspor în meciul cu Kayserispor, din runda cu numărul 16 din campionatul Turciei. Meciul a început la 16:00 și este liveTEXT pe GSP.ro. Partida nu este televizată în România. Este al 12-lea meci în care internaționalul român Ianis Hagi joacă pentru echipa din Turcia. În precedentele meciuri, acesta a mardat două goluri și a oferit o pasă decisivă. ...
Plecarea lui Vladislav Blănuță (23 de ani) de la Dinamo Kiev pare doar o chestiune de timp. În acest context, Dinamo reintră în cursa pentru semnătura atacantului, jucător pe care „câinii” l-au avut pe listă și în perioada de mercato din vară.În vară, una dintre surprizele ferestrei de transferuri a fost mutarea lui Blănuță la Dinamo Kiev, unul dintre cele mai titrate cluburi din estul Europei. ...
Steaua este acuzată de unii suporteri de un scenariu incredibil: „E cam dubioasă treaba! E doar o conspirație?” # Gazeta Sporturilor
Fiica lui Andrei Nicolescu s-a calificat în finala „Vocea României” » Kopic și dinamoviștii au purtat-o spre victorie: „Și eu am votat-o!” # Gazeta Sporturilor
Eva Nicolescu, fiica de 17 ani a lui Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, s-a calificat în finala show-ului Pro TV „Vocea României”. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, s-a declarat fanul ei, în conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglobus, în etapa #20 din Superliga.Eva Nicolescu este cea care s-a calificat în finala competiției din echipa lui Horia Breciu și Theo Rose, în detrimentul lui Paul Ananie. ...
Lovitură grea primită de Chivu » Titularul lui Inter riscă să ajungă la operație! # Gazeta Sporturilor
Denzel Dumfries (29 de ani) nu mai joacă de peste o lună și Inter își face griji din ce în ce mai mari. Absent deja în șase meciuri și două la naționala Țărilor de Jos, fundașul dreapta continuă să se plângă de dureri la glezna stângă și nimeni nu știe când va putea reveni la echipa pregătită de Cristi Chivu!Chivu are o problemă pe flancul drept la Inter, unde lipsește de mai bine de o lună Denzel Dumfries. ...
Prima țintă din 2026 a lui Cristi Chivu pentru defensiva lui Inter » Real Madrid poate profita la un transfer # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) caută întăriri pentru linia de apărare a lui Inter. În condițiile în care, aproape sigur, vor pleca Francesco Acerbi și Stefan de Vrij, nerazzurrii s-ar fi orientat la un fundaș central cu experiență: spaniolul lui Lazio, Mario Gila (25 de ani).Conducerea vicecampioanei Europei are câteva nume de stoperi pentru a fi transferați, chiar în regim de urgență în mercato di riparazione. ...
De ce apar durerile de genunchi și cum pot fi prevenite. Un medic ortoped explică ce greșeli facem și cum ne protejăm articulațiile # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 59. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este Claudiu Călin, medic primar ortopedie, care vorbește despre cele mai frecvente probleme ale articulațiilor, de ce apar durerile de genunchi tot mai devreme și cum putem preveni uzura prin mișcare corectă și obiceiuri simple- Domnule doctor, spuneți-ne cum v-ați ales această specializare, din atâtea căi pe care puteați să le apucați?- Decizia am luat-o undeva când eram student, în partea a doua a ...
Eva Nicolescu s-a calificat în finala „Vocea României” » Zeljko Kopic, impresionat: „Bineînțeles că am votat!” # Gazeta Sporturilor
Eva Nicolescu, fiica lui Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, s-a calificat în finala show-ului TV „Vocea României”. Acest aspect nu a fost treuct cu vederea nici de Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, care a abordat acest subiect în conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglobus, în etapa #20 din Superliga. Eva Nicolescu s-a calificat în finala competiției în detrimentul lui Paul Ananie. ...
Marius Marin ar putea să schimbe antrenorul la Pisa » „Echipa este de nerecunoscut! Trebuie să întorc foaia” # Gazeta Sporturilor
Marius Marin (27 de ani) a bifat al doilea meci consecutiv în care a prins cel mult o repriză, Pisa pierzând a treia oară la rând în Serie A, 0-1 la Lecce. Însă vineri seară, pe Via del Mare, mijlocașul român a rămas rezervă nefolosită, iar la sfârșitul partidei, antrenorul Alberto Gilardino și-a atacat dur jucătorii. ...
