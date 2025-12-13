Horoscop săptămânal Scorpion 15-19 decembrie 2025

08:30

Într-un azil care ar fi trebuit să îi protejeze, oamenii din Timiş abia supraviețuiau pe holuri înghețate. Dormeau pe scaune de plastic sau direct pe jos - în timp ce administratorii asigurau rudele că "totul e în regulă". Bătrânii erau ținuți în frig, nespălați cu zilele, mușcați de ploșnițe și hrăniți cu o cană de ceai și o felie de pâine. Sunt mărturiile strânse, care acum scot la iveală o realitate care șochează chiar și autoritățile: un sistem paralel de abuz, ascuns sub pretextul îngrijirii. Echipa Observator a stat de vorbă cu fiica unei paciente, dar și cu o bătrână salvată, care spune că a trăit un an de calvar în locul unde ar fi trebuit să fie în siguranță.