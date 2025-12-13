Sute de cartușe, descoperite în timpul lucrărilor de construcție a unei case din Harghita. Intervenţie ISU

19:40

Alertă la cel mai mare spital de copii din Moldova, după ce în apa de la terapie intensivă şi oncologie s-a descoperit o bacterie extrem de periculoasă, chiar mortală, Bacilul Piocianic. Mai marii din Ministerul Sănătăţii au creat o celulă de criză şi au luat măsuri de urgenţă: nu se mai fac operaţii sau internări, iar mai multe spitale din Bucureşti sunt pregătite să preia pacienţi. Pompierii au adus apă în butoaie din rezerva de stat. Este vorba despre acelaşi spital unde, în septembrie, au murit şapte copii din cauza unei bacterii.