Haos la vizita lui Messi în India! » Tribune distruse + Reacția prim-ministrei: „Sunt șocată” # Gazeta Sporturilor
Vizita lui Lionel Messi în India a fost marcată de incidente în Calcutta, unde sâmbătă, au avut loc revolte pe stadionul Salt Lake în timpul scurtei sale apariții publice, unde, printre altele, a dezvelit o statuie înaltă de 21 de metri.Mii de suporteri furioși au invadat terenul, organizatorii fiind acuzați de controlul deficitar al mulțimii și de prioritizarea accesului VIP, în timp ce mii de fani care dețineau bilete nu au putut să-l vadă pe fotbalist.FOTO. ...
Compania lui Ion Țiriac, anchetată într-un dosar privind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene » Este menționat și numele lui Ilie Bolojan # Gazeta Sporturilor
Procurorii Parchetului European, instituție condusă de Laura Codruța Koveși, fost procuror-șef al DNA, ar efectua verificări preliminare privind unele achiziții de microbuze școlare realizate cu finanțare europeană, în contextul unor suspiciuni legate de modul de stabilire a prețurilor. Informațiile apărute în spațiul public indică faptul că ar fi analizate mai multe contracte derulate prin intermediul unor companii auto din România. ...
Ce spune Zeljko Kopic despre situația lui Boateng: „E normal să fie echipe interesate” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglous din etapa #20 a Superligii. Duelul a fost programat mâine, 14 decembrie, de la ora 17:45. Zeljko Kopic a vorbit despre confruntarea cu Metaloglobus, despre situația lui Kennedy Boateng, fundașul care intră în iarnă în ultimele 6 luni de contract, dar și despre perioada de mercato din iarnă. VIDEO. ...
Cutremurător! Fostul căpitan din Superliga a ajuns să cerșească în stradă: „Era boschetar, mi-a cerut un leu. L-a lăsat și femeia” # Gazeta Sporturilor
Fostul mijlocaș Sebastian Chitoșcă, care a trecut pe la FCSB, a vorbit despre greutățile cu care s-a confruntat Alexandru Forminte (43), fostul căpitan de la Ceahlăul Piatra Neamț.Alex Forminte a fost timp de 13 ani fotbalistul Ceahlăului. A evoluat pentru nemțeni între 2000 și 2013, fiind la un moment dat și căpitanul echipei. A jucat 114 meciuri în prima ligă a României. ...
Compania lui Ion Țiriac, anchetată de Parchetul European într-un dosar privind fonduri europene » Este menționat și numele lui Ilie Bolojan: „Microbuze de la 99.000 de euro, la 263.000 de euro” # Gazeta Sporturilor
Procurorii Parchetului European, instituție condusă de Laura Codruța Koveși, fost procuror-șef al DNA, ar efectua verificări preliminare privind unele achiziții de microbuze școlare realizate cu finanțare europeană, în contextul unor suspiciuni legate de modul de stabilire a prețurilor. Informațiile apărute în spațiul public indică faptul că ar fi analizate mai multe contracte derulate prin intermediul unor companii auto din România. ...
Fostul director WADA susține că lupta anti-doping e ineficientă: „Să fim sinceri, sistemul s-a blocat” # Gazeta Sporturilor
David Howman, președintele Unității de Integritate în Atletism (AIU) și fostul directorul general al Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA), a afirmat că sistemul antidoping este învins de sportivii care iau substanțe interzise și că e nevoie de eforturi semnificative pentru îmbunătățirea situației. ...
De la munca la fermă, la star mondial » Ea e Ewa, cel mai bun atacant din lume și golgeterul Barcelonei # Gazeta Sporturilor
Ewa Pajor (29 de ani), atacantul de la Barcelona și de la naționala Poloniei, este acum unde dintre cele mai bune marcatoare din echipa catalană, însă povestea ei nu începe pe un teren modern, ci într-o zonă de la sat, unde munca fizică făcea parte din viața de zi cu zi. Născută în 1996, Pajor a crescut în Polonia, într-o familie care se ocupa de agricultură, iar copilăria ei a cuprins mai multe responsabilități decât antrenamente. ...
Prima țintă din 2026 a lui Cristi Chivu pentru defensiva lui Inter » Real Madrid poate profita de transferul său! # Gazeta Sporturilor
Iată mijlocașul dorit de FCSB! Înlocuitorul lui Darius Olaru este fotbalistul pe care Răzvan Lucescu a plătit 2,5 milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Filipe Soares (26 de ani) este mijlocașul portughez pe care FCSB a pus ochii pentru un transfer în această iarnă. Fostul elev al lui Răzvan Lucescu la PAOK evoluează din vară la CD Nacional, locul 14 în Portugalia. ...
Arsenal primește astăzi, de la ora 22:00, vizita celor de la Wolves, ultima clasată din Premier League. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro. și pe platforma de streaming Voyo.Arsenal este liderul din Premier League, la 2 puncte distanță de urmăritoarea Manchester City. Wolves este ultima clasată din Premier League, cu doar 2 puncte acumulate în 15 etape și o serie de nouă înfrângeri. ...
Lovitură grea primită de Chivu » Titularul lui Inter, care s-a accidentat luna trecută, riscă să ajungă la operație! # Gazeta Sporturilor
Mărturie șocantă după sezonul de coșmar al lui Jorge Martin în MotoGP: „Era sigur că va muri” # Gazeta Sporturilor
După titlul mondial cucerit în 2024, Jorge Martin (27 de ani) a luat decizia de a pleca de la Ducatti și de a semna cu Aprilia. A urmat un sezon de coșmar, cu multe accidentări grave, toate fiind prezentate într-un documentar realizat de MotoGP și intitulat „Del cielo al infierno” (tr. Din rai în iad). ...
Dan Petrescu ajută un antrenor din Superliga: „Mă simpatizează, a zis că nu face asta pentru oricine” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a mărturisit că primește ajutor din partea lui Dan Petrescu (57). Daniel Pancu a spus că s-a întâlnit recent cu Dan Petrescu, cel care a adus în Gruia 4 titluri, iar acesta l-a ajutat să își facă o opinie mai corectă despre anumiți jucători din lotul CFR-ului. Fostul atacant primea ajutor din partea lui Petrescu încă din perioada în care o antrena pe Rapid în diviziile inferioare (2018-2020). ...
Scene șocante: suporterii lui Feyenoord au distrus complet un apartament din București # Gazeta Sporturilor
După victoria celor de la FCSB în fața olandezilor de la Feyenoord, scor 4-3, în Europa League, un videoclip șocant a început să circule pe paginile dedicate suporterilor.În clip, suporterii olandezi de la Feyenoord sunt prezentați în timp ce distrug ceea ce e prezentat ca fiind un apartament din București, conform celor care au postat videoclipul.FOTO. ...
Pe urmele legendarului Pau Gasol! Un junior al Barcelonei de 2,05 metri i-a impresionat pe americani: „Are un potențial enorm” # Gazeta Sporturilor
Jan Cerdan (15 ani), juniorul Barcelonei, poate să îi calce pe urme legendarului Pau Gasol, fiind remarcat de o publicație de baschet din Statele Unite ale Americii, care consideră că sportivul ar putea să fie selectat în Top 3 în 2029. ...
După documentarul Recorder, Gigi Becali a făcut calculul: „Vă spun matematic, atâția judecători sunt corecți în România” + L-a atacat pe Talpan # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a fost în direct sâmbătă dimineață, și a vorbit despre problemele pe care le-a avut cu justiția din România. După apariția documentarului Recorder cu privire la justiția din România, Gigi Becali a reamintit de momentul în care a fost condamnat în 2013. Patronul campioanei a făcut calculul și consideră că 95 la sută dintre judecătorii din România își fac treaba corect. ...
Kylian Mbappe, învins din nou de PSG! » Curtea de Apel din Paris a respins recursul atacantului lui Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Războiul financiar dintre Kylian Mbappe (26 de ani) și fostul său club continuă la Paris cu un alt episod la tribunal. „O mică victorie pentru PSG în conflictul său juridic cu Kylian Mbappe. Curtea de Apel a respins, pe 9 decembrie, recursul fostului jucător al campioanei din Ligue 1 privind «ridicarea sechestrului preventiv»”, după cum anunță presa franceză. ...
S-a lăsat de fotbal pentru a se preocupa de sănătate: „Mă trezesc la 5 dimineața, fac exerciții de mobilitate și meditez” # Gazeta Sporturilor
Aitro Ocio (49 de ani), fost fotbalist la FC Sevilla sau Athletic Bilbao, și-a lansat prima afacere, Clinica Henao, specializată în medicină estetică, și de atunci și-a concentrat cariera profesională pe promovarea sănătății.A deschis clinica în anul 2012, același în care s-a și retras, iar de atunci este dedicat complet stilului de viață sănătos. La vârsta de 49 de ani se menține într-o formă excelentă.FOTO. ...
Sistemele tehnologice moderne au dus-o pe Germania în finala Campionatului Mondial: „Avem date brute din 180 de parametri” # Gazeta Sporturilor
Pentru prima oară după 1993, naționala de handbal feminin a Germaniei s-a calificat în finala Campionatului Mondial, acolo unde o va întâlni pe Norvegia, favorita la aur. Jocul solid al handbalistelor lui Markus Gaugisch a fost potențat de utilizarea unor sisteme tehnologice moderne de monitorizare a somnului și a altor parametri esențiali pentru performanță. ...
Huijsen și lampa sa „magică” » Costă 999 € și-l ajută pe stoperul lui Real Madrid la refacerea minții și a corpului # Gazeta Sporturilor
Dean Huijsen (20 de ani), fundașul central al lui Real Madrid, folosește o lampă cu infraroșii pentru a se recupera mai rapid de pe urma accidentării musculare care-l ține pe tușă de 18 zile. Aceeași metodă neconvențională de refacere a fost adoptată recent de Marcos Llorente de la Atletico Madrid.Dean Huijsen a ajuns la cinci săptămâni în total de indisponibilitate de când s-a transferat la Real Madrid. ...
Alessandro Murgia, 29 de ani, și-a obținut declicul sub comanda lui Cristiano Bergodi și promite fanilor că U Cluj se va lupta să ajungă din nou în play-off. Vrea 6 puncte din etapele cu Petrolul (deplasare, duminică, 15:30) și Farul (duminică, 21 decembrie, 16:30)Alessandro Murgia, 29 de ani, a fost integralist etapa trecută, 3-0 cu Hermannstadt, și speră că un fost lazial, la fel ca el, îl va revigora în tricoul „Șepcilor roșii”. ...
Daniel Pancu a anunțat plecări de la CFR, apoi i-a cerut lui Lucescu să convoace un fotbalist: „Nu ratează” + Pune presiune pe conducere # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a fost în direct a doua zi după succesul cu Csikszereda, scor 3-1, și a explicat care este situația clubului din Gruia. Daniel Pancu a spus că mai mulți jucători, care sunt incompatibili cu principiile sale, vor părăsi echipa în această iarnă. De asemenea, a cerut conducerii să întărească echipa. ...
Liderul Barcelona primește astăzi, de la ora 19:30, vizita celor de la Osasuna, într-un meci care contează pentru etapa #16 din La Liga. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro. și la TV pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.Barcelona este pe primul loc în La Liga, la 4 puncte de rivalii de la Real Madrid. Osasuna este în subsolul clasamentului, pe 15, dar a obținut două rezultate bune în ultimele două meciuri din campionat. ...
Selecționerul nu e fan Mihai Toma: „Nu are viteză extraordinară, dribling, nu-l văd în bandă” # Gazeta Sporturilor
Mihai Toma (18 ani) a fost unul dintre jucătorii decisivi în partida jucată de FCSB cu Feyenoord (4-3). La meciul de joi, tânărul jucător al campioanei a marcat primul său gol în tricoul roș-albastru, ajutându-și echipa echipa să obțină victoria.Toma nu a intrat până acum în planurile lui Costin Curelea, selecționerul U21. Și nici nu pare să intre prea curând. Curelea a explicat punctele slabe pe care jucătorul campioanei le are. ...
Conor McGregor, ceremonie secretă la Vatican » A ajuns la biserică într-o mașină de epocă # Gazeta Sporturilor
Conor McGregor (37 de ani) și partenera lui Dee Devlin (38) s-au căsătorit, într-o ceremonie secretă care a avut loc la Vatican. Fostul luptător de MMA și partenera lui și-au unit destinele vineri, 12 decembrie. Slujba a avut loc în biserica Chiesa di Santo Stefano degli Abissini, din Vatican. A fost un eveniment secret la care au participat doar câțiva cunoscuți ai celor doi. Ceremonia a avut loc la doar câteva luni de la procesul de viol pe care Conor l-a pierdut. ...
Norvegia e neînvinsă într-un meci oficial de peste 500 de zile! Forța handbalului luptă pentru al 5-lea titlu mondial # Gazeta Sporturilor
Naționala de handbal feminin a Norvegiei e pe cale să câștige a treia competiție majoră la rând, după ce s-a calificat în finala Campionatului Mondial, printr-o victorie în fața Olandei: 35-25. Trupa antrenată de Ole Gustav Gjekstad nu a mai pierdut niciun meci oficial de peste 500 de zile și are un singur eșec în ultimii doi ani. ...
Lionel Messi, venerat ca un zeu! » Câți metri are statuia imensă dedicată lui și cât a durat realizarea sa # Gazeta Sporturilor
Indienii sunt la picioarele lui Lionel Messi. La propriu. Campionul mondial și proaspătul câștigător al titlului în MLS cu Inter Miami face, începând de astăzi, o vizită de trei zile în patru orașe din cea mai populată țară din lume. Primul este Calcutta, unde i s-a dezvelit deja o statuie înaltă de 21 de metri, opera de artă fiind realizată în doar 40 de zile. ...
Mare surpriză în „sferturile” Cupei Arabe » Olăroiu: „Norocul și-a întors fața” # Gazeta Sporturilor
Emiratele Arabe Unite, naționala antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), s-a calificat în semifinalele Cupei Arabe, după un meci dramatic contra Algeriei.Partida s-a jucat vineri, iar după 120 de minute tabela arăta scorul de 1-1. Emiratele Arabe Unite s-a impus cu 7-6 la loviturile de departajare și s-a calificat în semifinalele competiției, acolo unde va juca împotriva Marocului. ...
Coș uluitor marcat de Stephen Curry, vedeta lui Golden State Warriors! A aruncat din celălalt capăt al terenului # Gazeta Sporturilor
Stephen Curry (37 de ani), vedeta lui Golden State Warriors, a revenit pe teren după ce a absentat de la ultimele 5 meciuri, din cauza unei accidentări, și a reușit un coș senzațional la încălzire, marcând dintr-un capăt în celălalt al terenului. Mai târziu, cvadruplul campion NBA a înscris 39 de puncte, însă nu a fost de-ajuns, iar Minnesota Timberwolves s-a impus cu 127-120. ...
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, 23 de ani, a mărturisit că dorința cea mare de Crăciun este să câștige titlul cu DinamoÎn penultima etapă din Superliga din 2025, Dinamo se va duela pe teren propriu cu Metaloglobus (duminică, 17:45, Arena Națională) și vrea să încheie anul pe podium. Pentru că în 2026 ar vrea să dea marea lovitură. Cel puțin, asta susțin fotbaliștii lui Zeljko Kopic. ...
FC Argeș - FC Botoșani, duelul „revelațiilor” din Superliga » Echipe probabile + doi titulari sunt OUT! # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - FC Botoșani, partidă cu implicații pentru lupta din partea superioară a clasamentului, se joacă astăzi, de la ora 17:00. Duelul de la Mioveni e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...
Dinamoviștii au interacționat cu suporterii la Târgul de Crăciun și impactul a evidențiat așteptările fanilorDinamo joacă ultimul meci acasă pe 2025 mâine, duminică, de la ora 17:45, pe Arena Națională, cu Metaloglobus. Un an bun pentru "câini". Au jucat din nou după opt ani în play-off. În prezent, echipa este pe podium. Jucătorii visează la titlu, niciun dinamovist nu se gândește că ar putea play-off-ul, suporterii sunt la unison cu fotbaliștii lui Zeljko Kopic. ...
Rapid București, liderul din Superliga, primește astăzi vizita celor de la Oțelul Galați, în etapa 20 din Superliga. Partida de pe Giulești începe la 20:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor, și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Se întâlnesc două echipe cu obiective diferite. Elevii lui Costel Gâlcă și-au propus calificarea în cupele europene și, de ce nu, câștigarea titlului. ...
Darius Olaru își dorește plecarea IMEDIATĂ de la FCSB: „Asta i-a spus nepotului meu” # Gazeta Sporturilor
Impresarul Ioan Becali a mărturisit că Darius Olaru (27 de ani), căpitanul de la FCSB, își dorește să plece chiar în luna ianuarie.Darius Olaru a fost suspendat la meciul FCSB - Feyenoord, scor 4-3, și l-a văzut din tribune. Ioan Becali a spus că mijlocașul l-a pus pe nepotul impresarului să îl întebe dacă se va transfera în această iarnă. ...
Viitorul lui Antonio Rüdiger la Real Madrid rămâne incert. Germanul se află la al patrulea sezon în Spania și, prin urmare, este la final de contract, iar spaniolii nu par foarte interesați să-i reînnoiască înțelegerea, mai ales din cauza accidentărilor suferite în ultima perioadă.Potrivit presei din Turcia, tripla campioană a Turciei vrea să-l transfere pe fundașul central gratis și ar putea începe negocierile încă din ianuarie pentru a-l asigura pentru vara viitoare. ...
După ce ieri directorul executiv al ligii saudite, Omar Mugharbel, a recunoscut oficial că Mohamed Salah este cu siguranță o țintă de transfer pentru cluburile locale, acum și comisarul Major League Soccer, Don Garber, a făcut o declarație similară. ...
